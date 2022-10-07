本土新增5萬710例、52例死亡，移工入境檢疫規範：產業／社福移工不一樣，快篩陽性怎麼辦？

中央流行疫情指揮中心今（7）日公布國內新增5萬779例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為5萬710例本土個案及69例境外移入；另確診個案中新增52例死亡。



指揮中心表示，今日新增之5萬0710例本土病例，為2萬3089例男性、2萬7601例女性、20例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上。

新增案例超過一千者分布為，新北市（1萬378例），臺中市（6248例），桃園市（5603例），臺北市（5395例），高雄市（4970例），臺南市（3535例），彰化縣（2780例），屏東縣（1367例），新竹縣（1326例），苗栗縣（1322例），宜蘭縣（1207例），雲林縣（1141例），新竹市（1024例）。



指揮中心指出，今日新增52例本土病例死亡個案，為30例男性、22例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、51例具慢性病史、36例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年6月8日至10月4日，死亡日期介於6月17日至10月4日。



指揮中心說明，今日新增69例境外移入個案中，36例男性，33例女性；年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國（4例），中國、泰國及土耳其（各2例），韓國、新加坡及越南（各1例）移入，另56例感染國家調查中。入境日期介於今年9月6日至10月6日。

指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，今日新增本土個案與前幾日相差不遠，但若是與上周五相比，則是增加了10%多，目前疫情仍處高原期，呼籲民眾相關防治措施不要放鬆。

Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心

死亡與兒童重症個案

醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日新增52例死亡個案，其中有一位40多歲且沒有慢性病史的個案。

此個案有接受過三劑的疫苗施打，最後一劑是在今年1月接種。在9月下旬時，有出現三到四天的咳嗽症狀，快篩陰。但在9月24日時突出現意識改變、運動不協調等症狀，緊急送急診並進行PCR篩檢為陽性確診。住院後出現抽搐等重症徵象，轉送加護病房後出現腦水腫、疑似腦壓升高與腦炎情形，經藥物治療後仍不幸因多重併發症於10月3日過世。

另有一位兒童重症個案，是一位11歲的男生。這位男童本身沒有慢性病史，於5月曾陽性確診過，且在8月時接種一劑疫苗。在9月初時，曾因感染EB病毒（人類疱疹病毒第四型）而有急性的淋巴腺炎病住院。出院後又再度出現發燒、淋巴結腫等症狀，再度住院並接受免疫球蛋白、類固醇等治療，目前情況好轉，9月25日平安出院。

羅一鈞也補充，此男童為記錄中第一次確診至MIS-C發病，間隔最長的一位個案，總間距為125天。

至於12歲以下孩童重症個案分析，羅一鈞表示，今（2022）年累積的兒童重症個案已來到239例，其中154例判定為MIS-C，腦炎與肺炎則是排名第二位與第三位。另外重症個案中，有6成6是屬於0-5歲的孩童。疫苗統計部分，這239例的重症中，有8成以上（196例）是沒有接種過任何一劑疫苗的，因此還是呼籲家長盡速帶兒童前往施打疫苗。

在全齡的中、重症個案部分，羅一鈞說明，至10月7日為止，已累計2萬9136的病例數，佔總感染數為0.44%。致死率也與上周相差不多，維持在0.16%。若是將中重症的患者區分出年齡層進行分析，則可看到90歲以上的長者，在致死率的部分有持續的下降，與上週的7.16%致死率相比，下降0.07個百分點，來到7.09%。

移工入境0+7指引

10月13日以後，邊境檢疫措施將改為0+7。因此指揮中心也請勞動部勞動力發展署署長蔡孟良，來解釋移工入境自主防疫的相關指引。

蔡孟良署長表示，移工入境前還是維持現有措施，包含完整接種疫苗、入境7日前要在勞動部網站登錄入境後自主防疫點（1人1室、獨立衛浴）；入境後篩檢規範與其他入境旅客相同，必須在入境的第0或1天，以及第3、5、7天必須實施總共4次的快篩，結果須上傳到勞動部網站。

交通上，蔡孟良表示雇主或仲介需自行安排交通工具或租用巴士，協助移工前往自主防疫點。

自主防疫規範上，產業移工（製造業、營造業、農業、海洋漁撈）與其他入境旅客相同，每兩天快篩並上傳結果即可，自主防疫防疫期間可從事工作；社福移工（家庭看護、家庭幫傭、機構看護）方面，因所接觸之服務對象可能是重症高風險者，為避免後續風險，因此移工必須要在旅館或移工宿舍辦理自主防疫（禁止於雇主家），自主防疫期間禁止從事工作，必要時可外出。

蔡孟良補充，考量特殊照顧需求的情形，若雇主本身即是被照顧者，或是機構有符合現行防疫規範，在經由被照顧者本人的同意下，此特殊情形即可安排社福移工在雇主自有地點進行自主健康管理，每日快篩陰性下即可外出以及進行工作。

蔡孟良強調，上述社福移工的防疫規範，原則是考量到雇主可能的經濟困難，因此維持現行做法，只要入住防疫旅館者，勞動部還是持續補助雇主每人每日旅宿費用費用的1/2，最高每日1250元。

若移工在自主防疫期間快篩陽性，雇主須協助就醫。若判定確診，雇主必須及時通報勞動部網站。自主防疫地點若在旅館或自宅，雇主或仲介需安排專車送往加強型集中檢疫所進行隔離；若是其他地點（移工宿舍等），可採就地隔離。

Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心

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