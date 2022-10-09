2022/10/09,
歐洲

拉脫維亞代表處慶雙十，烏克蘭音樂家唱奏「月亮代表我的心」、「雨夜花」等台灣民謠

拉脫維亞代表處慶雙十，烏克蘭音樂家唱奏「月亮代表我的心」、「雨夜花」等台灣民謠
Photo Credit: 駐拉脫維亞代表處

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國慶前夕，駐外館舍已染上一股熱鬧的慶祝氛圍。拉脫維亞代表處於6日舉辦國慶酒會，會中不但有近200位政治、科研人士出席，更有烏克蘭音樂家以別具特色的班杜拉琴演奏、演唱「月亮代表我的心」、「雨夜花」等台灣民謠。

（中央社）駐拉脫維亞代表處近日舉行國慶酒會，近200名政治、科研等領域人士出席，還有烏克蘭音樂家應邀以國寶樂器班杜拉琴演奏台灣民謠，並以台語背詞、演唱，熱鬧景象近年僅見。

繼4日在愛沙尼亞首都塔林（Tallinn）舉辦後，駐處6日在拉脫維亞首都里加（Riga）舉行中華民國（台灣）111年國慶酒會，出席賓客包括拉國官員、國會議員，以及產業、學術、媒體等各領域代表和駐拉外交使團人員。近日前往拉脫維亞訪問的中山大學校長鄭英耀及該校教授一行25人也應邀與會。

駐拉脫維亞代表李憲章致詞表示，今年恰逢台灣在拉脫維亞設立代表處30周年，是回顧台拉關係、承諾持續深化雙邊互惠友好情誼的莊嚴時刻。

李憲章說，台灣與拉脫維亞的歷史淵源可上溯至1920年代，雙方追求自由、民主及維護國家主權與獨立的歷程具相似之處，更同樣是位居對抗中國及俄羅斯等共產主義和霸權軍事威脅的第一線，可謂共享普世價值、理念相近的民主同盟。李憲章感謝拉脫維亞政府及國會過去3年來大力支持台灣參與世界衛生組織（WHO）等國際組織。

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Photo Credit: 駐拉脫維亞代表處

俄羅斯2月全面侵略烏克蘭，李憲章提到，台灣堅定支持民主陣營反對極權侵略，政府近日也發布聲明，譴責俄羅斯違反國際法、在遭俄軍占領的烏克蘭部分領土推動非法公投。台灣拒絕認可俄羅斯舉辦的非法公投及兼併烏國領土的行徑。

此外，李憲章指出，俄烏戰爭爆發後，台灣積極參與西方對俄制裁，並捐助總計700噸物資及3300萬美元協助烏克蘭難民，其中有100萬美元援贈拉脫維亞協助安置在拉難民。

李憲章也與賓客分享台灣在防疫、經濟及重要產業的亮眼表現。

拉脫維亞國會友台小組主席福燦（Janis Vucans）致詞時介紹台、拉雙邊過去一年的合作成果，並感謝台灣參與對俄制裁、援助烏克蘭，強化民主國家的團結互助。接受台灣100萬美元善款的拉國慈善組織Ziedot主席蒂曼塔（Rūta Dimanta）也表示台灣是拉脫維亞和烏克蘭的「真朋友」，並說明善款運用情形。

李憲章會後表示，今年國慶酒會是近年出席人數最多的一次，顯示台、拉關係升溫。與會賓客並提到，台灣的援烏義舉廣獲波羅的海地區民眾認同。

駐拉代表處在酒會現場佈置烏克蘭國旗，並邀請因戰爭而輾轉移居拉脫維亞的兩位烏克蘭音樂家出席。她們當場演奏、演唱4首台灣知名歌謠，包括「月亮代表我的心」、「雨夜花」、「望春風」、「高山青」，以及拉脫維亞和烏克蘭民謠各兩首，傳達跨國界、跨語言的情感。

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Photo Credit: 駐拉脫維亞代表處

其中一位音樂家演奏極具代表性的烏克蘭彈撥樂器班杜拉琴（bandura）。班杜拉琴歷史超過500年，猶如小型豎琴，琴弦可多達約70根，表現力強，近年也有電子班杜拉琴。

由於班杜拉音樂與烏克蘭的吟遊詩人、口述歷史傳統緊密相連，被視為民族記憶與認同的重要載具，在蘇聯當局強迫「大一統」的時代，演出遭鎮壓、音樂家遭集體殺害，因此在1990年代初重獲獨立後，班杜拉音樂成為烏克蘭文化重建與復興重點之一。

駐拉脫維亞代表處也不忘展現台灣的「軟實力」，在酒會現場展示台灣造型鳳梨酥、國情簡介手冊、觀光景點磁鐵、印有台灣TAIWAN英文字樣的海灘浴巾等，均被索取一空。

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Photo Credit: 駐拉脫維亞代表處

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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：楊士範


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