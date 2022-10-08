TNL+ 2022/10/08,
性別

紐約巴納德學院2023年起在校內提供墮胎藥，羅訴韋德案遭推翻後如何影響美國校園？

紐約巴納德學院2023年起在校內提供墮胎藥，羅訴韋德案遭推翻後如何影響美國校園？
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

自明年秋季開始，位於紐約的巴納德學院（Banard College）宣布，將提供有需求的女學生相關的墮胎藥品。此舉也意味著，美國大學校園也正在以他們能夠協助的方式，對先前遭最高法院的決定做出應變策略。

文：Taylor Mei

在羅訴韋德案（Roe v. Wade）遭最高法院推翻後，美國部分州內的女性要尋找墮胎診所和取用墮胎藥物，更是難上加難，甚至有婦女不得不舟車勞頓，跨越半個美國至其他可合法墮胎的州，進行人工流產手術。

不過，自明（2023）年秋季開始，位於紐約的巴納德學院（Banard College）宣布，將提供有需求的女學生相關的墮胎藥品。此舉也意味著，美國大學校園也正在以他們能夠協助的方式，對先前遭最高法院的決定做出應變策略。

女子學院提供墮胎藥，盼協助有需要的學生度過難關

美國在七姊妹學院：巴納德學院、曼荷蓮學院（Mount Holyoke College）、史密斯學院（Smith College）、拉德克利夫學院（Radcliffe College）、瓦薩學院（Vassar College）、衛斯理學院（Wellesley College）、布林莫爾學院（Bryn Mawr College）中，隸屬於美國哥倫比亞大學的巴納德私立女子文理學院，於5日公開表示繼墮胎權遭推翻後，他們意識到支持女性的生殖權益及相關服務的重要性，因此巴納德學院校內醫療單位預計在2023年秋季開始，將開始提供墮胎藥物。

校方表示，雖然哥倫比亞大學歐文醫學中心（Irving Medical Center）可以提供高品質的生殖醫學服務，但面對未來可能會有的需求，已準備好解決辦法以備不時之需。巴納德學院一名大四學生勞（Niharika Rao）則表示，學生先前就已經要求學校要提供相關的服務了，「大學生使用校園內可以協助墮胎的資源不僅是被污名化，也是被政治化的。」勞說。

據《CNN》報導，在向校園社區提出的看法中，各大學高層表示：「從歷史和研究的角度來看，都強烈指出美國最高法院廢除憲法保障墮胎權益，將導致女性權益受損。」並指出羅訴韋德案在50年後遭推翻，若學生在學期間意外懷孕卻無法墮胎，也將間接衝擊大學校園造成畢業人數下降，對後續整體就業市場的穩定，也會造成一定程度的影響。

RTS9ETJ6
Photo Credit: Reuters / 達志影像
美國支持墮胎權的民眾

力抗墮胎權遭推翻，加州跨步捍衛女性生殖權

其實早在巴納德學院宣布可提供墮胎藥品前，加州州長紐森（Gavin Newsom）在2019年就已經簽署了一項法案，要求州內的各家公立大學在2023年開始，必須要能夠提供墮胎藥物。加州政府則會分配20萬美金（約新台幣632萬），給加州大學（UC）及加州州立大學（Cal State）系統的學生保健中心。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
TNL+ 首月體驗價 1 元，
加贈 LiTV 首月免費（見活動方案）
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。