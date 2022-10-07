「越怕霸凌者，他就越霸凌你」：印度國會議員呼籲加深台印合作，對惡霸中國「說不」

第6屆「玉山論壇」今（7）日登場，外交部特邀紐西蘭、盧森堡、加拿大、印尼與印度重要政治人物出席場邊記者會，聚焦討論中國在印太地區的威脅挑戰。

印度國會議員：對中國這樣的霸凌者，台印之間必須合作

印度國會上議院議員蘇吉庫瑪（Sujeet Kumar）表示，中國和印度在邊界都有實際控制的範圍，但在2020年夏季，中印兩國原本應專注在防疫的，沒想到中國的部隊在此時進入印度領地。蘇吉庫瑪說，「中國不是只有對印度這樣，中國對台灣的行為也是非常經典的案例」。

蘇吉庫瑪指出，中國的霸凌行為是，「你越怕霸凌者，他就越霸凌你；如果要制止一個惡霸，必須對他說『夠了』」，他表示印度和台灣都是中國霸凌行為的接受者，應該互相合作，方法就是各自的經濟一定要強健。

蘇吉庫瑪說，台灣有新南向政策，印度也有類似的對外政策，可以藉此互相交流，另外台灣有非常強大的半導體產業，印度的軟體也非常強健，在這方面相輔相成、合作的話，對台印的經濟將大有幫助，台印之間也彼此應該更有意義的接觸，派更多的訪團訪問台灣，呼籲中國維持台海和平。

紐西蘭前副總理：太平洋島國面臨台北跟北京「二選一」，應慎選合作夥伴

紐西蘭前副總理兼外長彼德斯（Winston Peters）表示，在這個充滿不確定性的時代，要解決世界這個角落許多國際關係的問題，一定要與理念相近的國家與人民攜手合作。

彼德斯說，紐西蘭在1972年轉向承認北京，但不代表紐西蘭認為台灣屬於中華人民共和國，就像美國在1979年，總統卡特（Jimmy Carter）也是轉向承認北京政權，但沒有因此中斷與台灣的非正式關係。

彼德斯表示，在太平洋地區，許多太平洋國家都面臨台北跟北京「二選一」的狀況，思考要怎麼二選一才符合自己國家的長期利益，彼德斯認為，這些國家在思索自己國家戰略的時候，也應要考量到自由，才能確保這些太平洋夥伴都是強而有力，而且是自由的。

彼德斯指出，中國會拿很多援助、貸款的計畫去利誘這些國家，中國推出的方案背後其實都有附帶條款。

被問到中國與索羅門群島今年簽署的安全協議，彼德斯表示，「只要有（政治）真空出現，就會有人想要填補」，他稱這個協議最大的問題是，沒有人知道確切的內容和條款：

「我們也很納悶，因為在十年前紐西蘭與澳洲和許多太平洋島國都在索羅門群島有難的時候，我們有一個『索羅門救援計畫』，大家非常盡力的在幫助索羅門群島，對索國的援助也是行之有年，為什麼在這個時候索羅門群島會需要一個太平洋的區以外的國家去簽署協議，這背後的動機很難捉摸。 這件事情我們也有了相應的計畫，希望在加強太平洋夥伴關係的時候，會以『理念相近』的國家來合作。」

美國打造台灣為「武器庫」？加拿大前國防部長：我沒聽說

美國《紐約時報》（The New York Times）日前報導，美國官員在研究共軍演習後，正加強努力在台灣打造龐大的「武器庫」，對此加拿大前外長暨前國防部長馬凱（Peter MacKa）表示，「媒體有時候是錯的」，他說他沒看過什麼報告，不過加拿大和其他國家正密切觀察台灣，對於中國近來的騷擾，特別是美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後的騷擾，各國都感到很憂慮，也認為完全不合理，美國與加拿大等民主國家應該團結一致，表達對中國騷擾的疑慮，同時台灣的部隊國軍也應該要能自我演練，裝備也要予以現代化，才能更有效地保護台灣的公民。

印尼國會地方代表議會（DPD）暨國會臺灣連線共同主席帕薩里布（Richard Pasaribu）表示，全世界的人都知道，中國在過去十年於經濟、軍事上的成長，也見證中國霸權的外擴張，印尼不樂見中國在南海的所作所為。帕薩里布指出，中國稱為「南中國海」有一部分印尼稱為「北納土納海」，中國所畫的九段線將這部分列入中國領海範圍。他說不只應該帶美國大使去看「北納土納海」，也應該邀請紐西蘭、澳洲、台灣等國一同來參訪，中國無理取鬧地宣稱不止侵害印尼領海主權，也違反1982年《聯合國海洋法公約》對各國12海浬專屬經濟海域的劃分。

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核稿編輯：杜晉軒