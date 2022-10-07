借鑑俄烏戰爭經驗：唐鳳稱10月台灣將推動備用衛星網路，以因應激烈軍事侵略

（中央社）數位發展部部長唐鳳告訴《華盛頓郵報》，受烏克蘭的啟發，台灣最快將從本（10）月開始推動備用衛星網路，以因應「激烈的軍事侵略」或其他像是自然災害或海底電纜斷線問題。

俄羅斯入侵烏克蘭後，特斯拉公司（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）旗下的美國太空探索科技公司（SpaceX），提供星鏈（Starlink）低軌衛星服務，協助烏克蘭對抗俄羅斯的砲擊與網路攻擊。

烏克蘭戰爭引發外界對台海軍事衝突的擔憂，注意到烏克蘭情勢發展，唐鳳沒有點名中國，表示台灣需要制定維護網路基礎設施計畫，以因應「激烈軍事侵犯」，或其他像是自然災害或海底電纜中斷等其他威脅。

唐鳳表示，政府在未來2年會斥資約1800萬美元（約合新台幣5億6811萬元）發展網路備份計畫，台灣願意與「任何合格服務供應商」合作。華郵進一步詢問SpaceX是否有意願，但未獲立即回應。

過去數個月，北京擴大在台灣周遭的軍事演習。美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月初訪台前數天，台灣內部遭到大規模網路攻擊，連總統府網站都一度癱瘓。

唐鳳表示，這波攻擊並未造成實質性損害，但讓台灣對通訊與資訊安全更加警惕。她認為，只要民眾能夠「看得見天空」（see the sky），就能透過低軌衛星連上網路。

根據數位發展部提出的「通訊網路應變韌性」前瞻計畫，要對非同步軌道衛星進行概念驗證（PoC），將在國內約700個點及3個國外站點，設置地面接收設備，驗證在視訊會議、網路電話、直播系統上的可用性。

美國資安公司麥迪安（Mandiant）情報分析主管赫特奎斯特（John Hultquist）指出，台灣已經十分容易受到網路間諜活動影響，台灣鄰國急於「查看他們的郵件」。與烏克蘭相比，台灣的地理位置讓台灣面臨網路可能完全中斷的風險。

赫特奎斯特指出，鑑於地緣政治與台灣自然災害歷史，若台灣沒有備份系統，可能會面臨完全孤立的可能。烏克蘭在遭到實際入侵前，就遭遇過許多嚴重的攻擊事件。

然而，華郵指出，台灣的備用網路計畫可能面臨一大障礙，包括馬斯克在內的部分潛在投資人，可能會將與台灣合作視為在中國開啟業務的風險。

澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute，ASPI）主任史林普頓（Bec Shrimpton）就表示，馬斯克在中國的商業利益曝險遠遠大於俄羅斯，因此甚至只是與台灣進行討論的決定，特別是如果公諸於世，將會比烏克蘭的情況更為複雜。

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責任編輯：賴冠伶

核稿編輯：楊士範