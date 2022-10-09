《德國之聲》專訪俄羅斯母親：我們反對戰爭，沉默是因為一點辦法也沒有
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數十萬俄羅斯人正在逃離普亭的「動員令」。然而在莫斯科這樣的大城市，為什麼聽不到來自母親們、婦女們的抗議聲？一位俄羅斯母親在接受德國之聲採訪時表示，「我們譴責這場戰爭，但無法改變任何事情。」
文：Marina Baranovska（採訪記者）
自從俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）下達部分動員令以來，數十萬不想參與對烏克蘭戰爭的人逃往俄羅斯的鄰國，例如，喬治亞、哈薩克和白羅斯。許多人根本沒有等待正式徵召，而是以最快的速度離開俄羅斯。迄今為止，在俄羅斯幾個地區舉行的反對動員令的抗議活動受到了警方的大規模鎮壓。
德國之聲與一位俄羅斯母親進行了對話，她的兒子不願違背良心而選擇拒服兵役。這位身在莫斯科的母親出於安全考慮、使用化名Irina Ivanova（伊萬諾娃），講述為什麼在俄羅斯少有母親走上街頭抗議。
- 德國之聲：您能告訴我們，您的兒子現在身處何處？
伊萬諾娃：我的兒子目前在哈薩克，正忙著安排他未來一段時間的生活。也許他將在其他國家的領事館申請簽證。
- 德國之聲：他離開俄羅斯是因為收到了徵兵通知嗎？
伊萬諾娃：不，我們沒有等那麼久，因為他可能是第一批被徵召的人之一。他大約30歲，在上大學，曾在軍中服役。起初他們說大學生不會被徵召，但徵兵委員會的人和警察不斷來到大學。所以我們連夜決定讓他離開。我兒子買了票，去了與哈薩克交界的一個小鎮。我們知道，在那裡仍然有可能合法穿越邊界。我的一個朋友幫助他，一直等到他通過了所有邊防，上了另一邊的一輛車。
- 德國之聲：數十萬俄羅斯人在鄰國尋求庇護。為什麼這次動員會如此令人震驚？在此之前的七個月裡，人們就像不存在烏克蘭戰爭一樣生活。
伊萬諾娃：不是這樣的。每個人都知道烏克蘭在發生一場戰爭。但每個人都有自己的日常生活。此前那些在烏克蘭參戰的人是出於不同的原因決定那樣做的，無論這個原因是意識形態、經濟還是某種內心信念。現在當局越過人們做出了決定，而許多人並不同意。為了不成為其中一份子，他們正在逃亡。
- 德國之聲：一些歐洲國家對俄羅斯公民關閉邊界，您對此怎麼看？
伊萬諾娃：一方面，他們的擔心是可以理解的。另一方面，讓我感到失望的是，所有俄羅斯人都被拒絕入境，而不僅僅是那些對這一切負有責任的人。人們被拒絕入境主要是因為恐懼和政治抵制。據此，俄羅斯是侵略者，因此所有俄羅斯人都是侵略者。但你必須看看每一個人——我、我兒子、我的朋友、我朋友的兒子。他們不是侵略者和入侵者。他們正在以各種可能的方式進行抗議。這是所有不同意俄羅斯政治的人所要面對的困境。
- 德國之聲：國外許多人認為，俄羅斯人不應該逃避這個問題，而應該與之鬥爭。
伊萬諾娃：我看不出民眾自己有什麼辦法來終止這裡發生的事情。我們該如何做？這些人正在逃離，因為他們不想讓自己的雙手沾滿鮮血。剩下的是像我這樣的女人。我們該怎麼做？也許我們會被逼成反叛者，會有一場婦女起義。歷史上有許多例子。
- 德國之聲：出逃的男人幾乎都是丈夫和兒子。來自婦女們的大型抗議活動只在達吉斯坦和雅庫特發生過。為什麼不在莫斯科這樣的大城市呢？
伊萬諾娃：我的朋友、同事和我一直在談論這個話題。雖然我們對此有不同的看法，但有一點我們是一致的：我們要對我們的孩子負責。我參加了所有抗議活動、守夜活動和示威活動。我一直小心翼翼地避免出現在警察的警棍之下，因為我還有兩個未成年的孩子。有數以百萬計的人像我一樣。如果出於某種原因我們不存在了，我們的家庭和孩子的生活也會被摧毀。
在達吉斯坦、雅庫特這樣的小共和國，家庭和宗族的觀念很強。而像我這樣的莫斯科人，沒有人站在我們背後。我們不想過今天這種無奈的生活，但我們無法改變它。這是我們最大的悲劇和不幸。
- 德國之聲：在您的朋友圈和俄羅斯上下，您所看到的對部分動員令的反應是怎樣的？
伊萬諾娃：在我的朋友圈裡，每個人都很驚恐，譴責這場戰爭。我憎恨撕裂我祖國的國家權力。這個我已經說了20年了。另一方面，我知道在地方，訊息被扭曲，且只通過國家廣播的形式抵達，那裡盛行著非常不同的觀點。那些人已經準備好支持這一切。我們覺得我們是少數。
- 德國之聲：您如何看待國家的未來和您個人的未來？
伊萬諾娃：我在今天的俄羅斯根本看不到任何未來。我們沒有一個領導者可以跟隨。他們都已經被清除了。沒人再試圖成為一個領導者。我們不再有任何影響力。我們只有對一切的拒絕和抵制。我們所剩下的就是試圖至少拯救我們的一部分家庭和一部分自己。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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引領台灣2030科技轉型兼容「創新、包容、永續」三大願景，新科國科會主委吳政忠：我們從被動解題到主動出題！
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近期國內政府組織的重要大事之一，就是科技部改制為「國家科學及技術委員會」（以下簡稱國科會）。這個過去主掌國家科技發展預算及科研方向的部會，為何要在這個時刻重新調整組織體質？以及國科會聚焦科技賦能「創新、包容、永續」議題，有哪些不同於以往科技部的實際作為？我們專訪國科會首任主任委員吳政忠了解背後脈絡，讓民眾更理解國科會的任務，透過科技轉型同時帶動社會、經濟、産業、環境等面向的嶄新出路。
科技部為何要改制為國科會？關鍵的決策考量之一，就是因為在科技管理過程，國家整體預算的限制，領導人必須找到最值得投資發展的科技方向。也是在此脈絡下，吳政忠提到他在2017、18年時候，他擔任政委與林萬億政委、唐鳳政委，共同邀集多個國內政策智庫、領域專家，並廣泛接觸社會各領域不同世代、拜訪國際專家，採取多軌意見徵集及討論交流機制，共同集思廣益之後，擘劃出「台灣2030願景」藍圖。
這項跨智庫的研究勾勒出台灣未來將面臨的具體挑戰，像是人口高齡化及少子化、資源循環利用、工作樣態劇變、地緣政治…等明確方向。針對相關趨勢，經過多次討論檢視，提出2030「創新、包容、永續」的願景。不過這些議題跟科技有關面向，交給過往的科技部執掌就好，為何需要國科會扮演統籌角色？
吳政忠解釋，在他心中，國家的科技政策，不只是科技本身，而是與社會、經濟、産業、環境等面向環環相扣。如果是過去的科技部角色，很難與其他部會落實橫向的有效串接，因此在這個國科會成立的時間點，不僅能有效配置政府的科技預算，同時還要整合其他跨部會成員，讓各自部會原本執行的任務能加以妥善融合，更有效率達成未來2030年的「創新、包容、永續」的願景。
另一方面，吳政忠也提到，當這幾年疫情肆虐全球，口罩國家隊、晶片半導體，讓台灣躍升為舉世矚目對象。我們該如何從立基於ICT產業代工、OEM的基礎，運用新科技輔導台灣蛻變為兼具創新、包容、永續的數位島嶼、智慧國家？透過本次專訪，深入洞察國科會在管理相關科技產業發展，會扮演哪些要角及達成哪些任務。
以科技為體、跨部整合為用，從代工心態蛻變創新思維
過去的成功方程式，可能成為日後成長的阻礙。針對2030年願景的「創新面」，吳政忠提到，過去台灣善於等待歐美品牌開規格，再透過技術、人才實力在代工階段取得立足之地。現在，台灣更應該走出一條自己的創新之路，因為過去OEM模式下的人才培育，造就我們只練習解題，但不會出題目，於是商業競爭只能搶到次要商機。
台灣要創新，就必須有系統化改革，例如過去我們都避免犯錯，這與創新是格格不入的，而政府組織如果只仰賴單一部會，缺乏整合是無法用國家層級進行科技轉型。吳政忠說道，「國科會的成立，就是扮演協商跨部會的關鍵角色，從上游研究、中游法人單位、到下游業界應用，跨產學研一棒接一幫串起來，引領創新之際也能做到科技管理。」
要讓政策、計畫、再到管考，形成一個完善的Closed Loop（閉環），吳政忠以低軌衛星產業為例，他說，「幾年前聽聞SpaceX部署星鏈計畫，我們的太空中心從沒做過通訊衛星，我問如從零發展台灣自身低軌衛星要多久？答案是一、二十年！」
弔詭的是，這些衛星使用的關鍵零組件及晶片，就是由台灣生產。換言之，台灣擁有研發先進晶片的技術，更要從應用端創新找市場藍海。當時吳政忠擔任統合要角，集結太空中心、經濟部、工研院等單位，並且邀請民間企業加入，讓公私的資源整合得以敏捷組隊、快速試錯。
當時的遠見與行動，造就我們的「低軌衛星國家隊」成功打進國際供應鏈，更有望在2025年至2026年實現發射2顆自製的低軌通訊衛星。
走進尋常找問題、想答案，包容式普惠科技向大眾外溢
要想題目，政府組織可以從哪些地方找問題？吳政忠表示，「部會必須要跟地方、跟民眾多接觸，不要躲在辦公室裡面找題目；題目在哪裡？題目就在我們日常的生活，尤其價值最高的産品是越靠近身體，要知道人的需求在哪裡，『食醫住行育樂』處處是題目。」
吳政忠口中的食「醫」住行，「精準健康產業」正可以呼應2030願景的「包容」面向。讓醫療結合ICT科技優勢形成台灣未來百年大業。這兩大產業匯集的精準健康，不僅符合好題目的需求，讓普惠科技逐漸外溢到一般群眾甚至弱勢群體，減少城鄉醫療資源落差，用科技促成社會包容目標。
精準健康除了橫跨預防、治療診斷、照護等，同時基因、生理病徵大數據，這些資料運用怎麼合法合規，就不只涉及醫療院所、資通訊業者的責任，政府更需要擔負起守門人的職責。吳政忠不諱言，「幾十萬、百萬健康個資，如何避免資安竊取、妥善運用，這是國安問題，必須從管制角度完善規範。」
至於該怎麼做？吳政忠解釋，改制後的國科會主委是由行政院的政務委員兼任，這項制度的設計，讓政委有權協調各部門，商請各部會首長乃至行政體系官員，更有效率進行跨部會討論複雜議題。
以精準健康為例，相關利益關係者涉及民眾、醫院、醫材商、資通訊廠商、以及主管機關衛福部。針對想推展的創新應用，可透過「沙盒」模式驗證，以「並聯」多方協作商討模式，打破過去單點「串聯」溝通，進一步針對法規缺漏之處快速補強，又不拖累應用落地進度。
民眾有感的永續科技，培養跨界視野的科學人才
至於科技政策如何讓民眾有感，同時又實現永續目標？吳政忠坦言，科技效益要讓大眾從日常生活體察到，難度非常高，目前國科會的著力點有兩大方向。其一是基於前瞻基礎建設計畫，建構民生公共物聯網，打造中央與地方縣市交流平台，針對水、空、地、災議題，找出可行的科技解決方案。
吳政忠提到，以前嘉南一帶需要人力查看灌溉水道和閘門，這類職務被稱為「掌水工」，隨著農業鄉鎮掌水工高齡化，以及環境變遷造成氣候的不穩定，政府協助導入智慧流量監測、電動水閘門科技，幫助掌水工熟悉科技使用，減輕勞務工作的負擔，增進工作的效率，同時也能有效運用水資源達到環境永續。
國科會推動科技永續的第二個面向，則透過各種科普推廣計畫，吸引更多新世代人才投入科研。吳政忠指出，2019年開始舉辦Kiss Science—科學開門，青春不悶活動，把103個科研場域向外開放，並舉辦多達360場活動，鼓勵莘莘學子用趣味方式愛上科技、研讀科學。
不過吳政忠認為，「所謂科學，不應只侷限理工也包含人文社會，讀人文社會也要懂科技」。學者出身的他，過去主要研究領域擅長於應用力學，搭上近期台灣地震不斷，瞬間化身教書的吳教授，展現他豐富的跨領域學養，親切談著地震波當中縱波（P波）、橫波（S波）的差異，他提到，科學在生活中的用處，就是當了解其中的原理，就能在災害發生當下比別人多一份淡定。
當科技定義的邊界越來越模糊，科技不止是國科會的科技，科技應該是與社會、經濟、産業、環境等共同介接。未來國科會在創新、包容、永續還有哪些新施政？讓我們拭目以待。
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