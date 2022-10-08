正視府院介入鏡電視執照疑雲：我們需要一個媒體能「站著」申設新聞頻道的NCC

文：羅世宏（中正大學傳播系教授）

針對鏡電視申設新聞頻道執照爭議，有在野黨立委公布秘密錄音揭露府院高層涉嫌介入指示NCC開綠燈。本案宛如羅生門的情節發展，再加上2020年5月總統府密件遭駭外流疑雲，令人狐疑府院高層是否始終堅持拒絕戴上權力魔戒，是否如其所公開否認地那樣，未曾介入鏡電視執照申設案及中天新聞台不予換照案？

我們不能漠視相關爭議映射出來的現行電視新聞頻道治理政策缺陷，也不必盲目相信台灣政治人物會比其他民主國家同行更能拒絕權力誘惑。對於其中可能涉及的濫權或違法問題，除了司法機關應本於職權啟動調查之外，國人也應正視現行電視新聞頻道治理制度本身的嚴重缺陷。

正因為電視新聞頻道政策存在著監理失靈與市場失靈的雙重沈痾，而且制度問題長期未得到檢討與改革，才導致國人對現行這套監理制度及NCC本身的不信任。

媒體要公正運作，不能相信人治

媒體政策／制度改革至關重要！我們不能相信人治，無分中外皆然。因為只要有機會，政治權力就會和媒體資本相互利用，進而交織成不正當的利益網絡。英國如此，澳洲如此，和我們同樣是第三波民主轉型國家的韓國也一樣。

2013年，朴槿惠上任後，韓國兩家公共電視台KBS、MBC馬上變成總統的宣傳工具，經常以頭條新聞、顯著地正面報導朴槿惠。這種開民主倒車的政媒關係，被韓國人民譏諷為……彷彿回到全斗煥時代；只是，以前是「叮全新聞」，現在變成「叮朴新聞」。

同樣地，1981年民調低迷的英國首相柴契爾夫人（Margaret Thatcher）亟需輿論奧援，而一心想收購英國《泰晤士報》集團的澳洲媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）則需要政府點頭，掃除併購障礙。在一場密會之後，各取所需的雙方達成了政治權力與媒體資本的交易默契。

後來的發展很清楚，柴契爾與梅鐸都如願以償，獲得各自想要的政媒利益格局：在柴契爾政府支持下，梅鐸得以掃除他在英國建立報業王國野心的障礙，成功收購《泰晤士報》集團，一舉掌控英國報紙市佔率超過百分之四十的媒體資源；而梅鐸也投桃報李，主導旗下媒體大力支持柴契爾夫人，特別是在執政黨民意低迷的「陰暗雨天中給予燦爛陽光」，報喜不報憂，確保柴契爾能夠持續掌握執政優勢，甚至最終成為20世紀英國掌權最久的首相。

同樣的，澳洲前總理莫理森（Scott Morrison）也被指控與媒體大亨梅鐸旗下報紙和天空電視台關係密切，水乳交融，「像一個團隊一樣運作」。新聞集團天空電視台經常一方面是非不分地相挺執政黨，另一方面則是專門修理在野黨。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 澳洲前總理莫理森

因此，在媒體監理制度設計上，首要之務是限制執政黨以公權力不當施惠或箝制特定媒體業者。

NCC組織與監理制度亟待改革

我期待，台灣趕快啟動NCC組織與監理制度改革。如果不設法啟動媒體改革，執政黨不會終結以威脅或利誘手段控制媒體，而台灣媒體「全面綠化工程」也不可能自動停止，因為一旦戴上「魔戒」就不會想再拿下來，其結果就是讓台灣逐漸有滑向「不自由民主」（illiberal democracy）的風險，輿論民粹與政治威權相互加持，空有民主之名而無民主之實，導致不公平的政黨競爭態勢固化。

這樣的發展，一定不是台灣之福！

如何防止執政黨以公權力不當施惠或箝制特定媒體業者來說，NCC作為合議制的獨立監理機關，依法有權就具體個案之決定排除來自上級機關的指揮與監督，目的是為了確保它有不受政治干擾的專業自主空間。

但問題來了，空有獨立機關的制度設計，但NCC為何還是未必能夠善守法律賦予它的獨立監理職責？為何部分國人會對NCC獨立行使職權缺乏信任感？為何還有部分國人抨擊NCC「髒兮兮」或「東廠」？

根據台灣民意基金會2020年11月發布的民調結果顯示，民眾普遍對NCC的信任感相當低：六成八的人不相信NCC 是「不會受政治力量干預的獨立機關」，其中強烈不相信的人更高達三成二。換句話說，近七成的不相信NCC不會受到政治力量干預！這還是兩年的民調結果，如果現在作民調，不信任NCC的人應該更多！

首屆NCC成立後，曾於2006年3月14日第11次委員會決議通過《國家通訊傳播委員會委員行為自律規範》（以下稱《委員行為自律規範》），除規定委員「不得參加政黨活動」之外，還包括「不得對特定政黨、通訊傳播事業或團體及其相關人員透露本會個案處理情形」、「不得接受任何政黨、通訊傳播事業或團體及其相關人員之邀宴、招待、酬勞、禮金，並應婉拒其禮品、花籃（束）、盆栽等物品之饋贈」、「政黨、通訊傳播事業或團體及其相關人員，至本會與委員會晤者，應由本會人員記錄談話要旨，並通知本會政風室」…等。

制定這些自律規範的目的係為了「維護獨立超然之立場，有效執行法定職責」，但看似詳細嚴密的規範是否奏效，關鍵還在每一位委員是否能夠在形式與實質上真正貫徹。

NCC正副主委與委員的提名要更改

強化既有《委員行為自律規範》是一條路，透過組織再造和監理過程改革挽救NCC的獨立性、專業性與透明度更加重要，特別是必須翻修《NCC組織法》，重新檢討NCC正副主委與委員的提名與審議方式。

Photo Credit: 中央社

各國媒體監理機關的制度設計不同，台灣學的主要是美國。美國聯邦通訊傳播委員會FCC被定為兩黨制（Bipartisan）的獨立機關，必須兼顧政治平衡：五位委員皆由總統提名，經國會同意後任命，任期五年。其中，主委與同黨委員不得超過三人，另兩位委員則由反對黨推薦。