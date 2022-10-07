泰國近年發生多起軍警重大殺人案，大眾呼籲關注軍警心理健康問題受
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包括昨天發生的前警察闖托幼中心的槍擊案，泰國從2020年至今已發生四起重大的軍警殺人案，因此軍警的心理健康狀況引起社會的關注。根據統計，在2008年到2021年間，泰國有443個警察自殺。此外，泰國也是可以合法擁槍的國家，槍支管制的問題也再次受到關注。
（中央社）泰國東北部發生前警察在幼托中心無差別殺人案件，加上2年前同樣在東北部也發生軍人持槍殺人事件，軍警人員的心理健康問題浮上檯面，而槍枝管制的議題同樣引起社會關注。
泰國東北部農磨蘭普府（Nong Bua Lamphu）昨天中午發生槍擊事件，一名遭到開除的34歲前警察潘亞（Panya Khamlarb）在一所幼兒日托中心持槍掃射並拿刀殺人，犯案後返家殺了自己的太太和兒子後自殺身亡，犯案動機仍在調查中。
整起事件包括凶手、凶手太太和凶手兒子在內的最新死亡人數為38人，其中2/3是2到4歲的兒童。根據警方調查，潘亞有吸毒和暴力前科，而他原本下週將因吸毒案出庭受審。
這起事件震驚泰國社會，死傷規模也勾起泰國人的傷痛回憶。2020年32歲的現役軍人賈克潘（Jakrapanth Thomma）在東北部的呵叻府（Korat）的軍營偷槍後逃離營區，接著一路射殺平民，最後闖進市中心的百貨公司無差別掃射，賈克潘最後被軍警擊斃，整起事件造成30人死亡。
事實上泰國近年不只發生這兩起攻擊事件，去年曾發生退伍軍人在曼谷持槍殺一個便利商店店員和一名在醫院治療COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的病人；上個月也發生現役軍人在曼谷一所軍事學校內拿槍射殺同事。連續幾起類似案件，讓人不禁問起：「微笑國度怎麼了？」
雖被稱為微笑國度，泰國幫派鬥毆或隨機衝突的新聞並不少見，但大規模且針對平民的攻擊事件極少見，近年這幾起引起關注的事件都是軍警犯案。泰國眾議員維洛（Wiroj Lakkhanaadisorn）昨天在臉書發文指出，連續幾起事件反映泰國的軍警界有一些隱藏問題。
維洛認為，他們可能有一些精神或情緒的問題，這樣的問題可能來自工作壓力，如果軍警界不做出變革，未來還是有可能再發生類似事件。
曼谷郵報（Bangkok Post）社論也指出，賈克潘和潘亞都有嚴重的精神和情緒問題，兩人都是基層軍警，賈克潘有經濟問題，潘亞則是因為吸毒遭到開除。
社論指出，社會大眾想知道的是，泰國皇家警察是怎樣僱用潘亞？根據調查，潘亞長年有吸毒問題，甚至數次因為行為不當被懲罰。社會大眾也想知道，皇家警察是如何處理警察的心理健康問題。根據統計，在2008年到2021年間，有443個警察自殺。
泰國民眾寬拉（Kwanrat Binsri）在change.org網站提案，呼籲軍方和警方要加強照顧基層軍警，他指出潘亞有吸毒和暴力前科，「為什麼不送他去治療？」
另一個值得關注的議題是槍枝管制，泰國是可以合法擁槍的國家，申請合法擁槍必須要有無犯罪證明及向當地政府登記，但實際上泰國黑槍相當氾濫。
泰媒The Matter整理泰國槍枝相關數據，例如2017年全泰國約有1034萬2000支槍，也就是每100人就擁有15支槍。根據泰國警方數據，累計到2019年有3萬1419起與槍擊相關案件，其中2萬4348起和沒有登記的槍枝有關。
前參議員瓊（Jon Ungphakorn）在臉書發文呼籲泰國政府應該祭出像日本、英國或許多歐盟國家一樣嚴格的槍枝管制規定。曼谷郵報社論也呼籲政府檢討槍枝管制相關政策。
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範
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僅僅是改變對待衣物的方式，就能為地球永續盡一份心力：伊萊克斯 x Rave Review
我們想讓你知道的是
「如果每個人都做出小小的改變，打破他們的習慣，我們每個人都可以減少紡織品對環境的影響。透過降低清洗溫度、用洗衣精取代洗衣粉等等，每台洗衣機每年可減少約50 公斤的二氧化碳排放量。如果有數百萬消費者都這麼做，就可能會帶來巨大的改變。」
網路搜尋「阿塔卡馬（Atacama）沙漠」，你會先看到這裡是世界上的最乾燥的地方，有驚人的落日美景，也有前衛的藝術作品。但是可能還沒有什麼人在談論的是，位在南美洲智利的這個沙漠，也是廢棄衣物的巨大墳場。
廢棄衣物的傷害，比你想像的還多
美國紡織品回收委員會（Council for Textile Recycling）曾經提出報告，指出自1999年開始，垃圾中的紡織品比例就不斷增加。到了2009年，已經比十年前高出40％左右。2015年，美國產出了約1135萬噸的紡織品垃圾，平均每人丟棄37公斤。台灣則有大約7萬2千噸的舊衣變成垃圾，換算下來約2億3千多萬件，平均每人丟了10件。
人們可能以為，大部分廢棄的衣服都可以重複使用和回收，但事實並非如此。我們所丟棄的廢棄紡織品，只有 1% 被回收製成新衣服，將近 73% 則會進入垃圾場，無論是焚化或掩埋這些紡織品，都會為環境帶來更多的傷害和污染。例如2016年，國際期刊《科學報告》（Scientific Reports）指出，在深海中發現了長度五公釐以內的塑膠微粒，分析結果顯示，這些塑膠微粒都來自於合成纖維衣物，包含聚酯纖維、尼龍和壓克力纖維等。另外根據聯合國歐洲經濟委員會調查顯示，每年約有5.9萬噸的廢棄衣物被輾轉運送到智利，而其中的3.9萬噸，是直接被棄置於阿塔卡馬沙漠。龐大數量的廢棄舊衣，不只讓沙漠看起來如同垃圾場，也代表著大量的水資源浪費、碳排放增加，而衣物中的化學品，也讓它們跟塑膠一樣難以分解而且帶有毒性。
伊萊克斯注意到這個廢棄紡織品所帶來的大問題。身為精品家電領導品牌，尤其在護衣家電更是擁有多年的技術創新與研發經驗。秉持著對環境永續的責任感與能力，伊萊克斯展開了行動。
時尚，不需要犧牲環境
Josephine Bergqvist和Livia Schück是兩位來自瑞典的女性時裝設計師，在2017年，他們一起成立了時裝品牌Rave Review，希望將環計永續發展的概念，應用於時裝設計之中。在他們的作品裡，可以看到大量的拼接、複合等形式，各種花樣、色彩和輪廓，不按牌理出牌卻又恰到好處的彼此呼應，這正是因為Rave Review堅持使用廢棄紡織品作為原料製作服裝。除了舊衣之外，不管是窗簾、沙發、棉被還是毛毯，都可以變成他們創作的材料，成為具備高級訂製服裝之質感，與環境永續精神的設計作品，完美詮釋了時尚也可以很環保的精神。Rave Review 現在已成為引領國際潮流，和再生永續並行的指標性品牌。他們的作品屢獲獎項，也曾登上《Vogue》、GucciFest 等重要時尚雜誌，美國時尚名媛Kylie Jenner ，和長期關注社會議題的國際影星Emma Watson ，都曾穿著Rave Review的服裝亮相。
伊萊克斯為了證明舊衣服仍然有價值，並且啟發人們延長衣物使用壽命的想法，特別邀請 Rave Review，利用被廢棄在阿塔卡馬沙漠中的各種服裝進行改造，推出了風格強烈的系列作品。在向世界展示這些廢棄衣物對環境造成的影響，同時也點出了下一個世代的時尚新觀念——「衣物養護」。設計師Livia Schück 在受訪時便很明確的表示：「我們相信，未來的時尚，必然與現在不同。無論用什麼方式，我們都得開始改變。在時尚這一面向，好好的保養我們已有的物品，可能是最切實、最簡單的方法。」
衣物壽命加倍，環境影響減半
「伊萊克斯擬定了一項長程計畫，目標是希望能夠顯著減少人類活動對氣候的影響。尤其在衣物這一塊，作為服裝的護理專家，我們透過研發更先進的洗衣技術，讓消費者已有的衣服更耐用，並減少每一次清洗時，在水和能源上的消耗。」伊萊克斯照護體驗開發總監（Care Experience Development Director）Elisa Stabon 說道。伊萊克斯的目標，是在 2030 年時，可以使衣服的使用壽命增加一倍，並且將對環境影響減半。
長期以來，伊萊克斯始終致力於透過更先進的洗衣和烘衣設備，做到節約用水並提高能源效率。 在2020 年底，伊萊克斯的努力受到了全球非營利組織原碳揭露計畫（ CDP） 的認可，為全球前5%積極應對氣候變化的企業領袖。展望未來，伊萊克斯希望能夠透過新技術的研發、洗滌觀念的傳達，來鼓勵消費者在每一次洗滌衣物的時候，都能做出對地球更好的選擇。例如伊萊克斯洗衣機中的自動劑量功能，精確投放並且優化清潔劑和柔軟劑的使用效率。再加上伊萊克斯的衣物蒸汽功能，可以讓紡織物變得柔軟、減少皺摺，進一步延長衣物使用的年限。而伊萊克斯的最新洗衣技術，提供使用者一個新的洗衣模式：在一小時內以 30 度的溫度，高效清潔衣物。同時做到降低能源消耗以及完善的衣物清潔保養，是忙碌的消費者最理想的選擇。
「如果每個人都做出小小的改變，打破他們的習慣，我們每個人都可以減少紡織品對環境的影響。透過降低清洗溫度、用洗衣精取代洗衣粉等等，每台洗衣機每年可減少約50 公斤的二氧化碳排放量。如果有數百萬消費者都這麼做，就可能會帶來巨大的改變。」伊萊克斯集團永續發展事業歐洲區副總裁Vanessa Butani 表示。
最永續的精神，就是好好照顧我們已經擁有的衣物。根據伊萊克斯的研究報告指出，僅僅只是讓衣物的使用壽命延長 9 個月，就可以將氣候影響降低 20-30%。用更簡單的方式，也能將生活得出色精彩，和伊萊克斯一起努力，願真正美好、有益的物品，都能被長長久久的珍惜與使用。
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本文章內容由「伊萊克斯」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。