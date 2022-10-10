邱國正的「第一擊」見解與「兵役延長」，是國防部可以全權決定的事嗎？
我們想讓你知道的是
國防部長邱國正，近來針對「第一擊」和「徵兵制」的設定規劃進行發言，但其口中「行使自衛權」的條件是否符合國際法？兵役期該不該延長能不能由國防部決定？更重要的是，國防部和國軍之間，應該是怎樣的關係？
文：陳韋佑（早稻田大學法學研究科公法學專攻博士生）
10月5日，國防部長邱國正在立法院的質詢之中，針對事關是否該當自衛權之行使的「第一擊」，以及是否要延長兵役期間，做出了重要的相關發言。
邱國正在國會中針對這兩項重大國防事務的回答，其實也再次顯露出了長久以來存在於我國立憲民主主義體制內部的反立憲要素。也就是，即使是解嚴後已經超過三十年的今日，「國防」領域仍然相當程度上是免於立憲民主主義、法治主義適用的「聖域」此一事實。
而這種以國家安全為名，允許涉及「國防」、「國家安全」的國家行為不適用於法治國原則、免於文官體系與國會監督的這種把「國防」視為「法治」所不及的法外之地的例外原理，正是會將立憲民主主義體制從內部自我崩毀的反立憲危險因子。
邱國正「行使自衛權」的條件，符合國際法嗎？
根據各家媒體的相關報導，邱國正在立法院外交及國防委員會的報告中，針對立法委員的質詢，針對涉及國防部所謂的「自衛反擊權」之行使要件的「第一擊」的定義與具體事例做出說明。據報導中邱國正所言，「第一擊」不限於所屬於他國軍的飛行器或船艦對我國軍發射武器等明顯的武力行使行為，倘若航空器實體進入我國領空，也算是該當「第一擊」。
根據國防部的見解，當存在於他國軍針對我國的「第一擊」時，我國可以行使所謂的「自衛反擊權」。換言之，依據邱國正之言，倘若共軍機未經許可進入我國領空，就已經該當行使自衛權之要件，可以行使自衛權進行「反擊」。然而，邱國正以上對於自衛權之見解，恐怕於國際法上對於自衛權行使之要件的理解並不相符。
一般認為，自衛權之行使，必須符合以下三個要件：
- 必須存在來自於國家或相當於國家之組織所為之急迫不正之侵害
- 為排除該急迫不正之侵害，沒有其他適當之手段時，方可行使自衛權發動攻擊
- 為排除該急迫不正侵害的必要武力行使，必須採取侵害最小的手段
此外，並不是所有的軍事行動都可以算成立第一要件中的「急迫不正之侵害」。根據尼加拉瓜訴美國案（Nicaragua v. United States）中國際法院（ICJ）之見解，來自他國的不正侵害必須達到「武力攻擊」（armed attack） 的程度，才算是符合第一要件的要求。如果只是面對未達到「武力攻擊」程度的軍事行為，則無法主張自衛權。而正規軍單純進入他國領域內的行為，並不能算是已經到達「武力攻擊」的程度。
因此，如果共機只是單純侵入我國領空之內，難謂已經滿足自衛權行使要件的要求。
即使退步言，認為共機侵入領空已經算是該當第一要件好了，也不代表能夠直接發動自衛權向共軍開火。很明顯，要排除「共機非經同意處於我國領空」之不法狀態存在比「開火摧毀」以外更小侵害的手段。若未嘗試以其他手段驅離即進行攻擊，恐怕也難謂符合自衛權行使第2與第3要件的要求。
此外，假設共機即使被國軍警告也堅持不飛離領空，也不代表逕行摧毀就是合法的。不合於比例原則的武力行使，恐怕在國際法上也不會被評價為合法的行為。
國防部和國軍之間，應該是怎樣的關係？
總而言之，邱國正將「單純侵入領空」視為「第一擊」的見解，恐難謂符合國際法上對於自衛權的一般理解。這種國軍自己內部的交戰規則凌駕於國際法的現狀，到底是國防部不清楚國際公法學者與國際法院對於自衛權的見解，還是根本認為我國國軍的行為不需要受到國際法約束所致呢？
依筆者之見，不論是何者，都是在立憲民主國家無法容忍的反立憲之舉。
順帶一提，根據媒體對於國軍交戰規則「經常戰備時期突發狀況處置規定」的相關報導，國防部長與參謀總長可以授權給予第一線軍人決定是否要行使「自衛反擊權」權限。在我國，國防部長往往只是名義上的文民（civilian），擔任國防部長者往往無異於事實上的軍組織構成員。且我國國防部長年軍職比例過高，許多民主國家的國防部大量任用身為文官的國防官僚，並藉由高比例文官所構成的國防部控制軍隊。
相較之下，我國的國防部不如說本身就是國軍的一部份。
換言之，依據上述「經常戰備時期突發狀況處置規定」，職業軍人團可以不需要文民的同意就決定我國是否要發動「自衛反擊權」進入戰爭狀態。這與我國《憲法》第38條與第63條中，明確將「開啟戰端之權限」保留予身為文民的總統與立法院的文民統制意旨明顯不合。
然而，行使「自衛反擊權」之「法律依據」的國防部非公開內部行政規則「經常戰備時期突發狀況處置規定」於2020年修訂以來已逾兩年，卻似未曾見我國國會足夠重視此一架空文民統制的重要問題。
兵役期該不該延長，是國防部可以全權決定的事情嗎？
國防部對於「法」的無視，並不只存在於對於自衛權行使要件的恣意定義之中。國防部試圖獨佔限制人民基本權重大之兵役制度的形成權的行為，也是在立憲民主國家難以容忍的違反法治國原則的惡劣之舉。
根據相關報導，邱國正在10月5日的立法院外交及國防委員會報告中也透露兵役期間是否要延長為一年已經有所「眉目」。但是對於立法委員的質詢，邱國正的態度，顯然傾向拒絕在當日委員會中，進一步透露國防部有關於兵役規劃的進一步詳細內容。
大法官在釋字第490號解釋中指出「有關人民服兵役之重要事項，應由立法者斟酌國家安全、社會發展之需要，以法律定之」。兵役義務對於人民基本權之造成之干涉極為重大，有關於服兵役之重要事項，應由國會立法規定。換言之，國會才是決定「有關人民服兵役之重要事項」之內容、形成兵役制度的主體。如此解釋，才符合大法官要求兵役重要事項必須符合國會保留的意旨。
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僅僅是改變對待衣物的方式，就能為地球永續盡一份心力：伊萊克斯 x Rave Review
我們想讓你知道的是
「如果每個人都做出小小的改變，打破他們的習慣，我們每個人都可以減少紡織品對環境的影響。透過降低清洗溫度、用洗衣精取代洗衣粉等等，每台洗衣機每年可減少約50 公斤的二氧化碳排放量。如果有數百萬消費者都這麼做，就可能會帶來巨大的改變。」
網路搜尋「阿塔卡馬（Atacama）沙漠」，你會先看到這裡是世界上的最乾燥的地方，有驚人的落日美景，也有前衛的藝術作品。但是可能還沒有什麼人在談論的是，位在南美洲智利的這個沙漠，也是廢棄衣物的巨大墳場。
廢棄衣物的傷害，比你想像的還多
美國紡織品回收委員會（Council for Textile Recycling）曾經提出報告，指出自1999年開始，垃圾中的紡織品比例就不斷增加。到了2009年，已經比十年前高出40％左右。2015年，美國產出了約1135萬噸的紡織品垃圾，平均每人丟棄37公斤。台灣則有大約7萬2千噸的舊衣變成垃圾，換算下來約2億3千多萬件，平均每人丟了10件。
人們可能以為，大部分廢棄的衣服都可以重複使用和回收，但事實並非如此。我們所丟棄的廢棄紡織品，只有 1% 被回收製成新衣服，將近 73% 則會進入垃圾場，無論是焚化或掩埋這些紡織品，都會為環境帶來更多的傷害和污染。例如2016年，國際期刊《科學報告》（Scientific Reports）指出，在深海中發現了長度五公釐以內的塑膠微粒，分析結果顯示，這些塑膠微粒都來自於合成纖維衣物，包含聚酯纖維、尼龍和壓克力纖維等。另外根據聯合國歐洲經濟委員會調查顯示，每年約有5.9萬噸的廢棄衣物被輾轉運送到智利，而其中的3.9萬噸，是直接被棄置於阿塔卡馬沙漠。龐大數量的廢棄舊衣，不只讓沙漠看起來如同垃圾場，也代表著大量的水資源浪費、碳排放增加，而衣物中的化學品，也讓它們跟塑膠一樣難以分解而且帶有毒性。
伊萊克斯注意到這個廢棄紡織品所帶來的大問題。身為精品家電領導品牌，尤其在護衣家電更是擁有多年的技術創新與研發經驗。秉持著對環境永續的責任感與能力，伊萊克斯展開了行動。
時尚，不需要犧牲環境
Josephine Bergqvist和Livia Schück是兩位來自瑞典的女性時裝設計師，在2017年，他們一起成立了時裝品牌Rave Review，希望將環計永續發展的概念，應用於時裝設計之中。在他們的作品裡，可以看到大量的拼接、複合等形式，各種花樣、色彩和輪廓，不按牌理出牌卻又恰到好處的彼此呼應，這正是因為Rave Review堅持使用廢棄紡織品作為原料製作服裝。除了舊衣之外，不管是窗簾、沙發、棉被還是毛毯，都可以變成他們創作的材料，成為具備高級訂製服裝之質感，與環境永續精神的設計作品，完美詮釋了時尚也可以很環保的精神。Rave Review 現在已成為引領國際潮流，和再生永續並行的指標性品牌。他們的作品屢獲獎項，也曾登上《Vogue》、GucciFest 等重要時尚雜誌，美國時尚名媛Kylie Jenner ，和長期關注社會議題的國際影星Emma Watson ，都曾穿著Rave Review的服裝亮相。
伊萊克斯為了證明舊衣服仍然有價值，並且啟發人們延長衣物使用壽命的想法，特別邀請 Rave Review，利用被廢棄在阿塔卡馬沙漠中的各種服裝進行改造，推出了風格強烈的系列作品。在向世界展示這些廢棄衣物對環境造成的影響，同時也點出了下一個世代的時尚新觀念——「衣物養護」。設計師Livia Schück 在受訪時便很明確的表示：「我們相信，未來的時尚，必然與現在不同。無論用什麼方式，我們都得開始改變。在時尚這一面向，好好的保養我們已有的物品，可能是最切實、最簡單的方法。」
衣物壽命加倍，環境影響減半
「伊萊克斯擬定了一項長程計畫，目標是希望能夠顯著減少人類活動對氣候的影響。尤其在衣物這一塊，作為服裝的護理專家，我們透過研發更先進的洗衣技術，讓消費者已有的衣服更耐用，並減少每一次清洗時，在水和能源上的消耗。」伊萊克斯照護體驗開發總監（Care Experience Development Director）Elisa Stabon 說道。伊萊克斯的目標，是在 2030 年時，可以使衣服的使用壽命增加一倍，並且將對環境影響減半。
長期以來，伊萊克斯始終致力於透過更先進的洗衣和烘衣設備，做到節約用水並提高能源效率。 在2020 年底，伊萊克斯的努力受到了全球非營利組織原碳揭露計畫（ CDP） 的認可，為全球前5%積極應對氣候變化的企業領袖。展望未來，伊萊克斯希望能夠透過新技術的研發、洗滌觀念的傳達，來鼓勵消費者在每一次洗滌衣物的時候，都能做出對地球更好的選擇。例如伊萊克斯洗衣機中的自動劑量功能，精確投放並且優化清潔劑和柔軟劑的使用效率。再加上伊萊克斯的衣物蒸汽功能，可以讓紡織物變得柔軟、減少皺摺，進一步延長衣物使用的年限。而伊萊克斯的最新洗衣技術，提供使用者一個新的洗衣模式：在一小時內以 30 度的溫度，高效清潔衣物。同時做到降低能源消耗以及完善的衣物清潔保養，是忙碌的消費者最理想的選擇。
「如果每個人都做出小小的改變，打破他們的習慣，我們每個人都可以減少紡織品對環境的影響。透過降低清洗溫度、用洗衣精取代洗衣粉等等，每台洗衣機每年可減少約50 公斤的二氧化碳排放量。如果有數百萬消費者都這麼做，就可能會帶來巨大的改變。」伊萊克斯集團永續發展事業歐洲區副總裁Vanessa Butani 表示。
最永續的精神，就是好好照顧我們已經擁有的衣物。根據伊萊克斯的研究報告指出，僅僅只是讓衣物的使用壽命延長 9 個月，就可以將氣候影響降低 20-30%。用更簡單的方式，也能將生活得出色精彩，和伊萊克斯一起努力，願真正美好、有益的物品，都能被長長久久的珍惜與使用。
瞭解更多：https://experience.electrolux.com/breakthepattern/en
本文章內容由「伊萊克斯」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。