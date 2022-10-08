2022/10/08,
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才要烏克蘭割讓克里米亞，馬斯克又建議台灣成為比香港寬鬆的「特別行政區」

才要烏克蘭割讓克里米亞，馬斯克又建議台灣成為比香港寬鬆的「特別行政區」
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

馬斯克接受英國《金融時報》訪問時，針對台海議題表示：「我的建議是……為台灣設想一個合理可行的特別行政區，可能無法讓所有人都滿意。」

（中央社）全球首富馬斯克（Elon Musk）日前為俄羅斯與烏克蘭戰爭構思和平計畫，引來烏方譴責，如今又為解決中國與台灣之間的緊張關係獻計，建議把台灣的部分控制權交給北京當局。

馬斯克接受英國《金融時報》（Financial Times）訪問時說：「我的建議是……為台灣設想一個合理可行的特別行政區，可能無法讓所有人都滿意。」

馬斯克在這篇10月8日刊出的訪問裡被問到中國議題時，給了上述回應。馬斯克的電動車大廠特斯拉（Tesla）在上海設有一座超級工廠，產量約占特斯拉去（2021）年全球交車量的一半。

他還說：「我認為有可能，實際上或許他們可以做些比香港更寬鬆的安排。」

此外，馬斯克說，北京當局曾試圖要他保證不會在中國提供太空探索科技公司（SpaceX）的「星鏈」（Starlink）網路服務。

馬斯克表示，他認為因台灣而起的衝突勢不可免，並警告衝突一旦發生，不只會對特斯拉產生潛在影響，對蘋果公司（Apple Inc）及範圍更廣的經濟也一樣。

馬斯克本週稍早建議烏克蘭永久割讓克里米亞（Crimea）給俄羅斯，並在聯合國支持下舉辦新的公民投票，以決定被俄國占領的烏國領土的命運；他還建議烏克蘭採取中立。

這些點子引來烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）嚴厲批評，他在推特（Twitter）發起民意調查，詢問「大家喜歡哪一個？支持烏克蘭的馬斯克？還是支持俄羅斯的馬斯克？」在240萬左右的票數中，近8成選擇「支持烏克蘭的馬斯克」。

《衛報》報導，在《金融時報》的訪談中，馬斯克談到台海如果爆發衝突，他估計全球經濟將受到30％的打擊。

《Business Insider》報導，除了台海問題外，馬斯克也在訪談中透露，中國顯然不贊成他將星鏈衛星的網路服務發送到烏克蘭；並要求馬斯克承諾，不得將星鏈的服務發送至中國。目前星鏈大約40個國家／地區可用，但SpaceX尚未在中國提供這項服務。中國《環球時報》聲稱SpaceX沒有在中國申請運營許可證的計劃。

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Photo Credit: Reuters / 達志影像

馬斯克還談了些什麼？

馬斯克在這篇《金融時報》的訪問中談論了許多問題。包括收購Twitter、生育率低落與人口老化、移民火星、億萬富翁最適合決定社會福利分配、打算建立「超級溫和政治行動委員會」來支持持溫和觀點的候選人、將他十幾歲的女兒不想再與他聯繫的事實，歸咎於新馬克斯主義者在校園鼓吹仇富思想、對監管制度的想法、與中國政府的關係，以及對台灣還有烏克蘭問題的看法。

《金融時報》形容，馬斯克反覆無常，但他認為自己是一個問題解決者，這些問題是從地球上潛在的生命終結到氣候變化，甚至交通。衰老是他唯一沒有試圖解決的威脅，馬斯克說「人們死去很重要。你希望史達林能活多久？

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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：羅元祺


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