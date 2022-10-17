《烏克蘭》上：這個新生的國家宣稱自己所繼承的是基輔羅斯和哥薩克國
我們想讓你知道的是
在最初的幾個月甚至一兩年中，這場戰爭沒有給少數族群的民族主義運動帶來任何希望，反而掀起了擁護統治王朝和帝國權利的浪潮。俄國政府利用戰爭的爆發向烏克蘭愛國者組織施加了更多限制。
文：謝爾希．浦洛基（Serhii Plokhy）
The Birth of a Nation
一個國家的誕生
一九一四年六月二八日清晨，塞拉耶佛（Sarajevo）城內只響了兩槍。十九歲的學生加夫里洛．普林西普（Gavrilo Princip）用第一槍打傷了奧地利大公弗朗茨．斐迪南（Franz Ferdinand），用第二槍擊中大公的妻子蘇菲女公爵（Sophie），兩人都在午前不治身亡。然而這起事件的附帶後果更為嚴重：普林西普在扣動那支勃朗寧手槍扳機的同時，也扣動了第一次世界大戰的扳機。
加夫里洛．普林西普是一個塞爾維亞民族主義者團體的成員，痛恨哈布斯堡家族，夢想在巴爾幹地區建立一個統一而自由的南斯拉夫國家。奧匈帝國政府對此卻有不同的想法：它希望維持帝國的存在，決定將大公遇刺事件當做一個向塞爾維亞開戰的藉口，對這個在帝國境內煽動起斯拉夫民族主義浪潮的國家施以懲罰。俄國站在了塞爾維亞一邊，德國人支持奧匈帝國，而英國和法國則支持俄國。到了八月初，幾乎整個歐洲都燃起了戰火。全世界有多達一千八百萬軍人和平民在這場在當時被稱為「大戰」的戰爭中喪生，受傷者則超過二千二百萬人。
長久以來，歷史學家們一直對人類歷史上這第一場全面戰爭的起因爭論不休。他們通常會將之歸結於兩個軍事陣營對世界的割裂，即英國、法國和俄國組成的三國協約，和德國、奧匈帝國及義大利（後來為鄂圖曼帝國取代）組成的三國同盟（即「同盟國」）；弗拉基米爾．列寧強調大國的對抗是為了爭奪對市場和資源的控制；其它因素則包括歐洲大眾政治的興起，以及強調迅速動員和先發制人重要性的軍事原則。以上所有因素都對衝突的爆發有所貢獻，也正是這些因素使得參戰各國無法提前結束戰爭，讓這場屠殺延續了漫漫四年。
在對戰爭的潛在原因進行考察時，我們不應忽視普林西普在塞拉耶佛開槍，以及奧匈帝國決定開戰的動機——日趨激進的民族主義與迅速衰落的多民族帝國之間愈演愈烈的矛盾。這場由一個激進民族主義者引發的戰爭對各大帝國造成了嚴重的損害。被戰爭壓垮的不僅有奧匈帝國，還有鄂圖曼帝國和俄羅斯帝國，前者徹底瓦解，後兩者的君主制垮台，失去了部分領土，以新的形態存活下來。而從戰爭中得益的則是眾多民族解放運動：在從前不可戰勝的龐大帝國的廢墟上，他們開始建設自己的國家。儘管無論從哪個角度來說，烏克蘭都算不上勝利者，但它仍是那些在這場戰爭中得到創建自己國家的機會的各民族中的一員。
在最初的幾個月甚至一兩年中，這場戰爭沒有給少數族群的民族主義運動帶來任何希望，反而掀起了擁護統治王朝和帝國權利的浪潮。俄國政府利用戰爭的爆發向烏克蘭愛國者組織施加了更多限制。政府官員們將烏克蘭的運動者們稱為「馬澤帕黨」（這個名字來自十八世紀中聯合瑞典與俄羅斯為敵的那位哥薩克統領），並將他們視為哈布斯堡家族的潛在代理人。儘管這些人保證忠誠於帝國，政府仍舊封殺他們的組織團體，普羅斯維塔（「啟蒙」）協會也未能倖免。
政府還強制關閉了剩下的烏克蘭語出版物，其中包括日報《拉達》——一九○五年革命所開啟的自由主義時期的最後遺留。烏克蘭領袖們將戰爭視為在俄羅斯人國家內部創建一個統一而自治的烏克蘭國家的機會，然而政府的所有這些舉動令他們的希望破滅。烏克蘭自由派宣布保持中立，拒絕支持戰爭的任何一方。激進的左派分子則倒向奧地利人，希望以此擊敗俄羅斯帝國。
俄羅斯帝國軍隊在戰爭之初取得了輝煌的勝利，在北方突入了普魯士境內，在南方則進入了加利西亞和布科維納。一九一四年九月初，俄軍奪取了勒維夫，又在年底之前控制了喀爾巴阡山的山口通道，並進入外喀爾巴阡地區。由於俄羅斯帝國對烏克蘭人組織的新禁令，奧匈帝國境內的烏克蘭運動者們也遭到打擊。俄國對加利西亞和布科維納的占領一直持續到一九一五年五月，長得足以表明羅曼諾夫帝國將為哈布斯堡帝國的烏克蘭人帶來什麼樣的未來。
占領當局升起代表泛俄羅斯民族的重新統一和解放的旗幟，將此前已被邊緣化的親俄派，重新帶回加利西亞政治舞台的中央。俄國政府還用俄語取代了烏克蘭語作為當地學校的教學語言，並將那座被奧地利人和猶太人稱為倫貝格（Lemberg）、被波蘭人稱為勒沃夫（Lwów）、被烏克蘭人稱為勒維夫（Lviv）的城市改名為俄語的利沃夫（Lvov）。
儘管親俄派受到俄國人支持，奧地利人卻在戰爭甫一爆發就開始迫害他們。一九一四年九月四日，第一批被逮捕起來的親俄派運動者抵達施蒂里亞州（Styria）格拉茨（Graz）附近的塔勒霍夫（Thalerhof）收容營地，其他數千名被捕的親俄分子及其家屬接踵而至；他們中有不少人是社群的領袖人物，如牧師、教師和受教育階層，但大多數只是單純的農民。在整個戰爭期間，塔勒霍夫收容了接近二萬人，並獲得了歐洲第一個集中營的惡名，近三千名囚徒死於寒冷和疾病，今天，只有格拉茨機場附近的一條道路的名字，也就是拉格爾街（Lagerstrasse，即營地街），還能讓我們回想起加利西亞和布科維納親俄派的這一段悲慘歷史。
其他親俄分子則被送往位於今天捷克共和國境內的要塞特萊西恩施塔特（Bykovynian，或稱泰雷津〔Terezin〕）集中營，加夫里洛．普林西普也是這座監獄的囚徒之一，一九一八年四月下旬，普林西普在這裡死於肺結核，此時距他引發的那場戰爭結束還有半年多一點的時間。在加拿大，烏克蘭人被政府視為「擁有敵國國籍的外國人」，其中近四千人遭到關押，另外八萬人則被要求定期向警方報到。由於他們都是最近從奧匈帝國移民到加拿大的，所以國籍都被認定為「奧地利人」。
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出發！智慧城市中不可不知的新發現—智慧科技驅動的城市生活服務
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智慧城市的樣貌早已不是電影中遙不可及的想像，但在不同族群與不同生活習慣的情況下，科技是否能發揮價值滿足所有人的需求？透過逾1,200位受訪者調查、90多萬篇新興科技文本中，精煉出390組六大領域關鍵字，並從中勾勒出科技如何賦能民眾的日常生活，究竟有哪些是潛在的需求及服務值得產業關注、不容忽視的發展趨勢？
智慧城鄉以創新服務模式來滿足市民對城市生活的需求，同時引領企業智慧化應用的進程，結合以人為本的發展目標，帶動了產業經濟與社會結構改變，逐步讓科技慢慢滲透民眾的生活中，在不斷地創新與變革之下，讓民眾對城市的轉變更加有感，打造更美好的幸福臺灣。
日常行為大觀察—找出生活痛點，用科技加速擁抱智慧
但在這些年的耕耘下，民眾對智慧城市的應用場景有哪些想法呢？透過網路輿情資料的大數據分析，調查臺灣現行智慧城市的網路趨勢，再針對13-59歲民眾進行抽樣調查，解析民眾對智慧服務的認知、需求及好感度，彙整出智慧城鄉民眾生活應用調查，目的正是希望能藉由調查的過程中，找出民眾實際有感的智慧應用服務，除了能提供產業一個前進的目標，也能梳理出需要進步的領域，持續為智慧城鄉的推展努力。
在日常城市生活中的觀光零售、線上農產、交通運輸、市政服務、教育學習及健康照護等六大領域的應用服務，綜合各項指標觀察到，疫情確實成了民眾生活轉變的催化劑，加速了對智慧科技的依賴，以滿足新常態生活下的需求。
從智慧城鄉民眾生活應用調查中發現，民眾在六大生活領域內仍有許多日常需求。以觀光零售而言，民眾認為網購缺乏比價資訊及旅遊時資訊蒐集不易，分別達66.7%與63.3%；在線上農產的部分，有66.3%的民眾對於線上購買生鮮蔬果的品質仍有疑慮；而在交通運輸上，最讓民眾煩惱的就是找不到停車位的問題，高達66%。
另外像市政服務的部分，覺得臨櫃市政程序繁瑣達58%、卡片與票證難整合達57.1%；因應疫情而轉型的線上教育模式，民眾認為缺乏統一學習入口網的比例達56.1%；在健康方面，對於高齡長輩長照人力短缺的問題有50.5%的民眾感到憂心，另外需要長期監測生理數值卻無法堅持配戴穿戴式裝置的比例達44.9%。
這些受到疫情影響，及早已隱藏在日常生活中許久的生活麻煩，都可做為未來智慧城鄉提供發展智慧服務的參考依據。而智慧城鄉將跳出傳統框架，結合民眾及產業的困擾，催生出更多符合需求的智慧服務解決方案，創造更多生活與科技的互動價值。
六大熱門服務正在蔓延中，疫情後你的新常態是哪一種？
從2020年Covid-19疫情爆發後，觀察到六大熱門服務正逐步擴散到民眾的日常生活之中，依據使用率的高低順序分別為無接觸服務、城市資訊整合、即時路況、線上教育平台、健康量測站以及一站式線上旅遊平台。
一、無接觸服務
因疫情大大改變民眾的生活習慣，無接觸服務是本次調查中最普及的一項，整體使用率達到69.3%，包括透過AI影像方式建置結帳系統，不僅無接觸、還能大幅提升結帳效率避免大排長龍。進一步調查可以發現，行動支付更是無接觸服務中最主要的使用項目、整體使用比例高達7成，而會員紅利與獎品兌換等服務內容更能提升無接觸服務的附加價值，吸引民眾的使用意願。
二、城市資訊整合
在城市中的疫情、水情、交通、空氣品質及公共設施使用等生活資訊，有高達56.7％的民眾相當關心。而將城市相關資訊整合為清晰易懂的城市儀表板後，不僅可以讓民眾更了解城市及生活周遭的現況，也能讓政府機關思考城市進步的執行方向。針對民眾辦理市政服務時，常因為臨櫃手續繁瑣而困擾，有將近7成民眾希望能提供24小時線上資訊整合的服務系統，包含資訊搜尋、服務預約或線上諮詢等服務，減少臨櫃作業影響的操作成本及等候時間。
三、即時路況
尖峰時刻的通勤問題常令許多人深感頭痛，有50.9％的民眾在出門上學、上班或辦理事務時，會使用即時路況與最佳路徑導航的交通服務，結合即時資料庫與AI人工智慧進行時段、路況及車速等的數據分析，提供通勤人士最佳的交通選擇，不僅可以解決道路壅塞、提升效率外，也能減少因塞在車陣中產生的空污危害。
四、線上教育平台
在疫情衝擊下，線上教育平台的整體使用比例達到 46.4％，其中約有4成以學校正規教育遠距課程（含國中小、高中職、大專院校以上）為主要使用項目。而其次的語言線上學習課程及專業技能課程（如數位繪圖、程式語言等）也相當熱門，使用比例都高達3成5以上。線上教育的崛起，顯示出民眾的接受度逐漸提高，且有越來越多主題的課程轉移至線上教學模式，消弭因時間、距離及資源而受限制的民眾，提供更多學習的機會。
五、健康量測站
健康意識的抬頭，民眾逐漸認知培養自主健康管理的重要性，由於地區偏遠醫療資源不足、家中沒有健康量測設備，或是量測站有提供獎勵（含獎品、紅利、優惠券等）因素，讓健康量測站服務的整體使用率達到44.5％。以社區為服務場域的自助健康量測站，結合衛生所、醫療院所、長照據點、社區活動中心及商業通路等據點，提供生理健康量測、遠距諮詢及健康紀錄雲端數據化等功能。透過這樣的方式，不僅能解決醫療資源不均的問題，更能串聯核心醫院與基層診所打造健康共同服務網。
六、一站式線上旅遊平台
現在因資訊爆炸，民眾對於網路上爆炸的旅行、景點、住宿或美食等各項資訊難以選擇，而有41.1％的民眾喜愛在一站式線上旅遊平台進行票券訂購。線上旅遊平台不僅能綜整其他旅客的訂購經驗，整理成排行榜或評分等級以供參考，也能依據旅客的使用習慣提供行程建議，方便旅客可以一次解決行程中交通、景點、住宿及美食等的各種所需。
市民卡整合多項民生所需功能，成最具話題性的智慧服務
另一項有趣的發現，是疫情後民眾對於市民卡的使用成長了206%，可說是另類的無接觸商機延伸。在虛實整合的趨勢下，一卡在手的狀況逐漸轉往手機移動，市民卡在轉型為線上虛擬市民卡後，整合多項民生所需功能，讓民眾只要透過市民卡就能通行無阻，因此成了時下最熱門的智慧服務。包括臺北市、桃園市及臺中市等行政區，都推出在地市民卡，特別在疫情嚴峻時刻，整合各種不同用途的市民卡，透過感應或掃描方式就能享受各項生活的便利，不只是體現了零接觸的新常態生活，更能藉由數位足跡的蒐集，強化未來使用者的生活體驗，讓智慧科技從小地方中逐步滲透。
可預見未來民眾的生活將與資通訊科技更加緊密，而藉由市民卡的發行不只能強化民眾對在地的認同感，也能透過市民卡串聯的各項服務，讓民眾享受更便利的後疫情生活。
遠距醫療成長幅度快速，為高潛力發展服務
疫情不只催生了新型態的智慧服務，也讓不少具有隱性潛力的智慧應用大放異彩。透過調查發現民眾對於遠距健康照護的接受度與需求度逐漸提高，也讓遠距看診成為未來最具有發展潛力的智慧服務。雖然目前遠距醫療的整體使用率並不高，但民眾在使用後，對於問診效率、操作方便及症狀判斷的評價都感到相當滿意，也讓人對於未來智慧醫療的普及與應用感到更佳的期待。
臺灣遠距醫療的發展，在法規、遠距醫療工具及藥品配送的限制下而受到阻礙，但在Covid-19疫情的強勢襲擊下，也讓眾人逐漸意識到遠距醫療的迫切。雖然建立遠距醫療生態系還有許多必須調整及開放的，但目前已經針對弱勢、獨居、行動不便、離島及偏遠地區的民眾進行智慧服務的應用，期待能解決數位落差，讓每個人都透過智慧健康服務擁有更多保障。
在政府及智慧服務廠商的共同努力下，「普及智慧城鄉生活應用計畫」會持續針對民眾生活需求提供更全面的解決方案，也將繼續觀察並尋找民眾有感的生活方向，作為未來的發展目標，期待能加速國內智慧服務的生活應用，讓科技逐步翻轉你我的生活場景。
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