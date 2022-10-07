Google Pixel 7系列新機重磅登場，台灣大電信獨家開放預購

Google旗艦機Pixel 7 、Pixel 7 Pro及首款穿戴裝置Google Pixel Watch全新登場，台灣大哥大與Google再度合作，即日起電信獨家開放預購 Google Pixel 7系列，Google Pixel Watch在電商myfone購物與momo購物網開放預購。台灣大特別推出「旗艦陣容 獨家組合」超值優惠，申辦台灣大指定資費月付1,599元、綁約48個月， Google Pixel 7(128G) 與Pixel Watch LTE版就能以0元全部帶回家，台灣大VIP用戶購機專案價最高再折5,000元。申辦台灣大999元以上5G專案搭配 Google Pixel 7 系列，並加購原價10,900元的Pixel Watch BT版，還可享Pixel Watch無痛升級LTE版(原價12,900元)。台灣大也準備MyVideo豪華月租免費看一年、MyMusic與GeForce NOW雲端遊戲服務最高3個月0元體驗等超值服務，讓 Google Pixel 7 系列專案用戶享受全方位娛樂服務。

網路門市申辦指定資費搭Google Pixel 7系列，限時加碼1,000元momo幣

申辦台灣大指定專案月付999元、綁約48個月， Google Pixel 7(128G) 只要0元即可帶走，預購期間到台灣大全通路購買 Google Pixel 7 系列，還能獲得Google 商店抵用金 5,000元，輕鬆折抵Google相關商品。「Open Possible聯名卡」卡友可享指定專案再加碼2,000元momo幣，繳納台灣大5G電信帳單，每月再享現金回饋最高5.5%。台灣大「全民舊機換新機」活動提供高額折抵金，到實體門市回收 Google Pixel 6 Pro(256GB) ，最高可折抵14,000元。10月31日前在台灣大網路門市申辦 Google Pixel 7 系列送Google Play購物金600元，搭配999元以上資費，加碼再送1,000元momo幣。

台灣大提供多元購機方案，申辦Disney+專案購買 Google Pixel 7 系列，首年請你看Disney+，第二年再享電信帳單折抵優惠，合約期間最多能省超過5,200元。另外，台灣大專案用戶只要是momo會員，每月在momo購物網消費滿額，更可享「mo幣多」專案回饋，每月最高回饋750元momo幣，合約期間最高可獲得36,000元momo幣。

想為新機投保的用戶，可選擇台灣大「新復原者預繳回饋專案」，合約期間享手機意外毀損、竊盜盜用等保險保障，另外還享原專案指定費用減免，並加贈一期電信帳單指定金額減免。10月底前到直營門市購買配件商品，同筆消費每滿1,000元，可現折當次消費金額100元，最高滿5,000元折500元。達人手工包膜服務享全機包膜9折優惠，現場有多款模料材質與圖騰供參觀選購。

Photo Credit：台灣大哥大

myfone購物預購 Google Pixel 7 抽Google大禮包及萬元myfone禮券

到台灣大網路門市或電商myfone購物預購 Google Pixel 7 系列 或Pixel Watch，就能抽市價超過6,000元的「Google大禮包」，內含 Google Chromecast (支援Google TV) 、Google Nest Hub (第 2 代)智慧螢幕及Google Pixel Buds A-Series無線藍牙耳機。另外，到myfone購物預購 Google Pixel 7 獨家送LAPO GaN PD/QC 33W氮化鎵雙孔充電器，預購前5名加碼送500元myfone購物電子禮券。

10月31日前於網路門市申辦指定專案購買 Google Pixel 7 系列，或於myfone購物下單滿額，還有機會抽中10,000元myfone購物電子禮券。10月底前在myfone購物完成舊機回收以及購買Google Pixel 7系列新機用戶，加碼抽500元電子禮券。

Google Pixel 7 系列搭載全新 Google Tensor G2 晶片，帶來更好運算效能、電池續航與安全性表現，不論拍照、追劇、玩遊戲都能擁有流暢體驗。 Google Pixel 7 搭載6.3吋FHD+螢幕，顏色有曜石黑、雪花白、香茅綠。 Google Pixel 7 Pro 則配備6.7吋 QHD+螢幕，並支援120Hz更新率，顏色包括曜石黑、雪花白及霧灰色。 Google Pixel 7 Pro 擁有5,000 mAh電池容量，長時間使用不怕電池容易沒電。另外， Google Pixel 7 系列拍照功能更強大，全新的電影動態模糊功能，可讓影片主體保持清晰不失焦，藉此營造戲劇效果。能拍出媲美電影等級的影片，讓用戶體驗更強大的攝影效果。

Google 今年首度推出的 Google Pixel Watch ，提供3種不同款式供選擇，分別是：金屬銀不鏽鋼錶殼/石墨黑運動錶帶、金屬銀不鏽鋼錶殼/粉炭白運動錶帶，以及香檳金不鏽鋼錶殼/霧灰色運動錶帶，外型相當時尚。 Google Pixel Watch 將搭載全新 Wear OS 作業系統，透過簡潔、流暢的介面設計，打造更簡便的操作方式跟流暢的使用體驗。此外， Google Pixel Watch 也將旗下 Fitbit 廣受消費者喜愛的健康與健身功能體驗整合到 Wear OS中，透過心律追蹤，協助用戶掌握運動與身體狀況，並提供 40 種運動模式，透過「活動區間分鐘數」等資訊，有效評估用戶的健身強度。 Google Pixel Watch 除了接聽來電，也完美整合Google各式服務，包括Google地圖、Google錢包等，創造專屬個人的便利生活。

Google手機用戶出門忘記帶手機也不用擔心，只要申辦台灣大「One Number」服務，用Google Pixel Watch就能以原本的門號接聽來電、撥打電話、收發簡訊並使用行動網路上網，重要訊息不漏接，12月31日前首次申辦服務可享有前 2 個月免月租費及首次免開通費優惠。

參考網站：

網路門市預約Google Pixel 7系列網址 ：https://twm5g.co/PLtJ

myfone購物預購 Google Pixel 7 系列網址：https://twm5g.co/26E1

myfone購物預購 Google Pixel Watch網址：https://twm5g.co/t4wm

momo購物網預購 Google Pixel 7 系列網址：https://twm5g.co/4ved

momo購物網預購 Google Pixel Watch 網址：https://twm5g.co/8dwM