陳文章將接台大校長：工學院院長任內跨領域、募款經驗受遴選委員青睞

台大校長管中閔即將於明（2023）年1月7日卸任，台大校長遴選委員會今（7）日選出新任校長，為台大工學院院長陳文章。

陳文章獲選後發表聲明指出，非常感謝遴選委員會及師生的肯定。未來會以學校進步及師生成就為職責，積極進行優化校院發展與建構智慧永續校園，發展領航國際的重點領域，提升國際合作能量及競爭力，強化招生策略及連結國際教育，激勵師生研究、精進學生自主學習及研究動能，完成創校百年規劃，增強校友、和連結充實財務規劃及募款等8項校務發展策略。以培育領袖人才、促進世界文明、貢獻國家社會為台大使命，打造台大為引領世界的偉大學府。

陳文章強調：「我必當全力以赴，讓我們一起創造下一個百年的榮耀。」

陳文章跨領域、募款受遴選委員肯定

陳文章是台大工學院院長，畢業於台灣大學化工系，為美國羅徹斯特大學化工博士，他的研究主題在於電子與光電高分子、嵌狀共聚奈米高分子以及高分子奈米複合光學材料。

遴選委員會召集人、國衛院院長梁賡義指出，陳文章的學經歷豐富，他的學術做得非常傑出，也獲得很多重要獎項，包含教育部學術獎、國科會傑出獎等等。這次經過面談及訪談，委員會參考其治校理念，感受到他和學生互動密切、關心學生成長，包括國際生在內。

Photo Credit: 關鍵評論網 / 李芯 台大校長遴選委員會召開記者會，圖左為召集人、國衛院院長梁賡義，圖右為發言人、台大理學院院長吳俊傑。

此外，梁賡義強調，陳文章在跨領域很有經驗，讓台大11個學院之間加深互補，在募款這塊也有著力。梁賡義表示，台大是一所綜合型大學，每個學院的課程、資源都不太一樣，校長如何讓不同學院更多互動，同時藉由募款做到均衡發展，是陳文章得到大家肯定的原因。尤其陳文章在國際化、全球化有很多經驗，也期待他能夠帶領台大和國際接觸。

遴選委員會發言人吳俊傑則提出募款的重要性，他指出陳文章在過去5年工學院院長任內，有非常突出的成績，不只將資源帶到工學院，也照顧到文學院等其他學院，看出他對學校平衡發展有獨到的一面，且為人認真，受到大家的肯定。

梁賡義：遴選過程融洽平順

談到遴選投票的過程，梁賡義指出，第一輪是對每一位就推薦、不推薦做個別投票，其中選出2位最高票的候選人；投票進入第二輪後，候選人一定要過半數才得當選。

梁賡義也藉機發表個人看法，他表示自己很榮幸被推舉為召集人，遴選過程相當平順，大家都很盡心盡力，在訪談上花很多時間，並參與治校理念說明。遴選委員都有蠻好的默契、共識，是抱著「為校選才」的心態來投票。

在今日的會議上，遴選委員先討論投票的方式，梁賡義表示，是在融洽的氣氛之下完成，之後每個人表達個人意見，也與大家分享訪談時的資料，之後就順利完成第一輪、第二輪的投票。

在現任校長管中閔於明年1月7日卸任後，陳文章應會在1月8日上任，依照規定，遴選委員會會在校長上任後自動解散。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：楊士範