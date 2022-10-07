香港屋苑收入排行榜
我們想讓你知道的是
參考2021年人口普查的香港屋苑收入排行榜。看排名，相對於2016年來說，貝沙灣穩佔第1位，但之後的排名改變不少。
文：梁啟智
2021人口普查推出了網上互動數據發布，這兒立即把大家過去最關心的屋苑收入（港幣）排行榜弄出來給大家看。以下是頭25名的排名：
- 貝沙灣 74620
- 寶翠園 57140
- 浪澄灣 55800
- 維港灣 54810
- 駿景園 50000
- 漾日居 50000
- 愉景灣 50000
- 君滙港 50000
- 半山壹號 50000
- 又一居 50000
- 擎天半島 49810
- 御龍山 48500
- 天晉 48000
- 碧瑤灣 45830
- 賽西湖大廈 45000
- 嘉亨灣 45000
- 匯璽 45000
- 啟德１號 45000
- 柏景灣 45000
- 帝柏海灣 45000
- 泓都 45000
- 天宇海 45000
- 新峰花園 44050
- 帝后華庭 44000
- 碧海藍天 40500
數據統計的是個人每月主要職業收入中位數，所以炒股、炒幣、買樓收租的收入不算。數據也扣除了外籍家庭傭工。普查定義下的「主要屋苑」，是指由同一發展商在相鄰地區同期或分多期發展並居住人數不少於3000人或住戶數目不少於1000個的住宅樓宇組群。
看排名，相對於2016年來說，貝沙灣穩佔第1位，但之後的排名改變不少。寶翠園由第10位爆升到第2位，維港灣由第13位升至第4位，碧瑤灣由本來並列第1位跌到第14位，賽西湖大廈由並列第3位下跌至第15位。（全數540個主要屋苑的數據表）
過幾天有時間再剪片教大家如何用新版的網上互動數據發布服務（其實和舊版差不多）。之後會不時找一些有趣的數字和大家分享。
最後一提，數據是2021年的。人口普查結束後，香港又走了十幾萬人，所以某些數據可能很快失效。沒辦法，我們就是活在這樣的一個時代。
（文章獲作者授權刊登，原文請看作者Patreon）
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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升息浪潮來勢洶洶，如何觀察局勢、掌握風險？ 永豐DAWHO邀您上線夜聊投資關鍵策略
我們想讓你知道的是
2022年10月20日晚間20:00，永豐銀行即將攜手關鍵評論網舉行「DAWHO之夜」直播活動，由主持人吳怡霈和理財達人寶可孟、存股達人大俠武林共同與談，邀您一同上線了解如何善用數位工具，掌握國際經濟脈動！
新冠疫情起落、烏俄戰事攀升，兩大影響因素不只造成今年國際政治情勢動盪，也衝擊各大產業供應鏈，導致全球性的通貨膨脹。各國政府紛紛祭出貨幣緊縮政策，美國聯準會自五月開始罕見的連4次大幅度升息，台灣央行也睽違10年首次升息 ，9月更持續升息半碼來因應急速上升的通膨數字。面對國際金融市場的升息循環，不只台股熊市不斷、小資族房／車貸款負擔也增重不少。隨著後疫情時代，加速許多產業數位轉型，以因應新型態的經濟環境，2023年也將重新開放國界，期望帶動經濟的復甦，面對重新整頓的市場，積極的理財配置規劃更顯得重要。在如此難料的經濟走勢中，我們到底該如何觀察國際經濟局勢、正確的運用數位工具來評估市場風險、守護你我的荷包呢？
永豐銀行即將攜手關鍵評論網，於 2022年10月20日舉辦DAWHO之夜直播活動──「大戶方舟策略 迎接未知挑戰」。此次活動依然邀請甜美聰慧的吳怡霈擔任主持人，並邀請理財達人寶可孟與存股達人大俠武林兩位專家，一起聊聊對於現今市場動態及投資環境的觀察，以及在如此動盪的經濟環境之下，該如何善用數位工具掌握投資風險。
數據思維 x 紀律投資：大戶經驗不藏私
投資是條漫長的道路，一路走來往往需要經驗、知識的相互支持，才能獲得甜美的果實；而直播活動中來賓與主持人的經驗，也能成為滋潤聽眾投資路上的養分。此次理財達人寶可孟將從自身經驗出發，與觀眾分享在如今數據為王的資訊時代，投資人該如何將自身經驗與數據思維結合，善用數位工具觀察市場動向；而存股達人大俠武林也不藏私的傳授投資鐵律──「紀律投資」，分享如何在數位工具的輔助下，簡易而慎重地落實多元的資產配置。
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