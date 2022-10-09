2022/10/09,
印太

北韓凌晨再發射2枚彈道飛彈，美軍方表示正與盟國和夥伴密切磋商

北韓凌晨再發射2枚彈道飛彈，美軍方表示正與盟國和夥伴密切磋商
Photo Credit: Reuters / 達志影像

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北韓於今（9）日凌晨1時左右再度發射兩枚彈道飛彈，日本方面指出，兩枚飛彈都落在專屬經濟區（EEZ）之外。美國方面則評估，最新的試射行動不會對美國人員或盟國構成威脅。

（中央社）《韓聯社》引述韓國軍方說法報導，北韓今（9）日向東部海域發射1枚彈道飛彈。這是北韓在2週內的第7次試射行動。

《法新社》報導，南韓聯合參謀本部宣布，這是北韓在2週內的第7次試射，但該部並未說明細節。

日本首相辦公室也在推特發文，證實上述消息，「北韓剛才疑似發射1枚彈道飛彈。進一步消息容後公布。」

《日本放送協會》（NHK）報導，日本政府表示，這枚飛彈已掉落在日本專屬經濟區（EEZ）之外的海域。日本海岸警衛隊表示，迄今為止尚未接獲任何日本船隻受損的通報。

在此次發射之前，美國和韓國的聯合軍演已於8日落幕。本週稍早，日本和美國也在日本週邊區域進行有美軍航艦「雷根號」（USS Ronald Reagan）參與的聯合軍演。

針對其最近的一系列飛彈試射之舉，北韓昨天辯稱，這是對美國軍事威脅的合法反擊。

北韓再發射2枚彈道飛彈，美稱正與盟國密切磋商

《路透社》報導，日本防衛副大臣井野俊郎表示，這2枚飛彈的飛行高度為100公里，射程則為350公里。第1枚飛彈於凌晨1時47分（台灣時間12時47分）左右發射，第2枚在約6分鐘後發射。

井野俊郎指出，2枚飛彈都落在日本專屬經濟區（EEZ）外，當局正調查飛彈種類，並釐清它們是否為潛射彈道飛彈。

北韓發射飛彈後，美國軍方表示正與盟國和夥伴密切磋商，並稱此舉突顯北韓核武和彈道飛彈計畫「破壞穩定的影響」。

美國方面評估，最新的試射行動不會對美國人員或盟國構成威脅。

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Photo Credit: 美軍印太司令部

總部位於夏威夷的美軍印太司令部（US Indo-Pacific Command）發布聲明稱，「美國協防韓國和日本的承諾仍然堅不可摧。」

北韓4日試射一枚中程彈道飛彈（IRBM）飛越日本上空，導致日本當局罕見啟動「全國瞬時警報系統」（J-Alert）。美國7日就北韓近期的頻繁試射實施新一輪制裁。

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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：楊士範


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