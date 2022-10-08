訂外送時惡意棄單或惡搞店家造成損害，有可能成立「間接毀損罪」
我們想讓你知道的是
做出大量訂餐後棄單的行為，一旦店家或是外送平台追究責任，你可能將會面臨相關的民事賠償以及刑事責任，後果可能會讓你難以承受。
前陣子，花蓮有間餐廳疑似遭到詐騙集團鎖定要進行詐騙，先預訂包場及蛋糕，再以預定紅酒為由，請店家幫忙先代墊五萬元的紅酒訂金。
此舉讓店家感到很困擾也很疑惑，因此先向銀行進行查證，成功保住五萬元的訂金，不過最後預定包場者依舊沒有到現場，還是造成店家食材費的損失，這種惡意詐騙甚至棄單的行為，也讓店家提醒大眾一定要多小心。
該案例中的店家非常機警，然而一般日常的餐點外送中，仍不時會出現這種惡意棄單的行為，但是因為外送餐點通常講求快速，因此很難先去查證，也間接讓不少不肖人士透過外送餐平台來惡搞店家。
惡意棄單，有可能成立間接毀損罪
這種惡搞店家或是惡意棄單的行為，對於外送員或是店家來說都會有極大的損失，不只雙方可能都會因此而白忙一場，這些飲料餐點也可能會因此遭到浪費，其實這樣的行為在《刑法》中有著相關的處罰——也就是《刑法》第355條的間接毀損罪。
基本上，只要是以詐術，像是打電話騙人、故意用假名下單等狀況，導致對方或其他人有因此受到財產上的損失，就會有成立間接毀損罪的可能。
以惡作劇訂餐的行為為例，惡作劇者是以詐術使店家相信你要訂餐，導致店家損失餐點以及相關費用，結果等到餐點完成並送達指定地點時才發現一切都是場騙局，最後導致食物浪費，店家完全沒辦法賺到錢，這樣的情況基本上就會屬於間接毀損的行為。
除了外送以外，大家可能也會好奇如果是透過網購方式，來做出相同的惡作劇行為的話，該怎麼辦？
這樣的情況比較難以判斷購買人是否為「故意欺騙賣家，故意使賣家損失運費與商品的支出」，因為有些情況，是訂購者在訂購後結果忘記自己曾訂過貨品或是因為忙碌而沒有取貨，這樣的行為就不是故意要造成賣家損失，所以在判斷上會顯得較為困難，通常也較難成立。
不過，如果是故意重複下訂商品，然後都故意不取貨，讓賣家損失多次運費，這樣的情形可能就會有成立的可能性，因為重複多次行為可能就難以去說服他人自己並非故意，所以就有很大的可能去成立間接毀損。
故意要對他人惡作劇或是想讓店家造成損害，而做出大量訂餐後棄單的行為，千萬要小心，一旦店家或是外送平台追究責任，你可能將會面臨相關的民事賠償以及前面提到的刑事責任，為了一時好玩或是想要發洩情緒就這樣做，後果可能會讓你難以承受。
Facebook專頁：黃靖芸律師。生活法律沙龍
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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線上直播論壇：以跨域創新生態系驅動循環經濟，10/14和你一同搶攻綠色商機
我們想讓你知道的是
關鍵評論網將於10月14日辦理「循環綠色經濟大商機」線上直播論壇，作為「2022年數位綠色雙轉型聯合成果展」之前導活動，本場以2位循環綠色經濟的經驗談，探索更多綠色商機應用發展的可能性。
近幾年在科技、經濟發展以及環境的多元衝擊下，傳統商業經營模式出現了結構性變革，為了因應各產業的轉變，企業重新對焦各分眾族群需求，甚至在不同生態系之間，透過跨域合作或需求重組，滿足或建構多元市場的需求，推出創新服務價值。
尤其是在經歷新冠肺炎及氣候變遷的影響後，全球對於永續發展的議題更加重視，提倡環境友善的「循環經濟」成為綠色商機下受到高度關注的議題。經濟部中小企業處透過「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」輔導，協助中小企業在綠色經濟的發展有個一個良好的方向，以跨域創新及轉型的實踐，逐漸有了豐碩的成果，也為生態系的發展，增添更多的可能性。
為了讓更多人體驗到企業推動效益，經濟部將於今年10月22日至25日，攜手數位發展部，掌握時下數位與綠色關鍵議題，在松山文創園區2－3號倉庫舉辦「2022年數位綠色雙轉型聯合成果展」。活動圍繞「數位雲」、「永續雲」、「體驗雲」三大展示主題，打造數位、綠色、虛實整合的展場體驗。除此之外，現場還有綠色生活、臺灣特色店家消費體驗，以及數位轉型與綠色永續主題論壇等精彩內容，歡迎前來親自體驗！
【2022年數位綠色雙轉型聯合成果展】活動資訊
- 日期：10月22日－10月25日
- 地點：松山文創園區2-3號倉庫（臺北市信義區光復南路133號）
- 瞭解更多：https://reurl.cc/m3KGZ9
「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」由掌握關鍵核心能力的中小企業為主體，找到市場發展的關鍵方向，帶動跨領域業者共同合作、集體升級，結合綠色永續的概念，將不同產業領域相互串接，打造如生物炭、生態材料與虛擬電廠等多樣化的綠色減碳生態系，為臺灣中小企業擘劃新成長路徑！
循環綠色經濟大商機線上直播論壇，集結產業專家一次看
「跨域創新生態系－循環綠色經濟大商機」線上論壇將邀請盛發生物科技有限公司 陳偉誠創辦人暨執行長，與京冠生物科技股份有限公司 楊青山董事長，分別從「生物炭跨域應用品牌提升生態系」及「生態材料跨域鏈結生態系」的發展成果，與臺灣所有中小企業共同探討如何利用跨域生態系的發展力量，讓永續能成為每個人的日常生活。
循環經濟是由循環加上經濟，過往企業以獲利為主的商業模式，該怎麼結合生態系的每個資源及技術，達到永續及環保的目標？首場專題短講由盛發生物科技有限公司 陳偉誠創辦人暨執行長主講，從木酢產品研發為起點，並於過程中，洞見產業的需求，以生物炭生態系的核心角色推動創新商業模式，從生活用品到建材，帶動包括化工、建材、檢測、應用到場域等跨界跨域的合作夥伴，持續延伸生物炭產品的各種可能。接著將由楊青山董事長分享京冠生技是如何將其引以為傲的發酵技術，透過生態系合作，找到不同專業領域的合作夥伴，實現了「你的天然廢料，我的加值材料，消費者的健康好料」夢想藍圖，轉型成為「材料開發」企業。
2022跨域創新生態系－循環綠色經濟大商機
- 活動時間：2022年10月14日
- 活動形式：YouTube線上直播
- 活動講者：陳偉誠 創辦人暨執行長（盛發生物科技有限公司）、楊青山 董事長（京冠生物科技股份有限公司）
- 活動主持人：劉姿麟
- 活動內容：