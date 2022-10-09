「遠距工作」成職場新常態，疫情意外為身心障礙求職者「賦能」
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「如果你在兩年前問我會不會再回到工作崗位，我會直接回答『不』，直到後來大家都變成遠距工作的形式，才讓我發現好像有這樣的可能。」安娜迪說，靠Zoom等視訊軟體進行線上面試，就可以避免掉面試官把重點放在輪椅上，讓她覺得壓力比較小，面對問題也能回答的比較自在。
文：Taylor Mei
每年10月除了是萬聖節，也是美國「全國身心障礙員工意識月」（NDEAM）。政府和民間團體希望透過這個意識月，來讓各大企業對身心障礙者在求職及工作上的權益，提供一定程度的保護與保障。
2020年COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情當道，病毒肆虐至今不僅帶走了全球共600多萬人的生命，也連帶奪去了許多人們賴以為生的飯碗。在美國疫情嚴重時，數以百萬的勞工也從坐在辦公室裡辦公的模式，轉換成在家上班的「遠距工作」。這樣的工作新樣態，不僅造福每天須花兩、三小時通勤的上班族、害怕辦公室窒息空間的勞工，也同時賦予了因肢體障礙而難以找到工作的身障者。
當疫情為身心障礙求職者「賦能」
身為一名身障者，今年41歲的安娜迪（Beka Anardi）在2009年因脊椎腫瘤導致下半身癱瘓後，就從來沒有想過自己可以再度回到職場。直到2020年百年大疫猛撲，為她渴望工作的心，開了一扇窗。當疫情正嚴重，旅遊觀光、航空、服務業大蕭條時，安娜迪發現這正是自己找到工作的好機會，而她也在自己按下送出履歷鍵相隔不到幾個禮拜的時間，就成功獲得了一份新的全職工作。
在成功錄取後，現在安娜迪可以每天在美國華盛頓州布爾維尤（Bellevue）的家裡安心工作，無須擔心路上擁擠的人群以及漫長的通勤時間，同時也可以自在地操作輪椅和處理自己的生理需求。
據美國普查局（Census Bureau）統計顯示，像安娜迪一樣的成年肢體障礙者，屬於美國境內第二大少數族群，人數高達4250萬人。與人數佔比19％的西班牙裔及12％的非裔族群相比，身障者則是佔了全美人口的13％。疫情期間的封城和外出限制為社會運作帶來極大的不變，但這段時間被迫足不出戶，反倒讓這群有肢體障礙的身障人士在「在家工作」（work form home）興起時，也能夠和一般人一樣無障礙搭上車。
「如果你在兩年前問我會不會再回到工作崗位，我會直接回答『不』，直到後來大家都變成遠距工作的形式，才讓我發現好像有這樣的可能。」安娜迪說，靠Zoom等視訊軟體進行線上面試，就可以避免掉面試官把重點放在輪椅上，讓她覺得壓力比較小，面對問題也能回答的比較自在。
身障者未來還能繼續遠距嗎？
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碳排越少，優惠越好！台灣第一個看得見的消費碳足跡，號召大眾實踐低碳生活
我們想讓你知道的是
王道銀行運用「消費碳排放明細」功能推出採獎勵機制的「低碳生活卡」，藉此建立消費者的綠色消費意識，在生活中選擇對地球更好的產品和服務，在享受特別折扣與回饋的同時，也為減緩全球暖化貢獻一份心力。
近年因應地球暖化加劇、極端氣候衝擊，各國政府陸續喊出2050年淨零碳排的目標；歐盟宣布將於明年開徵碳稅，歐洲數國及美國加州宣布未來要禁用油車，日本預計發行千億美元的綠色債券用來推動能源轉型，台灣政府也在今年3月正式公布2050淨零排放路徑，預計陸續投入新台幣9,000億元，與產業界共同朝著減碳目標努力。
然而，要達成2050年的淨零目標，不可能單靠政府和企業，而需要所有地球公民的力量。但從這份調查得知，目前大多數的台灣消費者儘管對於碳議題有基本的瞭解，也很有意識要減碳，卻常常無從得知自己在生活中的各項活動究竟產生了多少碳排放量。
為了讓消費者們對「碳排放」有感，王道銀行日前推出「消費碳排放明細」功能，是台灣第一家、也是亞太地區第一家採用萬事達卡（Mastercard）碳足跡計算器的金融業者，使用API串接萬事達卡的大數據資料庫，會依據你刷卡購買的產品或服務類別、消費金額等資訊估算出每一筆刷卡消費的碳排放量；只要是王道銀行萬事達卡卡友，都能在網銀或APP上免費開啟「消費碳排放明細」功能，希望藉此讓消費者更加認識所購產品與服務的碳排放量，進而建立綠色消費意識。
而為了鼓勵消費者將減碳意識化為實際行動，王道銀行也推出減碳成功享活儲加碼的活動，消費者只要開啟「消費碳排放明細」功能，並於2022年底前每月至少刷卡一筆一般消費且年平均每元碳排放量低於8公克，即可享隔年整年度新台幣活儲年利率加碼0.1%的優惠，優惠存款金額無上限。
2019年，在瑞典曾有結合碳排放量與金融產品的先例，一家名為Doconomy的金融新創公司和萬事達卡（Mastercard）合作推出「DO Black卡」，這是全球第一張以「碳足跡」做為刷卡額度的信用卡，相較一般信用卡是以「金錢」做為信用額度單位，「DO Black卡」則以「個人消費的二氧化碳排放量」做為刷卡消費上限，每筆消費都會透過奧蘭指數（Aland Index）的運算技術，算出碳排放量，當刷卡產生的碳排放量達到當月上限時，就不能再刷卡了。
不同於「DO Black卡」的凍結機制，王道銀行則運用「消費碳排放明細」功能推出採獎勵機制的「低碳生活卡」，全台首創以消費碳排放量決定刷卡現金回饋比例；「低碳生活卡」卡友在開啟「消費碳排放明細」功能後，只要當月平均每元消費碳排放量低於8公克，就能自動享有國內刷卡一般消費新台幣兩萬元內、國外刷卡一般消費不限金額的現金回饋加碼至1.5%。「我們希望不只是提供消費碳排放明細、倡導消費者意識到碳排放量，更能進一步鼓勵消費者採取實際減碳行動！」王道銀行董事長駱怡君說。
除了依消費碳排放量享不同的刷卡現金回饋，王道銀行「低碳生活卡」更攜手台灣多家知名的社會企業共同倡導綠色消費，包括鮮乳坊、仁舟淨塑、直接跟農夫買、綠藤生機、茶籽堂、成真咖啡等25家社會企業與B型企業，持「低碳生活卡」於這些店家刷卡消費，能獲得9折、95折或是滿額贈禮等專屬優惠，王道銀行還會額外加碼提供最高4.22%現金回饋；消費者除了能省荷包，還能支持友善環境及社會的品牌，一舉兩得！
減少碳排放是地球上每一位公民的責任，隨著地球升溫臨界點的倒數計時，我們每一個人都需要將減碳意識化為實際行動，運用銀行推出的工具「消費碳排放明細」以及創新金融產品「低碳生活卡」，在生活中選擇對地球更好的產品和服務，在享受折扣與回饋的同時，也為減緩全球暖化貢獻一份心力。
本文章內容由「王道銀行」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。