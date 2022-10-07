神秘中國新創「鵬芯微」海外訂購晶片製造設備，「暗助華為」繞過美國制裁
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近年來美國發動制裁，限制中國通訊大廠華為（HUAWEI）發展，而近日市場傳出，他們正透過一間新創公司鵬芯微（Shenzhen）躲避美方制裁。
美中科技戰持續延燒，白宮近年以「國家安全」為由，制裁中國知名通訊大廠華為（HUAWEI）。近日市場傳出，華為正支持位於深圳的一家新創公司鵬芯微，並藉由他們躲避美方制裁。
鵬芯微是什麼來歷？
鵬芯微集成電路製造董事長是戴軍，成立於2021年6月，總部位於中國深圳，致力於滿足「粵港澳大灣區」汽車電子、AIoT和移動終端市場的晶片需求，同時也為客戶提供高附加值的產品開發，還有晶圓代工服務。
目前，鵬芯微將持續擴大投資力度，通過多產線建設，擴充產能，以豐富產品類型，2025年會逐步實現產能大於2萬片的生產目標，向全球客戶提供多種技術節點、不同製程平台的晶圓代工及配套服務。
由於美國已經截斷半導體設備的供給，華為正努力繞開白宮制裁取得設備。知情人士告訴《彭博社》，華為正在大力支持鵬芯微，而該家成立不久的公司，是由一位前華為高階管理者經營。知情人士透露，目前鵬芯微已經為一家半導體制造廠訂購了晶片製造設備。
雖然該消息仍未受到廣傳，鵬芯微保持低調，但是已引起了美國商務部工業和安全局（BIS）的注意。BIS強調，他們一直在注意是否有公司設備迴避美國的出口管制，也開始注意到這間新創公司。
根據鵬芯微目前所透露的訊息得知，他們是深圳市政府轄下的重大引領性產業戰略投資平台、市國資委直管的國有獨資企業。目前集團成功導入第三代半導體產業鏈IDM，還順利推進中芯深圳12寸28奈米（nm）晶片製造。
此外，鵬芯微還戰略併購方正微電子，謀劃入股芯鑫租賃等多個集成電路領域重大關鍵節點，主要業務在人工智能、生物醫藥、6G、量子科技、無人駕駛、智能網聯汽車等領域。
鵬芯微號稱切入第三代半導體
2021年鵬芯微財報顯示，經營狀況良好，營業收入達人民幣1511萬，相較同期成長9.2%；營業利益為人民幣1053萬元，相較同期成長457%；淨利則有人民幣881萬元，相較同期成長852.6%。
在布局合作方面，包含中國晶片製造龍頭中芯國際（SMIC）、國家大基金及華潤為電子等。值得注意的是財報上出現台積電，他們號稱打通第三代半導體全球產業鍊，包含：晶片設計、矽晶圓、晶片製造以及封測等。
所謂第三代半導體，就是是以氮化鎵（GaN）還有碳化矽（SiC）等化合物為材料的半導體產品，有別於第一代半導體是以矽（Si）、鍺（Ge）為材料，還有第二代以砷化鎵（GaAs）、磷化銦（InP）為主的半導體產品。過去材料的物理限制遇到瓶頸時，產業界則力求在材料上突破。
除了敏感的第三代半導體技術外，產業界亦傳鵬芯微吸收台積電資深大將蔣尚義人馬，打算複製台積電模式，也在檯面下積極吸收大量優秀工程師。
此外，據《華爾街日報》報導，美國正打算擴大對中國出口限制，包含先進晶片製程、設備還有更多零組件，其中特別把「先進量子計算」放入討論中。知情人士強調，美國正積極爭取盟國支持，倘若順利最快近日就會宣布新一波制裁名單。
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核稿編輯：翁世航
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原廠認證中古車如何異軍突起成首選？針對三大痛點迎頭痛擊是關鍵
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疫情、缺工缺料、貨運塞港、戰爭影響等因素，讓全球新車交期飽受影響，加上後疫情時代，通貨膨脹嚴重，許多有車輛使用需求的消費者轉而選擇中古車。但面對始終存在著「一車、一況、一價」的中古車市場，潛在危機與隱藏風險讓許多消費者望之卻步，該如何選擇高效率且值得信賴的方式？
縱使當前中古車商已逐步邁向聯盟化、認證制度，但良莠不齊的狀況始終存在，中古車交易糾紛新聞時有耳聞，在媒體報導中，仍可常看見像是買到的車況與中古車商所提供的資訊存在巨大差異、車輛行駛里程經過「巧手調整」、嚴重甚至有買到AB車而刑責上身的問題。正因中古車狀況的不夠透明，讓消費者很難於中古車買賣過程中完全信任賣方，也無法放心購買，就連部分自認資深懂車人也曾有陰溝裡翻船的狀況。簡而言之，難以信任、無法放心、資訊不透明的三大痛點，在在讓消費者對於中古車購買望之卻步。
中古車的購買需求持續存在，但近來可以發現購買趨勢逐漸朝向「原廠」路線靠攏，主因就出在各汽車品牌以自家「商譽」為擔保的原廠認證中古車一一成立。以成立相當悠久的奧迪嚴選中古車而例，完全瞄準上述三大痛點的核心價值就是其可成為同業標竿、獲得消費者青睞的原因。
奧迪嚴選原廠中古車優勢一：信任
敢於品牌名後掛上「嚴選」，就是因為奧迪所提供的中古車輛，不僅皆有完整原廠服務記錄可供查詢，且經過了110項原廠標準的詳盡車況檢查，這兩點的資訊先建立消費者對於車輛來源的信任度後，在整體的銷售過程中，第一線的銷售人員也以客戶的需求推薦適合車款，舉凡是車型、顏色、配備甚至預算等都可層層篩選，而非像傳統中古車商以「清庫存」為第一銷售目標；再加上等同於新車銷售同樣等級的專業流程與產品知識，當客戶確認購買後，也會依照客戶的財務狀況提供客製化的方案；入手後也享有奧迪原廠標準售後服務流程與保固內容。在每個階段中，皆以原廠標準流程作為基礎，以信任作為買賣雙方溝通與往來的基石。
奧迪嚴選原廠中古車優勢二：安心
取得信任後，更要進一步超越顧客期待，為顧客達成安心的購買流程。因此奧迪嚴選中古車所銷售的車輛，除了保證無重大事故或泡水情事發生，更以原廠標準檢修與整備，範圍包含維修保養紀錄、外觀、內裝、動力系統、電子系統、底盤、配件等面向。此外，每一輛奧迪嚴選中古車在交車後至少享有一年不限里程原廠保固，保固期內無須擔心預期以外的維修費用，不僅可讓客戶買得安心，更可駕得開心。
奧迪嚴選原廠中古車優勢三：透明
選擇中古車的多數買家，無疑希望詳盡了解購車時的價格、後續的養車成本，簡言之就是要把一切買車、用車資訊透明化，因此奧迪嚴選中古車首先針對車輛資訊透明化可以減少後續養車潛在成本以外，車價也保證透明，並提供彈性付款方式，盡可能減輕車主的購車負擔。就算真的車輛出問題，也可享有保固維修服務與代步車使用，當然，24小時的Audi服務專線與全天候的道路救援服務等也可提供車主零時差的專業協助，幾乎等同於新車服務流程的保證，一切完全透明毫無隱藏與保留。
奧迪嚴選中古車作樣板，讓鍾愛即刻成真、更顯從容餘裕
以信任、安心、透明作為三大基石，有效擊退過往消費者購買中古車心中所擔心的痛點，不僅讓奧迪嚴選中古車成為當前中古車買賣最受歡迎的途徑，更是中古車買賣的最佳樣板。當購買中古車不再需要擔心信任、安心與透明問題，民眾就可以用相較新車更輕鬆的門檻，擁有過往無法企及的夢想車款，讓鍾愛不僅可以即刻成真，還比原先想像的更從容餘裕。