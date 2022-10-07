2022/10/07,
商業

神秘中國新創「鵬芯微」海外訂購晶片製造設備，「暗助華為」繞過美國制裁

神秘中國新創「鵬芯微」海外訂購晶片製造設備，「暗助華為」繞過美國制裁
華為在德州的據點，2019年3月資料照。Photo Credit：AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

近年來美國發動制裁，限制中國通訊大廠華為（HUAWEI）發展，而近日市場傳出，他們正透過一間新創公司鵬芯微（Shenzhen）躲避美方制裁。

美中科技戰持續延燒，白宮近年以「國家安全」為由，制裁中國知名通訊大廠華為（HUAWEI）。近日市場傳出，華為正支持位於深圳的一家新創公司鵬芯微，並藉由他們躲避美方制裁。

鵬芯微是什麼來歷？

鵬芯微集成電路製造董事長是戴軍，成立於2021年6月，總部位於中國深圳，致力於滿足「粵港澳大灣區」汽車電子、AIoT和移動終端市場的晶片需求，同時也為客戶提供高附加值的產品開發，還有晶圓代工服務。

目前，鵬芯微將持續擴大投資力度，通過多產線建設，擴充產能，以豐富產品類型，2025年會逐步實現產能大於2萬片的生產目標，向全球客戶提供多種技術節點、不同製程平台的晶圓代工及配套服務。

由於美國已經截斷半導體設備的供給，華為正努力繞開白宮制裁取得設備。知情人士告訴《彭博社》，華為正在大力支持鵬芯微，而該家成立不久的公司，是由一位前華為高階管理者經營。知情人士透露，目前鵬芯微已經為一家半導體制造廠訂購了晶片製造設備。

雖然該消息仍未受到廣傳，鵬芯微保持低調，但是已引起了美國商務部工業和安全局（BIS）的注意。BIS強調，他們一直在注意是否有公司設備迴避美國的出口管制，也開始注意到這間新創公司。

根據鵬芯微目前所透露的訊息得知，他們是深圳市政府轄下的重大引領性產業戰略投資平台、市國資委直管的國有獨資企業。目前集團成功導入第三代半導體產業鏈IDM，還順利推進中芯深圳12寸28奈米（nm）晶片製造。

此外，鵬芯微還戰略併購方正微電子，謀劃入股芯鑫租賃等多個集成電路領域重大關鍵節點，主要業務在人工智能、生物醫藥、6G、量子科技、無人駕駛、智能網聯汽車等領域。

鵬芯微號稱切入第三代半導體

2021年鵬芯微財報顯示，經營狀況良好，營業收入達人民幣1511萬，相較同期成長9.2%；營業利益為人民幣1053萬元，相較同期成長457%；淨利則有人民幣881萬元，相較同期成長852.6%。

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鵬芯微2021年財報

在布局合作方面，包含中國晶片製造龍頭中芯國際（SMIC）、國家大基金及華潤為電子等。值得注意的是財報上出現台積電，他們號稱打通第三代半導體全球產業鍊，包含：晶片設計、矽晶圓、晶片製造以及封測等。

所謂第三代半導體，就是是以氮化鎵（GaN）還有碳化矽（SiC）等化合物為材料的半導體產品，有別於第一代半導體是以矽（Si）、鍺（Ge）為材料，還有第二代以砷化鎵（GaAs）、磷化銦（InP）為主的半導體產品。過去材料的物理限制遇到瓶頸時，產業界則力求在材料上突破。

除了敏感的第三代半導體技術外，產業界亦傳鵬芯微吸收台積電資深大將蔣尚義人馬，打算複製台積電模式，也在檯面下積極吸收大量優秀工程師。

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鵬芯微2021年財報
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鵬芯微2021年財報

此外，據《華爾街日報》報導，美國正打算擴大對中國出口限制，包含先進晶片製程、設備還有更多零組件，其中特別把「先進量子計算」放入討論中。知情人士強調，美國正積極爭取盟國支持，倘若順利最快近日就會宣布新一波制裁名單。

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核稿編輯：翁世航


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