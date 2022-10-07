2022/10/07,
教育

台大今天選校長：候選人有誰？遴選委員會是什麼？4個Q&A帶你了解

台大今天選校長：候選人有誰？遴選委員會是什麼？4個Q&A帶你了解
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

在今（7）日的台大校長遴選委員會中，21名委員將投票選出下任校長，候選人包含郭大維、李百祺、陳文章、黃瑞仁、楊志新與葉丙成等6人。台大是社會與公部門資源挹注的重點目標之一，校長在校務營運、尤其募款上扮演重要角色，這篇文章將帶你深入了解這場備受矚目的校長遴選。

台灣大學校長管中閔任期至明（2023）年1月7日屆滿，下任校長的遴選工作也於今（2022）年3月起如火如荼地展開。本次校長候選人有6位，在今（7）日的台大校長遴選委員會中，21名委員將投票選出下任校長。

台大是社會與公部門資源挹注的重點目標之一，校長在校務營運、尤其募款上扮演重要角色，這篇文章將帶你深入了解這場備受矚目的校長遴選。

Q：誰有機會成為台大校長？

在今日的校長遴選委員會中，共有6名候選人有機會成為下一任台大校長，候選人名單（依筆畫順序排列）如下：

  • 李百祺（台大研究發展處研發長、電機系特聘教授）
  • 郭大維（台大前副校長、代理校長、資工系特聘教授）
  • 陳文章（台大工學院院長、化工系教授）
  • 黃瑞仁（台大醫醫院雲林分院院長、台大醫學院內科教授）
  • 葉丙成（台大電機系教授）
  • 楊志新（台大癌醫中心院長、台大醫學院腫瘤醫學研究所教授）

Q：台大校長候選人如何產生？

依照《國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法》規定，各大學要在校長任期屆滿的10個月前組成校長遴選委員會。

委員會組成後，徵求資訊公開於中國時報、聯合報、自由時報、美國世界日報頭版，以及Nature、The Economist等國外期刊刊登1次，並發函教育部、中央研究院、科技部、國內各公私立大專校院及台大校友總會、學生會及研究生協會。公告時間1個月以上，在2個月內受理完成。

國內外學者、學術專業協會、校友會等單位，各有不同的規範得推薦候選人，另外，遴選委員會委員每5人也可以連署推薦1人，被推薦人隨後需繳交相關資料，以及揭露與遴選委員間的關係。

遴選委員會7月8日進行資格審查及推薦投票後，共有9人為校長候選人，除了前述李百祺、郭大維、陳文章、黃瑞仁、葉丙成、楊志新外，當時台大法律系講座教授陳聰富、台大電資學院院長張耀文以及台大文學院院長黃慕萱都名列在內。值得一提的是，本次所有候選人清一色都有台大頭銜。

這9名人選在9月7日台大校務會議上，須接受172名校務會議代表的推薦投票，獲得1/3以上選票的校長候選人方能通過推薦，每位候選人開出58票推薦票（172票的1/3）便會停止開票，確定通過校務會議。在這場會議中，陳聰富、張耀文及黃慕萱並未通過門檻，人社、法律相關背景的候選人也在這關全軍覆沒。

Q：台大校長遴選關鍵人物——遴選會委員有誰？

在各有關單位提出委員的推薦人選後，台大於2月19日臨時校務會議現場投票，產生校長遴選委員18人，加上教育部遴派委員3人，合計21人如下：

  • 教研人員代表

醫學院代表吳明賢（台大醫院院長）、文學院、共同教育中心及教務處代表朱秋而（文學院副院長）、工學院代表李世光（工研院董事長）、理學院及凝態科學研究中心代表吳俊傑（理學院院長）、生物資源暨農學院代表林裕彬（生農學院副院長）、生命科學院代表鄭石通（生科院院長）、公共衛生學院代表蕭朱杏（公衛學院副院長）

  • 校友代表或社會公正人士

電資學院代表蔡明介（聯發科董事長）、社科院代表趙永茂（台大政治系名譽教授）、管理學院代表陳思寬（永豐金控董座）、法學院代表詹森林（大法官）

  • 校友總會推薦代表

羅竹芳（成功大學生物科技與產業科學系教授）、包宗和（台大政治名譽教授）

  • 行政會議推薦代表

蔣丙煌（前衛福部長）、黃翠慧（和通創投董事長）、梁賡義（國衛院院長）

  • 行政人員代表

吳義華（教務處秘書室專門委員）

  • 學生代表

許冠澤（研究生協會會長）

  • 教育部推派代表

劉孟奇（教育部政務次長）、蘇慧貞（成功大學校長）、薛富盛（中興大學校長）

Q：台大校長遴選委員會還負責哪些業務？

在校務會議投票之前，遴選委員會在8月下旬用一整週的時間，先舉行了候選人的治校理念說明會。每名候選人有40分鐘的報告時間、40分鐘的意見交流時間，開放校內人士提問，同時也能提供校務會議代表投票的參考。

針對校務會議推薦投票產生的6名候選人，遴選委員會在9月舉行一系列的訪談，21名委員以抽籤方式分組，並互推召集人，就候選人的條件或事蹟訪談相關人士，由各組決定受訪名單及訪談內容。據了解，1個小組約有5名遴選委員，訪談對象包含候選人的上司、下屬、同事以及學生等等，每次訪談不需全組到齊，會有組內委員負責記錄，並提供所有委員參考。

遴選委員會在10月初接著辦理候選人面談，每位候選人在2個小時的面談時間中，進行自我介紹、治校理念說明，以及委員提問和候選人回答。

最終校長遴選委員會在今（7）日召開會議，選出台大下一任校長，確定後由遴選委員會公告，並台大則報請教育部聘任。

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核稿編輯：楊士範


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