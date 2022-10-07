2022/10/07,
醫療

《星島》：港府受壓，籲抗疫專家勿再推動「0＋0」

《星島》：港府受壓，籲抗疫專家勿再推動「0＋0」
Photo Credit: Newscom/ 達志影像

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《星島日報》報導，港府在政商界及抗疫專家「一唱一和」下備受壓力，昨天抗疫專家會議上，港府希望專家從控制疫情而非從商界角度發表評論，不要再推動「0+0」。

（中央社）香港當局再對政府抗疫專家的評論有微詞，昨天（6日）向專家表示，希望從控制疫情而非商界角度發表評論，不要再推動「0+0」。此前香港醫衛局長表示，希望專家與政府開會後才統一發布消息。

香港9月26日起實施海外入境檢疫「0+3」，即不需再在酒店隔離，只需3天居家醫學監察。不少香港市民及商界隨即表達希望當局盡快實施「0+0」，即入境完全免疫檢，令香港進一步復常。

港府抗疫專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌日前表示，如果「0+3」實行2週後社區疫情沒有明顯反彈，最好11月前改為「0+0」。

《星島日報》今天（7日）報導，港府在政商界及抗疫專家「一唱一和」下備受壓力，昨天港府召開抗疫專家會議，港府高層在會中向專家表示，希望從控制疫情而非從商界角度發表評論，不要再推動「0+0」；從防疫角度「0+3」總比「0+0」更能控制好疫情。

報導指出，港府是要冷卻外界對短時間內推行「0+0」的期望，令港府高層作出決定時有更多迴旋餘地。

報導引述港府消息人士指，港府至今未決定何時放寬至「0+0」。對於11月香港舉行國際金融峰會，港府也有兩手準備，一是放寬入境檢疫至「0+0」，或對金融峰會的參加者作出額外豁免。

這不是當局首次對政府抗疫專家的評論有微詞。今年7月，政府抗疫專家、香港大學微生物學系講座教授袁國勇等專家撰文，建議逐步放寬社交距離措施，讓病毒在社區以低水平傳播，在今年冬季前盡快透過自然感染和接種疫苗達到「混合免疫」的保護。

其後，香港醫衛局長盧寵茂表示，曾向抗疫專家解釋政府政策不能靠外國理論和做法，要考慮本港人口年齡、疫苗接種率、醫療系統承受能力等。

他又指，會繼續與專家溝通，強調應該在抗疫專家顧問團會議作出充分溝通後，較有系統地向公眾解釋，統一發布消息，希望公眾不會在不同來源收到混亂的訊息。

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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