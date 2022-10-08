中共19屆七中全會登場：作為二十大預備會議，將討論習近平「數十年來影響最大」的政治報告

（中央社）中國共產黨第19屆中央委員第七次全體會議10月9日將在北京登場。依往例，這次會議將討論預定在中共二十大上，由總書記習近平發表的報告，以及黨章修正案，被視為中共二十大的預備會議。

此外，依照外界較忽略的往例，中共19屆七中全會還將決定二十大主席團的常務委員名單。而在慣例上，中共每次黨代會主席團常委名單中，都會納入已退休的前政治局常委。

中共目前尚未公布19屆七中全會的具體日程。但依往例，近幾屆七中全會的會議天數均為4天，因此預料會議將於12日結束，緊接著中共二十大就將於10月16日登場。而形式上，二十大在10月16日開幕等會議日程，要由19屆七中全會通過。

除將討論習近平將於二十大發表的第19屆中央委員會報告，以及備受矚目的黨章修正案外，中共19屆七中全會依例也將討論19屆中紀委將在二十大上進行的工作報告。

此外，中共19屆七中全會還將審議19屆政治局「貫徹執行中央八項規定情況報告」及「關於黨的十九大以來整治形式主義為基層減負工作情況的報告」。

依規定，中共19屆七中全會將討論近段期間因案落馬的中央委員的違紀情節報告，並追認政治局開除這些中央委員黨籍的決議。而由此產生的中央委員缺額，也將由候補中央委員內遞補。因此，包括前中國司法部長傅政華等落馬中央委員被開除黨籍的決議，也將在全會中追認。

慣例上，中共各屆七中全會都是下一次黨代會的預備會議。但會後的公報，並不會公布修改後的新黨章及二十大報告內容，都須等到二十大會議期間才會明朗。至於前述的中共二十大主席團常委名單，依例將在二十大開幕前一天才會正式公布。

由於習近平可望打破文革後確立的慣例，連任第3任總書記，加上在黨內權力穩固，使黨內退休元老的態度成為他在連任之路上的唯一變數。因此，依例將納入中共二十大主席團常委，如105歲的宋平、96歲的江澤民、94歲的朱鎔基、80歲的胡錦濤及溫家寶等人的態度，受到外界注意。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

會中討論的習近平報告，將會是「數十年來影響最大」

香港《明報》分析，按慣例中共中央總書記習近平會就二十大報告討論稿向七中全會作說明，全會討論通過後提請二十大審議。北京學者表示，由於中國和當今世界都處於歷史交叉口，二十大報告將是「數十年來影響最大的」一份政治報告。

中共中央黨校（國家行政學院）公共管理教研部教授竹立家指，相較於十九大報告，二十大報告會從10年的時間跨度中總結經驗，同時也將在30年宏觀發展方向下重點制定未來5年路線圖。因中國特色社會主義發展至今已無「教科書」可參照，更需依靠自身從歷史縱深處總結經驗與規律，從宏觀角度謀長遠，錨定大方向。

討論19屆中紀委的工作報告

中共19屆七中全會的另一項任務，是討論第19屆中紀委的工作報告。《中時新聞網》報導，中共第19屆中紀委的工作報告，10月7日已經於第19屆中央紀律檢查委員會第七次全體會議中提出。這場會議由中紀委常務委員會主持，中共政治局常委、中紀委書記趙樂際講話。出席這次全會的有中央紀委委員129人，列席2人。

等中共二十大在北京揭幕後，將選舉出新一屆中央委員會和中央紀律檢查委員會。

《新華社》報導，中共十八大以來，有超過500名中管幹部被立案審查調查。截至2022年4月底，紀檢監察機關共立案審查調查438.8萬件、470.9萬人；查處違反中央八項規定精神問題72.3萬起，給予黨紀政務處分64.4萬人。

前一次中央委員全體會議提出的重要內容

《ETtoday新聞雲》報導，中共在前一次的十九大六中全會上，提出了中國共產黨第三份歷史決議，為中共總書記習近平奠定了堪比前中共領導人毛澤東、鄧小平的地位。長達7400多字的會議公報指出，習近平思想是「當代中國馬克思主義、21世紀馬克思主義，是中華文化和中國精神的時代精華，實現了馬克思主義中國化新的飛躍。」

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：羅元祺