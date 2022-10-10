【專訪】中研院院士陳建仁：感謝當年父親「無代無誌是按怎跟我提史懷哲傳記啦！」
我們想讓你知道的是
「我每次擔任公職都告訴自己，我是公僕中的公僕，是眾人的奴僕，不是當大官、居高位、掌權勢，」陳建仁謙稱自己從不敢那麼想，「因為這不是耶穌教我的事。」
文：愛麗絲
「上幼兒園第一天，我回家就跟爸媽說，都搶不到玩具不好玩、不上了！」陳建仁笑稱自己是「幼兒園的逃學生」，這卻讓他在六歲前擁有大把時光，閱讀家中藏書。
陳建仁出生於高雄旗山，後因父親工作，舉家輾轉遷往台北農林廳、高雄縣長官邸，「我們家什麼都沒有，書最多」因父親藏書眾多，陳建仁憶起每回搬家，最痛苦卻無從割捨的負擔，便是那成堆的書。
在還不識字的年紀，陳建仁翻閱繪本、聽堂姐等親戚講述《桃太郎》等日文童書，小學一年級時，全家隨父親轉職台南糧食事務所再次遷居，定居台南後，父親訂閱各式漫畫、文學週刊，如《東方少年》、《學友雜誌》、《皇冠週刊》等，餵養一家八口孩子們的童年。
陳建仁在家中排行老七，上有六位兄姐，下有一位弟弟，「小時候我跟弟弟都被叫七爺八爺啦，」聽來幽默，而陳建仁從小就愛跟著哥哥跑，連帶受其熱愛動植物標本、對大自然的好奇心影響，讓他自幼亦偏好閱讀動植物、生命科學、自然奧秘相關書籍，「譬如毛毛蟲蛻變成蝴蝶的變態過程，在我看來都相當迷人。」
此外，推理解謎、益智遊戲，一向是陳建仁的心頭好，「我最喜歡找出那些奇怪的答案，每一期的《皇冠週刊》都有日本推理小說單元，超好看的！」除了《福爾摩斯》、《亞森羅蘋》等西方推理經典，日本推理作品的厚植底蘊，使陳建仁讚嘆無怪乎日本能孕育出《名偵探柯南》等作品，「我現在也會陪孫子去看柯南劇場版喔！」年逾七十，陳建仁至今仍懷抱赤子之心，隨大銀幕上驚心動魄、出人意料的想像盡情奔馳。
推理、漫畫填滿童年，而陳建仁在近初中階段，讀的則是《紅樓夢》、《西遊記》、《三國演義》、《水滸傳》等經典作品，「看完書就跟弟弟、表兄弟角色扮演、開打啦！」同齡兄弟相伴，讓閱讀變得更有趣，也讓陳建仁領略愛讀書者，若身邊「有一個team」一起閱讀、分享，是再好不過了。「一個人看書可能很寂寞，但很多人看書就可以打群架啊！」陳建仁笑道。
科學研究，不應只是滿足個人的好奇心
童年時，陳建仁和同齡玩伴扮演的也許是《水滸傳》英雄、或《三國演義》歷史人物，但那並非他心之所向，「我想當的，是像傳記中科學家那樣的角色。」
若說想成為書中人物，陳建仁提起的第一個偶像，是法國科學家路易．巴斯德（Louis Pasteur），細數巴斯德各項研究成果，包含為替人解決紅酒變酸的煩惱發現酵母菌，而後更研發巴氏德消毒法、發現炭疽病等，「他是我心中科學家的典範，讓我理解科學研究不應只是滿足個人的好奇心、探討大自然，還要能使人類生活更美好。」談起巴斯德，陳建仁滿是崇敬。
閱讀引領陳建仁對科學真相的求知若渴，若說巴斯德是啟蒙陳建仁的科學家典範，史懷哲便是讓他除醉心學術研究外，不忘關懷身邊的人間煙火。
高二時，父親與陳建仁分享自《朝日新聞》讀到，最多日本母親購買給孩子的偉人傳記，不是明治天皇或伊藤博文，反倒是獲得諾貝爾和平獎的史懷哲，「怎會是（tsuánn-sī）史懷哲？」這讓陳建仁對從未聽聞的名字產生好奇，閱讀傳記後便「成為他的粉絲了。」
陳建仁讚嘆史懷哲原已是神學、哲學、音樂博士，眼見非洲缺乏醫療資源，便自醫學系第一年讀起，直到獲取博士學位，並前往當地從事人道醫療工作，「一個好的知識份子不只是滿足自己的好奇，還要懂得用心照顧別人。」陳建仁猶記得傳記裡，當史懷哲初抵加彭（Gabon）蘭巴雷內（Lambaréné）時，當地人拍打著木頭鼓，一面說「那個白人的巫醫來了！」然而，當曾被視為巫醫的史懷哲逝世，相同的木頭鼓聲再度響起，當地人卻悲傷感懷「我們的父親死了。」那一幕，至今仍讓陳建仁幾乎哽咽。
一個人生命的價值，不只是成為有名的科學家、得到諾貝爾獎，而是去關心、幫助身旁的人，史懷哲形塑了陳建仁的價值觀與人生觀，讓他致力於運用所學，造福人類，自專長的流行病學與公共衛生領域，走出學術象牙塔，思考自己「能幫台灣什麼忙？」——陳建仁領軍的研究團隊，曾投入全球規模最大、時間最長的肝炎病毒研究，並推動B型肝炎疫苗全面接種，讓台灣肝癌死亡率下降45%，發生率下降35%。
「我一直認為科學研究的目的，是增進人類生活健康的福祉，」陳建仁笑稱自己還真得感謝當年父親「無代無誌（bô-tāi-bô-tsì）是按怎（sī-án-tsuánn）跟我提史懷哲傳記啦！」
閱讀偉人傳記，形塑一個人的價值觀與人格，更可能對重大決定具關鍵影響，「讀傳記，讓我們知道每個人的人生必定對後人有些啟發，這就是看書的好處。」陳建仁舉大女兒為例──陳建仁的大女兒當年分數很好，陳建仁認為她可以選醫學院裡的許多科系，但女兒執意選讀護理系，更説自己之所以想當護理師，正是因為閱讀陳建仁擺放家中的南丁格爾傳記。陳建仁那時無條件支持女兒，現在回想起這事，開玩笑地說，「欸還真的是要慎選書籍耶。」
陳建仁的小女兒大學時則選讀哲學系，甚至是甄試上東吳哲學系後才告知父親，陳建仁笑稱雖高中時讀過沙特、卡繆的存在主義，「但我還真不知道她選哲學，和我給她讀的書有沒有關係，我問她為什麼她不理我啊！」雖不明就裡，但陳建仁笑咪咪地說，自己一向尊重孩子的選擇，「要選你所愛，愛你所選，每個人都得對自己的決定深思熟慮並負起責任。」
「很奇怪，一個科學家怎麼會相信宗教呢？」
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原廠認證中古車如何異軍突起成首選？針對三大痛點迎頭痛擊是關鍵
我們想讓你知道的是
疫情、缺工缺料、貨運塞港、戰爭影響等因素，讓全球新車交期飽受影響，加上後疫情時代，通貨膨脹嚴重，許多有車輛使用需求的消費者轉而選擇中古車。但面對始終存在著「一車、一況、一價」的中古車市場，潛在危機與隱藏風險讓許多消費者望之卻步，該如何選擇高效率且值得信賴的方式？
縱使當前中古車商已逐步邁向聯盟化、認證制度，但良莠不齊的狀況始終存在，中古車交易糾紛新聞時有耳聞，在媒體報導中，仍可常看見像是買到的車況與中古車商所提供的資訊存在巨大差異、車輛行駛里程經過「巧手調整」、嚴重甚至有買到AB車而刑責上身的問題。正因中古車狀況的不夠透明，讓消費者很難於中古車買賣過程中完全信任賣方，也無法放心購買，就連部分自認資深懂車人也曾有陰溝裡翻船的狀況。簡而言之，難以信任、無法放心、資訊不透明的三大痛點，在在讓消費者對於中古車購買望之卻步。
中古車的購買需求持續存在，但近來可以發現購買趨勢逐漸朝向「原廠」路線靠攏，主因就出在各汽車品牌以自家「商譽」為擔保的原廠認證中古車一一成立。以成立相當悠久的奧迪嚴選中古車而例，完全瞄準上述三大痛點的核心價值就是其可成為同業標竿、獲得消費者青睞的原因。
奧迪嚴選原廠中古車優勢一：信任
敢於品牌名後掛上「嚴選」，就是因為奧迪所提供的中古車輛，不僅皆有完整原廠服務記錄可供查詢，且經過了110項原廠標準的詳盡車況檢查，這兩點的資訊先建立消費者對於車輛來源的信任度後，在整體的銷售過程中，第一線的銷售人員也以客戶的需求推薦適合車款，舉凡是車型、顏色、配備甚至預算等都可層層篩選，而非像傳統中古車商以「清庫存」為第一銷售目標；再加上等同於新車銷售同樣等級的專業流程與產品知識，當客戶確認購買後，也會依照客戶的財務狀況提供客製化的方案；入手後也享有奧迪原廠標準售後服務流程與保固內容。在每個階段中，皆以原廠標準流程作為基礎，以信任作為買賣雙方溝通與往來的基石。
奧迪嚴選原廠中古車優勢二：安心
取得信任後，更要進一步超越顧客期待，為顧客達成安心的購買流程。因此奧迪嚴選中古車所銷售的車輛，除了保證無重大事故或泡水情事發生，更以原廠標準檢修與整備，範圍包含維修保養紀錄、外觀、內裝、動力系統、電子系統、底盤、配件等面向。此外，每一輛奧迪嚴選中古車在交車後至少享有一年不限里程原廠保固，保固期內無須擔心預期以外的維修費用，不僅可讓客戶買得安心，更可駕得開心。
奧迪嚴選原廠中古車優勢三：透明
選擇中古車的多數買家，無疑希望詳盡了解購車時的價格、後續的養車成本，簡言之就是要把一切買車、用車資訊透明化，因此奧迪嚴選中古車首先針對車輛資訊透明化可以減少後續養車潛在成本以外，車價也保證透明，並提供彈性付款方式，盡可能減輕車主的購車負擔。就算真的車輛出問題，也可享有保固維修服務與代步車使用，當然，24小時的Audi服務專線與全天候的道路救援服務等也可提供車主零時差的專業協助，幾乎等同於新車服務流程的保證，一切完全透明毫無隱藏與保留。
奧迪嚴選中古車作樣板，讓鍾愛即刻成真、更顯從容餘裕
以信任、安心、透明作為三大基石，有效擊退過往消費者購買中古車心中所擔心的痛點，不僅讓奧迪嚴選中古車成為當前中古車買賣最受歡迎的途徑，更是中古車買賣的最佳樣板。當購買中古車不再需要擔心信任、安心與透明問題，民眾就可以用相較新車更輕鬆的門檻，擁有過往無法企及的夢想車款，讓鍾愛不僅可以即刻成真，還比原先想像的更從容餘裕。