2022/10/10,
展覽

《張亦足畫展》：一山走過又見一山青，轉山川肌理成筆墨文章

《張亦足畫展》：一山走過又見一山青，轉山川肌理成筆墨文章
Photo Credit: 作者提供

我們想讓你知道的是

現今人們大多居住在喧囂的城市中，山水畫之於觀者的意義是什麼？或者說山水畫之於現今的社會意義是什麼？而山水對畫家或觀者來說是否只是作為一種自然景觀的存在？而山水畫又如何與可閱讀的文字發生關係？

文：林澄

山水是張亦足在創作上鍾愛並持續研究的主題，從山水畫的歷史脈絡以至當代來看，似乎很少有女性畫家以此為創作題材，畫家對山水的熱愛除了來自其淵源家學，即從小常與從事堪輿職業的父親到處看山看水的影響外，亦與喜愛旅遊的個性有關。

從2016年的創作系列「一月印一切水」直到此次的展覽主題「一山走過一又見山青」，亦可窺見畫家在耳順之年後對人生旅程的感悟。

論其山水畫風，她延續早期研究北宋山水的內涵，與其細膩扎實的創作手法，到近期逐漸轉向以古籍經典文字與山川結合，其畫風轉變的契機除了來自旅遊川藏的經驗，亦與近年疫情衝擊有關。

此後再由畫面筆墨線條交互重疊的過程中，逐漸由「物象」轉往「心象」的呈現，也就是說，原本作為山川肌理的文字獨立於畫面呈顯平面抽象。因此，綜觀其創作脈絡，張亦足的山水已從早期宋畫觀、居、遊的脈絡中脫胎，爾後更添增了觀者閱讀的可能性。

「可『悅』讀的經典山水」取自陶弘景（456-536）〈詔問山中何所有賦詩以答〉一詩「山中何所有，嶺上多白雲，只可自怡『悅』，不堪持贈君。」

「悅」為「喜悅」之意，在此與「閱讀」之「閱」為一語雙關之意，畫家以此詩表達其林泉之志外，同時亦是她將遊山玩水之喜悅轉換爲作品後分享給觀眾，待觀眾從畫作中領略。

然而，現今人們大多居住在喧囂的城市中，山水畫之於觀者的意義是什麼？或者說山水畫之於現今的社會意義是什麼？而山水對畫家或觀者來說是否只是作為一種自然景觀的存在？而山水畫又如何與可閱讀的文字發生關係？

魅力山水

山水自南朝宋宗炳（375-443）開始即從圖畫中的背景獨立出來，此後在北宋（960-1127）時期大興，成為文人畫重要的一科。由北宋至清代（1644-1911）將盡一千多年來文人騷客能對其吸引力不減，其魅力在於山水之學理探討，除了含有形而上的玄學思想，引領俗人脫離塵世紛擾，山水亦始終不離對人事與自然的關懷。

如：宗炳旅遊山川因而體會「江海所以爲百谷王者，以其善下之，故能為百谷王」的處事態度或郭熙（1000-1090）在其著作《林泉高致集》中，以「大山堂堂爲眾山之主」喻人倫禮義的重要性，又或沈周（1427-1509）以作品〈廬山高〉祝壽老師之恩情如山高水長等等。

山水畫除了具有象徵性意涵外，由山水引發的遊觀理念，在15、16世紀旅遊業的蓬勃發展之下，則由蘇州文徵明（1470-1559）等人發展爲景觀畫（topographical painting），成為文人身份自明的表徵。

晚明何良俊（1506-1573）曾在《四友齋叢說》提及他之所以喜愛蒐藏山水畫作，其目的是為了滿足他想要旅遊之慾望，他說「正恐筋力衰憊，不能遍歷名山，日懸一幅於堂中，擇溪山深邃之處，神往其間，亦宗少文[1]臥遊之意也。」[2]

旅遊在今日仍是人們閒暇之餘所熱衷從事的活動，在張亦足的山水畫作中亦體現其遊覽山水，受山河大地感動之餘，結合平日研讀之儒、道、釋等經典古籍，轉化為山川肌理，此乃正是「轉山河大地於自我、轉自我歸山河大地」主客合一心齋後的境界。

如：作品〈仰之彌高〉（圖1）是她在不同時期重溫研讀《論語》後，更加體悟其人生哲理之深刻，進而結合自然界中的山石，以表現對這部經典的景仰。

6_仰之彌高100x210cm_2018拷貝
Photo Credit: 作者提供
（圖1）張亦足，〈仰之彌高〉，2019，金潛紙、墨、礦物顏料，210x100cm

然而，自2021年起始，適逢疫情衝擊旅遊業，如畫家自己所言是化危機為轉機，對張亦足來說反而開啟了轉向審視自我家園的契機，系列作品《經變圖》、《曼波臺灣》應運而生。

在《經變圖》中她注入「般若波羅蜜多心經」、「準提咒」、六字大明咒「唵嘛呢叭唄吽」（圖2）（圖3）等經文，或是東海大學的路思義教堂（The Luce Chapel）（圖4）（圖5）等十字架符號，是畫家對這段非常時期人事的祝禱與關懷。

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（圖2）張亦足，〈山境面面移（二）〉局部 2020，金潛紙、墨、礦物顏料，100x200cm
1_文字的力量六字大明咒100x50cmx2_100x108cm金潛紙2016拷
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(圖3）張亦足,〈山境面面移（二）〉,2020,金潛紙、墨、礦物顏料,100x200cm
20_經變圖(十二)97x267cm拷貝
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(圖4）張亦足,〈經變圖(十)〉,2022,宣紙、墨、礦物顏料,97x267cm
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（圖5）張亦足，〈經變圖（十）〉局部，2022，宣紙、墨、礦物顏料，97x267cm

而在系列作品《曼波臺灣》，她以寫生觀察與主觀意造，捕捉、展現時常留連往返於合歡山、花東、大肚山等臺灣山川特有之色與墨交織的氤氳氛圍。或許在疫情無法出國旅遊的這段期間，畫家展卷自己所創之山水畫軸、圖冊，亦有如上述宗炳、何良俊「臥遊」之功效吧！

對觀者而言，山水畫作在視覺上所引發的遠亦促使人們對無限的想像，對於身處於繁忙生活的現代人而言，何嘗不是調劑身心的一帖清涼劑呢？尤其是生活在大城市的人們，如何將人與自然的關係提升到情感層面，我想這是現代人值得思考的議題。

轉山川肌理成筆墨文章

山水畫是使用筆墨的主要領域，而「筆墨」又向來是水墨畫的核心議題。自1950年代劉國松（1932-）提出「革中鋒的命」、1980年代吳冠中（1919-2010）發表〈筆墨等於零〉一文，「毛筆」、「筆墨」是否適於存在現、當代水墨畫中，則是見仁見智的問題。

然而，對收藏家暨鑑賞家王季遷（1907-2003）而言，則曾說道：「為什麼我只看到倪瓚（1301-1374）所畫的一角就可以認出他的作品？因為我已經沈迷於他的畫中，並親手練習了好幾百遍，所以我對他手腕的每個轉折、腕力增加或減少律動等，都很熟悉。」[3]

「筆墨」對藏家來說，就如同畫作的DNA、身份證，它記錄下創作者當下因心造境，以手運心之心跡與身體動勢，使藏家可以透過「筆墨」辨別畫作的真偽。


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