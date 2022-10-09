讓科學家教你釀酒：一個新發現的變種酵母，不但抗壓還能帶來香蕉果香
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現今的釀酒廠大多採用改良過的高大圓柱形發酵桶進行啤酒釀造，然而這種便宜又高效的釀酒桶，卻也因過大的體積導致了啤酒的風味受到二氧化碳的壓力影響變調。如今，科學家找到了一種特別耐壓的酵母，不但會讓啤酒免於發酵桶所帶來的怪味，還能嘗到一股淡淡的香蕉果香。
在今日的啤酒廠，高大的圓柱形發酵桶，已經取代過去的較短的大桶來進行啤酒釀造，然而新型發酵桶卻會對釀造出的啤酒味道產生負面影響。如今，科學家決定決定將手伸進我們與啤酒杯之間，改善我們口中的啤酒口味。
新型改良過的高發酵桶，更容易進行填充、清空與清潔，這些優勢讓它可以用更便宜的價錢生產出更多的啤酒。但這些高發酵桶的廣泛使用，同時也意味著發酵過程中產生的二氧化碳壓力過大，而這會影響啤酒風味。
雖然圓筒型錐底立式醱酵槽具有著佔地空間小、酵母回收容易、自動清洗方便、生產運用靈活等特性優點，但其直徑、高度尺寸比例多寡，卻無一致準則。尤其現今圓筒型錐底立式醱酵槽基於生產成本考量，體積愈顯龐大，桶槽容積已高達600M3以上。
在面對啤酒醱酵過程之環境熱、酵母呼吸熱、厭氧醱酵熱及啤酒降溫產生的熱源等多種熱源，為確保整座醱酵槽體內部溫度之均勻以利品質風味穩定與熟成之原則下，其內部的熱傳效能則顯得特別重要。
研究人員首先測試了特別耐CO2的釀酒酵母菌株，尤其是乙酸異戊酯（isoamyl acetate／俗稱香蕉油）的生產，這使得啤酒具有果香、香蕉般的風味。在找到這種特別健壯的菌株之後，該研究團隊隨後使用全基因組序列分析，來找出究竟是什麼使這種菌株得以在現今的高發酵桶中，仍能保持其果香味。
「讓我們驚訝的是，我們在MDS3基因中找到了一個單一突變，該基因編碼了一個明顯參與香蕉油產生的調節劑，這種香蕉樣風味的來源，是這種特定酵母菌株具有耐壓性的大部分原因。」比利時魯汶大學分子生物學家Johan Thevelein這麼說。在經過進一步編修後，這種菌株可以更好的承受CO2壓力，同時也保留更多的風味。
再者，許多酵母菌株也可以用同樣的方式進行修飾，讓這些啤酒在被倒入酒杯時，具有更濃郁的風味。到目前為止，還沒有發現這種基因編輯的工法，會對酵母菌株的其他特徵造成影響。
Thevelein表示，「這種突變是人們第一次深入了解到，高壓下的二氧化碳，會對啤酒風味的生產機制產生影響。」在此之前，人們能夠嘗出啤酒中水果味的多寡，但無法理解二氧化碳壓力在分子層級中，對啤酒風味的影響究竟有多大。
在未來，研究人員還希望進一步在更高的二氧化碳壓力下進行實驗，看看能不能識別出更多不同的基因。因為研究人員在MDS3實驗中，發現有許多不同的基因也具有此潛力，雖然MDS3仍是主要因素。
相同的基因鑑定技術，先前也被用於突出酵母的其他特徵，包含甘油的產生和對高溫的耐受性。
作者承認這項計畫有受到一家釀酒工廠的資助，而該公司希望有一天能將這項技術申請專利。
雖然其他品牌的啤酒可能因此錯過這項技術，但這項研究確實證明了應用CRISPR（基因編輯技術／clustered, regularly interspaced, short palindromic repeats）來調整酵母原始樣貌來打造特殊酒款。
研究人員在他們發表的論文中寫道，「這項工作顯示了多基因分析和有針對性的基因改造，在創造具有特殊改良特徵的同源基因（cisgenic）工業啤酒酵母菌株方面的巨大潛力。」
該研究已發表在《應用與環境微生物學》（Applied and Environmental Microbiology）上。
新聞來源
- Scientists Just Figured Out a Way to Make Beer Taste Even Better（ScienceAlert）
- 楊繼忠：啤酒醱酵桶槽熱傳之分析Analysis of Heat Transfer on Fermentation Tank（中興大學機構典藏）
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核稿編輯：楊士範
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線上直播論壇：以跨域創新生態系驅動循環經濟，10/14和你一同搶攻綠色商機
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關鍵評論網將於10月14日辦理「循環綠色經濟大商機」線上直播論壇，作為「2022年數位綠色雙轉型聯合成果展」之前導活動，本場以2位循環綠色經濟的經驗談，探索更多綠色商機應用發展的可能性。
近幾年在科技、經濟發展以及環境的多元衝擊下，傳統商業經營模式出現了結構性變革，為了因應各產業的轉變，企業重新對焦各分眾族群需求，甚至在不同生態系之間，透過跨域合作或需求重組，滿足或建構多元市場的需求，推出創新服務價值。
尤其是在經歷新冠肺炎及氣候變遷的影響後，全球對於永續發展的議題更加重視，提倡環境友善的「循環經濟」成為綠色商機下受到高度關注的議題。經濟部中小企業處透過「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」輔導，協助中小企業在綠色經濟的發展有個一個良好的方向，以跨域創新及轉型的實踐，逐漸有了豐碩的成果，也為生態系的發展，增添更多的可能性。
為了讓更多人體驗到企業推動效益，經濟部將於今年10月22日至25日，攜手數位發展部，掌握時下數位與綠色關鍵議題，在松山文創園區2－3號倉庫舉辦「2022年數位綠色雙轉型聯合成果展」。活動圍繞「數位雲」、「永續雲」、「體驗雲」三大展示主題，打造數位、綠色、虛實整合的展場體驗。除此之外，現場還有綠色生活、臺灣特色店家消費體驗，以及數位轉型與綠色永續主題論壇等精彩內容，歡迎前來親自體驗！
【2022年數位綠色雙轉型聯合成果展】活動資訊
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- 地點：松山文創園區2-3號倉庫（臺北市信義區光復南路133號）
- 瞭解更多：https://reurl.cc/m3KGZ9
「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」由掌握關鍵核心能力的中小企業為主體，找到市場發展的關鍵方向，帶動跨領域業者共同合作、集體升級，結合綠色永續的概念，將不同產業領域相互串接，打造如生物炭、生態材料與虛擬電廠等多樣化的綠色減碳生態系，為臺灣中小企業擘劃新成長路徑！
循環綠色經濟大商機線上直播論壇，集結產業專家一次看
「跨域創新生態系－循環綠色經濟大商機」線上論壇將邀請盛發生物科技有限公司 陳偉誠創辦人暨執行長，與京冠生物科技股份有限公司 楊青山董事長，分別從「生物炭跨域應用品牌提升生態系」及「生態材料跨域鏈結生態系」的發展成果，與臺灣所有中小企業共同探討如何利用跨域生態系的發展力量，讓永續能成為每個人的日常生活。
循環經濟是由循環加上經濟，過往企業以獲利為主的商業模式，該怎麼結合生態系的每個資源及技術，達到永續及環保的目標？首場專題短講由盛發生物科技有限公司 陳偉誠創辦人暨執行長主講，從木酢產品研發為起點，並於過程中，洞見產業的需求，以生物炭生態系的核心角色推動創新商業模式，從生活用品到建材，帶動包括化工、建材、檢測、應用到場域等跨界跨域的合作夥伴，持續延伸生物炭產品的各種可能。接著將由楊青山董事長分享京冠生技是如何將其引以為傲的發酵技術，透過生態系合作，找到不同專業領域的合作夥伴，實現了「你的天然廢料，我的加值材料，消費者的健康好料」夢想藍圖，轉型成為「材料開發」企業。
2022跨域創新生態系－循環綠色經濟大商機
- 活動時間：2022年10月14日
- 活動形式：YouTube線上直播
- 活動講者：陳偉誠 創辦人暨執行長（盛發生物科技有限公司）、楊青山 董事長（京冠生物科技股份有限公司）
- 活動主持人：劉姿麟
- 活動內容：