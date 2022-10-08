2022/10/08,
職場

研究：轉換「4天工作」後，僱員都傾向「補眠」

研究：轉換「4天工作」後，僱員都傾向「補眠」
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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一周五天工作的你，如果變成四天工作，多出來的自由時間，你會做什麼？最近研究報告指，由五天工作變成四天工作的人，傾向將多出來的自由時間用來睡覺。

文：TaJ

一周五天工作的你，如果變成四天工作，多出來的自由時間，你會做什麼？

美國波士頓學院社會及經濟學家Juliet Schor的團隊最近發布研究報告指，由五天工作變成四天工作的人，傾向將多出來的自由時間用來睡覺

這項研究通過為期六個月的試點計劃，追蹤全球超過180個試行縮短工作時間的機構或組織的員工，Schor的團隊訪問了當中16家企業（分別為3家美國公司，1家澳洲公司及12家愛爾蘭公司）的304位僱員。結果顯示，轉為每周工作32小時的人，平均每天睡眠時間為7.58小時，對比每周工作40小時的時期多出近一個小時。換句話說，很多人都選擇在多出來的8小時自由時間睡多一點點。

以往有研究顯示，睡眠時數與工作時數有一定關聯，尤其是長工時的工種，睡眠與工作在某程度上是互相競爭的關係。當你犧牲睡眠時間來工作，就意味犧牲了健康。

Schor的研究初步數據顯示，四天工作確實令僱員的幸福感（如工作與家庭生活平衡），以至生產力都有所提升。「我對大家選擇多睡一點並不感到驚訝，令我意外的是這帶來轉變是如此明顯。」Schor說。她指，採取四天工作制的企業，在吸引人才方面非常有競爭力。

英國公關公司Unity行政總裁Samantha Losey接受《CNN》訪問時說，她費了很大勁才說服管理層同意試行四天工作，原因是董事局很擔心一下子削掉兩成工時，會令客戶感到被待慢而跑掉。四個月下來，客戶滿意公司服務，內部調查顯示，員工的創意及生產力提升，並感到相較五天工作時，生活得更開心和健康。Unity在年初為招攬人才大感頭痛，花了不少錢找獵頭公司幫忙，但自從採取四天工作制後，求職反應「從未如此熱烈」。

擁有13名員工的護膚品製造商5 Squirrels，創辦人Gary Conroy表示，試行四天工作後，所有員工都比以前健康了：「我們以前都是肥胖過重的，但現在大家都減磅了。很多人都多了運動，也有更多時間準備食物，吃得更健康。」

世紀疫情顛覆了全球辦公室生態，當大家發現，原來工作可以如此有彈性，以及在家工作的種種好處，工作安排似乎多了可能性，縮短工作日數的呼聲也高了。不過，也有很多原先答允參加四天工作試行計劃的企業臨陣取消，大約五家就有一家。

這次試驗計劃由NGO「全球一周4天運動組織（4 Day Week Global）」、智庫團體Autonomy以及劍橋大學、牛津大學和波士頓學院等研究人員負責推動，分別在英、美、加、紐、澳、愛爾蘭等6個國家進行。

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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