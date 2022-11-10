2022/11/10,
理財

透過三張圖表精算，在台灣要存多少退休金才夠用？

透過三張圖表精算，在台灣要存多少退休金才夠用？
Photo Credit: Depositphotos

我們想讓你知道的是

要達成你的退休生活需要存多少錢？透過三張圖表，我們可以清楚看出收支、儲蓄、平均壽命的問題，會如何影響自己的退休計畫......

文：邱茂恒（國際認證理財規劃師CFP）

小方是一個工業區的作業員，念完大學當完兵後，就一直努力工作。工作5年後買了人生第一台車，並在30歲時跟廠區的同事結了婚，隔年生了一對雙胞胎。他們想說要有一間自己的小窩，買了一間三房的大樓，加一個車位與兩個機車位。預計想要65歲退休，但退休前除了讓小朋友能夠唸個好大學外，也希望每年能夠出國走走。

在台灣工作的退休金，到底夠不夠？

小方家庭收入狀態及各種目標，即便都有獨特的差異，但某些過程與結果，其實跟台灣絕大多數人相似。我們可以透過下面三張圖表討論收支、儲蓄、平均壽命的問題，發現大多數人可能面臨到相同的困境。

  • 目前台灣受僱員工全年總薪資中位數

個人受僱員工全年薪資中位數表（單位：萬元）

年度

總計

2012年

44.2

47.9

40.1

2013年

44.4

48.0

40.4

2014年

45.4

49.0

41.8

2015年

46.3

49.7

42.7

2016年

46.4

49.7

43.1

2017年

47.4

50.7

44.1

2018年

49.0

52.1

45.6

2019年

49.8

53.0

46.5

2020年

50.1

53.2

46.8

資料來源：勞動部勞動統計查詢網

收入與支出的增長都跟通膨息息相關，也維持差不多的成長速度。

  • 平均每戶家庭可支配所得、消費及儲蓄狀態

平均每戶家庭可支配所得、消費及儲蓄表（單位：元）

年度

可支配所得

消費支出

儲蓄

儲蓄率

2012年

923,584

727,693

195,891

21.21

2013年

942,208

747,922

194,286

20.62

2014年

956,849

755,169

201,680

21.08

2015年

964,895

759,647

205,248

21.27

2016年

993,115

776,811

216,304

21.78

2017年

1,018,941

811,670

207,271

20.34

2018年

1,036,304

811,359

224,945

21.71

2019年

1,059,731

829,199

230,532

21.75

2020年

1,079,648

815,100

264,548

24.50

資料來源：行政院主計總處

我們會發現國人的儲蓄率大約都在20%出頭。

  • 台灣國人平均壽命及成長趨勢

在目前台灣國人的平均壽命中，男性大約為77歲，女性則約為84歲。這也表示說，如果我們65歲退休，理論上至少還有12到20年左右的餘命。

定方財務顧問-111內政統計通報-平均壽命趨勢圖
Photo Credit: 內政部統計處

收支、儲蓄、平均壽命的問題，讓我們發現什麼？

假設小方家庭參考上圖2020年家庭消費支出是81萬5100元，每年可以存下26萬4548元。那我們試想他們想要65歲退休，如果準備到85歲還有20年。因人的消費價值觀比較少有太大的變化，所以假定退休後至少需要約1600萬。而他們開始工作到退休約有42年的準備期，照每年可以存下26萬4548元的話，那可以存下1111萬1016元。

這樣還有約500萬的財務缺口，需要靠退休金準備去彌補。而且還需要考量各種風險，以避免低估退休金準備的現象。

Serene aged husband and wife supporting and staying together during the old age — Photo by ridofranz
Photo Credit: Depositphotos

注意六種造成我們低估退休金準備的風險

1. 每年約1%-2%的通貨膨脹成長

通貨膨脹造成的影響，會讓我們手中的錢的購買力下降，同樣的東西，我們會覺得越來越貴。也因此我們的退休金考量不能只考慮現在的數字。

2. 雇主責任及社會保險退休金準備不足

目前台灣的退休金制度，社會保險退休金有破產的疑慮（如勞保）、雇主責任退休金則有準備不足的問題（如勞退）。依大多數人的狀態，這兩筆退休金在正常狀態下（不改革、社保退休金不破產）僅能給予每個月2到3萬的退休收入。

3. 個人儲備退休金準備不足

因為退休這個目標對大多數人來說都比較遠，我們可能更在意眼前需要準備的目標。譬如說快結婚了準備結婚基金、養小孩需要先考量小孩子的支出、要買房了才準備頭期款。最終的結果可能會我們各種目標的確達成了，可是要退休時才發現來不及準備退休金。

4. 長壽風險

我們在前面壽命趨勢圖有發現，隨著科技及醫療、生活水準提升，國人的平均壽命是逐漸升高的。在這種狀況下，我們對退休的準備可能不能只以現在的85歲去考量。

5. 不健康餘命升高產生消費增加

雖說國人的平均壽命越來越高，但有一部分是歸功於醫療的進步。這也產生了一種現象，大家越活越久，不健康的期間卻越來越長。這也影響到萬一需要更多醫療照護時，我們的花費會高於健康時的狀況。

6. 各種意外狀況

雖說上面討論的是國民大多會有的狀況，但每個人個別還是會遇到不同的情況，因此需要時時調整並且多做準備，來保有應對意外的彈性。

從三個退休面向，著手解決問題

生活於存在「退休問題」的台灣社會，我們其實可以這樣做。

退休的準備來自於社會保險、雇主責任、個人儲備。個人儲備對應我們另外兩個使命（財商素養提升、財務規劃教練系統），希望每個人對自己的人生有更多選擇的自由。

而至於社會保險及雇主責任退休金，則是本文主要探討的部分，也是我們的使命，希望優化台灣的退休金制度，讓國家及公司準備的退休金能夠持續下去，並且能夠使民眾獲得更高的退休金準備。並且財商素養提升，也規劃了自身財務，退休金制度又優化的話，這三者會相輔相成，也降低彼此不同面向的壓力。

定方財務顧問-退休三支柱
Photo Credit: 定方財務顧問

目前政府對社會保險退休金主要的調整方式有下面六種，但主要概念還是增加收入、減少支出、支出期間延後：

  1. 溯及既往：打破對過去工作族群的承諾，請他們也適用現在福利下降的制度。例如之前的教師及公務員退休改革，即便有過度期間，但仍不符合當初任職人員的期待。
  2. 放寬投保上限：提升投保的級距，也能因此加收保費。
  3. 調整計算投保薪資：將計算投保薪資的平均期間拉長，例如由平均60個月的薪資改為計算180個月，這可能會使平均薪資計算下降，因為原本只要有60個月的最高薪資，突然變成計算180個月，但不見得其他期間都有這麼高的薪資。
  4. 調降所得替代率：例如將勞保計算可請領金額的公式由「1.55% x 年資」、降為「1.3% x 年資」，這會使得給付退休金下降。
  5. 延後提領年限：例如退休年齡由65遂改為70歲退休，延緩開始請領退休金的時間。
  6. 編列預算撥補：編列預算無法解決問題，因為預算仍來自於稅收，羊毛出在羊身上，幾百億的預算也只可能延後幾年破產。

優化退休金結構，讓投資報酬率提升

其實，前面六個現有調整方式都不能治本，僅能達到延緩的效果。真正能解決問題還是需要讓退休基金從投資結構調整，讓退休基金能夠永續經營。

這個部分要達成需要考慮「金流控制使用」、「資產配置與累積」、「再平衡及永續經營的策略」，簡單的說希望達到獲取的收益，扣除成本後能大於退休金給付的支出。

這個部分先提出幾個問題點以及觀察，像國外有各主權、退休、校務基金都很值得台灣退休基金參考（加拿大公共基金退休基金、耶魯大學校務基金、澳洲超級年金、加州公務人員退休基金等），它們在「金流控制使用」、「資產配置與累積」、「再平衡及永續經營的策略」都有很值得借鏡的地方。詳細投資架構部分因篇幅問題，以後有機會在其他文章探討。

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Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

重點回顧

以下我們簡單做個重點回顧，來理解我們如何思考退休金準備問題：

1. 個人退休金考量需要從生活型態、收支、儲蓄、平均壽命出發。

2. 我們需要考慮退休金被低估的風險：

  • 每年約1%-2%的通貨膨脹成長
  • 雇主責任及社會保險退休金準備不足
  • 個人儲備退休金準備不足
  • 長壽風險
  • 不健康餘命升高產生消費增加
  • 各種意外狀況

3. 了解現有退休金模式及調整方式，更需要關注「金流控制使用」、「資產配置與累積」、「再平衡及永續經營的策略」這三個問題。

4. 解決退休金問題可以從「國民財務素養提升」、「做好個人財務規劃」、「國家退休金制度改革著手」，讓每個人都能過上想要的生活，是我們的願景。

本文由定方財務顧問授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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