「越怕霸凌者，他就越霸凌你」：印度國會議員呼籲加深台印合作，對惡霸中國「說不」
我們想讓你知道的是
印度國會上議院議員員蘇吉庫瑪（Sujeet Kumar）指出，印度和台灣都是中國霸凌行為的接受者，應該互相合作，應派更多的訪團訪問台灣，「你越怕霸凌者，他就越霸凌你；如果要制止一個惡霸，必須對他說『夠了』」。
第6屆「玉山論壇」今（7）日登場，外交部特邀紐西蘭、盧森堡、加拿大、印尼與印度重要政治人物出席場邊記者會，聚焦討論中國在印太地區的威脅挑戰。
印度國會議員：對中國這樣的霸凌者，台印之間必須合作
印度國會上議院議員蘇吉庫瑪（Sujeet Kumar）表示，中國和印度在邊界都有實際控制的範圍，但在2020年夏季，中印兩國原本應專注在防疫的，沒想到中國的部隊在此時進入印度領地。蘇吉庫瑪說，「中國不是只有對印度這樣，中國對台灣的行為也是非常經典的案例」。
蘇吉庫瑪指出，中國的霸凌行為是，「你越怕霸凌者，他就越霸凌你；如果要制止一個惡霸，必須對他說『夠了』」，他表示印度和台灣都是中國霸凌行為的接受者，應該互相合作，方法就是各自的經濟一定要強健。
蘇吉庫瑪說，台灣有新南向政策，印度也有類似的對外政策，可以藉此互相交流，另外台灣有非常強大的半導體產業，印度的軟體也非常強健，在這方面相輔相成、合作的話，對台印的經濟將大有幫助，台印之間也彼此應該更有意義的接觸，派更多的訪團訪問台灣，呼籲中國維持台海和平。
紐西蘭前副總理：太平洋島國面臨台北跟北京「二選一」，應慎選合作夥伴
紐西蘭前副總理兼外長彼德斯（Winston Peters）表示，在這個充滿不確定性的時代，要解決世界這個角落許多國際關係的問題，一定要與理念相近的國家與人民攜手合作。
彼德斯說，紐西蘭在1972年轉向承認北京，但不代表紐西蘭認為台灣屬於中華人民共和國，就像美國在1979年，總統卡特（Jimmy Carter）也是轉向承認北京政權，但沒有因此中斷與台灣的非正式關係。
彼德斯表示，在太平洋地區，許多太平洋國家都面臨台北跟北京「二選一」的狀況，思考要怎麼二選一才符合自己國家的長期利益，彼德斯認為，這些國家在思索自己國家戰略的時候，也應要考量到自由，才能確保這些太平洋夥伴都是強而有力，而且是自由的。
彼德斯指出，中國會拿很多援助、貸款的計畫去利誘這些國家，中國推出的方案背後其實都有附帶條款。
被問到中國與索羅門群島今年簽署的安全協議，彼德斯表示，「只要有（政治）真空出現，就會有人想要填補」，他稱這個協議最大的問題是，沒有人知道確切的內容和條款：
「我們也很納悶，因為在十年前紐西蘭與澳洲和許多太平洋島國都在索羅門群島有難的時候，我們有一個『索羅門救援計畫』，大家非常盡力的在幫助索羅門群島，對索國的援助也是行之有年，為什麼在這個時候索羅門群島會需要一個太平洋的區以外的國家去簽署協議，這背後的動機很難捉摸。
這件事情我們也有了相應的計畫，希望在加強太平洋夥伴關係的時候，會以『理念相近』的國家來合作。」
美國打造台灣為「武器庫」？加拿大前國防部長：我沒聽說
美國《紐約時報》（The New York Times）日前報導，美國官員在研究共軍演習後，正加強努力在台灣打造龐大的「武器庫」，對此加拿大前外長暨前國防部長馬凱（Peter MacKa）表示，「媒體有時候是錯的」，他說他沒看過什麼報告，不過加拿大和其他國家正密切觀察台灣，對於中國近來的騷擾，特別是美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後的騷擾，各國都感到很憂慮，也認為完全不合理，美國與加拿大等民主國家應該團結一致，表達對中國騷擾的疑慮，同時台灣的部隊國軍也應該要能自我演練，裝備也要予以現代化，才能更有效地保護台灣的公民。
印尼國會地方代表議會（DPD）暨國會臺灣連線共同主席帕薩里布（Richard Pasaribu）表示，全世界的人都知道，中國在過去十年於經濟、軍事上的成長，也見證中國霸權的外擴張，印尼不樂見中國在南海的所作所為。帕薩里布指出，中國稱為「南中國海」有一部分印尼稱為「北納土納海」，中國所畫的九段線將這部分列入中國領海範圍。他說不只應該帶美國大使去看「北納土納海」，也應該邀請紐西蘭、澳洲、台灣等國一同來參訪，中國無理取鬧地宣稱不止侵害印尼領海主權，也違反1982年《聯合國海洋法公約》對各國12海浬專屬經濟海域的劃分。
延伸閱讀
- 中國與索羅門群島簽訂安全協議改變局面，對中溫和的紐西蘭態度轉趨強硬
- 中國與索羅門群島簽署安全合作協議，擺明在南太牽制美澳援台的戰略意圖
- 紐時：防共軍犯台，美國計劃將台灣變成龐大武器庫；專家呼籲協助台灣建立「豪豬防禦」
- 美國CIA局長警告2027年共軍犯台，邱國正：未來向全民發放「導彈警報」，只要共軍跨過紅線一定反制
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：杜晉軒
原廠認證中古車如何異軍突起成首選？針對三大痛點迎頭痛擊是關鍵
我們想讓你知道的是
疫情、缺工缺料、貨運塞港、戰爭影響等因素，讓全球新車交期飽受影響，加上後疫情時代，通貨膨脹嚴重，許多有車輛使用需求的消費者轉而選擇中古車。但面對始終存在著「一車、一況、一價」的中古車市場，潛在危機與隱藏風險讓許多消費者望之卻步，該如何選擇高效率且值得信賴的方式？
縱使當前中古車商已逐步邁向聯盟化、認證制度，但良莠不齊的狀況始終存在，中古車交易糾紛新聞時有耳聞，在媒體報導中，仍可常看見像是買到的車況與中古車商所提供的資訊存在巨大差異、車輛行駛里程經過「巧手調整」、嚴重甚至有買到AB車而刑責上身的問題。正因中古車狀況的不夠透明，讓消費者很難於中古車買賣過程中完全信任賣方，也無法放心購買，就連部分自認資深懂車人也曾有陰溝裡翻船的狀況。簡而言之，難以信任、無法放心、資訊不透明的三大痛點，在在讓消費者對於中古車購買望之卻步。
中古車的購買需求持續存在，但近來可以發現購買趨勢逐漸朝向「原廠」路線靠攏，主因就出在各汽車品牌以自家「商譽」為擔保的原廠認證中古車一一成立。以成立相當悠久的奧迪嚴選中古車而例，完全瞄準上述三大痛點的核心價值就是其可成為同業標竿、獲得消費者青睞的原因。
奧迪嚴選原廠中古車優勢一：信任
敢於品牌名後掛上「嚴選」，就是因為奧迪所提供的中古車輛，不僅皆有完整原廠服務記錄可供查詢，且經過了110項原廠標準的詳盡車況檢查，這兩點的資訊先建立消費者對於車輛來源的信任度後，在整體的銷售過程中，第一線的銷售人員也以客戶的需求推薦適合車款，舉凡是車型、顏色、配備甚至預算等都可層層篩選，而非像傳統中古車商以「清庫存」為第一銷售目標；再加上等同於新車銷售同樣等級的專業流程與產品知識，當客戶確認購買後，也會依照客戶的財務狀況提供客製化的方案；入手後也享有奧迪原廠標準售後服務流程與保固內容。在每個階段中，皆以原廠標準流程作為基礎，以信任作為買賣雙方溝通與往來的基石。
奧迪嚴選原廠中古車優勢二：安心
取得信任後，更要進一步超越顧客期待，為顧客達成安心的購買流程。因此奧迪嚴選中古車所銷售的車輛，除了保證無重大事故或泡水情事發生，更以原廠標準檢修與整備，範圍包含維修保養紀錄、外觀、內裝、動力系統、電子系統、底盤、配件等面向。此外，每一輛奧迪嚴選中古車在交車後至少享有一年不限里程原廠保固，保固期內無須擔心預期以外的維修費用，不僅可讓客戶買得安心，更可駕得開心。
奧迪嚴選原廠中古車優勢三：透明
選擇中古車的多數買家，無疑希望詳盡了解購車時的價格、後續的養車成本，簡言之就是要把一切買車、用車資訊透明化，因此奧迪嚴選中古車首先針對車輛資訊透明化可以減少後續養車潛在成本以外，車價也保證透明，並提供彈性付款方式，盡可能減輕車主的購車負擔。就算真的車輛出問題，也可享有保固維修服務與代步車使用，當然，24小時的Audi服務專線與全天候的道路救援服務等也可提供車主零時差的專業協助，幾乎等同於新車服務流程的保證，一切完全透明毫無隱藏與保留。
奧迪嚴選中古車作樣板，讓鍾愛即刻成真、更顯從容餘裕
以信任、安心、透明作為三大基石，有效擊退過往消費者購買中古車心中所擔心的痛點，不僅讓奧迪嚴選中古車成為當前中古車買賣最受歡迎的途徑，更是中古車買賣的最佳樣板。當購買中古車不再需要擔心信任、安心與透明問題，民眾就可以用相較新車更輕鬆的門檻，擁有過往無法企及的夢想車款，讓鍾愛不僅可以即刻成真，還比原先想像的更從容餘裕。