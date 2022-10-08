中共19屆七中全會登場：作為二十大預備會議，將討論習近平「數十年來影響最大」的政治報告
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按慣例中共中央總書記習近平會就二十大報告討論稿向七中全會作說明，全會討論通過後提請二十大審議。北京學者表示，由於中國和當今世界都處於歷史交叉口，二十大報告將是「數十年來影響最大的」一份政治報告。
（中央社）中國共產黨第19屆中央委員第七次全體會議10月9日將在北京登場。依往例，這次會議將討論預定在中共二十大上，由總書記習近平發表的報告，以及黨章修正案，被視為中共二十大的預備會議。
此外，依照外界較忽略的往例，中共19屆七中全會還將決定二十大主席團的常務委員名單。而在慣例上，中共每次黨代會主席團常委名單中，都會納入已退休的前政治局常委。
中共目前尚未公布19屆七中全會的具體日程。但依往例，近幾屆七中全會的會議天數均為4天，因此預料會議將於12日結束，緊接著中共二十大就將於10月16日登場。而形式上，二十大在10月16日開幕等會議日程，要由19屆七中全會通過。
除將討論習近平將於二十大發表的第19屆中央委員會報告，以及備受矚目的黨章修正案外，中共19屆七中全會依例也將討論19屆中紀委將在二十大上進行的工作報告。
此外，中共19屆七中全會還將審議19屆政治局「貫徹執行中央八項規定情況報告」及「關於黨的十九大以來整治形式主義為基層減負工作情況的報告」。
依規定，中共19屆七中全會將討論近段期間因案落馬的中央委員的違紀情節報告，並追認政治局開除這些中央委員黨籍的決議。而由此產生的中央委員缺額，也將由候補中央委員內遞補。因此，包括前中國司法部長傅政華等落馬中央委員被開除黨籍的決議，也將在全會中追認。
慣例上，中共各屆七中全會都是下一次黨代會的預備會議。但會後的公報，並不會公布修改後的新黨章及二十大報告內容，都須等到二十大會議期間才會明朗。至於前述的中共二十大主席團常委名單，依例將在二十大開幕前一天才會正式公布。
由於習近平可望打破文革後確立的慣例，連任第3任總書記，加上在黨內權力穩固，使黨內退休元老的態度成為他在連任之路上的唯一變數。因此，依例將納入中共二十大主席團常委，如105歲的宋平、96歲的江澤民、94歲的朱鎔基、80歲的胡錦濤及溫家寶等人的態度，受到外界注意。
會中討論的習近平報告，將會是「數十年來影響最大」
香港《明報》分析，按慣例中共中央總書記習近平會就二十大報告討論稿向七中全會作說明，全會討論通過後提請二十大審議。北京學者表示，由於中國和當今世界都處於歷史交叉口，二十大報告將是「數十年來影響最大的」一份政治報告。
中共中央黨校（國家行政學院）公共管理教研部教授竹立家指，相較於十九大報告，二十大報告會從10年的時間跨度中總結經驗，同時也將在30年宏觀發展方向下重點制定未來5年路線圖。因中國特色社會主義發展至今已無「教科書」可參照，更需依靠自身從歷史縱深處總結經驗與規律，從宏觀角度謀長遠，錨定大方向。
討論19屆中紀委的工作報告
中共19屆七中全會的另一項任務，是討論第19屆中紀委的工作報告。《中時新聞網》報導，中共第19屆中紀委的工作報告，10月7日已經於第19屆中央紀律檢查委員會第七次全體會議中提出。這場會議由中紀委常務委員會主持，中共政治局常委、中紀委書記趙樂際講話。出席這次全會的有中央紀委委員129人，列席2人。
等中共二十大在北京揭幕後，將選舉出新一屆中央委員會和中央紀律檢查委員會。
《新華社》報導，中共十八大以來，有超過500名中管幹部被立案審查調查。截至2022年4月底，紀檢監察機關共立案審查調查438.8萬件、470.9萬人；查處違反中央八項規定精神問題72.3萬起，給予黨紀政務處分64.4萬人。
前一次中央委員全體會議提出的重要內容
《ETtoday新聞雲》報導，中共在前一次的十九大六中全會上，提出了中國共產黨第三份歷史決議，為中共總書記習近平奠定了堪比前中共領導人毛澤東、鄧小平的地位。長達7400多字的會議公報指出，習近平思想是「當代中國馬克思主義、21世紀馬克思主義，是中華文化和中國精神的時代精華，實現了馬克思主義中國化新的飛躍。」
新聞來源
- 中共19屆七中全會9日登場 如同20大預備會議（中央社）
- 北京聞風：七中全會明日舉行 為二十大做最後準備（明報）
- 中紀委通過二十大工作報告 提請七中全會審議（中時新聞網）
- 黨的十八大以來全面從嚴治黨成就綜述（新華社）
- 中共十九大七中全會舉行 標誌二十大進入最後準備階段（ETtoday新聞雲）
延伸閱讀
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：羅元祺
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中小企業紓困貸款2022攻略：申請條件、資格報你知！
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除政府對中小企業推出企業紓困方案之外，市面上也有如中租企金這類值得信賴的融資租賃公司，提供客製化諮詢服務及安全有保障的管道、方案，在瞭解企業營運現況、資源需求後，量身打造出適合的融資方案，協助國內中小企業挺過難關。
近幾年受到疫情影響，大環境十分不景氣，其中，不少中小企業首當其衝，面臨許多營運困難、需要周轉資金，為了復甦經濟、緩解問題，除了政府針對中小企業推出企業紓困方案之外，民間也有值得信賴的融資租賃公司，提供安全有保障的管道及優惠方案，攜手協助國內經濟支柱──中小企業挺過難關。
想知道自家企業是否符合企業紓困貸款資格？先一覽所需條件
想要申請政府的中小企業紓困貸款，須符合以下條件：
- 依法辦理公司登記、商業登記、有限合夥登記，或無上述登記而有稅籍登記，或依商業登記法第五條得免辦理登記之小規模商業。
- 自中華民國109年1月起至111年12月止，任連續2個月之月平均或任一個月，與「107年同期、108年同期、108年下半年之月平均、109年內任連續2個月之月平均或任1個月、110年內任連續2個月之月平均或任1個月、111年內任連續2個月之月平均或任1個月」相比，營業額減少達15%。
- 其他經主管機關依不同產業規定應符合的要件。
此外，這邊也列出行政院對於中小企業的定義，提供大家參考：指有依法辦理公司登記、商業登記、稅籍登記、有限合夥登記的企業，且實收資本額在新台幣1億元以下，或僱用員工未滿200人的公司。
除了企業紓困貸款100萬專案，還有這3大貸款方案可申請！
為了降低疫情對國內經濟造成的衝擊，央行提供的中小型企業融資專案祭出相關優惠，以期協助企業度過難關，然而今年雖確定不續辦，但2022年經濟部仍針對企業提供解決資金問題的方案，主要有「舊有貸款展延」、「營運資金貸款」以及「振興資金貸款」3種，以下將介紹這些貸款方案的申請額度、期限等內容，提供給大家參考：
1. 舊有貸款展延
相關規定：受影響事業於中華民國110年6月1日前已辦理的貸款，可申請展延本金償還期限（含寬限期），中華民國109年、110年5月至12月及110年受影響中小型事業的第一款貸款，可辦理利息減免。
貸款期限：最長1年
貸款利息與額度：利率最高按中華郵政一年期定期儲金機動利率計算。每家利息補貼金額以新臺幣22萬元為上限。
2. 營運資金貸款
相關規定：受影響事業所需，用以支付員工薪資及廠房、營業場所或辦公場所租金時得予申辦。
貸款期限：每筆貸款期限最長3年，含寬限期最長1年（利息補貼最長6個月）
貸款利息與額度：於中華民國109年、110年5月至12月及110年受影響中小型事業的第一款貸款，貸款利息得以補貼，利率最高按中華郵政二年期定期儲金機動利率加百分之一計算。每家利息補貼金額以新臺幣5.5萬元為上限。此外，員工薪資與租金貸款額度均視申貸前一個月受影響事業的投保情況而定，最高核給6個月薪資／租金總額，總貸款額度最高為新臺幣600萬元。
3. 振興資金貸款
相關規定：受影響事業所需振興週轉資金時可予以申辦。
貸款期限：每筆貸款期限最長5年，含寬限期最長1年（利息補貼最長1年）
貸款利息與額度：中華民國109年、110年5月至12月及110年受影響中小型事業辦理第一款及前款貸款，利息得予補貼。補貼利率最高按中華郵政二年期定期儲金機動利率計算。前款貸款額度，最高為新臺幣1億5千萬元。每家利息補貼金額以新臺幣22萬元為上限。
＊以上僅簡單列出政府針對中小企業推出的企業紓困方案初步介紹，詳情可參考經濟部發布的資金紓困振興貸款及利息補貼作業要點。
申請後何時可以獲得資金援助？掌握企業紓困貸款條件審核方式
申請貸款時，需準備相關證明文件，包含企業登記證明、營業狀況（像是來客數統計表、存摺、銀行網銀紀錄、報表等其他收入支出資料）等文件。若是在中華民國110年受影響之中小型事業，應於111年6月1日起至111年12月31日期間內向金融機構提出申請，最遲便會於112年6月30日以前動撥完畢。
相挺中小企業度過難關最佳夥伴｜各式紓困貸款管道統整
除了政府的企業紓困方案，其他像是銀行、融資租賃公司、民間貸款等，也都有提供中小企業貸款方案，以下簡單說明不同管道的申辦差異：
1. 中央（政府）企業紓困貸款：
申請名額多，資金來源安全有保障，但審核時間較長、申請流程繁瑣，可能需要至少半年以上的時間。
2. 銀行貸款：
個人與企業皆可申請貸款，不過申請門檻較高，對於信用條件較嚴苛，申請後撥款約需等待1～2週。
3. 融資租賃公司：
貸款門檻較彈性，核撥時間快速，通常僅需3個工作天就可完成，且有些會提供多元化的資貸、租賃或分期方案選擇。
4. 民間貸款：
個人與企業皆可申請，但每家貸款申請條件、利率計算方式與撥款速度皆不同，挑選時須留意。
由以上比較可知，政府與銀行的企業紓困方式申請門檻高、申請流程較繁瑣，且等待撥款的時間也較久，因此，越來越多中小企業會選擇值得信賴的融資租賃公司申辦。
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本文章內容由「中租迪和」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。