從Zara到愛迪達都在用：芬蘭的「回收再造纖維」，能改變服裝產業生產方式嗎？
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麥・索米農是世界自然基金會森林方面的專家。她說，「木漿和其他可選的纖維能夠提供多樣的紡織材料，因此能減輕傳統紡織對諸如棉花等原材料需求產生的負擔。不過這取決於他們如何使用能源，所有生產程序，以及他們如何利用廢料。」
佩特里・阿拉瓦（Petri Alava）過去一直穿筆挺的西裝和皮鞋去上班，他的工作是管理一個銷售包括從雜誌到園藝工具等眾多物品的大型公司。
現在他在經營芬蘭一家初創公司，在辦公室大家都穿襪子走來走去，他很自豪地穿著一件圓領T恤，體恤下擺系在寬鬆的短褲裏。這種T恤是用回收服裝纖維製成。
他的公司Infinited Fiber大量投資一種能把那些本來會焚燒或送入垃圾場的紡織物變成新的衣服纖維的技術。
這種纖維面料被稱作Infinna，現在已經被一些諸如戶外品牌Patagonia、H&M和擁有Zara的Inditex集團的全球品牌採用。 「這是一種質量優質的紡織纖維，其外觀和手感都像棉花，」 佩特里・阿拉瓦邊說邊用手指揉搓著他自己的海軍藍T恤，「而且這也解決了一個很大的浪費問題。」
根據非盈利組織「全球時尚議程」的資料，全世界上每年約產生9200萬噸紡織物廢料，如果紡織品生產按照目前的速度發展的話，這個數字到2030年會增加到13400萬噸。
對於不熟悉的人來說，Infinited Fiber回收纖維的樣品看上去像羊毛一樣；柔軟，蓬鬆，呈奶油色。佩特里・阿拉瓦解釋說，這種產品生產經過了複雜、多個步驟的工序，開始是把老舊紡織品切碎，去除合成材料，染色，最後用提取的纖維素製成新的纖維。
製成的纖維隨後就能「進入傳統的生產過程」，也就是市場上常見的品牌使用的生產過程，新材料取代了棉花和合成纖維，被製成襯衣，裙子和牛仔布等多種服裝。
佩特里・阿拉瓦說，製造新型纖維所使用的技術都是1980年代以後一直有的技術，但是過去幾年技術迅速發展令大規模生產這種纖維成為現實。
與此同時，他認為市場上的大品牌也更注意「尋求改變材料運用」，零零後和所謂Z世代消費群體越來越關注購物的可持續性。他笑著說，「對像我這個年紀的人來說，他們是不同的物種，不同的消費者。」
這家公司已經變得很有吸引力，他們的技術令許多人感興趣，因為最近他們宣佈要投資4億歐元在拉普蘭（Lapland）一個停工的造紙廠建造第一個商業規模的工廠。
他們的目標是要在工廠2025年進入全面生產的時候，每年能夠生產3萬噸纖維。這相當於生產1億件T恤衫所需的纖維。
阿爾托大學（Aalto）的時尚研究副教授基爾西・尼尼邁基（Kirsi Niinimäki）說，「我認為他們會產生很大的影響，想想整個紡織系統，目前存在的以及我們已經浪費了多少紡織物。」
「這是個很好的例子，說明我們實際上能夠完善此事，真正地進入循環經濟。」
Infinited Fiber的發展同芬蘭的大視角密切相關，即芬蘭希望成為歐洲主要的循環經濟體，集中於對資源的再利用和節約。2016年，芬蘭成為世界第一個建立達成這一目標全國路線圖的國家。
芬蘭其他幾個創始公司也在尋求大規模製造新紡織纖維的途徑，同時減少有害排放和有害化物。這些公司包括Spinnova，這家設在芬蘭中部於韋斯屈萊（Jyväskylä）的紡織廠把生木漿中的纖維素轉化為能夠紡織的纖維。
他們還和世界主要的一個木漿製造商、總部在巴西的紙漿和紙張公司Suzano建立了伙伴關係。該公司表示，他們的紡織技術甚至可以用來用其他材料製造新纖維，例如能夠製成漿的稻草和碎皮革。
詹恩・波拉寧（Janne Poranen）是Spinnova的聯合創辦人。他說，「當然目前的產量還很小，（但是）我們同Suzano的計劃是在今後10年將把年產量提高到100萬噸。」
他沒有詳細說明如何具體實現這個目標，他拒絶做出任何財政預測，他承認公司還沒有決定在芬蘭以外的第一個大型生產工廠建在哪個大陸。
不過Spinnova的故事仍然吸引來全球不少關注，現在包括芬蘭高端服裝品牌瑪莉美歌（Marimekko）和戶外服裝公司North Face、Bergans和愛迪達（Adidas）都使用了他們的產品，他們最近為遠足者設計的限量版的保暖連帽衫就使用了他們的產品。
詹恩・波拉寧對Spinnova材料紡織出的產品有長遠規劃，希望他們的產品能夠獲得可持續並且耐用的聲譽，就和當初Gor-Tex防水技術變得家喻戶曉一樣。
在歐洲其他地方，也有一些公司在開發循環利用的紗線的技術，包括瑞典的創始公司Renewcell，和「光・纖紡織」（Bright.fiber Textiles），他們計劃2023年在荷蘭設立第一家工廠。
不過專家說，這些新紡織纖維公司在計劃擴大生產的時候會遇到一系列挑戰。
基爾西・尼尼邁基指出，在可持續性方面，服裝生產行業直到最近一直發展比其他行業緩慢，這表明行業轉變速度要比像Spinnova和Infinited Fiber這類公司希望的更慢。
她說，「沿用從前一直採用的方法生產很容易，只需要在增加規模，就能向更高效的工業製造發展。」
「並不存在很大壓力要改變已有的行業系統。」 不過她希望至少在歐盟，旨在確保服裝行業集中發展可持續，耐久產品的新規定能加速「觀點改變」。
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【馬力歐陪你喝一杯】TCCF創意內容大會 - 未來內容展「擴增宇宙，運算中」打通文化與科技的任督二脈！專訪文策院文化科技處處長李懷瑾、策展人馮建彰
我們想讓你知道的是
究竟什麼是「未來內容」？沉浸式展演的發展趨勢又是什麼？我們邀請到文策院文化科技處處長李懷瑾與本屆未來內容展策展人馮建彰，分享有關XR娛樂體驗的第一手觀察，還有今年未來內容展必看的作品。
收聽管道如下：
即將在11月3日至13日登場的TCCF創意內容大會（Taiwan Creative Content Fest），今年邁入第三屆，其中的未來內容展集結了年度最具代表性沉浸式國內外作品，以「擴增宇宙，運算中」為主題，匯聚橫跨NFT、XR、互動投影、LED、APP等多種體驗媒介，並展演IP、運動、時尚、ACG、音樂、表演藝術、視覺藝術、文化資產、出版等不同的內容領域，可說是全年度結合文化科技與商業規劃最有看頭的展會。
本集《馬力歐陪你喝一杯》邀請到本屆未來內容展策展人——「二馬」馮建彰，和我們暢談他的策展理念，同時也邀請文化內容策進院（文策院）文化科技處處長李懷瑾Grace，和我們聊聊她豐富的XR策展經驗，與聽眾讀者剖析目前沉浸式內容展演發展的最新趨勢，並分享如何透過沉浸式體驗在文化內容與商業之間搭建起一座黃金之橋，開啟未來內容的各種發展可能。
打通創作者任督二脈的最佳場域
在擔任本次未來內容展策展人以前，其實二馬主要從事流行音樂演唱會工作，二十多年累積了上百場演唱會舞台設計經驗。直到幾年前他受邀擔任高雄電影節XR單元評審，當時一口氣看了30多部最新的XR作品，讓他簡直大開眼界。二馬嘆道：「那時候對於我一個從來沒有做過XR內容的人來說，真的是打通任督二脈的創意來源。甚至讓我覺得如果再繼續做一般的舞台設計，我也太淺了吧！原來那個宇宙這麼大，你看到的不僅是作品，而是那個宇宙已經有個洞口，你應該要跳進去！」
彼時的驚艷，讓二馬不僅轉型做創作，也爭取策劃今年的未來內容展，希望能帶給更多像他一樣的創作者，一個能刺激想像的展演活動。
有趣的是，當年高雄電影節XR單元的策展人正是Grace。一直投入XR內容產業的Grace，也點出目前沉浸式內容展演的難處：「現在XR內容門檻蠻高的，因為可能頭顯 （headset） 不夠普及，此外一些大型的投影互動裝置，展演都相對複雜，而這也凸顯要看到這類型作品的最佳場域就是影展或展會。」Grace也補充說：「除了雄影之外，未來內容展我覺得其實是很好的一個機會，讓台北又多了這樣的一個平台，去展示、討論更多種文化科技應用的可能性。」
還沒到元宇宙，我們仍在擴增宇宙運算中
不過究竟什麼是未來內容？相信有很多人心中有這個疑問。對於這個問題，二馬用VHS錄影帶出租到DVD時代、一路到今天的OTT影音串流的發展史為例。「我們的科技不斷進步，也改變人們接收內容的方式。不過內容的核心是一樣的，可能是電影、戲劇、或音樂劇，只是最後傳遞給你的方式不一樣。」而所謂「未來」，二馬則認為是「用科技的方法，讓你表達你的創作面向，傳遞作品給觀眾。」
如同科幻小說家威廉．吉布森（William Ford Gibson）的名言：「未來已經到來，只是尚未普及。」儘管這一兩年相當火熱的「元宇宙」一詞走進大眾視野，但真正進入元宇宙的人並沒有那麼多。「我們現在身處的，是個一個還在進化、過渡的世代。」二馬說明這次策展主題「擴增宇宙，運算中」，便是想要回應這樣的時代現象。
Grace也補充道：「現在大家都會一直強調我們馬上要去元宇宙，可是在進元宇宙之前，我們現在要處理的其實是虛、實整合的東西。」而未來內容展正是在這樣的大架構下，爬梳台灣在各方面應用的案例以及發展優勢。
例如民俗工藝、宮廟文化與沉浸體驗技術的結合，Grace分享今年參展的XRSPACE 「新台潮宮廟元宇宙」，便是在虛擬環境中還原北港朝天宮從廣場到正殿的實景，從點燈、擲茭、蓋鐘到解籤等參拜儀式，都可以在元宇宙中體驗。已經先參拜過的Grace直說這個經驗非常酷，「他們想像未來在這廟宇的空間，還有其他的文化展演形式，比如歌手可以在這邊辦演唱會。更重要的是，運用新科技打破原本實體的限制，以『新台潮宮廟元宇宙』為例，就是世界各地的人都有機會體驗到我們的宮廟文化。」
除此之外，台灣社會的多元性結合科技強項，幾乎讓任何題材都有機會實現。例如：今年獲得威尼斯影展沉浸式競賽最佳體驗大獎的《無法離開的人》，講述的是台灣白色恐怖的歷史，導演陳芯宜利用VR 360度的技術，使觀眾共感1950年代政治受難者的生命經歷。「這是導演的手法跟他對科技的了解跟應用，才能夠傳遞一般電影看不到的故事。」二馬與Grace都極力推薦大家到未來內容展感受這部作品。
XR是一種新的說故事方式
沉浸式技術不僅有VR，未來內容展強調的是所謂「XR」的多種應用。VR是需要配戴頭顯的；AR則是用手機就能體驗的擴增實境；此外還有數位投影的互動式內容，觀眾完全不需要使用任何裝置，只要進到空間中就能沉浸其中。
「其實現在愈來愈多VR作品，已經藉由一些科技（比如5G），嘗試『多人體驗』的可能性。」Grace介紹了今年國際邀件的作品之一《永恆聖母院》（Eternal Notre-Dame），這是在巴黎聖母院遭大火之後，於虛擬環境中重現的版本，觀眾可以結伴體驗並在VR中看到彼此並且互動。這個案例象徵著在一線的內容創作者之外，沉浸式科技愈來愈有機會觸及到更多族群的人，也逐漸發展出一些商業營運的模式。
而身為VR深度愛好者的二馬，不僅平時運動都戴著VR頭顯追劇，創作上也致力探索VR的潛力。例如這次未來內容展他與高雄市電影館合作的《請神造夢：XR沉浸式演唱會》，預計在展會開始前先在高雄Live Warehouse舉辦一場現場演唱會，「唱到其中兩首歌的時候，現場的人要戴起VR頭顯，你戴上去以後就看不到現場了，可是聽到的是跟舞台上的樂團表演。」二馬說明這裡涉及到的是5G多人同步技術，「頭顯總共有60組，規模非常龐大。」而在未來內容展期間可以體驗的，就會是演唱會當時拍攝的VR版。
雖然這不是二馬首次在演唱會中導入XR技術，但他提到相較於五年前，今天要做到相同的效果成本已經大幅降低。「如果這個公式是成功的，那其實它可被複製。加上VR未來更輕便的話，或變成是MR、AR，你在小巨蛋看演唱會，可能天空可以飄出很多舞台上LED裡面延展出來的動畫。更令人興奮的是，在未來可以參與演唱會的途徑變得更豐富，光是演唱會門票銷售的方式就非常多元了，有現場票、線上同步參與的VR票，還有在現場又參與VR沉浸體驗的票！」顯見沉浸式體驗的商業潛力不在話下。
國內外精彩作品來未來內容展一次看！
今年展區以「擴增宇宙運算中」為主軸，以一系列多重宇宙展現元宇宙的即時特性，帶領大家從現實世界通往虛擬世界的擴增元宇宙，一起探索、思考、體驗並參與其中，感受現在進行式的元宇宙發展。
這次展覽總共匯聚了18件最具代表性的未來內容，除了前面介紹到的精彩案例，最後Grace 和二馬再各自推薦了到未來內容展不容錯過的作品。Grace個人很喜歡的是《天野喜孝VR美術館》，「天野喜孝就是創作《科學小飛俠》的藝術家，今年有來自台灣的團隊邦鼎科技把他所有原本2D的畫作做成一個 VR 美術館，在裡面可以看到天野老師的畫作浮現出來，視覺尺寸大到觀眾幾乎是親臨在它前面。我看那件作品的時候非常感動，因為你沒有想過有一天可以跟它有這樣的接觸。」
二馬則說這次有很多有趣的作品因為空間限制沒辦法放進展場，不過透過5G技術順暢同步主展場之外的其他場館。「光影沉浸作品《無濜》到時候在會場裡面可以體驗，同步連線到台北101的AMBI SPACE ONE，兩個沉浸式空間即時連線，當下兩個地方的體驗消費者會看到彼此。」他認為不論是相關產業的專業觀眾，或者是一般消費者，《無濜》都能帶給大家很多未來想像。
從長遠的角度來展望未來，探勘創意將何去何從，以及技術該如何輔助內容發展，儘管現實仍存在不少技術難題需要克服，但二馬與Grace相信，正在運算中的未來元宇宙，需要針對體驗的便利性進行更多的思考和提升，因為唯有不斷地進化、不斷地演變、不斷地嘗試，才能持續運算出那條打破真實與虛擬的道路，真正開啟元宇宙的大門，將未來掌握在手中。2022未來內容展的精彩可期，二馬與Grace也預告，10月中旬將開放展期間部分作品的體驗預約。聽眾讀者趕快拿出行事曆，記下這場能打通你任督二脈的文化科技盛事吧！
2022 TCCF 創意內容大會｜未來內容展「擴增宇宙，運算中」Web3.0開啟了數位世界邁向元宇宙的大門，讓現實世界在即時運算下快速擴增「多重宇宙」。2022未來內容展以「擴增宇宙，運算中」為主軸，便是意味蘊釀元宇宙時代的娛樂體驗、展現將內容產業帶往未來的企圖心。從故事力策展出發，結合科技藝術衍擘畫新未來內容藍圖，帶領參展者體驗內容敘事感官疆界與全新媒體科技應用與商機，在文化內容與商業之間搭建起一座黃金之橋。
TCCF創意內容大會 - 未來內容展
- 2022年11月3日至13日
- 松山文創園區2、3號倉庫