台灣人素樸的正義感令人感動，請別讓自己成為幫凶

文：吳佳臻（台灣廢除死刑推動聯盟副執行長）

「醫學生死了，留下自閉兒，根本是國家級的損失吧！」「肯定又會因為精神耗弱被判無罪，自閉在韓國等於殺人許可」「就算有自閉症也什麼都懂，送他進監獄吧」「跟自閉症鄰居一起搭電梯有點可怕」「應該把他們隔離」「不要因為有自閉症就輕判⋯⋯」。

全國頂尖醫學院畢業，前途看好、即將要成為醫生的哥哥，竟然被患有自閉症的弟弟給殺害了！在事實尚未明朗之際，網路留言板便充斥著「正義之聲」，惋惜逝去性命的高材生、譴責疑似犯下殺人案的自閉症弟弟、批評對身心障礙者網開一面的司法。

這是韓劇《非常律師禹英禑》其中一集的內容，那些刻薄的網路留言對於台灣觀眾來說，一點也不陌生。

回顧台灣近年的重大刑事案件，殺害兒童、害死親屬、傷害女性⋯⋯每一個案件都讓人心碎，逝去的無辜生命都讓人感到不捨。

即使理性上知道犯案的兇嫌逃不過法律的制裁，但我們又不是活在包青天時代，台灣也早已脫離那種當政者說抓就抓、說殺就殺的年代，還是有正當司法程序仍要遵守，等到兇嫌被判刑確定，最快最快也至少要兩年。

正義怎麼來得那麼慢！還好，現在我們有言論自由和網路，等不及看到兇嫌遭到制裁的觀眾和網友，紛紛當起正義之聲。

先在網路上把相關人肉搜一遍，公佈嫌疑人的臉書帳號、照片，得知他的嗜好、興趣，如果網路上搜不到什麼資料，就從他的親友下手，把他的家人、配偶、朋友、學校同學都挖出來，讓大家看看到底是誰會把這樣的兇手當朋友、看看到底什麼樣的家庭會養出這樣的殺人犯。

重大的案件，媒體緊迫盯人地報導，捕捉嫌疑人的一舉一動、眼神、嘴角、表情，並且加以詮釋，彷彿自己一眼就看穿嫌疑人的內心世界。

對於無辜的受害一方呢，媒體當然也要盡職報導，案發現場一再重播、一再重述，以為多講一次就能幫被害人多出一口氣，多播放一次就可以多鞭一下那可惡的加害者。看到這樣的報導，每個人一定都會義憤填膺。

每一個犯罪事件都在人們胸中留下或多或少的衝擊與創傷。

為了把這些情緒發洩出來。有人選擇同悲，所以我們看到北捷隨機殺人案、小燈泡案、台南雙警殉職發生之後，人們自發性地到案發地點獻花致哀。有人選擇共怒，隨著媒體一面倒地怒罵加害人、怒罵執政者、怒罵司法、怒罵支持廢除死刑的人。只是有時，甚至連立場不同的被害者家屬也被罵了進去。

「我希望你家死人啊！」「你就不要在路上被強姦、分屍⋯⋯」「幹你娘！」「你們憑什麼廢除死刑？」「你們有沒有良心？」「你們為什麼要幫壞人？」「你們為什麼要阻止死刑執行？」「下地獄吧！」「不支持死刑的被害人家屬，一定不夠愛自己的孩子」

重大犯罪事件發生後，儘管案情尚未明朗，嫌犯可能還沒抓到，廢死聯盟辦公室的兩線電話就會接力響起，幾乎每一通電話都是來責備我們廢除死刑的主張，認為社會上會發生兇殺案，都是廢死聯盟害的，所以我們跟兇手一樣可惡，甚至更可惡。

來電的陌生人會詛咒廢死聯盟的成員和家人不得好死，如果是女性同仁接起話筒，對方更會加碼恐嚇你被強姦、被分屍，希望你死相悽慘。但要打電話對著完全不認識的人飆罵，多少需要點勇氣，更多的「正義之士」選擇不用現「聲」的網路留言，在電腦螢幕的屏蔽之下，匿名留下的惡毒文字與煽動圖文，彷彿要號召萬人起義。

台灣人素樸的正義感，令人感動，這股力量集結起來曾經掀開層層黑幕的國防「布」，為在軍中被霸凌致死的洪仲丘爭取正義，終止軍事審判；當鄉民的正義用來對抗霸權，可以發揮很大的力量，甚至推翻暴政。

但是，如果這股洩洪般的正義感，僅是被情緒帶著走還沒看清事實，這股力量會把真相掩蓋，也沖走應該關注的議題，更糟糕的是，這股力量可能會誤導案件偵辦方向，並且對個人造成嚴重且難以彌補的傷害。

還記得媽媽嘴咖啡店的雙屍命案，店老闆無端被捲入，媒體和網路言論繪聲繪影地描述他參與犯案的過程，最後證實店老闆根本是無辜的；或者最近的台南雙警殉職案，竟然連續誤認兩位「陳姓嫌犯」，差點成了冤案受害者。

在這些例子裡，偵查不公開原則早已被放棄，變成偵查大公開，浪費偵辦案件的黃金時間不說，還可能造成冤案，更別說草率的偵辦過程對被害人家屬而言，無非也是一種折磨。

我很難想像，素未謀面的陌生人，可以用這麼不堪入耳的話語，毫無忌憚、理所當然地朝你劈過來。就像你走在街上，迎面而來的陌生人突然面目猙獰地朝你拳打腳踢，要把你往死裡打那樣。

儘管難以理解這樣的行為，但我還是相信，這個打電話在你耳邊大聲辱罵的人、那個在網路留下惡毒貼文的人，平常時候其實跟我差不多，對陌生人會保持基本的禮貌，對身邊的人會展現基本的同理心和同情心：走路撞到別人會說「對不起」，搭電梯會幫別人壓住開門鍵，看到小孩跌倒會伸手幫忙扶起⋯⋯。

我們看到有人被欺負、被傷害、被殘忍殺害，一樣都會感到難過、憤怒、痛苦。不同之處，只因為我們對於刑罰最嚴重的懲罰方式的選擇不同，你要的是剝奪生命與所有可能性的死刑，我要的是讓罪犯與社會隔離，同時讓他有改過、回歸社會可能的徒刑。

在現代這種人際互動越來越少、越來越冷淡的年代，多一點正義感和熱情是值得讚許的。但是，光有正義感和熱情，像無頭蒼蠅亂衝撞，並不能讓我們看清楚真相，憑著熱血想出一口氣，會阻擋我們彼此溝通的機會。

如果有多一些人願意正視人性的惡、理解人生的艱難，或許就可以對掉落深淵的人們多一點理解，也能對被害人家屬多一點包容和體貼。

本文經人本教育札記授權刊登，原文刊登於此

原標題： 別讓自己成為幫凶

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航