克里米亞大橋發生爆炸：威脅烏南俄軍補給，也象徵烏軍有能力威脅克里米亞半島

（中央社）莫斯科當局10月8日表示，連接俄羅斯與克里米亞的交通要道發生由汽車炸彈引起的爆炸。這座橋下方為供汽車行駛的路面，上方則供火車通行。

俄羅斯新聞媒體引述俄國反恐委員會指出「今天清晨6時7分（台北時間8日11時7分）在克里米亞大橋的公路路段上有一輛汽車炸彈發生爆炸，引發正經由鐵路通行的7個油罐車廂起火。」

這座橋連接俄羅斯本土與所併的克里米亞半島，是由俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）下令建造，於2018年落成。這座橋目前也是供對烏克蘭作戰，尤其烏克蘭南部俄軍運送軍事裝備的重要交通樞紐，部隊人員也會由此通行。

儘管俄烏戰事持續，但俄方先前仍維持這座交通要道的安全，但莫斯科也曾威脅基輔，若橋樑遭破壞就要展開報復。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

克里米亞大橋的戰略意義

《CNN》報導， 這座19公里長的橋​​樑——具有戰略意義，因為它將俄羅斯的克拉斯諾達爾地區與克里米亞半島連接起來，克里米亞半島於2014年被俄羅斯從烏克蘭吞併。這座橋橫跨刻赤海峽，連接黑海和亞速海，其中坐落著包括馬里烏波爾在內的烏克蘭主要港口。 《俄新社》在 克里米亞大橋 2018年通車時表示，大橋每天能夠負荷4萬輛汽車的車流量，每年能運送1400萬名乘客和1300萬噸貨物。

對於俄羅斯來說，這座橋也象徵著克里米亞與俄羅斯本土「在物理上的統一」。

Very clear view of the vehicle portion of the bridge that collapsed and the railway portion on fire. pic.twitter.com/fYsLJuHRcE — Rob Lee (@RALee85) October 8, 2022

烏克蘭方面的反應

《紐約時報》報導， 烏克蘭官員沒有對起火原因發表評論，儘管烏克蘭過去曾表示，這座橋將成為攻擊的合法目標。 「克里米亞，橋樑，開始」烏克蘭總統顧問 Mykhailo Podolyak8日 在推特上寫道。「 一切違法的，都必須銷毀。 所有被盜走的東西都 返回了烏克蘭。 所有俄羅斯佔領者都被驅逐。」

《紐約時報》訪問的一名 烏克蘭高級軍官，沒有否認烏軍是這次襲擊的幕後黑手，但也沒有證實這一點。「我只能說，準備為烏克蘭南部的佔領軍提供燃料的梯隊正在通過這座橋」這位軍官說，由於他沒有被允許對新聞媒體講話，他要求匿名。 這位軍官還補充說：「普亭應該高興。不是每個人都會在生日那天收到這麼貴重的禮物。」

Video of the fire on the railroad portion of the Crimean Bridge. https://t.co/N8tzlrtv0j pic.twitter.com/CwroM2ScUf — Rob Lee (@RALee85) October 8, 2022

克里米亞大橋遇襲的後續效應

《衛報》分析， 這座橋對俄羅斯具有高度的象徵意義，也是俄羅斯軍隊在克里米亞和烏克蘭南部佔領區的重要後勤補給路線。特別在大橋被破壞後，造成烏南的俄羅斯軍隊只剩下一條鐵路供應線——位在克拉斯諾達爾和梅利托波爾之間——並且在烏克蘭軍隊的襲擊範圍內。

在過去俄烏戰爭爆發的9個月內，俄羅斯一直認為克里米亞——包括 克里米亞大 橋——超出了烏克蘭軍隊的打擊範圍。然而，在過去的兩個月裡，包括薩基基地在內的克里米亞地區發生了一系列的爆炸事件，這讓人們越來越相信基輔可以重新奪回克里米亞。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航