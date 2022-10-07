【2022諾貝爾和平獎】白羅斯人權領袖、2家俄烏人權團體共享殊榮，多年捍衛公民人權行為共同彰顯了民主意義
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委員會指出，透過他們對人道主義價值觀、反軍國主義和法律原則的努力，今年的諾貝爾獎得主振興和弘揚了諾貝爾（Alfred Nobel）關於國家間和平與博愛的願景，而這是當今世界最需要的願景。
2022諾貝爾和平獎得主於台灣時間今（7）日晚間5時公布，頒發給1名人權運動家與2個人權組織。分別為來自白羅斯的人權運動家畢亞利亞茨基（Ales Bialiatski）、俄羅斯人權組織「紀念」（Memorial）與烏克蘭人權組織「公民自由中心」（Center for Civil Liberties）。
諾貝爾獎委員會表示，他們的獲獎理由為多年來捍衛公民的基本人權，並在記錄戰爭罪行、侵犯人權和濫用權力等方面做出了傑出的努力，他們共同展示了民間社會對和平與民主的重要意義。
白羅斯1980年代民主運動發起人之一：畢亞利亞茨基
畢亞利亞茨基是1980年代中期，白羅斯民主運動的發起人之一。他畢生致力於促進祖國的民主與和平發展。此外，他在1996年成立了維斯納（Viasna） 組織，以對抗有爭議的憲法修正案，該修正案賦予總統獨裁的權力，並引發了大規模的示威活動，而維斯納為被監禁的示威者及其家屬提供了支持。
在隨後的幾年裡，維斯納持續發展並記錄與抗議當局對政治犯使用酷刑。對此，政府當局多次試圖讓畢亞利亞茨基噤聲，並在2011至2014年將其監禁。而在2020年的大規模反政權示威之後，他再次被捕，且仍未經過審判就被拘留。不過，儘管經歷了巨大的困難，畢亞利亞茨基在白羅斯爭取人權和民主的鬥爭中絲毫沒有退讓。
俄羅斯人權組織「紀念」
俄羅斯人權組織「紀念」則在1987年成立，由前蘇聯的人權活動人士建立，並旨在確保遭到共產主義政權壓迫下的受害者永遠不會被遺忘。而「紀念」是基於以下宗旨而創立：「面對過去的犯罪對防止新的犯罪至關重要。」因此，除了建立一個關於史達林時期的受害者文獻中心外，該組織還系統化了有關俄羅斯政治壓迫和侵犯人權的資料。
蘇聯解體後，「紀念」發展成為俄羅斯最大的人權組織，並一直站在反對軍國主義、促進人權和法治政府的最前線，而該組織很早就被貼上了「外國代理人」的標籤。2021年12月，當局決定強制清算紀念館，文件中心也將永久關閉。在接下來的幾個月裡，這項命令開始生效，但該組織背後的成員們卻拒絕關閉，組織的董事會主席對此就曾回應：「沒有人打算放棄。」
烏克蘭人權組織「公民自由中心」
公民自由中心則在2007年於基輔（Kyiv）成立，目的是促進烏克蘭的人權和民主。
該中心向當局施壓，要求烏克蘭成為一個全面的民主國家。而為了使烏克蘭成為法治國家，公民自由中心積極倡導烏克蘭加入國際刑事法院（International Criminal Court）。
在今（2022）年2月俄羅斯入侵烏克蘭後，公民自由中心一直致力於查明和記錄俄羅斯對烏克蘭平民犯下的戰爭罪行。
本次諾貝爾委員會將2022年和平獎表彰分別在白羅斯、俄羅斯和烏克蘭三國倡導人權、民主與和平的傑出鬥士們。
委員會指出，透過他們對人道主義價值觀、反軍國主義和法律原則的努力，今（2022）年的諾貝爾獎得主振興和弘揚了諾貝爾（Alfred Nobel）關於國家間和平與博愛的願景，而這是當今世界最需要的。
諾貝爾獎是依瑞典炸藥發明人諾貝爾（Alfred Nobel）的遺囑所設，1901年開始頒發，10日將公布經濟學獎得主。
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核稿編輯：楊士範
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