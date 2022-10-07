風靡近百年La-Z-Boy推新品！《六人行》主角、美國白宮都搶買的雲朵級體驗 HOLA秋冬家具滿額最高折12,000元，再享12期0利率

知名美劇《六人行》（Friends）的鐵粉們還記得Joey與Chandler家中的躺椅嗎？風靡美國近100年美國休閒椅第一品牌La-Z-Boy，是美劇中Joey與Chandler家、也是美國白宮電影院愛用的經典品，其專利設計讓消費者可享受雲朵般的頂級體驗。今（2022）年推出全新維加斯躺椅，不僅保留舒適度、外觀也更摩登，腳墊更依據台灣人習慣進行加固，可直接成為單椅，La-Z-Boy經典款單人休閒椅也推出旭日黃、湖水綠等新色，如全家想一起享受追劇時光，亦可以選擇3人電動沙發系列，共度午後悠閒時光。HOLA 秋冬家具新品提供輕鬆成家方案，線上線下享家具品項滿3萬現折3千（限30 天內出貨）、滿6萬現折6千、滿8萬現折1萬2千元，再享12期0利率。詳細優惠內容請見官方網站

Photo Credit：HOLA

La-Z-Boy不僅是美國白宮電影院的指定座椅，*更是《六人行》劇情中Joey不惜用壞舊款、搶換新品的爆笑橋段，La-Z-Boy自1927年發明以來持續不斷改良革新，擁有9項專利，最經典的款式是可前後搖擺的單人搖椅，利用手動或電動將腳托撐起、椅背後躺時，整個人深陷皮椅的舒適包覆中，不論是單椅、3人、L型都可以體驗躺在雲朵般的放鬆。

La-Z-Boy也是孕期媽咪、客床的舒適備案，其中*PTT居家討論版《LivingGoods》網友分享「孕期後期都靠La-Z-Boy才能睡得著」，是陪伴孕期媽咪的療癒選擇，也有人分享自己4年前購買經驗「超蘇胡！」、「坐十年了還是很舒服」，六人行的粉絲也驚呼「六人行講的是真的欸！真有這玩意兒」。

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*六人行參考劇情：Friends: The Reunion | Official Trailer | HBO Asia https://www.youtube.com/watch?v=MJRDMNaKQ-Q&t=33s

* PTT居家討論版《LivingGoods》討論連結（孕期媽咪）：https://www.ptt.cc/bbs/BabyMother/M.1656320643.A.6B7.html

* PTT居家討論版《LivingGoods》討論連結（購買經驗）：https://www.ptt.cc/bbs/Lifeismoney/M.1661693610.A.422.html