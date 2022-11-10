透過三張圖表精算，在台灣要存多少退休金才夠用？
我們想讓你知道的是
要達成你的退休生活需要存多少錢？透過三張圖表，我們可以清楚看出收支、儲蓄、平均壽命的問題，會如何影響自己的退休計畫......
文：邱茂恒（國際認證理財規劃師CFP）
小方是一個工業區的作業員，念完大學當完兵後，就一直努力工作。工作5年後買了人生第一台車，並在30歲時跟廠區的同事結了婚，隔年生了一對雙胞胎。他們想說要有一間自己的小窩，買了一間三房的大樓，加一個車位與兩個機車位。預計想要65歲退休，但退休前除了讓小朋友能夠唸個好大學外，也希望每年能夠出國走走。
在台灣工作的退休金，到底夠不夠？
小方家庭收入狀態及各種目標，即便都有獨特的差異，但某些過程與結果，其實跟台灣絕大多數人相似。我們可以透過下面三張圖表討論收支、儲蓄、平均壽命的問題，發現大多數人可能面臨到相同的困境。
- 目前台灣受僱員工全年總薪資中位數
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個人受僱員工全年薪資中位數表（單位：萬元）
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年度
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總計
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男
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女
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2012年
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44.2
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47.9
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40.1
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2013年
|
44.4
|
48.0
|
40.4
|
2014年
|
45.4
|
49.0
|
41.8
|
2015年
|
46.3
|
49.7
|
42.7
|
2016年
|
46.4
|
49.7
|
43.1
|
2017年
|
47.4
|
50.7
|
44.1
|
2018年
|
49.0
|
52.1
|
45.6
|
2019年
|
49.8
|
53.0
|
46.5
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2020年
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50.1
|
53.2
|
46.8
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資料來源：勞動部勞動統計查詢網
收入與支出的增長都跟通膨息息相關，也維持差不多的成長速度。
- 平均每戶家庭可支配所得、消費及儲蓄狀態
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平均每戶家庭可支配所得、消費及儲蓄表（單位：元）
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年度
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可支配所得
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消費支出
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儲蓄
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儲蓄率
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2012年
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923,584
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727,693
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195,891
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21.21
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2013年
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942,208
|
747,922
|
194,286
|
20.62
|
2014年
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956,849
|
755,169
|
201,680
|
21.08
|
2015年
|
964,895
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759,647
|
205,248
|
21.27
|
2016年
|
993,115
|
776,811
|
216,304
|
21.78
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2017年
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1,018,941
|
811,670
|
207,271
|
20.34
|
2018年
|
1,036,304
|
811,359
|
224,945
|
21.71
|
2019年
|
1,059,731
|
829,199
|
230,532
|
21.75
|
2020年
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1,079,648
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815,100
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264,548
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24.50
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資料來源：行政院主計總處
我們會發現國人的儲蓄率大約都在20%出頭。
- 台灣國人平均壽命及成長趨勢
在目前台灣國人的平均壽命中，男性大約為77歲，女性則約為84歲。這也表示說，如果我們65歲退休，理論上至少還有12到20年左右的餘命。
收支、儲蓄、平均壽命的問題，讓我們發現什麼？
假設小方家庭參考上圖2020年家庭消費支出是81萬5100元，每年可以存下26萬4548元。那我們試想他們想要65歲退休，如果準備到85歲還有20年。因人的消費價值觀比較少有太大的變化，所以假定退休後至少需要約1600萬。而他們開始工作到退休約有42年的準備期，照每年可以存下26萬4548元的話，那可以存下1111萬1016元。
這樣還有約500萬的財務缺口，需要靠退休金準備去彌補。而且還需要考量各種風險，以避免低估退休金準備的現象。
注意六種造成我們低估退休金準備的風險
1. 每年約1%-2%的通貨膨脹成長
通貨膨脹造成的影響，會讓我們手中的錢的購買力下降，同樣的東西，我們會覺得越來越貴。也因此我們的退休金考量不能只考慮現在的數字。
2. 雇主責任及社會保險退休金準備不足
目前台灣的退休金制度，社會保險退休金有破產的疑慮（如勞保）、雇主責任退休金則有準備不足的問題（如勞退）。依大多數人的狀態，這兩筆退休金在正常狀態下（不改革、社保退休金不破產）僅能給予每個月2到3萬的退休收入。
3. 個人儲備退休金準備不足
因為退休這個目標對大多數人來說都比較遠，我們可能更在意眼前需要準備的目標。譬如說快結婚了準備結婚基金、養小孩需要先考量小孩子的支出、要買房了才準備頭期款。最終的結果可能會我們各種目標的確達成了，可是要退休時才發現來不及準備退休金。
4. 長壽風險
我們在前面壽命趨勢圖有發現，隨著科技及醫療、生活水準提升，國人的平均壽命是逐漸升高的。在這種狀況下，我們對退休的準備可能不能只以現在的85歲去考量。
5. 不健康餘命升高產生消費增加
雖說國人的平均壽命越來越高，但有一部分是歸功於醫療的進步。這也產生了一種現象，大家越活越久，不健康的期間卻越來越長。這也影響到萬一需要更多醫療照護時，我們的花費會高於健康時的狀況。
6. 各種意外狀況
雖說上面討論的是國民大多會有的狀況，但每個人個別還是會遇到不同的情況，因此需要時時調整並且多做準備，來保有應對意外的彈性。
從三個退休面向，著手解決問題
生活於存在「退休問題」的台灣社會，我們其實可以這樣做。
退休的準備來自於社會保險、雇主責任、個人儲備。個人儲備對應我們另外兩個使命（財商素養提升、財務規劃教練系統），希望每個人對自己的人生有更多選擇的自由。
而至於社會保險及雇主責任退休金，則是本文主要探討的部分，也是我們的使命，希望優化台灣的退休金制度，讓國家及公司準備的退休金能夠持續下去，並且能夠使民眾獲得更高的退休金準備。並且財商素養提升，也規劃了自身財務，退休金制度又優化的話，這三者會相輔相成，也降低彼此不同面向的壓力。
目前政府對社會保險退休金主要的調整方式有下面六種，但主要概念還是增加收入、減少支出、支出期間延後：
- 溯及既往：打破對過去工作族群的承諾，請他們也適用現在福利下降的制度。例如之前的教師及公務員退休改革，即便有過度期間，但仍不符合當初任職人員的期待。
- 放寬投保上限：提升投保的級距，也能因此加收保費。
- 調整計算投保薪資：將計算投保薪資的平均期間拉長，例如由平均60個月的薪資改為計算180個月，這可能會使平均薪資計算下降，因為原本只要有60個月的最高薪資，突然變成計算180個月，但不見得其他期間都有這麼高的薪資。
- 調降所得替代率：例如將勞保計算可請領金額的公式由「1.55% x 年資」、降為「1.3% x 年資」，這會使得給付退休金下降。
- 延後提領年限：例如退休年齡由65遂改為70歲退休，延緩開始請領退休金的時間。
- 編列預算撥補：編列預算無法解決問題，因為預算仍來自於稅收，羊毛出在羊身上，幾百億的預算也只可能延後幾年破產。
優化退休金結構，讓投資報酬率提升
其實，前面六個現有調整方式都不能治本，僅能達到延緩的效果。真正能解決問題還是需要讓退休基金從投資結構調整，讓退休基金能夠永續經營。
這個部分要達成需要考慮「金流控制使用」、「資產配置與累積」、「再平衡及永續經營的策略」，簡單的說希望達到獲取的收益，扣除成本後能大於退休金給付的支出。
這個部分先提出幾個問題點以及觀察，像國外有各主權、退休、校務基金都很值得台灣退休基金參考（加拿大公共基金退休基金、耶魯大學校務基金、澳洲超級年金、加州公務人員退休基金等），它們在「金流控制使用」、「資產配置與累積」、「再平衡及永續經營的策略」都有很值得借鏡的地方。詳細投資架構部分因篇幅問題，以後有機會在其他文章探討。
重點回顧
以下我們簡單做個重點回顧，來理解我們如何思考退休金準備問題：
1. 個人退休金考量需要從生活型態、收支、儲蓄、平均壽命出發。
2. 我們需要考慮退休金被低估的風險：
- 每年約1%-2%的通貨膨脹成長
- 雇主責任及社會保險退休金準備不足
- 個人儲備退休金準備不足
- 長壽風險
- 不健康餘命升高產生消費增加
- 各種意外狀況
3. 了解現有退休金模式及調整方式，更需要關注「金流控制使用」、「資產配置與累積」、「再平衡及永續經營的策略」這三個問題。
4. 解決退休金問題可以從「國民財務素養提升」、「做好個人財務規劃」、「國家退休金制度改革著手」，讓每個人都能過上想要的生活，是我們的願景。
延伸閱讀
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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原來如此！獸醫師是這樣照顧毛小孩：不讓細菌抗藥性找上門來的正確用藥觀念大公開
我們想讓你知道的是
毛孩就跟人一樣，提供清潔的生活環境和保持身體健康，是照護毛孩最好的法寶。即使生病了，也要遵照醫囑正確用藥，才能幫助毛孩迅速康復，又不留下後續問題。
大家一定有帶毛小孩去動物醫院看病的經驗吧，有時因為不小心受傷，出現比較大或嚴重的傷口，為了預防或治療細菌感染，獸醫師通常會開立抗生素給毛孩使用，確保病況不會惡化。
抗生素的確可以非常有效的對抗細菌，但是細菌的生物特性，也可能同時帶來了新的問題——細菌抗藥性（AntimicrobialResistance，AMR）。什麼是細菌抗藥性呢？又會造成什麼影響？這就要從細菌是怎麼一回事說起了。
細菌這種生物，原來如此
細菌是存在地球上古早的生物，也是所有生物中數量最多的一類，基本上我們可以說，只要有生命的地方都有細菌存在的機會。他們可以存在於非常極端的環境中，包括溫泉、海底火山、放射性廢棄物中、甚至在太空梭上也能生長，還有研究人員在深約11公里的馬里亞納海溝中發現了細菌。動物的身體當然也有各種細菌聚集，包括皮膚表面、腸道、口腔、鼻子等等，都可以發現細菌。
雖然細菌是如此頑強、無孔不入的生物，但他們所帶來的影響卻不一定都是壞的——高達80％的細菌對人體無害。例如我們常常聽到能夠幫助新陳代謝的益生菌；生產泡菜、酒、乳酪等美食，都需要細菌來幫助發酵；細菌能降解有機化合物，因此科學家會利用某些細菌來分解三氯乙烯和四氯乙烯污染，這種方法稱為生物修復。
而那些有害的細菌，則是透過接觸或經口的方式造成各種疾病，包括破傷風、食物中毒、霍亂等等。現代醫學解決這些細菌感染問題的有效工具，就是抗生素。
抗生素真的好好用，更該好好用抗生素
抗生素的發明可以追溯至1928年。微生物學家亞歷山大·弗萊明（Alexander Fleming），偶然觀察到被黴菌汙染的葡萄球菌培養皿中，在黴菌附近的細菌都無法生長，因此推測黴菌中可能有對抗細菌的物質，這就是抗生素「盤尼西林」（Penicillin）被發現的由來。在盤尼西林之後，針對不同細菌所研發的抗生素就漸漸出現，依照這些抗生素對抗細菌的作用方式、範圍和效力，在醫學上被分為第一線抗生素、第二線抗生素、第三線抗生素、第四線抗生素等。在處理因為細菌而產生的疾病時，會優先使用第一線抗生素，如果細菌有抗藥性，造成抗生素效果不佳，就會使用往後一線的抗生素，以此類推。當使用到第四線抗生素，細菌依然因為抗藥性而無法有效治療，便面臨無藥可用的困境。
細菌抗藥性發生的原因不一而足，但最主要的原因有二。第一個是在使用抗生素治療疾病時，由於藥物濃度不足，或者細菌並未被全數消滅就停止用藥，造成殘存的細菌生成具有抵抗此種藥物的能力。第二個則是長期用藥，造成雖然藥物劑量相同，但是卻不再擁有同樣的效果，這也是因為細菌產生了抗藥性的緣故。
擺脫細菌抗藥性，一起這麼做
近年來，越來越多國人飼養寵物，將其視為家庭一員，對待寵物就像自己的孩子一樣不離不棄的呵護。當然，毛孩跟人一樣都會有生病的時候，飼主們負起照護的責任之際，就會需要面對細菌抗藥性的問題。對此，中華民國獸醫師公會全國聯合會理事長譚大倫特別提醒，如果在毛孩身上使用抗生素，飼主千萬切記要遵照醫囑，將療程走完。「任意停藥會造成細菌反覆感染，甚至造成細菌變異，使細菌產生抗藥性，甚至變成超級細菌」。所謂的超級細菌，就會造成之前所說的，連較後線的抗生素都無法產生治療效果，危及寵物性命，也會成為環境隱憂。
「而且其實毛孩就跟人一樣，身上都是有好菌和壞菌共存，使用後線的抗生素的問題就是，這些好菌和壞菌都會一併被抗生素殺死，後續對身體造成的問題可能更多，像是肥胖、消化不良等等，更嚴重的也有可能誘發腫瘤。」譚醫師又提到，由於抗生素是很有效的藥物，過去只要遇到細菌感染方面的問題，就直接使用抗生素壓制，造成現在毛孩身上出現細菌抗藥性的案例越來越多，這十年來甚至還有用到第二線藥物，依然無法有效緩解疾病的例子。
「獸醫師們意識到細菌抗藥性的問題之後，依據細菌種類或抗生素敏感性試驗結果給予用藥，更謹慎使用抗生素，也教育飼主要重視寵物保健和居家環境衛生。」譚醫師表示。的確，細菌並不是吃了無敵星星的超級瑪利歐，不只抗生素可以對抗細菌，毛孩自有的免疫力也可以。如果身體原本的狀態就足夠強大，只要進行症狀治療，讓免疫力來對抗細菌就很足夠了。除此之外，維持環境的衛生也是一種很好的預防措施。雖然細菌無所不在，但是正確的清潔方法，對於減少環境表面的細菌量是非常有效果的，這樣一來細菌要影響毛孩健康的機會就能大幅下降。
再次提醒大家，毛孩就跟人一樣，提供清潔的生活環境和保持健康強壯的身體，是照護毛孩最好的法寶。即使生病了，也要遵照醫囑正確用藥，才能幫助毛孩迅速康復，又不留下後續問題喔！
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