【小說】《喔，威廉！》選摘：我的第二任丈夫大衛去年死了，不過我現在想談的是前夫威廉
我們想讓你知道的是
伊麗莎白．斯特勞特極善於描寫細小而難為外人道的生命瘡疤，並以特定人物為故事主線，發展出可獨立閱讀的系列作品。《喔，威廉！》是她以「露西．巴頓」為主角的第三本小說，藉原生家庭、婚姻關係中的創傷與背叛，探討生命中形影不離的匱乏與孤寂。
文：伊麗莎白．斯特勞特（Elizabeth Strout）
我想稍微說說第一任丈夫的事，他叫威廉。
威廉最近經歷了一些傷心事——我和很多他身邊的人都是——但我就是想提一提，幾乎算是非說不可吧，畢竟他都七十歲了。
我的第二任丈夫去年死了，他叫大衛。我為此感到悲痛，但也為威廉感到悲痛。悲痛真是——喔多麼孤獨的一件事啊，我想就是這種孤獨讓人覺得恐怖。那就像沿著一棟很高聳的玻璃建築外牆一路滑落，但無人瞧見。
不過我現在想談的是威廉。
他的全名是威廉．葛哈德，雖然當時已經不流行跟著丈夫改姓，我跟他結婚時還是改了他的姓。我的大學室友說，「露西，你要跟他姓？我還以為你是女性主義者。」我跟她說我不在乎自己是不是女性主義者了，還說我再也不想做自己了。當時的我已經厭倦做自己，而且這輩子都在努力擺脫自己——那時的我可是真心的——所以我決定跟他姓，並在此後十一年成為了露西．葛哈德，但其實感覺始終不太對勁。於是幾乎是他母親一過世，我就去監理站把駕照上的名字改了回來，不過手續比想像中困難，我還得回去取一些法院文件才能辦理，但總之我還是改了。
我再次成為了露西．巴頓。
我在離開威廉之前已跟他結婚近二十年。有兩個女兒的我們已經友善來往一陣子了——這要怎麼可能呢？我其實也不太確定原因。世間有很多恐怖的離婚故事，但我們的故事除了兩人確實分開之外一點也不恐怖。有時我以為兩人分開所帶給我和女兒的痛苦會讓我死去，但我沒死，我還活著，威廉也是。
身為小說家的我得把這段經歷寫得幾乎像是小說，但內容都是真的——我會盡我所能地接近真實。而且我想說——喔要知道怎麼談論這段過去多難啊！不過其中有關威廉的事都是他曾親口告訴我，或是我親眼見過的事。總之我會從威廉六十九歲那年講起，就是不到兩年之前。
插播說明：
最近威廉的實驗室助理開始叫他「愛因斯坦」，威廉似乎也很享受這稱號。我不覺得威廉像愛因斯坦，但我大概明白那女人的意思。威廉留了白色帶點灰色的濃密小鬍子，基本上都有好好修整，濃密的白髮會定期修剪成有點蓬鬆的髮型。不過他個子高，衣著又體面，在我看來也沒有愛因斯坦那種隱約帶點瘋狂的神情。威廉的臉上常籠罩著一抹堅忍內斂的愉悅氣息，外人很少能見到他笑到頭都往後仰，就連我都很久沒見過了。他的棕色眼睛始終很大。可不是每個人老了之後都能保持年輕時的一雙大眼，但威廉就是這樣。
回到現在——
威廉每天早上都會在他位於河濱大道的寬敞公寓中醒來。讓我們想像一下——他把一條包上深藍色被套的蓬鬆毯子推到一旁，下床走向浴室，此時他的妻子還在那張加大雙人床上睡著。每天早上起床的他總是全身僵硬，但一直有運動習慣的他就連剛起床也不例外。他會起床後走進客廳，躺在黑紅相間的地毯上，面對正上方的骨董吊燈，抬起雙腳模仿騎腳踏車的姿態划動，然後再用各種方法伸展雙腿。
之後他會移到足以俯瞰哈德遜河的窗邊那張褐紅色大椅子上，用筆記型電腦讀新聞。之後睡眼惺忪的艾絲黛兒會走出臥室向他揮揮手，再去叫醒他們的十歲女兒布莉姬，然後三人會在威廉沖完澡之後，一起在廚房圍著圓桌吃早餐。威廉很享受這一系列的晨間行程，也很喜歡他女兒很愛聊天的個性。他曾說那種感覺就像是在聆聽鳥鳴。她的母親也很愛聊天。
他會在離開公寓後穿越中央公園，搭地鐵到下城，在第十四街下車後，走完通往紐約大學的最後一段路。他很享受每天走的這段路，不過也注意到自己走得沒有擠過他身邊的年輕人快了。那些年輕人或者手上拿著一袋袋食物，或者推著有兩個小孩的推車，又或者身穿萊卡緊身衣又戴著無線耳機，同時還把瑜伽墊用鬆緊繩掛在肩膀上。
他會因為可以走路超過許多人而感到振奮——比如拿著步行輔助架的老先生、拿著枴杖的老太太，又或者只是一個跟他同年紀但看起來移動比他還慢的人——這樣讓他感覺自己既健康又有活力，而且在大家不停移動的世界中像是擁有金剛不壞之身。他對自己每天走路超過一萬步感到自豪。
我想說的是，威廉感覺自己（幾乎）像是擁有金剛不壞之身。
在進行晨間行走的某些日子裡，他會想，喔老天啊，我可能會變成那個男人！那個在中央公園的男人坐在晨光下的輪椅上，頭始終垂在胸口，一旁的看護正坐在長凳上打字。又或者我可能會變成那個傢伙！那個人有隻手臂因中風而扭曲，而且步履蹣跚——但之後威廉又會想，不，我跟那些人不一樣。
他確實跟那些人不一樣。正如我之前所說，他的個子很高，體重沒有因為年齡有絲毫增加（只有穿著衣服時可以看出肚子有點大），他沒有禿頭問題，頭髮雖然白了但很濃密，而且他就是——他就是威廉啊。而且他還有妻子，第三任了，年紀還比他小二十三歲。這可不是件容易的事。
但到了晚上，他常出現夜驚的狀況。
威廉在某天早上告訴了我這件事——大概不到兩年前吧——當時我們約在上東區九十一街和萊辛頓大道交叉口的一間餐館喝咖啡。威廉有很多錢，但大多都捐掉了，其中捐的一個機構就是我住處附近的青少年醫院。以前他要是一大早得去那裡開會，就會打電話跟我約在這個街角喝咖啡，而這天——當時是三月，距離威廉滿七十歲還有幾個月——我們就坐在這間餐館角落的一張桌子旁。餐館的窗玻璃上畫了用來慶祝聖派翠克節（註：Saint Patrick's Day，三月十七日是聖派翠克的忌日，聖派翠克節在十七世紀初被定為正式的基督宗教節日。）的白花酢漿草。
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線上直播論壇：以跨域創新生態系驅動循環經濟，10/14和你一同搶攻綠色商機
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關鍵評論網將於10月14日辦理「循環綠色經濟大商機」線上直播論壇，作為「2022年數位綠色雙轉型聯合成果展」之前導活動，本場以2位循環綠色經濟的經驗談，探索更多綠色商機應用發展的可能性。
近幾年在科技、經濟發展以及環境的多元衝擊下，傳統商業經營模式出現了結構性變革，為了因應各產業的轉變，企業重新對焦各分眾族群需求，甚至在不同生態系之間，透過跨域合作或需求重組，滿足或建構多元市場的需求，推出創新服務價值。
尤其是在經歷新冠肺炎及氣候變遷的影響後，全球對於永續發展的議題更加重視，提倡環境友善的「循環經濟」成為綠色商機下受到高度關注的議題。經濟部中小企業處透過「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」輔導，協助中小企業在綠色經濟的發展有個一個良好的方向，以跨域創新及轉型的實踐，逐漸有了豐碩的成果，也為生態系的發展，增添更多的可能性。
為了讓更多人體驗到企業推動效益，經濟部將於今年10月22日至25日，攜手數位發展部，掌握時下數位與綠色關鍵議題，在松山文創園區2－3號倉庫舉辦「2022年數位綠色雙轉型聯合成果展」。活動圍繞「數位雲」、「永續雲」、「體驗雲」三大展示主題，打造數位、綠色、虛實整合的展場體驗。除此之外，現場還有綠色生活、臺灣特色店家消費體驗，以及數位轉型與綠色永續主題論壇等精彩內容，歡迎前來親自體驗！
【2022年數位綠色雙轉型聯合成果展】活動資訊
- 日期：10月22日－10月25日
- 地點：松山文創園區2-3號倉庫（臺北市信義區光復南路133號）
- 瞭解更多：https://reurl.cc/m3KGZ9
「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」由掌握關鍵核心能力的中小企業為主體，找到市場發展的關鍵方向，帶動跨領域業者共同合作、集體升級，結合綠色永續的概念，將不同產業領域相互串接，打造如生物炭、生態材料與虛擬電廠等多樣化的綠色減碳生態系，為臺灣中小企業擘劃新成長路徑！
循環綠色經濟大商機線上直播論壇，集結產業專家一次看
「跨域創新生態系－循環綠色經濟大商機」線上論壇將邀請盛發生物科技有限公司 陳偉誠創辦人暨執行長，與京冠生物科技股份有限公司 楊青山董事長，分別從「生物炭跨域應用品牌提升生態系」及「生態材料跨域鏈結生態系」的發展成果，與臺灣所有中小企業共同探討如何利用跨域生態系的發展力量，讓永續能成為每個人的日常生活。
循環經濟是由循環加上經濟，過往企業以獲利為主的商業模式，該怎麼結合生態系的每個資源及技術，達到永續及環保的目標？首場專題短講由盛發生物科技有限公司 專案經理王志良主講，從木酢產品研發為起點，並於過程中，洞見產業的需求，以生物炭生態系的核心角色推動創新商業模式，從生活用品到建材，帶動包括化工、建材、檢測、應用到場域等跨界跨域的合作夥伴，持續延伸生物炭產品的各種可能。接著將由楊青山董事長分享京冠生技是如何將其引以為傲的發酵技術，透過生態系合作，找到不同專業領域的合作夥伴，實現了「你的天然廢料，我的加值材料，消費者的健康好料」夢想藍圖，轉型成為「材料開發」企業。
2022跨域創新生態系－循環綠色經濟大商機
- 活動時間：2022年10月14日
- 活動形式：YouTube線上直播
- 活動講者：王志良 專案經理（盛發生物科技有限公司）、楊青山 董事長（京冠生物科技股份有限公司）
- 活動主持人：劉姿麟
- 活動內容：