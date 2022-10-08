突破王貞治障礙！村上宗隆的56轟與三冠王的最後一哩路
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2022年10月3日，養樂多的最後一場例行賽，三冠王已十拿九穩的村上宗隆，把握最後一次挑戰單季56轟的機會，將小白球送出了全壘打牆，不但打破賽季後段的低潮，也正式樹立「村上障礙」。
文：dish
若要談論日本職棒2022年球季最大的話題，養樂多隊村上宗隆的三冠王和全壘打紀錄絕對當之無愧。
從8月20日登上央聯打擊三冠王的那一天起，令和首位三冠王的話題佔據了絕大多數媒體版面，9月13日追平王貞治的單季55轟之後，養樂多隊剩下以15場比賽，以村上今年的全壘打頻率，突破「王貞治障礙」似乎只是早晚的問題。
然而事與願違，55轟出爐後，村上陷入空前的大低潮，首先是連五場客場比賽（一場因雨延賽），其中三場是在拿手的中日主場「萬特利巨蛋名古屋」舉行，村上本季總共在名古屋打了七發全壘打，比中日任何一位打者在主場開轟的次數還多。
只是這三場比賽，別說是全壘打，連安打都幾乎無聲無息。這三場村上只擊出兩支安打，加上東京巨蛋和甲子園的兩場比賽安打掛零，讓村上打擊率從3成37降到了3成30，此時打擊排行榜第二名的大島洋平，打率守在3成18。
離紀錄就差臨門一腳
帶著魔術數字4回到神宮主場的養樂多隊，有極大的機率能在主場封王，只是回到主場的村上打擊依舊沒有起色，六場神宮的比賽中，村上只擊出了一支安打，打擊率落到3成18，而對手大島洋平表現依舊穩健，打率雖略下滑到3成17，但兩人的差距只剩下千分之一，打擊排行榜的名次隨時會互換。
結束六場神宮主場後，養樂多剩下最後四場比賽，兩場馬自達球場、一場甲子園、最後再回到神宮進行球季最終戰。馬自達對今年的村上來說也是打來得心應手，本季村上在這裡轟了八發，高居客場第一位。
在這裡，村上表現稍有起色，兩場比賽下來八打數兩支安打，打擊維持在3成17，但大島在這兩天的比賽是六打數一安打，打擊率下滑到3成14，差距稍微再拉開了一些，至此養樂多剩下兩場比賽，而中日只剩下一場。
10月2日，養樂多和中日同時在兩地開打，養樂多在甲子園球場和阪神交手，中日則是在馬自達球場和廣島進行本季最終戰。然而在甲子園的比賽，高津決定把村上移出先發名單。
在賽後訪談中，高津談到讓村上坐板凳，是希望他好好調整的狀況，但多少可以猜出是為了村上三冠王著想。儘管56轟是個很重要的里程碑，但單季56轟偏向於個人紀錄，靠自己的表現即可。
然而三冠王不同，除了自己打的好之外，競爭對手的表現也相當重要，因此在爭三冠王的最後關頭，高津選擇被動，讓打率領先的村上在板凳待命，靜待馬自達球場大島的表現。若能順利守住三冠王，再讓村上在打率不被超車的前題下挑戰56轟，如此一來也可以降低村上的壓力。
在各隊排名都已底定的情況下，個人獎的競爭往往是季末的另外一個焦點，這種為了打擊王而在季末錙銖必較每個打席的情況在以往相當常見，以養樂多為例，91年古田敦也和落合博滿的打擊王之爭亦是如此。
當年領先的古田敦也，在總教練野村克也的決定下，讓古田敦也在倒數第二戰和中日正面對決的比賽中，坐足板凳避免打率下降，同時也讓落合連吞六次四壞球保送（日本紀錄）。
只是當年的競爭更戲劇化，在中日倒數兩場和廣島的雙重賽中，落合在六打數中擊出五支安打再度逆轉打率後退場，只不過古田在最後一場主場比賽中，首打席就擊出安打再度超前，最後驚險拿下該年打擊王，看起來高津也效法當年野村的方式。
處於落後的大島，打率要超越村上至少要三打數兩安打，或者是五打數三安打，在一場比賽平均四個打數的情況下，前兩打數沒能擊出安打的大島，要超越村上只剩下最後三打數全都擊出安打的機會。
然而在第三打數擊出安打後，第四打數大島在一人出局，一、三壘有人的情況下上場，當下一壘上的岡林發動盜壘戰術被刺殺，變成兩人出局三壘有人，由於一壘是空者，且下一棒打者已經換成投手柳裕也，廣島選擇閃躲戰術，保送大島。
這個保送似乎也間接宣告村上的三冠王幾乎確定到手，剩下的就是最後一場比賽村上有幾個打數可以挑戰56轟。九局上半大島最後一次的打擊沒能擊出安打，也讓村上最後一戰挑戰56轟的機會從最少兩次增加到了三次，而且只要在前三個打數當中擊出安打，村上的挑戰次數就可以來到六次。
雖然最終戰村上第一次打擊擊出二壘滾地，不過第二次打擊村上擊出了左外野方向安打，成功幫自己「續命」。在第三打席沒能成功、且養樂多又領先的情況下，進行九局下半的的機會不大，村上幾乎只剩下一次的打擊機會。
打破低潮與記錄的大棒一揮
七局下半，村上將橫濱DeNA第五任投手入江大生投出的第一球，直接送上右外野看台，相隔13場出賽，眾人所期盼的56號終於出爐。
打擊出去的瞬間，村上雙手握拳、振臂高呼，似乎也把這段期間所承受的壓力一股惱的宣洩出來，全場觀眾也為此沸騰，讓比賽一度無法繼續進行，直到村上再度自休息室出場回應觀眾後（curtain call）才停止騷動。
自此王貞治55轟的日本選手障礙，正式被年僅22歲的村上宗隆更新。
八局下半，養樂多的攻勢終結束在第三棒，第四棒的村上沒有挑戰57轟的機會，但也代表著村上在全年度最後一個打數完成了第56轟的紀錄。
如果要說村上破紀錄的最後推手，總教練高津臣吾絕對是不二人選，畢竟球季一整年下來，村上已經替球隊付出太多，尤其是在七月中旬球隊多人確診期間，養樂多可說是村上的「一人世界」。
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出發！智慧城市中不可不知的新發現—智慧科技驅動的城市生活服務
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日常行為大觀察—找出生活痛點，用科技加速擁抱智慧
但在這些年的耕耘下，民眾對智慧城市的應用場景有哪些想法呢？透過網路輿情資料的大數據分析，調查臺灣現行智慧城市的網路趨勢，再針對13-59歲民眾進行抽樣調查，解析民眾對智慧服務的認知、需求及好感度，彙整出智慧城鄉民眾生活應用調查，目的正是希望能藉由調查的過程中，找出民眾實際有感的智慧應用服務，除了能提供產業一個前進的目標，也能梳理出需要進步的領域，持續為智慧城鄉的推展努力。
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從智慧城鄉民眾生活應用調查中發現，民眾在六大生活領域內仍有許多日常需求。以觀光零售而言，民眾認為網購缺乏比價資訊及旅遊時資訊蒐集不易，分別達66.7%與63.3%；在線上農產的部分，有66.3%的民眾對於線上購買生鮮蔬果的品質仍有疑慮；而在交通運輸上，最讓民眾煩惱的就是找不到停車位的問題，高達66%。
另外像市政服務的部分，覺得臨櫃市政程序繁瑣達58%、卡片與票證難整合達57.1%；因應疫情而轉型的線上教育模式，民眾認為缺乏統一學習入口網的比例達56.1%；在健康方面，對於高齡長輩長照人力短缺的問題有50.5%的民眾感到憂心，另外需要長期監測生理數值卻無法堅持配戴穿戴式裝置的比例達44.9%。
這些受到疫情影響，及早已隱藏在日常生活中許久的生活麻煩，都可做為未來智慧城鄉提供發展智慧服務的參考依據。而智慧城鄉將跳出傳統框架，結合民眾及產業的困擾，催生出更多符合需求的智慧服務解決方案，創造更多生活與科技的互動價值。
六大熱門服務正在蔓延中，疫情後你的新常態是哪一種？
從2020年Covid-19疫情爆發後，觀察到六大熱門服務正逐步擴散到民眾的日常生活之中，依據使用率的高低順序分別為無接觸服務、城市資訊整合、即時路況、線上教育平台、健康量測站以及一站式線上旅遊平台。
一、無接觸服務
因疫情大大改變民眾的生活習慣，無接觸服務是本次調查中最普及的一項，整體使用率達到69.3%，包括透過AI影像方式建置結帳系統，不僅無接觸、還能大幅提升結帳效率避免大排長龍。進一步調查可以發現，行動支付更是無接觸服務中最主要的使用項目、整體使用比例高達7成，而會員紅利與獎品兌換等服務內容更能提升無接觸服務的附加價值，吸引民眾的使用意願。
二、城市資訊整合
在城市中的疫情、水情、交通、空氣品質及公共設施使用等生活資訊，有高達56.7％的民眾相當關心。而將城市相關資訊整合為清晰易懂的城市儀表板後，不僅可以讓民眾更了解城市及生活周遭的現況，也能讓政府機關思考城市進步的執行方向。針對民眾辦理市政服務時，常因為臨櫃手續繁瑣而困擾，有將近7成民眾希望能提供24小時線上資訊整合的服務系統，包含資訊搜尋、服務預約或線上諮詢等服務，減少臨櫃作業影響的操作成本及等候時間。
三、即時路況
尖峰時刻的通勤問題常令許多人深感頭痛，有50.9％的民眾在出門上學、上班或辦理事務時，會使用即時路況與最佳路徑導航的交通服務，結合即時資料庫與AI人工智慧進行時段、路況及車速等的數據分析，提供通勤人士最佳的交通選擇，不僅可以解決道路壅塞、提升效率外，也能減少因塞在車陣中產生的空污危害。
四、線上教育平台
在疫情衝擊下，線上教育平台的整體使用比例達到 46.4％，其中約有4成以學校正規教育遠距課程（含國中小、高中職、大專院校以上）為主要使用項目。而其次的語言線上學習課程及專業技能課程（如數位繪圖、程式語言等）也相當熱門，使用比例都高達3成5以上。線上教育的崛起，顯示出民眾的接受度逐漸提高，且有越來越多主題的課程轉移至線上教學模式，消弭因時間、距離及資源而受限制的民眾，提供更多學習的機會。
五、健康量測站
健康意識的抬頭，民眾逐漸認知培養自主健康管理的重要性，由於地區偏遠醫療資源不足、家中沒有健康量測設備，或是量測站有提供獎勵（含獎品、紅利、優惠券等）因素，讓健康量測站服務的整體使用率達到44.5％。以社區為服務場域的自助健康量測站，結合衛生所、醫療院所、長照據點、社區活動中心及商業通路等據點，提供生理健康量測、遠距諮詢及健康紀錄雲端數據化等功能。透過這樣的方式，不僅能解決醫療資源不均的問題，更能串聯核心醫院與基層診所打造健康共同服務網。
六、一站式線上旅遊平台
現在因資訊爆炸，民眾對於網路上爆炸的旅行、景點、住宿或美食等各項資訊難以選擇，而有41.1％的民眾喜愛在一站式線上旅遊平台進行票券訂購。線上旅遊平台不僅能綜整其他旅客的訂購經驗，整理成排行榜或評分等級以供參考，也能依據旅客的使用習慣提供行程建議，方便旅客可以一次解決行程中交通、景點、住宿及美食等的各種所需。
市民卡整合多項民生所需功能，成最具話題性的智慧服務
另一項有趣的發現，是疫情後民眾對於市民卡的使用成長了206%，可說是另類的無接觸商機延伸。在虛實整合的趨勢下，一卡在手的狀況逐漸轉往手機移動，市民卡在轉型為線上虛擬市民卡後，整合多項民生所需功能，讓民眾只要透過市民卡就能通行無阻，因此成了時下最熱門的智慧服務。包括臺北市、桃園市及臺中市等行政區，都推出在地市民卡，特別在疫情嚴峻時刻，整合各種不同用途的市民卡，透過感應或掃描方式就能享受各項生活的便利，不只是體現了零接觸的新常態生活，更能藉由數位足跡的蒐集，強化未來使用者的生活體驗，讓智慧科技從小地方中逐步滲透。
可預見未來民眾的生活將與資通訊科技更加緊密，而藉由市民卡的發行不只能強化民眾對在地的認同感，也能透過市民卡串聯的各項服務，讓民眾享受更便利的後疫情生活。
遠距醫療成長幅度快速，為高潛力發展服務
疫情不只催生了新型態的智慧服務，也讓不少具有隱性潛力的智慧應用大放異彩。透過調查發現民眾對於遠距健康照護的接受度與需求度逐漸提高，也讓遠距看診成為未來最具有發展潛力的智慧服務。雖然目前遠距醫療的整體使用率並不高，但民眾在使用後，對於問診效率、操作方便及症狀判斷的評價都感到相當滿意，也讓人對於未來智慧醫療的普及與應用感到更佳的期待。
臺灣遠距醫療的發展，在法規、遠距醫療工具及藥品配送的限制下而受到阻礙，但在Covid-19疫情的強勢襲擊下，也讓眾人逐漸意識到遠距醫療的迫切。雖然建立遠距醫療生態系還有許多必須調整及開放的，但目前已經針對弱勢、獨居、行動不便、離島及偏遠地區的民眾進行智慧服務的應用，期待能解決數位落差，讓每個人都透過智慧健康服務擁有更多保障。
在政府及智慧服務廠商的共同努力下，「普及智慧城鄉生活應用計畫」會持續針對民眾生活需求提供更全面的解決方案，也將繼續觀察並尋找民眾有感的生活方向，作為未來的發展目標，期待能加速國內智慧服務的生活應用，讓科技逐步翻轉你我的生活場景。
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