《張亦足畫展》：一山走過又見一山青，轉山川肌理成筆墨文章
我們想讓你知道的是
現今人們大多居住在喧囂的城市中，山水畫之於觀者的意義是什麼？或者說山水畫之於現今的社會意義是什麼？而山水對畫家或觀者來說是否只是作為一種自然景觀的存在？而山水畫又如何與可閱讀的文字發生關係？
文：林澄
山水是張亦足在創作上鍾愛並持續研究的主題，從山水畫的歷史脈絡以至當代來看，似乎很少有女性畫家以此為創作題材，畫家對山水的熱愛除了來自其淵源家學，即從小常與從事堪輿職業的父親到處看山看水的影響外，亦與喜愛旅遊的個性有關。
從2016年的創作系列「一月印一切水」直到此次的展覽主題「一山走過一又見山青」，亦可窺見畫家在耳順之年後對人生旅程的感悟。
論其山水畫風，她延續早期研究北宋山水的內涵，與其細膩扎實的創作手法，到近期逐漸轉向以古籍經典文字與山川結合，其畫風轉變的契機除了來自旅遊川藏的經驗，亦與近年疫情衝擊有關。
此後再由畫面筆墨線條交互重疊的過程中，逐漸由「物象」轉往「心象」的呈現，也就是說，原本作為山川肌理的文字獨立於畫面呈顯平面抽象。因此，綜觀其創作脈絡，張亦足的山水已從早期宋畫觀、居、遊的脈絡中脫胎，爾後更添增了觀者閱讀的可能性。
「可『悅』讀的經典山水」取自陶弘景（456-536）〈詔問山中何所有賦詩以答〉一詩「山中何所有，嶺上多白雲，只可自怡『悅』，不堪持贈君。」
「悅」為「喜悅」之意，在此與「閱讀」之「閱」為一語雙關之意，畫家以此詩表達其林泉之志外，同時亦是她將遊山玩水之喜悅轉換爲作品後分享給觀眾，待觀眾從畫作中領略。
然而，現今人們大多居住在喧囂的城市中，山水畫之於觀者的意義是什麼？或者說山水畫之於現今的社會意義是什麼？而山水對畫家或觀者來說是否只是作為一種自然景觀的存在？而山水畫又如何與可閱讀的文字發生關係？
魅力山水
山水自南朝宋宗炳（375-443）開始即從圖畫中的背景獨立出來，此後在北宋（960-1127）時期大興，成為文人畫重要的一科。由北宋至清代（1644-1911）將盡一千多年來文人騷客能對其吸引力不減，其魅力在於山水之學理探討，除了含有形而上的玄學思想，引領俗人脫離塵世紛擾，山水亦始終不離對人事與自然的關懷。
如：宗炳旅遊山川因而體會「江海所以爲百谷王者，以其善下之，故能為百谷王」的處事態度或郭熙（1000-1090）在其著作《林泉高致集》中，以「大山堂堂爲眾山之主」喻人倫禮義的重要性，又或沈周（1427-1509）以作品〈廬山高〉祝壽老師之恩情如山高水長等等。
山水畫除了具有象徵性意涵外，由山水引發的遊觀理念，在15、16世紀旅遊業的蓬勃發展之下，則由蘇州文徵明（1470-1559）等人發展爲景觀畫（topographical painting），成為文人身份自明的表徵。
晚明何良俊（1506-1573）曾在《四友齋叢說》提及他之所以喜愛蒐藏山水畫作，其目的是為了滿足他想要旅遊之慾望，他說「正恐筋力衰憊，不能遍歷名山，日懸一幅於堂中，擇溪山深邃之處，神往其間，亦宗少文[1]臥遊之意也。」[2]
旅遊在今日仍是人們閒暇之餘所熱衷從事的活動，在張亦足的山水畫作中亦體現其遊覽山水，受山河大地感動之餘，結合平日研讀之儒、道、釋等經典古籍，轉化為山川肌理，此乃正是「轉山河大地於自我、轉自我歸山河大地」主客合一心齋後的境界。
如：作品〈仰之彌高〉（圖1）是她在不同時期重溫研讀《論語》後，更加體悟其人生哲理之深刻，進而結合自然界中的山石，以表現對這部經典的景仰。
然而，自2021年起始，適逢疫情衝擊旅遊業，如畫家自己所言是化危機為轉機，對張亦足來說反而開啟了轉向審視自我家園的契機，系列作品《經變圖》、《曼波臺灣》應運而生。
在《經變圖》中她注入「般若波羅蜜多心經」、「準提咒」、六字大明咒「唵嘛呢叭唄吽」（圖2）（圖3）等經文，或是東海大學的路思義教堂（The Luce Chapel）（圖4）（圖5）等十字架符號，是畫家對這段非常時期人事的祝禱與關懷。
而在系列作品《曼波臺灣》，她以寫生觀察與主觀意造，捕捉、展現時常留連往返於合歡山、花東、大肚山等臺灣山川特有之色與墨交織的氤氳氛圍。或許在疫情無法出國旅遊的這段期間，畫家展卷自己所創之山水畫軸、圖冊，亦有如上述宗炳、何良俊「臥遊」之功效吧！
對觀者而言，山水畫作在視覺上所引發的遠亦促使人們對無限的想像，對於身處於繁忙生活的現代人而言，何嘗不是調劑身心的一帖清涼劑呢？尤其是生活在大城市的人們，如何將人與自然的關係提升到情感層面，我想這是現代人值得思考的議題。
轉山川肌理成筆墨文章
山水畫是使用筆墨的主要領域，而「筆墨」又向來是水墨畫的核心議題。自1950年代劉國松（1932-）提出「革中鋒的命」、1980年代吳冠中（1919-2010）發表〈筆墨等於零〉一文，「毛筆」、「筆墨」是否適於存在現、當代水墨畫中，則是見仁見智的問題。
然而，對收藏家暨鑑賞家王季遷（1907-2003）而言，則曾說道：「為什麼我只看到倪瓚（1301-1374）所畫的一角就可以認出他的作品？因為我已經沈迷於他的畫中，並親手練習了好幾百遍，所以我對他手腕的每個轉折、腕力增加或減少律動等，都很熟悉。」[3]
「筆墨」對藏家來說，就如同畫作的DNA、身份證，它記錄下創作者當下因心造境，以手運心之心跡與身體動勢，使藏家可以透過「筆墨」辨別畫作的真偽。
Tags：
引領台灣2030科技轉型兼容「創新、包容、永續」三大願景，新科國科會主委吳政忠：我們從被動解題到主動出題！
我們想讓你知道的是
近期國內政府組織的重要大事之一，就是科技部改制為「國家科學及技術委員會」（以下簡稱國科會）。這個過去主掌國家科技發展預算及科研方向的部會，為何要在這個時刻重新調整組織體質？以及國科會聚焦科技賦能「創新、包容、永續」議題，有哪些不同於以往科技部的實際作為？我們專訪國科會首任主任委員吳政忠了解背後脈絡，讓民眾更理解國科會的任務，透過科技轉型同時帶動社會、經濟、産業、環境等面向的嶄新出路。
科技部為何要改制為國科會？關鍵的決策考量之一，就是因為在科技管理過程，國家整體預算的限制，領導人必須找到最值得投資發展的科技方向。也是在此脈絡下，吳政忠提到他在2017、18年時候，他擔任政委與林萬億政委、唐鳳政委，共同邀集多個國內政策智庫、領域專家，並廣泛接觸社會各領域不同世代、拜訪國際專家，採取多軌意見徵集及討論交流機制，共同集思廣益之後，擘劃出「台灣2030願景」藍圖。
這項跨智庫的研究勾勒出台灣未來將面臨的具體挑戰，像是人口高齡化及少子化、資源循環利用、工作樣態劇變、地緣政治…等明確方向。針對相關趨勢，經過多次討論檢視，提出2030「創新、包容、永續」的願景。不過這些議題跟科技有關面向，交給過往的科技部執掌就好，為何需要國科會扮演統籌角色？
吳政忠解釋，在他心中，國家的科技政策，不只是科技本身，而是與社會、經濟、産業、環境等面向環環相扣。如果是過去的科技部角色，很難與其他部會落實橫向的有效串接，因此在這個國科會成立的時間點，不僅能有效配置政府的科技預算，同時還要整合其他跨部會成員，讓各自部會原本執行的任務能加以妥善融合，更有效率達成未來2030年的「創新、包容、永續」的願景。
另一方面，吳政忠也提到，當這幾年疫情肆虐全球，口罩國家隊、晶片半導體，讓台灣躍升為舉世矚目對象。我們該如何從立基於ICT產業代工、OEM的基礎，運用新科技輔導台灣蛻變為兼具創新、包容、永續的數位島嶼、智慧國家？透過本次專訪，深入洞察國科會在管理相關科技產業發展，會扮演哪些要角及達成哪些任務。
以科技為體、跨部整合為用，從代工心態蛻變創新思維
過去的成功方程式，可能成為日後成長的阻礙。針對2030年願景的「創新面」，吳政忠提到，過去台灣善於等待歐美品牌開規格，再透過技術、人才實力在代工階段取得立足之地。現在，台灣更應該走出一條自己的創新之路，因為過去OEM模式下的人才培育，造就我們只練習解題，但不會出題目，於是商業競爭只能搶到次要商機。
台灣要創新，就必須有系統化改革，例如過去我們都避免犯錯，這與創新是格格不入的，而政府組織如果只仰賴單一部會，缺乏整合是無法用國家層級進行科技轉型。吳政忠說道，「國科會的成立，就是扮演協商跨部會的關鍵角色，從上游研究、中游法人單位、到下游業界應用，跨產學研一棒接一幫串起來，引領創新之際也能做到科技管理。」
要讓政策、計畫、再到管考，形成一個完善的Closed Loop（閉環），吳政忠以低軌衛星產業為例，他說，「幾年前聽聞SpaceX部署星鏈計畫，我們的太空中心從沒做過通訊衛星，我問如從零發展台灣自身低軌衛星要多久？答案是一、二十年！」
弔詭的是，這些衛星使用的關鍵零組件及晶片，就是由台灣生產。換言之，台灣擁有研發先進晶片的技術，更要從應用端創新找市場藍海。當時吳政忠擔任統合要角，集結太空中心、經濟部、工研院等單位，並且邀請民間企業加入，讓公私的資源整合得以敏捷組隊、快速試錯。
當時的遠見與行動，造就我們的「低軌衛星國家隊」成功打進國際供應鏈，更有望在2025年至2026年實現發射2顆自製的低軌通訊衛星。
走進尋常找問題、想答案，包容式普惠科技向大眾外溢
要想題目，政府組織可以從哪些地方找問題？吳政忠表示，「部會必須要跟地方、跟民眾多接觸，不要躲在辦公室裡面找題目；題目在哪裡？題目就在我們日常的生活，尤其價值最高的産品是越靠近身體，要知道人的需求在哪裡，『食醫住行育樂』處處是題目。」
吳政忠口中的食「醫」住行，「精準健康產業」正可以呼應2030願景的「包容」面向。讓醫療結合ICT科技優勢形成台灣未來百年大業。這兩大產業匯集的精準健康，不僅符合好題目的需求，讓普惠科技逐漸外溢到一般群眾甚至弱勢群體，減少城鄉醫療資源落差，用科技促成社會包容目標。
精準健康除了橫跨預防、治療診斷、照護等，同時基因、生理病徵大數據，這些資料運用怎麼合法合規，就不只涉及醫療院所、資通訊業者的責任，政府更需要擔負起守門人的職責。吳政忠不諱言，「幾十萬、百萬健康個資，如何避免資安竊取、妥善運用，這是國安問題，必須從管制角度完善規範。」
至於該怎麼做？吳政忠解釋，改制後的國科會主委是由行政院的政務委員兼任，這項制度的設計，讓政委有權協調各部門，商請各部會首長乃至行政體系官員，更有效率進行跨部會討論複雜議題。
以精準健康為例，相關利益關係者涉及民眾、醫院、醫材商、資通訊廠商、以及主管機關衛福部。針對想推展的創新應用，可透過「沙盒」模式驗證，以「並聯」多方協作商討模式，打破過去單點「串聯」溝通，進一步針對法規缺漏之處快速補強，又不拖累應用落地進度。
民眾有感的永續科技，培養跨界視野的科學人才
至於科技政策如何讓民眾有感，同時又實現永續目標？吳政忠坦言，科技效益要讓大眾從日常生活體察到，難度非常高，目前國科會的著力點有兩大方向。其一是基於前瞻基礎建設計畫，建構民生公共物聯網，打造中央與地方縣市交流平台，針對水、空、地、災議題，找出可行的科技解決方案。
吳政忠提到，以前嘉南一帶需要人力查看灌溉水道和閘門，這類職務被稱為「掌水工」，隨著農業鄉鎮掌水工高齡化，以及環境變遷造成氣候的不穩定，政府協助導入智慧流量監測、電動水閘門科技，幫助掌水工熟悉科技使用，減輕勞務工作的負擔，增進工作的效率，同時也能有效運用水資源達到環境永續。
國科會推動科技永續的第二個面向，則透過各種科普推廣計畫，吸引更多新世代人才投入科研。吳政忠指出，2019年開始舉辦Kiss Science—科學開門，青春不悶活動，把103個科研場域向外開放，並舉辦多達360場活動，鼓勵莘莘學子用趣味方式愛上科技、研讀科學。
不過吳政忠認為，「所謂科學，不應只侷限理工也包含人文社會，讀人文社會也要懂科技」。學者出身的他，過去主要研究領域擅長於應用力學，搭上近期台灣地震不斷，瞬間化身教書的吳教授，展現他豐富的跨領域學養，親切談著地震波當中縱波（P波）、橫波（S波）的差異，他提到，科學在生活中的用處，就是當了解其中的原理，就能在災害發生當下比別人多一份淡定。
當科技定義的邊界越來越模糊，科技不止是國科會的科技，科技應該是與社會、經濟、産業、環境等共同介接。未來國科會在創新、包容、永續還有哪些新施政？讓我們拭目以待。
國科會科技辦公室 廣告