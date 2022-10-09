打工換宿，是「承攬」還是「雇傭」？換到的食宿福利有高於基本薪資嗎？
我們想讓你知道的是
打工換宿的模糊地帶頗多，小幫手在隻身前往異地並短期打工的情況下，遇到剝削經常會選擇咬牙忍耐、默不吭聲。對此，政府其實可以採取「兩大措施」......
文：顏芸廷
暑假剛結束，玩樂的季節甫過，人們回歸汲汲營營的日常生活，卻不知暑假的快樂出遊背後，總有一群身分模糊不清的人們在支撐——打工換宿的小幫手。
小幫手，是一個近幾年來尤在學生族群中越發耳熟的詞彙。人們趁著長假、工作前的空檔尋找一個轉換環境的機會，以勞力換取住宿，體驗當地的生活。聽似是一個喘息的頓點，卻不知隨著台灣打工換宿的風氣盛行，越來越多的糾紛和爭議浮上檯面，為打工換宿這個美好的代名詞漸漸沾染汙水。
打工換宿，是業者與小幫手達成的一個協議，以勞力換取住宿的一個行為。但台灣打工換宿的法條規定尚未齊全，小幫手的組成群體又多以學生為主，對於社會不很熟悉的人們形單影隻地前往換宿地，難免會發生各種糾紛。
不論是已安排時程、購買車票準備前往當地而突遭業者放鳥的小幫手、到了當地才發現工作內容與網路徵文不符的小幫手、或準備入住才看見住宿環境與協議不同的小幫手等等，這些尷尬的情況多有耳聞。又因法規不齊全，當遇到問題時小幫手往往會缺少求助管道，只好默默吞忍或自負虧損，只有不停重複著「算了，又不是工作很長一段時間，就忍著吧」的想法來安慰自己。
打工換宿，是「承攬」還是「雇傭」？
若要以法律視角討論，打工換宿長久以來受人討論的重點，便是打工換宿的契約究竟是屬「承攬契約」或「雇傭契約」。
若是屬雇傭契約，則可以適用較保護勞方的法律，例如依《勞工職業災害保險及保護法》，雇主即使僅僱用一名員工，也要申報員工參加職災保險和就業保險，納保後，若在換宿工作進行中發生意外便可申請理賠；若契約被歸屬為承攬契約，勞方若在工作過程受到不利益，便僅能依民法提起訴訟並請求損害賠償。
依我國《民法》第490條第1項規定，「稱承攬者，謂當事人約定，一方為他方完成一定之工作，他方俟工作完成，給付報酬之契約。」意即承攬契約的重點在於勞務之成果，雇主與勞工原則上不存在上下的支配關係，工作的完成方式也具高度自由性。
至於雇傭契約，依我國《民法》第482條規定，「稱僱傭者，謂當事人約定，一方於一定或不定之期限內為他方服勞務，他方給付報酬之契約。」雇主對勞工具指揮、監督之權，於人格、經濟、組織上之自主性皆較承攬契約低。
打工換宿若不幸出現爭議而必須走上爭訟之路，契約究竟是屬雇傭契約或承攬契約將是重要的爭點。若雇主主張所交由小幫手負責之業務內容具高度自主性而屬承攬契約，雙方便僅能依民法規定釐清損害賠償責任，對於小幫手來說較不具保障。而若此契約屬於雇傭契約，則可適用《勞基法》，對於小幫手來說是多一分保障。
筆者認為，小幫手大多不長期於換宿行業中工作，以常理判斷，業者不太可能將影響營運、商譽的工作交給手生的小幫手自由發揮，必然會監督小幫手並對其下達指示，也可從打工換宿常見的條款「七日試用期」得知業者對小幫手的工作質量確實有監督一事，工作本質多數不具高度自由性，原則上應屬雇傭契約而適用《勞基法》。
換到的食宿福利，價值有高於基本工資嗎？
除了契約性質的爭議外，發現工作內容與契約不符而變成血汗勞工的小幫手也屢見不鮮，常常卻因在法律上的身分地位模糊而不受保障、求助無門。
以目前（2022年9月）的最低工資時薪168元、日工時6小時，並以月休四日、一晚住宿市值700元計算，小幫手所付出的勞務應得價值27216元的工資，惟僅以純粹換宿計算，住宿只值21700元，遑論許多小幫手房環境惡劣，一晚價值不達700元，小幫手所付出的勞力是否與獲得的工資成正比尚具討論空間。
或許會有業者抗議這樣的說法並不公平，畢竟有些招募文也附上不少福利，十分誘人；如「提供機車」、「可換證照」、「店內器材免費使用」、「供餐」等等福利依不同店家而異。
惟依我國《勞基法》第22條第1項所言 : 「工資之給付，應以法定通用貨幣為之。但基於習慣或業務性質，得於勞動契約內訂明一部以實物給付之。工資之一部以實物給付時，其實物之作價應公平合理，並適合勞工及其家屬之需要。」
依上述條文可得知，工資之給付得以一部以實物給付之。其中的「一部」二字或許晃眼即過，但可知若換宿業者全以實物做為工資給付而無現金，若日後產生糾紛，也會造成疑慮。
由上可知，打工換宿的模糊地帶頗多，小幫手在隻身前往異地並短期打工的情況下，遇到剝削經常會選擇咬牙忍耐、默不吭聲。筆者認為隨著打工換宿風氣蔚為興盛，政府應採取兩大措施：
首先，建立打工換宿資訊交流平台，使業者和小幫手可在平台上找到雙方的可靠資訊，盡力使勞方與資方資訊透明對等，以降低糾紛發生的可能。
再者，訂定勞方定型化契約以供小幫手訂立書面契約參考或使用，增加小幫手訂立契約的意願與方便性，呼籲小幫手與業者簽訂書面契約，若不幸產生爭議時使其至少有契約可循。
打工換宿充滿著美好想像，轉換生活步調和體驗不同民情的好處兼具，卻也因為其短期契約的性質和小幫手多以學生族群為主而易遭剝削。惟有事先做好準備、確實保障自身權利，才能與換宿業者共創雙贏局面，無後顧之憂地享受這一趟難得的打工換宿之旅！
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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2022沙崙資安新秀大賽盛大登場！新世代「資蛛人」攜手產官學研，共編臺灣縝密資安網
我們想讓你知道的是
日前2022第一屆沙崙資安新秀大賽決賽於臺灣資安館盛大舉行，跟著我們一起走入現場，掌握臺灣資安產業最新脈動，並進一步了解沙崙資安服務基地（以下簡稱：沙崙基地）為培育臺灣未來的資安新秀，注入了哪些巧思吧！
近年資通訊科技飛速發展，數位轉型在公私企業組織間早已形成浪潮，我國政府也在8月27日正式掛牌成立數位發展部，結合施行多年的「智慧國家方案」推動策略，展現落實數位轉型的十足決心。在全面發展數位基礎建設、資通訊技術時，如何應對新世代的資訊攻擊、抵擋駭客入侵也成為我們必須齊心面對的挑戰。
資安防護並非依靠單點施力就可輕鬆完成，而是需要軟硬體、產業、技術、人才的綜合支撐。就好比要鋪展一張綿密的防護網，若要保證能接下每一次的衝擊，需要依賴的不僅是排列有序、堅固牢靠的絲線，還需要專業的「資蛛人」居中操盤，運用專業的繩結與技術，強化整體防護網的韌性；倘若操作過程有任何不慎，都可能導致鬆脫，讓防護網出現漏洞、失去張力。因此無論硬體再堅固、防護技術再完備，若缺乏具備資安意識的操作人才，任何一小步的失誤仍可能讓整體資安防護功虧一簣。
2022沙崙資安新秀大賽：硬體支援、知識分享、產業嫁接，資源挹注育人才
面對未來全新的資安挑戰，臺灣資安人才培育搖籃「 ACW SOUTH 沙崙資安服務基地」於八月中辦理「2022第一屆沙崙資安新秀大賽」，從人才育成的角度出發，延長黑客松（Hackathon）賽制的競賽時間以強化實作環節，並緊扣沙崙基地的資安推廣使命，採智慧製造、關鍵基礎設施、智慧綠能與跨領域資安應用作為四大競賽主題，期待藉此提攜臺灣年輕世代的資安新秀、強化產業防駭能力。如此專為「人才育成」量身打造的賽制，不只是創造大專校院生投入資安專題實作的機會，也企圖為臺灣的資安產業找尋創新可能。光在短短一個月的報名期間，就有17所大專校院，79位學生報名參加，共計33支隊伍提出研究專題參加初選，競爭相當激烈。
為了進一步養成選手的資安技術力，沙崙基地義不容辭地成為選手們的輔導擔當，投入豐富多樣的培育資源：初選入圍的20組隊伍不只能免費租借沙崙基地中超高規格的硬體設施與共創空間，還能優先參加沙崙基地辦理的資安實戰課程、工作坊與主題講座；在年底的成果發表會中，還會邀請臺灣業界的資安廠商參與，讓競賽隊伍不只獲得媒體露出機會，還能與產業實務對話交流，認識產業現況，甚至媒合進入資安產業，獲得工作或合作的珍貴機會。
如此豪華的培育資源更凸顯沙崙資安新秀大賽的特別之處，讓它從單純資安人才自我磨練、發光發熱的黑客松競賽，提升為拔擢資安新秀而舉辦的年度盛會！
資安新秀大賽現場報導：凝聚資安後起新秀，為臺灣注入產業新血
剛進入臺灣資安大會的會場，就看到滿滿的資安新秀們列席而坐，每個人皆摩拳擦掌準備決賽簡報。看著大家因為「沙崙資安新秀大賽」由臺灣北中南東齊聚一堂，為了爭取榮譽及獎勵，彼此競爭、腦力激盪的模樣，不禁令人熱血沸騰感到充滿希望，也深刻感受到沙崙基地對賽事舉辦及人才培育的用心。
決賽共有20組學生團隊從初賽的33支隊伍中脫穎而出，團隊分別來自大同大學、中山大學、中正大學、成功大學、宜蘭大學、南臺科大、高科大、雲科大、嘉義大學、臺東大學、臺科大等11所大專校院，他們在決賽中透過專案簡報來決定到底獎落誰家。而正式競賽開始前，評審們也再三強調，所有決賽團隊的研究主題及概念橫跨多領域且都相當完整，不只想法新穎、也十分切合當今產業的痛點，無論最終是否從決賽中脫穎而出，都希望大家能把握沙崙基地提供的輔導資源，努力實踐專案構想，並在年底的成果展中呈現最棒的結果；來自產業的評審更迫不及待地拋出橄欖枝，願意在產業實務中對同學們伸出雙手，期待未來更多的合作機會。
經過競爭激烈的簡報時間，當下不只驚嘆同學對於社會、產業細膩的觀察，也意識到原來資安與我們的日常其實距離這麼近，例如網頁防駭的主動偵測、通訊軟體訊息的AI辨識等，其實都是與生活密切關聯，但容易存在資安危害或漏洞的小地方。
既然是競賽，終究會決出勝負。本次「2022第一屆沙崙資安新秀大賽」最終分別由國立中山大學的「Starlight」以數獨資訊加密進行隱私保護的研究、國立宜蘭大學的「若『隱』若『線』」以AI動態無線頻譜的安全偵測系統榮獲佳作；國立臺東大學的「哩哪來臺東請你斟酌看」以AI針對資安入侵進行主動判斷並示警的研究榮獲第三名；國立臺灣科技大學的「K459」以工業物聯網之實體密罐系統的開發榮獲第二名；國立中山大學的「特洛伊獵手」以硬體木馬的設計及檢測榮獲第一名。
從得獎的組別也可以發現，今年沙崙資安新秀大賽的議題十分多元，從高度專業的產業面到平易近人的生活面都有所著墨，其中出題觀點與解題手法也令評審大為驚豔，期待年底成果發表會時，這些資安技術有進一步的實踐，未來更對臺灣的資安產業及日常生活帶來協助或補強。
打造全民數位韌性，從自我培力做起
當數位服務深入日常角落，資訊安全與你我的距離其實比你想像的還要接近。大至水廠電廠等國家民生基礎設施、提供資訊服務的民間企業；小至日常中滑滑臉書、撥打電話的舉動，都可能成為駭客攻擊的目標，資安危機甚至還會變換型態，愈來愈難以防範。
因此，沙崙基地培育人才、強化資安能量的使命，不只是影響國家長期發展的重要因子，也是影響「全民數位韌性」能否切實落地的關鍵因素。其實資訊安全的敏銳度、應用科技的數位力，是你我可以從生活中開始培養的，而沙崙基地展示了七大實作平台，透過互動展示與簡易圖說，讓民眾可以具體了解各種資安形式與威脅，如果對於數位發展有所遲疑、或是擔心面對突如其來的資安議題手足無措，不妨找天來沙崙基地晃晃，認識當前資安最新發展，培養與資安大賽選手們一樣敏銳的觀察力與資安意識。
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