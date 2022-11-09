2022九合一選舉投票指南：除了縣市長還要選什麼？確診第幾天可以出門投票？
我們想讓你知道的是
11月14日起確診者隔離期將縮短成「5天隔離+n天自主健康管理」，即隔離滿5天，不管快篩結果為陰或陽都可以出門。
11月26日，台灣即將迎來4年一度的「九合一選舉」，地方選舉加上一個修憲複決案，一個人最多可能拿到6張票；你知道自己要投哪些票嗎？投錯票的話還可以改嗎？如果剛好確診的話，可不可以出門投票呢？居家隔離第幾天才能出門呢？《關鍵評論網》整理以下問題，讓你一次看懂。
要選哪些公職？我會拿到幾張票？
依據選民戶籍所在地，可以分為三種類別：
- 直轄市、省轄市（基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、台中市、嘉義市、台南市、高雄市）：共有3張選票，分別是投市長、市議員、里長。
- 13縣（新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、連江縣、澎湖縣、金門縣）：共有5張選票，分別是縣長、縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長。
- 直轄市山地原住民區（新北市烏來區、桃園市復興區、台中市和平區、高雄市那瑪夏區、高雄市茂林區）：共有5張選票，分別是市長、市議員、里長、區長、區民代表。
以上所有符合資格的選民，會再拿到一張「18歲公民權」的修憲複決公投票，因此每人總計會得到4至6張選票。
哪些人可以投票？
只要年滿20歲，也就是在2002年11月26日（含）以前出生的中華民國國民，且未受監護宣告者，在該選舉區設籍且連續居住四個月以上，就可以參加投票。中選會日前估計，今年符合投票資格的選舉人大約為1930萬人，其中約有76萬名首投族。
幾點可以投票？
2022年九合一大選將於11月26日（星期六）舉行，投票時間為上午8時至下午4時。若在下午4點以前抵達投票所開始排隊，即便4點鐘一到還在排隊等待，也仍然可以完成投票；然而超過下午4點才抵達投票所，將無法排隊投票。
不過嘉義市選民將延後至12月18日才能投市長票。
我要去哪投票？
可前往「中央選舉委員會」官網，依序選擇身分、戶籍地縣市、行政區、村里、鄰後，便能查詢戶籍地附近的投票所；或者利用網站下方的「地圖快搜」功能進行查詢。同時，投票通知單也會標明戶籍地附近的投票所，最晚會在11月24日前，與選舉公報一起送達選民的戶籍地。
投票要帶什麼？什麼不能帶進去？
國民身分證、印章和投票通知單，為選民必備的「投票三寶」。
不可用護照、健保卡、駕照等其他證件取代身分證，若遺失可親自到全國任一戶政事務所補辦，臨櫃辦理當天就可以拿到新身分證。然而投票日當天非上班日，因此若有需求的民眾需提早申請辦理。
印章在投票日簽到時使用，也可以手印或簽名替代；若忘記攜帶投票通知單，可至內政部網站查詢名冊號次並告知工作人員，以節省作業時間。
需要注意的是，投票當天進入投票所時，禁帶手機和其他攝影器材，須將手機留在場外保管，即使已靜音或關機也不可攜帶入場，場外會提供物品暫放處。另外也禁止穿戴與選舉相關的物品或服飾例如候選人的宣傳衣物帽子等，避免干擾他人投票，並禁止攜帶危險物品。
投票流程為何？
測量體溫 → 確認身分 → 領取選舉票 → 領取公投票 → 圈票 → 投入票匭 → 完成投票
圈票時必須使用選舉委員會提供的圈選工具，若使用私章或手印都會變廢票，並須蓋在選票上的圈選欄內，若不小心蓋出欄外、或有疊折反印的圈選痕跡，只要可以辨識出圈選哪位候選人，就能認定為有效票。
不過假如蓋錯選票，無法重新領票再投，且一樣要把投錯的選票投入票匭，不可撕毀或私自帶走。依據《公職人員選舉罷免法》第110條第8項，故意撕毀領得之選舉票者，處新臺幣5000元以上5萬元以下罰鍰；《公職人員選舉罷免法》第108條第1項規定，將領得之選舉票或罷免票攜出場外者，處1年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣1萬5000元以下罰金。
確診隔離期間可以去投票嗎？
指揮中心已於11月2日宣布，11月14日起確診者隔離期將縮短成「5天隔離+n天自主健康管理」，即隔離滿5天，不管快篩結果為陰或陽都可以出門。確診者隔離完5天後，第6天即為解除隔離日，快篩陰性可外出，且後面就不用自主健康管理；如果一直測出陽性仍可外出，但須維持自主健康管理直到7天後才可以解除。這項政策預估可多讓5萬人出門投票，可能仍有10多萬人失去投票資格。
至於是否進一步擬定確診者於5天隔離期間外出投票等配套措施，雖然各黨都有提出要求，不過衛福部長薛瑞元表示，「短暫外出」牽涉到「外出會到哪裡」、「合理處所設置」等問題，由於較難解決，暫時不會放鬆管制。若確診者執意出門投票，即違反法規會請地方衛生局依其外出時間開罰20萬至100萬元。
11月7日起居家隔離「走入歷史」，因此同住接觸者無論是否打滿三劑（疫苗追加劑），均採「0+7自主防疫」，所以同住接觸者也可以投票。
至於「發燒但沒有確診」的民眾，當天依舊可以投票，投票所會提供防疫手套，並由專人指引分流至獨立圈票處，投票過後遮屏也會馬上消毒。
延伸閱讀
- 九合一選舉11/26登場，確診者名單不提供給投票所，違規外出最高罰100萬
- 專家憂確診者不能投票恐導致「不通報」黑數增加，立委提日韓分流作法保障投票權
- 倒數1個月「18歲公民權」支持率升至45.8%，距修憲門檻還差81萬票，吳怡農：中間選民是關鍵
責任編輯：李秉芳
核稿編輯：羅元祺
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攜手偉薩、研華及英特爾GARAOTUS助印度醫療機構提升疾病研究效能89%
我們想讓你知道的是
高效能運算（High-performance computing，HPC）在這幾年發展當中，不僅是企業創新關鍵，更是企業轉型必備要素。不過研究卻發現，企業建置HPC時花費七成時間在硬體校調，研究人員只有三成時間放在核心業務；如此不僅讓團隊花太多時間在理解軟硬體，更可能大幅延遲轉型速度。精誠集團旗下高速運算品牌GARAOTUS設計出的基因組分析解決方案，協助印度醫療機構，大幅提昇其研究所需的運算能力，共同為生醫研究領域做出貢獻。
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