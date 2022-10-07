「台版世界杯足球賽」雙十國慶連假台北開踢，海地、宏都拉斯等12國選手都來了

有「台灣版世足賽」之稱的第九屆「World Cup Taiwan台灣國際友誼足球賽」，即將搶在卡達年底舉辦世界盃足球賽之前，在雙十國慶連假於輔大足球場開踢！



Photo Credit - 台灣數位外交協會 來自12個國家的選手組成的隊伍競爭激烈。

活動由未來大人物「台灣數位外交協會」擔任主辦單位，邀請加勒比海友邦「海地」作為主辦國，海地大使潘恩（Roudy Stanley Penn）表示，足球是全球最普及的運動，這樣的球賽概念凸顯台灣與世界的連結。台灣足球發展協會理事長石明謹也認同道， World Cup Taiwan 用足球這個國際語言，成功地進行「以球會友」的運動外交。外交部拉美司陳淑容副司長表示「足球賦予我們團結及和平的力量」，更期許這場賽事能帶來包容和尊重的體育價值觀，讓世界為台灣的多元文化喝采。



Photo Credit - 台灣數位外交協會 賽前記者會上，各隊隊長均展現滿滿熱情與活力準備迎接賽事。

來自歐洲、美洲、亞洲與非洲等 12 國的在台外國人，組成男女共 18 支隊伍，在10/8-10/9連續兩天帶來共 34 場刺激的球賽。這場全台最大型的民間運動與異國文化盛典，長期受到外交部、教育部體育署與新北市政府、中華文化總會等單位重視，往年皆吸引數千名觀眾進場支持，去年受疫情影響轉為線上直播，依舊有數萬名海內外觀眾線上聲援。

World Cup Taiwan對在台外國人社群的意義重大。球賽主辦人黃賀南Fernando Ramos表示，這場比賽給了在台的異國遊子一個如家一般的歸宿，讓許多外國人都發自內心感謝台灣。同為球賽主辦單位的台灣數位外交協會一直致力於創造世界對台灣的記憶點，協會理事長郭家佑提到，這場足球賽不只成為在台灣外國人的精神寄託，也成功建立了在台外國人與台灣人交流的機會，讓他們有台北101、臭豆腐、珍珠奶茶以外的台灣故事可以與國際社會分享。



Photo Credit - 台灣數位外交協會 （左起）海地公使艾曼紐Youri Emmanuel、數位外交協會理事長郭家佑、海地大使潘恩Roudy Stanley Penn

今年疫情趨緩，球賽重新開放觀眾入場及美食文化節，現場設有多樣異國美食攤位，帶來墨西哥塔可、委內瑞拉玉米餅、土耳其牛肉丸等道地小吃，亦將有各國文化表演輪番上陣，呈現巴拉圭傳統舞蹈、倫巴與騷莎等，讓民眾不用出國就能環遊世界。



Photo Credit - 台灣數位外交協會 活動現場更是一場充滿國際感的美食嘉年華。

活動採線上售票方式，並將於博斯運動二台、ETtoday運動雲、公視+、公視網路直播頻道、PTS World Taiwan等管道播出，更將同步於宏都拉斯、巴拉圭等友邦媒體轉播，讓全球20餘國即時參與這場在台運動及文化盛宴。

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責任編輯：江怡蘋

核稿編輯：王銘岳