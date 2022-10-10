台灣人素樸的正義感令人感動，請別讓自己成為幫凶
我們想讓你知道的是
台南殺警案發生後，廢死聯盟便自動成為眾矢之的，接不完的電話另一端不斷傳來「你們憑什麼廢除死刑？」「我希望你家死人啊！」「你就不要在路上被強姦、分屍⋯⋯」。或許在現代，多一點正義感和熱情是值得讚許的。但是，這並不能讓我們看清楚真相。如果有多一些人願意正視人性的惡、理解人生的艱難，或許就可以對掉落深淵的人們多一點理解，相對的，也能對被害人家屬多一點包容和體貼。
文：吳佳臻（台灣廢除死刑推動聯盟副執行長）
「醫學生死了，留下自閉兒，根本是國家級的損失吧！」「肯定又會因為精神耗弱被判無罪，自閉在韓國等於殺人許可」「就算有自閉症也什麼都懂，送他進監獄吧」「跟自閉症鄰居一起搭電梯有點可怕」「應該把他們隔離」「不要因為有自閉症就輕判⋯⋯」。
全國頂尖醫學院畢業，前途看好、即將要成為醫生的哥哥，竟然被患有自閉症的弟弟給殺害了！在事實尚未明朗之際，網路留言板便充斥著「正義之聲」，惋惜逝去性命的高材生、譴責疑似犯下殺人案的自閉症弟弟、批評對身心障礙者網開一面的司法。
這是韓劇《非常律師禹英禑》其中一集的內容，那些刻薄的網路留言對於台灣觀眾來說，一點也不陌生。
回顧台灣近年的重大刑事案件，殺害兒童、害死親屬、傷害女性⋯⋯每一個案件都讓人心碎，逝去的無辜生命都讓人感到不捨。
即使理性上知道犯案的兇嫌逃不過法律的制裁，但我們又不是活在包青天時代，台灣也早已脫離那種當政者說抓就抓、說殺就殺的年代，還是有正當司法程序仍要遵守，等到兇嫌被判刑確定，最快最快也至少要兩年。
正義怎麼來得那麼慢！還好，現在我們有言論自由和網路，等不及看到兇嫌遭到制裁的觀眾和網友，紛紛當起正義之聲。
先在網路上把相關人肉搜一遍，公佈嫌疑人的臉書帳號、照片，得知他的嗜好、興趣，如果網路上搜不到什麼資料，就從他的親友下手，把他的家人、配偶、朋友、學校同學都挖出來，讓大家看看到底是誰會把這樣的兇手當朋友、看看到底什麼樣的家庭會養出這樣的殺人犯。
重大的案件，媒體緊迫盯人地報導，捕捉嫌疑人的一舉一動、眼神、嘴角、表情，並且加以詮釋，彷彿自己一眼就看穿嫌疑人的內心世界。
對於無辜的受害一方呢，媒體當然也要盡職報導，案發現場一再重播、一再重述，以為多講一次就能幫被害人多出一口氣，多播放一次就可以多鞭一下那可惡的加害者。看到這樣的報導，每個人一定都會義憤填膺。
每一個犯罪事件都在人們胸中留下或多或少的衝擊與創傷。
為了把這些情緒發洩出來。有人選擇同悲，所以我們看到北捷隨機殺人案、小燈泡案、台南雙警殉職發生之後，人們自發性地到案發地點獻花致哀。有人選擇共怒，隨著媒體一面倒地怒罵加害人、怒罵執政者、怒罵司法、怒罵支持廢除死刑的人。只是有時，甚至連立場不同的被害者家屬也被罵了進去。
「我希望你家死人啊！」「你就不要在路上被強姦、分屍⋯⋯」「幹你娘！」「你們憑什麼廢除死刑？」「你們有沒有良心？」「你們為什麼要幫壞人？」「你們為什麼要阻止死刑執行？」「下地獄吧！」「不支持死刑的被害人家屬，一定不夠愛自己的孩子」
重大犯罪事件發生後，儘管案情尚未明朗，嫌犯可能還沒抓到，廢死聯盟辦公室的兩線電話就會接力響起，幾乎每一通電話都是來責備我們廢除死刑的主張，認為社會上會發生兇殺案，都是廢死聯盟害的，所以我們跟兇手一樣可惡，甚至更可惡。
來電的陌生人會詛咒廢死聯盟的成員和家人不得好死，如果是女性同仁接起話筒，對方更會加碼恐嚇你被強姦、被分屍，希望你死相悽慘。但要打電話對著完全不認識的人飆罵，多少需要點勇氣，更多的「正義之士」選擇不用現「聲」的網路留言，在電腦螢幕的屏蔽之下，匿名留下的惡毒文字與煽動圖文，彷彿要號召萬人起義。
台灣人素樸的正義感，令人感動，這股力量集結起來曾經掀開層層黑幕的國防「布」，為在軍中被霸凌致死的洪仲丘爭取正義，終止軍事審判；當鄉民的正義用來對抗霸權，可以發揮很大的力量，甚至推翻暴政。
但是，如果這股洩洪般的正義感，僅是被情緒帶著走還沒看清事實，這股力量會把真相掩蓋，也沖走應該關注的議題，更糟糕的是，這股力量可能會誤導案件偵辦方向，並且對個人造成嚴重且難以彌補的傷害。
還記得媽媽嘴咖啡店的雙屍命案，店老闆無端被捲入，媒體和網路言論繪聲繪影地描述他參與犯案的過程，最後證實店老闆根本是無辜的；或者最近的台南雙警殉職案，竟然連續誤認兩位「陳姓嫌犯」，差點成了冤案受害者。
在這些例子裡，偵查不公開原則早已被放棄，變成偵查大公開，浪費偵辦案件的黃金時間不說，還可能造成冤案，更別說草率的偵辦過程對被害人家屬而言，無非也是一種折磨。
我很難想像，素未謀面的陌生人，可以用這麼不堪入耳的話語，毫無忌憚、理所當然地朝你劈過來。就像你走在街上，迎面而來的陌生人突然面目猙獰地朝你拳打腳踢，要把你往死裡打那樣。
儘管難以理解這樣的行為，但我還是相信，這個打電話在你耳邊大聲辱罵的人、那個在網路留下惡毒貼文的人，平常時候其實跟我差不多，對陌生人會保持基本的禮貌，對身邊的人會展現基本的同理心和同情心：走路撞到別人會說「對不起」，搭電梯會幫別人壓住開門鍵，看到小孩跌倒會伸手幫忙扶起⋯⋯。
我們看到有人被欺負、被傷害、被殘忍殺害，一樣都會感到難過、憤怒、痛苦。不同之處，只因為我們對於刑罰最嚴重的懲罰方式的選擇不同，你要的是剝奪生命與所有可能性的死刑，我要的是讓罪犯與社會隔離，同時讓他有改過、回歸社會可能的徒刑。
在現代這種人際互動越來越少、越來越冷淡的年代，多一點正義感和熱情是值得讚許的。但是，光有正義感和熱情，像無頭蒼蠅亂衝撞，並不能讓我們看清楚真相，憑著熱血想出一口氣，會阻擋我們彼此溝通的機會。
如果有多一些人願意正視人性的惡、理解人生的艱難，或許就可以對掉落深淵的人們多一點理解，也能對被害人家屬多一點包容和體貼。
本文經人本教育札記授權刊登，原文刊登於此
原標題： 別讓自己成為幫凶
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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僅僅是改變對待衣物的方式，就能為地球永續盡一份心力：伊萊克斯 x Rave Review
我們想讓你知道的是
「如果每個人都做出小小的改變，打破他們的習慣，我們每個人都可以減少紡織品對環境的影響。透過降低清洗溫度、用洗衣精取代洗衣粉等等，每台洗衣機每年可減少約50 公斤的二氧化碳排放量。如果有數百萬消費者都這麼做，就可能會帶來巨大的改變。」
網路搜尋「阿塔卡馬（Atacama）沙漠」，你會先看到這裡是世界上的最乾燥的地方，有驚人的落日美景，也有前衛的藝術作品。但是可能還沒有什麼人在談論的是，位在南美洲智利的這個沙漠，也是廢棄衣物的巨大墳場。
廢棄衣物的傷害，比你想像的還多
美國紡織品回收委員會（Council for Textile Recycling）曾經提出報告，指出自1999年開始，垃圾中的紡織品比例就不斷增加。到了2009年，已經比十年前高出40％左右。2015年，美國產出了約1135萬噸的紡織品垃圾，平均每人丟棄37公斤。台灣則有大約7萬2千噸的舊衣變成垃圾，換算下來約2億3千多萬件，平均每人丟了10件。
人們可能以為，大部分廢棄的衣服都可以重複使用和回收，但事實並非如此。我們所丟棄的廢棄紡織品，只有 1% 被回收製成新衣服，將近 73% 則會進入垃圾場，無論是焚化或掩埋這些紡織品，都會為環境帶來更多的傷害和污染。例如2016年，國際期刊《科學報告》（Scientific Reports）指出，在深海中發現了長度五公釐以內的塑膠微粒，分析結果顯示，這些塑膠微粒都來自於合成纖維衣物，包含聚酯纖維、尼龍和壓克力纖維等。另外根據聯合國歐洲經濟委員會調查顯示，每年約有5.9萬噸的廢棄衣物被輾轉運送到智利，而其中的3.9萬噸，是直接被棄置於阿塔卡馬沙漠。龐大數量的廢棄舊衣，不只讓沙漠看起來如同垃圾場，也代表著大量的水資源浪費、碳排放增加，而衣物中的化學品，也讓它們跟塑膠一樣難以分解而且帶有毒性。
伊萊克斯注意到這個廢棄紡織品所帶來的大問題。身為精品家電領導品牌，尤其在護衣家電更是擁有多年的技術創新與研發經驗。秉持著對環境永續的責任感與能力，伊萊克斯展開了行動。
時尚，不需要犧牲環境
Josephine Bergqvist和Livia Schück是兩位來自瑞典的女性時裝設計師，在2017年，他們一起成立了時裝品牌Rave Review，希望將環計永續發展的概念，應用於時裝設計之中。在他們的作品裡，可以看到大量的拼接、複合等形式，各種花樣、色彩和輪廓，不按牌理出牌卻又恰到好處的彼此呼應，這正是因為Rave Review堅持使用廢棄紡織品作為原料製作服裝。除了舊衣之外，不管是窗簾、沙發、棉被還是毛毯，都可以變成他們創作的材料，成為具備高級訂製服裝之質感，與環境永續精神的設計作品，完美詮釋了時尚也可以很環保的精神。Rave Review 現在已成為引領國際潮流，和再生永續並行的指標性品牌。他們的作品屢獲獎項，也曾登上《Vogue》、GucciFest 等重要時尚雜誌，美國時尚名媛Kylie Jenner ，和長期關注社會議題的國際影星Emma Watson ，都曾穿著Rave Review的服裝亮相。
伊萊克斯為了證明舊衣服仍然有價值，並且啟發人們延長衣物使用壽命的想法，特別邀請 Rave Review，利用被廢棄在阿塔卡馬沙漠中的各種服裝進行改造，推出了風格強烈的系列作品。在向世界展示這些廢棄衣物對環境造成的影響，同時也點出了下一個世代的時尚新觀念——「衣物養護」。設計師Livia Schück 在受訪時便很明確的表示：「我們相信，未來的時尚，必然與現在不同。無論用什麼方式，我們都得開始改變。在時尚這一面向，好好的保養我們已有的物品，可能是最切實、最簡單的方法。」
衣物壽命加倍，環境影響減半
「伊萊克斯擬定了一項長程計畫，目標是希望能夠顯著減少人類活動對氣候的影響。尤其在衣物這一塊，作為服裝的護理專家，我們透過研發更先進的洗衣技術，讓消費者已有的衣服更耐用，並減少每一次清洗時，在水和能源上的消耗。」伊萊克斯照護體驗開發總監（Care Experience Development Director）Elisa Stabon 說道。伊萊克斯的目標，是在 2030 年時，可以使衣服的使用壽命增加一倍，並且將對環境影響減半。
長期以來，伊萊克斯始終致力於透過更先進的洗衣和烘衣設備，做到節約用水並提高能源效率。 在2020 年底，伊萊克斯的努力受到了全球非營利組織原碳揭露計畫（ CDP） 的認可，為全球前5%積極應對氣候變化的企業領袖。展望未來，伊萊克斯希望能夠透過新技術的研發、洗滌觀念的傳達，來鼓勵消費者在每一次洗滌衣物的時候，都能做出對地球更好的選擇。例如伊萊克斯洗衣機中的自動劑量功能，精確投放並且優化清潔劑和柔軟劑的使用效率。再加上伊萊克斯的衣物蒸汽功能，可以讓紡織物變得柔軟、減少皺摺，進一步延長衣物使用的年限。而伊萊克斯的最新洗衣技術，提供使用者一個新的洗衣模式：在一小時內以 30 度的溫度，高效清潔衣物。同時做到降低能源消耗以及完善的衣物清潔保養，是忙碌的消費者最理想的選擇。
「如果每個人都做出小小的改變，打破他們的習慣，我們每個人都可以減少紡織品對環境的影響。透過降低清洗溫度、用洗衣精取代洗衣粉等等，每台洗衣機每年可減少約50 公斤的二氧化碳排放量。如果有數百萬消費者都這麼做，就可能會帶來巨大的改變。」伊萊克斯集團永續發展事業歐洲區副總裁Vanessa Butani 表示。
最永續的精神，就是好好照顧我們已經擁有的衣物。根據伊萊克斯的研究報告指出，僅僅只是讓衣物的使用壽命延長 9 個月，就可以將氣候影響降低 20-30%。用更簡單的方式，也能將生活得出色精彩，和伊萊克斯一起努力，願真正美好、有益的物品，都能被長長久久的珍惜與使用。
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本文章內容由「伊萊克斯」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。