克里米亞大橋恢復通車，專家分析：橋梁可以重建，但俄方無法在戰爭失敗中保衛它
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8日，克里米亞大橋發生大爆炸，一時之間關於爆炸的手法的傳言甚囂塵上，不過烏方沒有出面承認為主事者，俄方也並未將爆炸的責任歸咎於烏方。雖然不知是誰所致，但發生於烏南－克里米亞關鍵運補線上的事故，使烏方的社群一時之間歡欣鼓舞，相關迷因不斷產出中。
當日即恢復通車
（中央社）俄羅斯扶植的克里米亞自治共和國首長阿克瑟諾夫8日晚間表示，發生爆炸並受到重創的克里米亞大橋已重新開放通車。這座橋梁將克里米亞半島（Crimea Peninsula）與俄國本土連接。
《法新社》報導，阿克瑟諾夫（Sergei Aksyonov）在社群平台Telegram發文說，「克里米亞大橋的道路交通已經恢復」；並說，要上橋的巴士和汽車必須接受「全套檢查程序」。
俄羅斯方面稍早表示，一輛貨車爆炸後點燃橋上另一列火車的油罐車廂，造成橋梁局部損毀，當局已展開刑事調查。
克里米亞大橋的戰略意義
《中央社》報導，克里米亞大橋（Crimean Bridge，或稱克赤大橋，Kerch Bridge）連接俄羅斯本土與所併的克里米亞半島（Crimea Peninsula），是一座公路鐵路兩用橋，長19公里，由俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）下令建造，於2018年落成。橋梁通車時，蒲亭還大肆宣傳。
克里米亞大橋通車後，美國曾譴責這是一條違法建造的橋梁。美國國務院當時表示：「俄羅斯建造這座橋，提醒了我們，俄國一貫意願是藐視國際法。」
克里米亞大橋目前也是提供對烏克蘭作戰的俄羅斯軍隊、尤其是烏南的俄軍運送軍事裝備的重要通道，部隊人員也會由此通行。過去幾個月，有數十個俄軍車隊曾利用這座橋運送車輛、裝甲與燃料。
而對俄羅斯而言，這條橋象徵克里米亞與俄國本土實體上的「統一」；克里米亞也通過這座橋，運來大部分必需品，例如燃料和貨物。
橋樑倒塌後續
外界分析
《BBC》報導，克里米亞大橋爆炸發生之後，「怎麼發生的？」成為外界最關心的問題。從烏克蘭特種部隊到克里米亞進行游擊工作，到導彈襲擊，甚至自殺式炸彈，各種理論與臆測滿天飛。
「這是秘密破壞的傑作。」一名前英國陸軍高級炸藥專家告訴《BBC》記者，「橋梁垮塌的原因，可能是一場精心策畫的來自橋梁下方的攻擊。」
專家接著表示，這是瞄準關鍵結構來進行橋梁破壞，「操作者總會計畫一個『倒塌機制』，藉此讓橋梁結構的重量來自行完成絕大部分的工作。」
英國查塔姆（Chatham）研究所智庫政治分析家詹姆斯・尼克西（James Nixey）表示，「可以想像的是，俄羅斯得以重建它（橋梁），但無法在戰爭失敗的情況下保衛它。」
俄方
俄羅斯在事件發生後並沒有立即將責任歸咎於烏方，而是派遣潛水員進行進一步的檢查工作。
《路透社》表示，俄羅斯副總理馬拉特（Marat Khusnullin）表示，潛水員將在9日早上6點開始工作，並預計在今日結束後完成對橋梁水線上方的檢查。
「整體情況是可控的，雖然相當令人不快，但並非致命的」克里米亞的總理謝爾蓋（Sergei Aksyonov）表示，「當然，情緒已經被點燃，並且有股尋求報復的渴望。」
俄羅斯國防部表示，俄方在烏克蘭南部的部隊，仍可以透過現有陸路與海路的補給線，持續獲得充分的供應。
俄羅斯外交部則指責烏方對於橋梁爆炸的反應，表示基輔對於民用基礎設施遭到破壞的反應，證明其恐怖主義的性質。
社群上的狂喜
《路透社》表示，烏克蘭總統澤倫斯基在周六的電視講話並沒有談到大橋爆炸，只是說克里米亞的天氣多雲，「然而無論雲層多麼的厚⋯⋯我們的未來是陽光明媚的」澤倫斯基如此說道。「這是一個沒有占領者的未來，在我們的領土上，尤其是克里米亞。」
《BBC》報導，克里米亞大橋的受損，像是野火一般於社交媒體上快速傳播，許多人將這起事件與今年4月俄羅斯軍艦莫斯科號沉沒相提並論。
事件發生後，烏克蘭國防部於官方推特上表示，「導彈巡洋艦莫斯科號與刻赤橋──俄國力量在烏克蘭克里米亞的兩個巨大象徵已經垮下，誰是隊伍中的下一個？」
烏克蘭方的網路社群也正在興高采烈的發布迷因來慶祝這一刻。烏克蘭第二大銀行Monobank就表示，他們已經發行以橋樑倒塌為主題特色的金融簽帳卡，烏克蘭郵政也表示將會印製相關的特殊郵票。
烏克蘭國家安全委員會秘書萊克西・丹尼洛夫（Oleksii Danilov），注意到大橋襲擊發生於俄國總統普亭70歲生日後一天。他在推特上發布一段橋梁受損的影片，並在影片中搭配瑪麗蓮夢露知名的生日快樂表演。
然而相對於社群上的歡欣鼓舞，一些烏克蘭人仍感到焦慮，「今天早上我們離開了札波利沙市，在週四俄羅斯導彈襲擊造成該市多達17人死亡後，大家仍處於震驚之中。」
那裡的人們懷疑他們正受到俄羅斯的懲罰，原因是莫斯科最近所受到的軍事挫敗。
新聞來源
- 爆炸受創後 克里米亞大橋恢復通車（中央社）
- 克里米亞大橋爆炸 重創俄軍烏克蘭南部補給線（中央社）
- Crimean bridge: Excitement and fear in Ukraine after bridge blast（BBCNEWS）
- Russian divers to inspect damage to blast-hit Crimea bridge key to Russia's war（REUTERS）
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：楊士範
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原廠認證中古車如何異軍突起成首選？針對三大痛點迎頭痛擊是關鍵
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