2022/10/07,
印太

美國對緬甸實施新一波制裁，緬甸商人涉嫌為軍政府採購俄製武器

美國對緬甸實施新一波制裁，緬甸商人涉嫌為軍政府採購俄製武器
美國宣佈對緬甸進行新一波制裁。圖為2021年6月，緬甸軍政府領導人敏昂萊訪問莫斯科。Photo Credit：AP / 達志影像

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美國6日宣佈對緬甸進行新一波制裁。此次美國制裁的對象，為一名緬甸商人昂默敏（Aung Moe Myint）以及其創立的公司和兩名董事。據外媒報導指出，昂默敏為目前掌權的緬甸軍政府從白俄羅斯採購由俄羅斯製造的武器。

美國6日宣布將對一名涉嫌從白俄羅斯採購武器的緬甸商人和兩名參與者進行制裁。據外媒報導指出，該名商人是為目前掌權的緬甸軍政府採購俄羅斯製造的武器。

路透社》和《The Thaiger》報導指出，美國財政部在6日發布的聲明中表示，他們正對一名緬甸商人昂默敏（Aung Moe Myint）實施制裁。昂默敏的父親是一位軍官，據稱，他促成了包括飛彈和飛機在內由俄羅斯製造的武器交易。

另外，昂默敏創立的「王朝國際有限公司」（Dynasty International Company Limited）以及兩名董事也被指控參與其中。《外交家》雜誌進一步指出，王朝國際有限公司的兩名董事為Hlaing Moe Myint，以及昂默敏的孿生兄弟Myo Thitsar。

報導提及，俄羅斯被認為是緬甸軍政府軍事武器的主要來源國，且俄羅斯還提供外交掩護。而美國的制裁行動，除了凍結昂默敏和和兩名參與者的美國資產，也禁止美國人與他們三人交易。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在一份聲明中提到，緬甸軍政府於7月處決4名活動人士，又在9月時使用軍用直升機襲擊一所學校，據稱此次被制裁的三人從白俄羅斯採購的武器在該次事件中發揮了作用。

布林肯說，美國會繼續利用他們的制裁權力，打擊在緬甸和其他地方支持俄羅斯非法入侵烏克蘭的人，以及俄羅斯和白俄羅斯幫助緬甸軍政府政權對緬甸人民施暴一事。

《路透社》指出，自緬甸在2021年2月發生政變以來，西方國家已對軍方及企業實施多輪制裁，但未能有效發揮孤立緬甸軍政府的效力。此外，美國的多次制裁行動中，也未對緬甸軍政府最大的外國收入來源「天然氣」銷售進行制裁。

人權觀察亞洲區倡議主任席夫頓（John Sifton）也說，「目前美國對緬甸的制裁政策起不了作用⋯⋯這就像只服用一半劑量的藥物，卻希望它能發揮和服用全劑量一樣的作用。」

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責任編輯：陳曉芙
核稿編輯：杜晉軒


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