本土新增5萬710例、52例死亡，移工入境檢疫規範：產業／社福移工不一樣，快篩陽性怎麼辦？
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今（7）日新增本土5萬710例、52例死亡個案。因應10月13日開放境外旅客入境，勞動部勞動力發展署表示，產業移工照一般旅客防疫規範；社福移工則因為照顧對象重症風險高，因此有較嚴謹的自主健康管理規範。
中央流行疫情指揮中心今（7）日公布國內新增5萬779例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為5萬710例本土個案及69例境外移入；另確診個案中新增52例死亡。
指揮中心表示，今日新增之5萬0710例本土病例，為2萬3089例男性、2萬7601例女性、20例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上。
新增案例超過一千者分布為，新北市（1萬378例），臺中市（6248例），桃園市（5603例），臺北市（5395例），高雄市（4970例），臺南市（3535例），彰化縣（2780例），屏東縣（1367例），新竹縣（1326例），苗栗縣（1322例），宜蘭縣（1207例），雲林縣（1141例），新竹市（1024例）。
指揮中心指出，今日新增52例本土病例死亡個案，為30例男性、22例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、51例具慢性病史、36例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年6月8日至10月4日，死亡日期介於6月17日至10月4日。
指揮中心說明，今日新增69例境外移入個案中，36例男性，33例女性；年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國（4例），中國、泰國及土耳其（各2例），韓國、新加坡及越南（各1例）移入，另56例感染國家調查中。入境日期介於今年9月6日至10月6日。
指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，今日新增本土個案與前幾日相差不遠，但若是與上周五相比，則是增加了10%多，目前疫情仍處高原期，呼籲民眾相關防治措施不要放鬆。
死亡與兒童重症個案
醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日新增52例死亡個案，其中有一位40多歲且沒有慢性病史的個案。
此個案有接受過三劑的疫苗施打，最後一劑是在今年1月接種。在9月下旬時，有出現三到四天的咳嗽症狀，快篩陰。但在9月24日時突出現意識改變、運動不協調等症狀，緊急送急診並進行PCR篩檢為陽性確診。住院後出現抽搐等重症徵象，轉送加護病房後出現腦水腫、疑似腦壓升高與腦炎情形，經藥物治療後仍不幸因多重併發症於10月3日過世。
另有一位兒童重症個案，是一位11歲的男生。這位男童本身沒有慢性病史，於5月曾陽性確診過，且在8月時接種一劑疫苗。在9月初時，曾因感染EB病毒（人類疱疹病毒第四型）而有急性的淋巴腺炎病住院。出院後又再度出現發燒、淋巴結腫等症狀，再度住院並接受免疫球蛋白、類固醇等治療，目前情況好轉，9月25日平安出院。
羅一鈞也補充，此男童為記錄中第一次確診至MIS-C發病，間隔最長的一位個案，總間距為125天。
至於12歲以下孩童重症個案分析，羅一鈞表示，今（2022）年累積的兒童重症個案已來到239例，其中154例判定為MIS-C，腦炎與肺炎則是排名第二位與第三位。另外重症個案中，有6成6是屬於0-5歲的孩童。疫苗統計部分，這239例的重症中，有8成以上（196例）是沒有接種過任何一劑疫苗的，因此還是呼籲家長盡速帶兒童前往施打疫苗。
在全齡的中、重症個案部分，羅一鈞說明，至10月7日為止，已累計2萬9136的病例數，佔總感染數為0.44%。致死率也與上周相差不多，維持在0.16%。若是將中重症的患者區分出年齡層進行分析，則可看到90歲以上的長者，在致死率的部分有持續的下降，與上週的7.16%致死率相比，下降0.07個百分點，來到7.09%。
移工入境0+7指引
10月13日以後，邊境檢疫措施將改為0+7。因此指揮中心也請勞動部勞動力發展署署長蔡孟良，來解釋移工入境自主防疫的相關指引。
蔡孟良署長表示，移工入境前還是維持現有措施，包含完整接種疫苗、入境7日前要在勞動部網站登錄入境後自主防疫點（1人1室、獨立衛浴）；入境後篩檢規範與其他入境旅客相同，必須在入境的第0或1天，以及第3、5、7天必須實施總共4次的快篩，結果須上傳到勞動部網站。
交通上，蔡孟良表示雇主或仲介需自行安排交通工具或租用巴士，協助移工前往自主防疫點。
自主防疫規範上，產業移工（製造業、營造業、農業、海洋漁撈）與其他入境旅客相同，每兩天快篩並上傳結果即可，自主防疫防疫期間可從事工作；社福移工（家庭看護、家庭幫傭、機構看護）方面，因所接觸之服務對象可能是重症高風險者，為避免後續風險，因此移工必須要在旅館或移工宿舍辦理自主防疫（禁止於雇主家），自主防疫期間禁止從事工作，必要時可外出。
蔡孟良補充，考量特殊照顧需求的情形，若雇主本身即是被照顧者，或是機構有符合現行防疫規範，在經由被照顧者本人的同意下，此特殊情形即可安排社福移工在雇主自有地點進行自主健康管理，每日快篩陰性下即可外出以及進行工作。
蔡孟良強調，上述社福移工的防疫規範，原則是考量到雇主可能的經濟困難，因此維持現行做法，只要入住防疫旅館者，勞動部還是持續補助雇主每人每日旅宿費用費用的1/2，最高每日1250元。
若移工在自主防疫期間快篩陽性，雇主須協助就醫。若判定確診，雇主必須及時通報勞動部網站。自主防疫地點若在旅館或自宅，雇主或仲介需安排專車送往加強型集中檢疫所進行隔離；若是其他地點（移工宿舍等），可採就地隔離。
疫情及疫苗統計
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碳排越少，優惠越好！台灣第一個看得見的消費碳足跡，號召大眾實踐低碳生活
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王道銀行運用「消費碳排放明細」功能推出採獎勵機制的「低碳生活卡」，藉此建立消費者的綠色消費意識，在生活中選擇對地球更好的產品和服務，在享受特別折扣與回饋的同時，也為減緩全球暖化貢獻一份心力。
近年因應地球暖化加劇、極端氣候衝擊，各國政府陸續喊出2050年淨零碳排的目標；歐盟宣布將於明年開徵碳稅，歐洲數國及美國加州宣布未來要禁用油車，日本預計發行千億美元的綠色債券用來推動能源轉型，台灣政府也在今年3月正式公布2050淨零排放路徑，預計陸續投入新台幣9,000億元，與產業界共同朝著減碳目標努力。
然而，要達成2050年的淨零目標，不可能單靠政府和企業，而需要所有地球公民的力量。但從這份調查得知，目前大多數的台灣消費者儘管對於碳議題有基本的瞭解，也很有意識要減碳，卻常常無從得知自己在生活中的各項活動究竟產生了多少碳排放量。
為了讓消費者們對「碳排放」有感，王道銀行日前推出「消費碳排放明細」功能，是台灣第一家、也是亞太地區第一家採用萬事達卡（Mastercard）碳足跡計算器的金融業者，使用API串接萬事達卡的大數據資料庫，會依據你刷卡購買的產品或服務類別、消費金額等資訊估算出每一筆刷卡消費的碳排放量；只要是王道銀行萬事達卡卡友，都能在網銀或APP上免費開啟「消費碳排放明細」功能，希望藉此讓消費者更加認識所購產品與服務的碳排放量，進而建立綠色消費意識。
而為了鼓勵消費者將減碳意識化為實際行動，王道銀行也推出減碳成功享活儲加碼的活動，消費者只要開啟「消費碳排放明細」功能，並於2022年底前每月至少刷卡一筆一般消費且年平均每元碳排放量低於8公克，即可享隔年整年度新台幣活儲年利率加碼0.1%的優惠，優惠存款金額無上限。
2019年，在瑞典曾有結合碳排放量與金融產品的先例，一家名為Doconomy的金融新創公司和萬事達卡（Mastercard）合作推出「DO Black卡」，這是全球第一張以「碳足跡」做為刷卡額度的信用卡，相較一般信用卡是以「金錢」做為信用額度單位，「DO Black卡」則以「個人消費的二氧化碳排放量」做為刷卡消費上限，每筆消費都會透過奧蘭指數（Aland Index）的運算技術，算出碳排放量，當刷卡產生的碳排放量達到當月上限時，就不能再刷卡了。
不同於「DO Black卡」的凍結機制，王道銀行則運用「消費碳排放明細」功能推出採獎勵機制的「低碳生活卡」，全台首創以消費碳排放量決定刷卡現金回饋比例；「低碳生活卡」卡友在開啟「消費碳排放明細」功能後，只要當月平均每元消費碳排放量低於8公克，就能自動享有國內刷卡一般消費新台幣兩萬元內、國外刷卡一般消費不限金額的現金回饋加碼至1.5%。「我們希望不只是提供消費碳排放明細、倡導消費者意識到碳排放量，更能進一步鼓勵消費者採取實際減碳行動！」王道銀行董事長駱怡君說。
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