文：梁啟智

2021人口普查推出了網上互動數據發布，這兒立即把大家過去最關心的屋苑收入（港幣）排行榜弄出來給大家看。以下是頭25名的排名：

貝沙灣 74620 寶翠園 57140 浪澄灣 55800 維港灣 54810 駿景園 50000 漾日居 50000 愉景灣 50000 君滙港 50000 半山壹號 50000 又一居 50000 擎天半島 49810 御龍山 48500 天晉 48000 碧瑤灣 45830 賽西湖大廈 45000 嘉亨灣 45000 匯璽 45000 啟德１號 45000 柏景灣 45000 帝柏海灣 45000 泓都 45000 天宇海 45000 新峰花園 44050 帝后華庭 44000 碧海藍天 40500

數據統計的是個人每月主要職業收入中位數，所以炒股、炒幣、買樓收租的收入不算。數據也扣除了外籍家庭傭工。普查定義下的「主要屋苑」，是指由同一發展商在相鄰地區同期或分多期發展並居住人數不少於3000人或住戶數目不少於1000個的住宅樓宇組群。

看排名，相對於2016年來說，貝沙灣穩佔第1位，但之後的排名改變不少。寶翠園由第10位爆升到第2位，維港灣由第13位升至第4位，碧瑤灣由本來並列第1位跌到第14位，賽西湖大廈由並列第3位下跌至第15位。（全數540個主要屋苑的數據表）

過幾天有時間再剪片教大家如何用新版的網上互動數據發布服務（其實和舊版差不多）。之後會不時找一些有趣的數字和大家分享。

最後一提，數據是2021年的。人口普查結束後，香港又走了十幾萬人，所以某些數據可能很快失效。沒辦法，我們就是活在這樣的一個時代。

（文章獲作者授權刊登，原文請看作者Patreon）

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex