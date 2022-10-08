突破王貞治障礙！村上宗隆的56轟與三冠王的最後一哩路

文：dish

若要談論日本職棒2022年球季最大的話題，養樂多隊村上宗隆的三冠王和全壘打紀錄絕對當之無愧。

從8月20日登上央聯打擊三冠王的那一天起，令和首位三冠王的話題佔據了絕大多數媒體版面，9月13日追平王貞治的單季55轟之後，養樂多隊剩下以15場比賽，以村上今年的全壘打頻率，突破「王貞治障礙」似乎只是早晚的問題。

然而事與願違，55轟出爐後，村上陷入空前的大低潮，首先是連五場客場比賽（一場因雨延賽），其中三場是在拿手的中日主場「萬特利巨蛋名古屋」舉行，村上本季總共在名古屋打了七發全壘打，比中日任何一位打者在主場開轟的次數還多。

只是這三場比賽，別說是全壘打，連安打都幾乎無聲無息。這三場村上只擊出兩支安打，加上東京巨蛋和甲子園的兩場比賽安打掛零，讓村上打擊率從3成37降到了3成30，此時打擊排行榜第二名的大島洋平，打率守在3成18。

離紀錄就差臨門一腳

帶著魔術數字4回到神宮主場的養樂多隊，有極大的機率能在主場封王，只是回到主場的村上打擊依舊沒有起色，六場神宮的比賽中，村上只擊出了一支安打，打擊率落到3成18，而對手大島洋平表現依舊穩健，打率雖略下滑到3成17，但兩人的差距只剩下千分之一，打擊排行榜的名次隨時會互換。

結束六場神宮主場後，養樂多剩下最後四場比賽，兩場馬自達球場、一場甲子園、最後再回到神宮進行球季最終戰。馬自達對今年的村上來說也是打來得心應手，本季村上在這裡轟了八發，高居客場第一位。

在這裡，村上表現稍有起色，兩場比賽下來八打數兩支安打，打擊維持在3成17，但大島在這兩天的比賽是六打數一安打，打擊率下滑到3成14，差距稍微再拉開了一些，至此養樂多剩下兩場比賽，而中日只剩下一場。

10月2日，養樂多和中日同時在兩地開打，養樂多在甲子園球場和阪神交手，中日則是在馬自達球場和廣島進行本季最終戰。然而在甲子園的比賽，高津決定把村上移出先發名單。

在賽後訪談中，高津談到讓村上坐板凳，是希望他好好調整的狀況，但多少可以猜出是為了村上三冠王著想。儘管56轟是個很重要的里程碑，但單季56轟偏向於個人紀錄，靠自己的表現即可。

然而三冠王不同，除了自己打的好之外，競爭對手的表現也相當重要，因此在爭三冠王的最後關頭，高津選擇被動，讓打率領先的村上在板凳待命，靜待馬自達球場大島的表現。若能順利守住三冠王，再讓村上在打率不被超車的前題下挑戰56轟，如此一來也可以降低村上的壓力。

在各隊排名都已底定的情況下，個人獎的競爭往往是季末的另外一個焦點，這種為了打擊王而在季末錙銖必較每個打席的情況在以往相當常見，以養樂多為例，91年古田敦也和落合博滿的打擊王之爭亦是如此。

當年領先的古田敦也，在總教練野村克也的決定下，讓古田敦也在倒數第二戰和中日正面對決的比賽中，坐足板凳避免打率下降，同時也讓落合連吞六次四壞球保送（日本紀錄）。

只是當年的競爭更戲劇化，在中日倒數兩場和廣島的雙重賽中，落合在六打數中擊出五支安打再度逆轉打率後退場，只不過古田在最後一場主場比賽中，首打席就擊出安打再度超前，最後驚險拿下該年打擊王，看起來高津也效法當年野村的方式。

處於落後的大島，打率要超越村上至少要三打數兩安打，或者是五打數三安打，在一場比賽平均四個打數的情況下，前兩打數沒能擊出安打的大島，要超越村上只剩下最後三打數全都擊出安打的機會。

然而在第三打數擊出安打後，第四打數大島在一人出局，一、三壘有人的情況下上場，當下一壘上的岡林發動盜壘戰術被刺殺，變成兩人出局三壘有人，由於一壘是空者，且下一棒打者已經換成投手柳裕也，廣島選擇閃躲戰術，保送大島。

這個保送似乎也間接宣告村上的三冠王幾乎確定到手，剩下的就是最後一場比賽村上有幾個打數可以挑戰56轟。九局上半大島最後一次的打擊沒能擊出安打，也讓村上最後一戰挑戰56轟的機會從最少兩次增加到了三次，而且只要在前三個打數當中擊出安打，村上的挑戰次數就可以來到六次。

雖然最終戰村上第一次打擊擊出二壘滾地，不過第二次打擊村上擊出了左外野方向安打，成功幫自己「續命」。在第三打席沒能成功、且養樂多又領先的情況下，進行九局下半的的機會不大，村上幾乎只剩下一次的打擊機會。

打破低潮與記錄的大棒一揮

七局下半，村上將橫濱DeNA第五任投手入江大生投出的第一球，直接送上右外野看台，相隔13場出賽，眾人所期盼的56號終於出爐。

打擊出去的瞬間，村上雙手握拳、振臂高呼，似乎也把這段期間所承受的壓力一股惱的宣洩出來，全場觀眾也為此沸騰，讓比賽一度無法繼續進行，直到村上再度自休息室出場回應觀眾後（curtain call）才停止騷動。

自此王貞治55轟的日本選手障礙，正式被年僅22歲的村上宗隆更新。

八局下半，養樂多的攻勢終結束在第三棒，第四棒的村上沒有挑戰57轟的機會，但也代表著村上在全年度最後一個打數完成了第56轟的紀錄。

如果要說村上破紀錄的最後推手，總教練高津臣吾絕對是不二人選，畢竟球季一整年下來，村上已經替球隊付出太多，尤其是在七月中旬球隊多人確診期間，養樂多可說是村上的「一人世界」。