陳文章將接台大校長：工學院院長任內跨領域、募款經驗受遴選委員青睞
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台大校長遴選委員會今（7）日選出新任校長，為台大工學院院長陳文章。委員會召集人國衛院院長梁賡義指出，陳文章的學經歷豐富，學術非常傑出，也獲得很多重要獎項，包含教育部學術獎、國科會傑出獎等等。這次經過面談及訪談，委員會參考其治校理念，感受到他和學生互動密切、關心學生成長。
台大校長管中閔即將於明（2023）年1月7日卸任，台大校長遴選委員會今（7）日選出新任校長，為台大工學院院長陳文章。
陳文章獲選後發表聲明指出，非常感謝遴選委員會及師生的肯定。未來會以學校進步及師生成就為職責，積極進行優化校院發展與建構智慧永續校園，發展領航國際的重點領域，提升國際合作能量及競爭力，強化招生策略及連結國際教育，激勵師生研究、精進學生自主學習及研究動能，完成創校百年規劃，增強校友、和連結充實財務規劃及募款等8項校務發展策略。以培育領袖人才、促進世界文明、貢獻國家社會為台大使命，打造台大為引領世界的偉大學府。
陳文章強調：「我必當全力以赴，讓我們一起創造下一個百年的榮耀。」
陳文章跨領域、募款受遴選委員肯定
陳文章是台大工學院院長，畢業於台灣大學化工系，為美國羅徹斯特大學化工博士，他的研究主題在於電子與光電高分子、嵌狀共聚奈米高分子以及高分子奈米複合光學材料。
遴選委員會召集人、國衛院院長梁賡義指出，陳文章的學經歷豐富，他的學術做得非常傑出，也獲得很多重要獎項，包含教育部學術獎、國科會傑出獎等等。這次經過面談及訪談，委員會參考其治校理念，感受到他和學生互動密切、關心學生成長，包括國際生在內。
此外，梁賡義強調，陳文章在跨領域很有經驗，讓台大11個學院之間加深互補，在募款這塊也有著力。梁賡義表示，台大是一所綜合型大學，每個學院的課程、資源都不太一樣，校長如何讓不同學院更多互動，同時藉由募款做到均衡發展，是陳文章得到大家肯定的原因。尤其陳文章在國際化、全球化有很多經驗，也期待他能夠帶領台大和國際接觸。
遴選委員會發言人吳俊傑則提出募款的重要性，他指出陳文章在過去5年工學院院長任內，有非常突出的成績，不只將資源帶到工學院，也照顧到文學院等其他學院，看出他對學校平衡發展有獨到的一面，且為人認真，受到大家的肯定。
梁賡義：遴選過程融洽平順
談到遴選投票的過程，梁賡義指出，第一輪是對每一位就推薦、不推薦做個別投票，其中選出2位最高票的候選人；投票進入第二輪後，候選人一定要過半數才得當選。
梁賡義也藉機發表個人看法，他表示自己很榮幸被推舉為召集人，遴選過程相當平順，大家都很盡心盡力，在訪談上花很多時間，並參與治校理念說明。遴選委員都有蠻好的默契、共識，是抱著「為校選才」的心態來投票。
在今日的會議上，遴選委員先討論投票的方式，梁賡義表示，是在融洽的氣氛之下完成，之後每個人表達個人意見，也與大家分享訪談時的資料，之後就順利完成第一輪、第二輪的投票。
在現任校長管中閔於明年1月7日卸任後，陳文章應會在1月8日上任，依照規定，遴選委員會會在校長上任後自動解散。
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核稿編輯：楊士範
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45歲的王先生剛買了房，未料沒多久就遭遇車禍不幸受傷，住院療養後，所幸並無大礙，但他也因此而感到心驚膽跳。因為上有老、下有小要扶養的他，是家中唯一經濟支柱，萬一真有個閃失，近千萬的房屋貸款誰來承擔？這樣的事件何嘗不是台灣眾多家庭的縮影？
根據聯徵中心資料顯示，2021年平均房貸金額超過700萬元，以35~55歲為大宗，平均貸款金額則介於660~780萬元，再再證明人生責任最沉重的中壯族群，肩負不小的房貸壓力，更應該善用房貸型壽險，為家庭生活添加更可靠的保障，以避免家中頓失經濟來源，原本的幸福生活就此轉折。
房貸型壽險主要針對房貸而設計，所以借款人、要保人及被保險人，須為同一人，屬於定期險，保費較一般終身壽險低，免體檢額度亦可放寬，以臺銀人壽來說， 55歲以下免體檢額度為1,500萬元，56歲~60歲則為1,000 萬元，66歲以上則一律需要體檢。
該如何投保房貸壽險呢？臺銀人壽建議掌握五大重點
一、以家中經濟來源為主要投保對象：優先以肩負「房貸責任」的一家之主為被保險人，當其發生不幸而身故或完全失能，保險公司會將理賠金用來償還房貸，以避免還款壓力落在家人身上，才能預防房屋淪為被法拍的命運。
二、根據家庭責任及經濟能力選擇適合類型：房貸壽險有「平準型」與「遞減型」，差別在於保額是否固定不變。以貸款500萬，貸款20年，保額500萬元，保障期間20年為例，平準型保額固定，理賠金不會隨著房貸償還而逐年減少，直到繳完房貸為止，保額都維持500萬元不變。遞減型保額則會隨著時間而逐年遞減，當房貸還款十年後，房貸從500萬償還到剩下約250萬，相對的保額也會隨時間逐年遞減到約300萬。
若壽險保障不夠或家庭責任重的人，可以選擇「平準型」，保費雖比「遞減型」高，但保障相對較高，適合有經濟能力、且希望給家人多些保障者。若是已有較高壽險保障或家庭責任較輕的人，即可選擇「遞減型」，保費較平準型低，很適合小資族投保，經濟又實惠，較能輕鬆負擔保費。
三、把握足期足額、專款專用：房貸繳多久、繳多少，保額就買多少、保多久，例如房貸500萬元、貸款期限20年，房貸壽險保障最好也是500萬元、保險期間 20年，而且要專款專用，才能讓家人有保障。
四、是否提供加值保障：除了身故或失能理賠金之外，有些房貸壽險還會提供加值保障，除了身故及完全失能保障之外，還加入類旅平險概念，提供特定意外傷害身故保險金(搭乘大眾運輸交通工具)、完全失能扶助金、意外傷害失能安養金、重大燒燙傷等保障，可以說是集結「壽險」、「失能險」、「意外傷害險」等多元保障的保單。
五、選擇優質保險公司：房貸金額高、期限長達數十年，房貸壽險保障必須要能夠長長久久，才能有效規避長期房貸風險，因此，選擇優質保險公司很重要。臺銀人壽為國營品牌，有能力永續經營，且近7年來房貸壽險理賠金已逾上億元，協助許多家庭轉移債務風險、度過難關，獲得了良好口碑，成為許多人房貸壽險的首選。
晉升為有巢族固然欣喜，不過，風險不知道何時會來到，唯有投保了理債保單：房貸壽險，才能「留愛、留房，不留債」。
房貸壽險平準型VS遞減型
|平準型
|遞減型
|特色
|理賠金不會隨房貸清償而減少
|理賠金隨時間逐年而遞減
|保費
|較高
|較低
|適合對象
|希望給家人多一份保障者、築巢雙薪族
|預算較低者、首購小資族、以房養老族、人生溫拿族
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