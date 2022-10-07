泰國近年發生多起軍警重大殺人案，大眾呼籲關注軍警心理健康問題受

（中央社）泰國東北部發生前警察在幼托中心無差別殺人案件，加上2年前同樣在東北部也發生軍人持槍殺人事件，軍警人員的心理健康問題浮上檯面，而槍枝管制的議題同樣引起社會關注。

泰國東北部農磨蘭普府（Nong Bua Lamphu）昨天中午發生槍擊事件，一名遭到開除的34歲前警察潘亞（Panya Khamlarb）在一所幼兒日托中心持槍掃射並拿刀殺人，犯案後返家殺了自己的太太和兒子後自殺身亡，犯案動機仍在調查中。

整起事件包括凶手、凶手太太和凶手兒子在內的最新死亡人數為38人，其中2/3是2到4歲的兒童。根據警方調查，潘亞有吸毒和暴力前科，而他原本下週將因吸毒案出庭受審。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 圖為事發隔天幼托中心門口掛上白布。

這起事件震驚泰國社會，死傷規模也勾起泰國人的傷痛回憶。2020年32歲的現役軍人賈克潘（Jakrapanth Thomma）在東北部的呵叻府（Korat）的軍營偷槍後逃離營區，接著一路射殺平民，最後闖進市中心的百貨公司無差別掃射，賈克潘最後被軍警擊斃，整起事件造成30人死亡。

事實上泰國近年不只發生這兩起攻擊事件，去年曾發生退伍軍人在曼谷持槍殺一個便利商店店員和一名在醫院治療COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的病人；上個月也發生現役軍人在曼谷一所軍事學校內拿槍射殺同事。連續幾起類似案件，讓人不禁問起：「微笑國度怎麼了？」

雖被稱為微笑國度，泰國幫派鬥毆或隨機衝突的新聞並不少見，但大規模且針對平民的攻擊事件極少見，近年這幾起引起關注的事件都是軍警犯案。泰國眾議員維洛（Wiroj Lakkhanaadisorn）昨天在臉書發文指出，連續幾起事件反映泰國的軍警界有一些隱藏問題。

維洛認為，他們可能有一些精神或情緒的問題，這樣的問題可能來自工作壓力，如果軍警界不做出變革，未來還是有可能再發生類似事件。

曼谷郵報（Bangkok Post）社論也指出，賈克潘和潘亞都有嚴重的精神和情緒問題，兩人都是基層軍警，賈克潘有經濟問題，潘亞則是因為吸毒遭到開除。

社論指出，社會大眾想知道的是，泰國皇家警察是怎樣僱用潘亞？根據調查，潘亞長年有吸毒問題，甚至數次因為行為不當被懲罰。社會大眾也想知道，皇家警察是如何處理警察的心理健康問題。根據統計，在2008年到2021年間，有443個警察自殺。

泰國民眾寬拉（Kwanrat Binsri）在change.org網站提案，呼籲軍方和警方要加強照顧基層軍警，他指出潘亞有吸毒和暴力前科，「為什麼不送他去治療？」

Photo Credit：Reuters / 達志影像 泰國東北部發生前警察在幼托中心無差別殺人案件，圖為救援人員在槍擊案發生後轉移裝有受難者遺體的棺木。

另一個值得關注的議題是槍枝管制，泰國是可以合法擁槍的國家，申請合法擁槍必須要有無犯罪證明及向當地政府登記，但實際上泰國黑槍相當氾濫。

泰媒The Matter整理泰國槍枝相關數據，例如2017年全泰國約有1034萬2000支槍，也就是每100人就擁有15支槍。根據泰國警方數據，累計到2019年有3萬1419起與槍擊相關案件，其中2萬4348起和沒有登記的槍枝有關。

前參議員瓊（Jon Ungphakorn）在臉書發文呼籲泰國政府應該祭出像日本、英國或許多歐盟國家一樣嚴格的槍枝管制規定。曼谷郵報社論也呼籲政府檢討槍枝管制相關政策。

世界上還是有很多美好的事情，只是你現在暫時無法看到。

那個時候你過得很好，你已經做到一次。明天，也可以再辦到一次。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範