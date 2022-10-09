「遠距工作」成職場新常態，疫情意外為身心障礙求職者「賦能」

文：Taylor Mei

每年10月除了是萬聖節，也是美國「全國身心障礙員工意識月」（NDEAM）。政府和民間團體希望透過這個意識月，來讓各大企業對身心障礙者在求職及工作上的權益，提供一定程度的保護與保障。

2020年COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情當道，病毒肆虐至今不僅帶走了全球共600多萬人的生命，也連帶奪去了許多人們賴以為生的飯碗。在美國疫情嚴重時，數以百萬的勞工也從坐在辦公室裡辦公的模式，轉換成在家上班的「遠距工作」。這樣的工作新樣態，不僅造福每天須花兩、三小時通勤的上班族、害怕辦公室窒息空間的勞工，也同時賦予了因肢體障礙而難以找到工作的身障者。

當疫情為身心障礙求職者「賦能」

身為一名身障者，今年41歲的安娜迪（Beka Anardi）在2009年因脊椎腫瘤導致下半身癱瘓後，就從來沒有想過自己可以再度回到職場。直到2020年百年大疫猛撲，為她渴望工作的心，開了一扇窗。當疫情正嚴重，旅遊觀光、航空、服務業大蕭條時，安娜迪發現這正是自己找到工作的好機會，而她也在自己按下送出履歷鍵相隔不到幾個禮拜的時間，就成功獲得了一份新的全職工作。

在成功錄取後，現在安娜迪可以每天在美國華盛頓州布爾維尤（Bellevue）的家裡安心工作，無須擔心路上擁擠的人群以及漫長的通勤時間，同時也可以自在地操作輪椅和處理自己的生理需求。

據美國普查局（Census Bureau）統計顯示，像安娜迪一樣的成年肢體障礙者，屬於美國境內第二大少數族群，人數高達4250萬人。與人數佔比19％的西班牙裔及12％的非裔族群相比，身障者則是佔了全美人口的13％。疫情期間的封城和外出限制為社會運作帶來極大的不變，但這段時間被迫足不出戶，反倒讓這群有肢體障礙的身障人士在「在家工作」（work form home）興起時，也能夠和一般人一樣無障礙搭上車。

「如果你在兩年前問我會不會再回到工作崗位，我會直接回答『不』，直到後來大家都變成遠距工作的形式，才讓我發現好像有這樣的可能。」安娜迪說，靠Zoom等視訊軟體進行線上面試，就可以避免掉面試官把重點放在輪椅上，讓她覺得壓力比較小，面對問題也能回答的比較自在。

身障者未來還能繼續遠距嗎？