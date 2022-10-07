日圓擋不住貶勢，日本民眾實際薪資連續5個月衰退，推動海外求職潮

後疫情時代，日本超寬鬆貨幣政策，日圓大貶，又遇能源物價高漲，日本民眾實質薪資連5個月衰退，推動當地的海外求職潮。日本政府則不斷呼籲企業加薪，未來將以觀光業、調整基本薪資拉抬內需市場，並做為主要經濟解方。

日本實質薪資連5個月衰退

通貨膨漲高居不下，日本政府公布數據顯示，8月實質薪資是連續第5個月下探，相較於去（2021）年同期下降1.7%。薪水追不上能源和食品價格，這種情況持續下去，家庭購買力低迷，對經濟帶來衰退壓力。

日本薪水30年來沒有變動，而大量貶值的日圓，讓國內和海外的薪水有了明顯的差距。《日經濟新聞》報導，日本料理在海外吃香，促使日本的壽司師傅特別搶手。隨着日元貶值，想到外國謀職的日本人大量增加。

報導稱，專門為各國物色料理人才的飲食業獵人頭公司，當前都以高薪搶人，而且給予薪水是日本的3倍以上。此外，日本著名的壽司學院近日調查發現，該校學生中有高達9成希望到海外就業。

專門為東南亞和中東國家找日本料理廚師的「Washokujob」，每月的職位空缺數量2年前增加了17倍。《日經濟新聞》引述Washokujob負責人的說法：「在後疫情時代⋯⋯更多壽司師傅前去海外發展。在日本，一般的壽司師傅年薪是500萬日元（新台幣110萬元）左右，但到了海外就能輕易翻倍。」

例如美國自從疫情爆發後，當地日本料理需求大增，薪資也向上成長30至40%，總計大約落到800至850萬日圓（新台幣176至187萬元）。這些誘因都推動日本的海外求職潮。

日本等待觀光業復興內需市場

多數國家都在實行貨幣緊縮政策時，日本正利用寬鬆基調以刺激消費，盼能帶動經濟整體向上。日圓今（2022）年來已貶值超過20%，一度觸及146日圓的24年低點，促使日本當局9月斥資2.8兆日圓干預匯市以支撐日圓崩盤。

但日圓貶值的趨勢仍未止歇。《彭博社》引述分析師指出，美國聯準會（Fed）預料將在11月升息3碼，但是日銀不會改變寬鬆的貨幣政策，將帶給日圓貶值壓力，近期可能測試145日圓價位。日圓6日盤中微升0.1%，報144.55日圓。

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雖然日圓貶值推動部分日本人往海外發展，但是日本的「內需經濟」正不斷恢復中，包含像是餐飲和住宿服務等非製造業為中心的企業，人手短缺現象加劇，過半企業缺少正式員工，近3成企業缺少非正式員工，這些數字均達到疫情發生後的最高點。

專門為觀光地的住宿設施提供人才服務的Dive的相關負責人告訴《日經亞洲》：「暑假結束進入9月之後，住宿設施的人手不足問題仍在持續，有的旅館甚至增加了單價較低的只住宿不吃飯的套餐。」預計全球邊境進一步解封後，日本將迎來一波觀光潮，帶動內需經濟發展，而日圓貶值就成為最好的催化劑。

此外，7日日本政府在工資會議中宣布，決定上調2022年度國家公務員工資和獎金，將提交給正在召開的臨時國會。具體方針包含，把月薪起薪上調3000至4000區間的日元，讓平均月工資成長921日元（0.23%）；還建議全年獎金的發放月數增加0.1個月，達到4.4個月。

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核稿編輯：翁世航