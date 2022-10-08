2022/10/08,
健康

今日本土新增44534例、死亡76例，無特殊死亡個案

今日本土新增44534例、死亡76例，無特殊死亡個案
指揮中心提供

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中央流行疫情指揮中心今（8）日公布國內新增44534例確定病例，分別為44467例本土個案及67例境外移入；另確診個案中新增76例死亡。

中央流行疫情指揮中心今（8）日公布國內新增44534例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為44467例本土個案及67例境外移入；另確診個案中新增76例死亡。

今日新增病例

指揮中心表示，今日新增之44467例本土病例，為20589例男性、23868例女性、10例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上。較昨天少6243例，減少約12.3％；較上週六多了1427例，增加約3.3％。

個案分布由多至少為：新北市（8826例），台中市（5375例），台北市（4879例），桃園市（4630例），高雄市（4520例），台南市（3231例），彰化縣（2303例），屏東縣（1223例），新竹縣（1180例），苗栗縣（1155例），雲林縣（1107例），宜蘭縣（1082例），新竹市（960例），基隆市（834例），嘉義縣（765例），南投縣（715例），花蓮縣（651例），嘉義市（459例），台東縣（295例），澎湖縣（148例），金門縣（109例），連江縣（20例）。

指揮中心說明，今日新增67例境外移入個案中，為28例男性、39例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自法國（3例），美國及德國（各2例），泰國及韓國（各1例）移入，另58例感染國家調查中。入境日期介於2022年9月7日至10月7日。

入境旅客搭乘防疫計程車離開松機（1）
Photo Credit: 中央社

中重症與死亡個案

指揮中心指出，今日新增76例本土病例死亡個案，為39例男性、37例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、71例具慢性病史、50例未接種3劑以上疫苗。確診日介於2022年8月29日至10月5日，死亡日期介於9月17日至10月5日。

今日新增185例中重症，包括中症113例、重症72例。自今年截至10月7日共累計本土病例673萬2753例，中重症累計2萬9321名，其中1萬0611例死亡。目前輕症無症狀比例占全部病例99.56％。

今日沒有特殊死亡個案。至於兒童重症截至今日共239例，包括腦炎32例、肺炎25例、心肌炎2例、敗血症3例、哮吼11例、家中死亡8例、MIS-C 154例、共病4例，其中35例死亡。

疫苗施打狀況

在疫苗施打狀況方面，莊人祥表示，昨天6個月到4歲幼兒接種莫德納及輝瑞BNT疫苗共5326人，包括第一劑1975人次、第二劑3351人次，該年齡層疫苗涵蓋率第一劑40.4％、第二劑10.5％。莫德納次世代疫苗昨日共接種3萬6906人次。

到昨日為止，疫苗共接種5萬7574人次。疫苗涵蓋率第一劑93.7％、第二劑87.9％、第一次追加劑73.5％、第二次追加劑11.7％。65歲以上第二次追加劑40.0％。

新聞來源

新增44534例COVID-19確定病例，分別為44467例本土個案及67例境外移入（疾管署新聞稿）

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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：羅元祺


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