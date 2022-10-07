2022/10/07,
印太

「越怕霸凌者，他就越霸凌你」：印度國會議員呼籲加深台印合作，對惡霸中國「說不」

「越怕霸凌者，他就越霸凌你」：印度國會議員呼籲加深台印合作，對惡霸中國「說不」
外交部今（7）日舉辦玉山論壇場邊記者會，加拿大前外長暨前國防部長馬凱（左二）、歐盟執委會前副主席、盧森堡前國會議員蕾汀（左三）紐西蘭前副總理兼外長彼德斯（中）、印度國會上議院議員蘇吉庫瑪（右三）、印尼國會臺灣連線共同主席帕薩里布（右二）出席對談。Photo Credit: 關鍵評論網 Abby Huang 攝

我們想讓你知道的是

印度國會上議院議員員蘇吉庫瑪（Sujeet Kumar）指出，印度和台灣都是中國霸凌行為的接受者，應該互相合作，應派更多的訪團訪問台灣，「你越怕霸凌者，他就越霸凌你；如果要制止一個惡霸，必須對他說『夠了』」。

第6屆「玉山論壇」今（7）日登場，外交部特邀紐西蘭、盧森堡、加拿大、印尼與印度重要政治人物出席場邊記者會，聚焦討論中國在印太地區的威脅挑戰。

印度國會議員：對中國這樣的霸凌者，台印之間必須合作

印度國會上議院議員蘇吉庫瑪（Sujeet Kumar）表示，中國和印度在邊界都有實際控制的範圍，但在2020年夏季，中印兩國原本應專注在防疫的，沒想到中國的部隊在此時進入印度領地。蘇吉庫瑪說，「中國不是只有對印度這樣，中國對台灣的行為也是非常經典的案例」。

蘇吉庫瑪指出，中國的霸凌行為是，「你越怕霸凌者，他就越霸凌你；如果要制止一個惡霸，必須對他說『夠了』」，他表示印度和台灣都是中國霸凌行為的接受者，應該互相合作，方法就是各自的經濟一定要強健。

蘇吉庫瑪說，台灣有新南向政策，印度也有類似的對外政策，可以藉此互相交流，另外台灣有非常強大的半導體產業，印度的軟體也非常強健，在這方面相輔相成、合作的話，對台印的經濟將大有幫助，台印之間也彼此應該更有意義的接觸，派更多的訪團訪問台灣，呼籲中國維持台海和平。

紐西蘭前副總理：太平洋島國面臨台北跟北京「二選一」，應慎選合作夥伴

紐西蘭前副總理兼外長彼德斯（Winston Peters）表示，在這個充滿不確定性的時代，要解決世界這個角落許多國際關係的問題，一定要與理念相近的國家與人民攜手合作。

彼德斯說，紐西蘭在1972年轉向承認北京，但不代表紐西蘭認為台灣屬於中華人民共和國，就像美國在1979年，總統卡特（Jimmy Carter）也是轉向承認北京政權，但沒有因此中斷與台灣的非正式關係。

彼德斯表示，在太平洋地區，許多太平洋國家都面臨台北跟北京「二選一」的狀況，思考要怎麼二選一才符合自己國家的長期利益，彼德斯認為，這些國家在思索自己國家戰略的時候，也應要考量到自由，才能確保這些太平洋夥伴都是強而有力，而且是自由的。

彼德斯指出，中國會拿很多援助、貸款的計畫去利誘這些國家，中國推出的方案背後其實都有附帶條款。

被問到中國與索羅門群島今年簽署的安全協議，彼德斯表示，「只要有（政治）真空出現，就會有人想要填補」，他稱這個協議最大的問題是，沒有人知道確切的內容和條款：

「我們也很納悶，因為在十年前紐西蘭與澳洲和許多太平洋島國都在索羅門群島有難的時候，我們有一個『索羅門救援計畫』，大家非常盡力的在幫助索羅門群島，對索國的援助也是行之有年，為什麼在這個時候索羅門群島會需要一個太平洋的區以外的國家去簽署協議，這背後的動機很難捉摸。

這件事情我們也有了相應的計畫，希望在加強太平洋夥伴關係的時候，會以『理念相近』的國家來合作。」

美國打造台灣為「武器庫」？加拿大前國防部長：我沒聽說

美國《紐約時報》（The New York Times）日前報導，美國官員在研究共軍演習後，正加強努力在台灣打造龐大的「武器庫」，對此加拿大前外長暨前國防部長馬凱（Peter MacKa）表示，「媒體有時候是錯的」，他說他沒看過什麼報告，不過加拿大和其他國家正密切觀察台灣，對於中國近來的騷擾，特別是美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後的騷擾，各國都感到很憂慮，也認為完全不合理，美國與加拿大等民主國家應該團結一致，表達對中國騷擾的疑慮，同時台灣的部隊國軍也應該要能自我演練，裝備也要予以現代化，才能更有效地保護台灣的公民。

印尼國會地方代表議會（DPD）暨國會臺灣連線共同主席帕薩里布（Richard Pasaribu）表示，全世界的人都知道，中國在過去十年於經濟、軍事上的成長，也見證中國霸權的外擴張，印尼不樂見中國在南海的所作所為。帕薩里布指出，中國稱為「南中國海」有一部分印尼稱為「北納土納海」，中國所畫的九段線將這部分列入中國領海範圍。他說不只應該帶美國大使去看「北納土納海」，也應該邀請紐西蘭、澳洲、台灣等國一同來參訪，中國無理取鬧地宣稱不止侵害印尼領海主權，也違反1982年《聯合國海洋法公約》對各國12海浬專屬經濟海域的劃分。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：杜晉軒


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。

最新發展：