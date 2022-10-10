【專訪】中研院院士陳建仁：感謝當年父親「無代無誌是按怎跟我提史懷哲傳記啦！」

文：愛麗絲

「上幼兒園第一天，我回家就跟爸媽說，都搶不到玩具不好玩、不上了！」陳建仁笑稱自己是「幼兒園的逃學生」，這卻讓他在六歲前擁有大把時光，閱讀家中藏書。

陳建仁出生於高雄旗山，後因父親工作，舉家輾轉遷往台北農林廳、高雄縣長官邸，「我們家什麼都沒有，書最多」因父親藏書眾多，陳建仁憶起每回搬家，最痛苦卻無從割捨的負擔，便是那成堆的書。

在還不識字的年紀，陳建仁翻閱繪本、聽堂姐等親戚講述《桃太郎》等日文童書，小學一年級時，全家隨父親轉職台南糧食事務所再次遷居，定居台南後，父親訂閱各式漫畫、文學週刊，如《東方少年》、《學友雜誌》、《皇冠週刊》等，餵養一家八口孩子們的童年。

陳建仁在家中排行老七，上有六位兄姐，下有一位弟弟，「小時候我跟弟弟都被叫七爺八爺啦，」聽來幽默，而陳建仁從小就愛跟著哥哥跑，連帶受其熱愛動植物標本、對大自然的好奇心影響，讓他自幼亦偏好閱讀動植物、生命科學、自然奧秘相關書籍，「譬如毛毛蟲蛻變成蝴蝶的變態過程，在我看來都相當迷人。」

此外，推理解謎、益智遊戲，一向是陳建仁的心頭好，「我最喜歡找出那些奇怪的答案，每一期的《皇冠週刊》都有日本推理小說單元，超好看的！」除了《福爾摩斯》、《亞森羅蘋》等西方推理經典，日本推理作品的厚植底蘊，使陳建仁讚嘆無怪乎日本能孕育出《名偵探柯南》等作品，「我現在也會陪孫子去看柯南劇場版喔！」年逾七十，陳建仁至今仍懷抱赤子之心，隨大銀幕上驚心動魄、出人意料的想像盡情奔馳。

推理、漫畫填滿童年，而陳建仁在近初中階段，讀的則是《紅樓夢》、《西遊記》、《三國演義》、《水滸傳》等經典作品，「看完書就跟弟弟、表兄弟角色扮演、開打啦！」同齡兄弟相伴，讓閱讀變得更有趣，也讓陳建仁領略愛讀書者，若身邊「有一個team」一起閱讀、分享，是再好不過了。「一個人看書可能很寂寞，但很多人看書就可以打群架啊！」陳建仁笑道。

科學研究，不應只是滿足個人的好奇心

童年時，陳建仁和同齡玩伴扮演的也許是《水滸傳》英雄、或《三國演義》歷史人物，但那並非他心之所向，「我想當的，是像傳記中科學家那樣的角色。」

若說想成為書中人物，陳建仁提起的第一個偶像，是法國科學家路易．巴斯德（Louis Pasteur），細數巴斯德各項研究成果，包含為替人解決紅酒變酸的煩惱發現酵母菌，而後更研發巴氏德消毒法、發現炭疽病等，「他是我心中科學家的典範，讓我理解科學研究不應只是滿足個人的好奇心、探討大自然，還要能使人類生活更美好。」談起巴斯德，陳建仁滿是崇敬。

閱讀引領陳建仁對科學真相的求知若渴，若說巴斯德是啟蒙陳建仁的科學家典範，史懷哲便是讓他除醉心學術研究外，不忘關懷身邊的人間煙火。

高二時，父親與陳建仁分享自《朝日新聞》讀到，最多日本母親購買給孩子的偉人傳記，不是明治天皇或伊藤博文，反倒是獲得諾貝爾和平獎的史懷哲，「怎會是（​​tsuánn-sī）史懷哲？」這讓陳建仁對從未聽聞的名字產生好奇，閱讀傳記後便「成為他的粉絲了。」

陳建仁讚嘆史懷哲原已是神學、哲學、音樂博士，眼見非洲缺乏醫療資源，便自醫學系第一年讀起，直到獲取博士學位，並前往當地從事人道醫療工作，「一個好的知識份子不只是滿足自己的好奇，還要懂得用心照顧別人。」陳建仁猶記得傳記裡，當史懷哲初抵加彭（Gabon）蘭巴雷內（Lambaréné）時，當地人拍打著木頭鼓，一面說「那個白人的巫醫來了！」然而，當曾被視為巫醫的史懷哲逝世，相同的木頭鼓聲再度響起，當地人卻悲傷感懷「我們的父親死了。」那一幕，至今仍讓陳建仁幾乎哽咽。

一個人生命的價值，不只是成為有名的科學家、得到諾貝爾獎，而是去關心、幫助身旁的人，史懷哲形塑了陳建仁的價值觀與人生觀，讓他致力於運用所學，造福人類，自專長的流行病學與公共衛生領域，走出學術象牙塔，思考自己「能幫台灣什麼忙？」——陳建仁領軍的研究團隊，曾投入全球規模最大、時間最長的肝炎病毒研究，並推動B型肝炎疫苗全面接種，讓台灣肝癌死亡率下降45%，發生率下降35%。

「我一直認為科學研究的目的，是增進人類生活健康的福祉，」陳建仁笑稱自己還真得感謝當年父親「無代無誌（bô-tāi-bô-tsì）是按怎（sī-án-tsuánn）跟我提史懷哲傳記啦！」

Photo Credit：圓神出版提供 陳建仁講解以日本摺紙製成的Covid-19新冠病毒模型。

閱讀偉人傳記，形塑一個人的價值觀與人格，更可能對重大決定具關鍵影響，「讀傳記，讓我們知道每個人的人生必定對後人有些啟發，這就是看書的好處。」陳建仁舉大女兒為例──陳建仁的大女兒當年分數很好，陳建仁認為她可以選醫學院裡的許多科系，但女兒執意選讀護理系，更説自己之所以想當護理師，正是因為閱讀陳建仁擺放家中的南丁格爾傳記。陳建仁那時無條件支持女兒，現在回想起這事，開玩笑地說，「欸還真的是要慎選書籍耶。」

陳建仁的小女兒大學時則選讀哲學系，甚至是甄試上東吳哲學系後才告知父親，陳建仁笑稱雖高中時讀過沙特、卡繆的存在主義，「但我還真不知道她選哲學，和我給她讀的書有沒有關係，我問她為什麼她不理我啊！」雖不明就裡，但陳建仁笑咪咪地說，自己一向尊重孩子的選擇，「要選你所愛，愛你所選，每個人都得對自己的決定深思熟慮並負起責任。」

「很奇怪，一個科學家怎麼會相信宗教呢？」