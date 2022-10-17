《烏克蘭》下：為了獨立，烏克蘭人將不得不在不止一條戰線上進行抗爭

文：謝爾希．浦洛基（Serhii Plokhy）

在這個新生的烏克蘭自治國家中，並非一切都如此美好。「拉達」沒能建立起一套可以運作的國家機器，也沒能利用向這個政府宣誓效忠的數十萬官兵創建一支可靠的武裝力量；發現自己手握議會大權的作家、學者和學生們沉浸在民族革命和砸爛舊國家機器的浪漫夢想中。到了一九一七年秋天，當「中央拉達」因無法兌現從前許下的承諾而開始失去對現實局勢的控制時，缺少一個運轉有效的政府和一支忠誠軍隊就成了問題。

「拉達」在各大城市的支持率下降到百分之九到十三之間（只有基輔除外，「拉達」在這裡仍擁有百分之二十五的支持率），權力逐漸轉移到布爾什維克控制的蘇維埃（即「代表會議」）手中。由於「拉達」既沒有帶來土地，也沒有帶來和平，農村局勢也變得愈來愈動盪不安。農民們開始自己發動起來，奪取國有的和貴族們的土地。

布爾什維克在彼得格勒發動的政變後來被稱為「十月革命」，對烏克蘭局勢的發展造成了巨大影響。「中央拉達」也為了回應這場政變，宣布成立了烏克蘭人民共和國（Ukrainian People’s Republic），這是一個自主而仍與俄羅斯保持聯邦關係的國家。它還對東部和南部的土地提出領土主張，這包含了卡特琳諾斯拉夫省、哈爾基夫省、赫爾松（Kherson）省，以及塔夫里達（Tavrida）、庫爾斯克和沃羅涅日（Voronezh）三省中烏克蘭人聚居的部分地區。這樣的行動宣告了「中央拉達」和布爾什維克之間短暫合作的終結，儘管他們此前還曾在基輔合力擊敗了忠於臨時政府的軍隊，基輔的烏克蘭政府與彼得格勒的布爾什維克政府之間的對立自此拉開序幕。

由工人、農民和士兵群體的代表創建的蘇維埃是一種新的政府形式，各個政黨都競逐蘇維埃的權力；取得對蘇維埃的控制之後，布爾什維克掌握了俄國的大權。第二屆全俄蘇維埃大會於十月政變期間在彼得格勒召開，並受到布爾什維克及其盟友的控制，會議走過場式地承認了這場推翻臨時政府的政變。布爾什維克打算在烏克蘭故技重施，宣布於一九一七年十二月在基輔召開烏克蘭蘇維埃大會。然而大部分出席大會的代表都是支持「中央拉達」的農民，布爾什維克在基輔策劃的政變沒有得逞。

然而這對他們只是暫時的受挫，布爾什維克組織者們離開基輔，前往哈爾基夫。十二月下旬，烏克蘭東部工業地區的蘇維埃大會在哈爾基夫召開。大會於一九一七年十二月二十四日宣布成立一個新的「國家」——烏克蘭蘇維埃人民共和國（Ukrainian People’s Republic of Soviets）。一九一八年一月初，來自俄羅斯的布爾什維克軍隊進入了烏克蘭，打著在哈爾基夫（日後烏克蘭蘇維埃的首都）成立的那個虛構「國家」的旗號向基輔進發。在俄國軍官米哈伊爾．穆拉維耶夫的率領下，這支軍隊搭乘火車，一路進軍，奪取了許多主要的工業中心，並在這些地方得到被布爾什維克動員起來的工人團體的支持。

「中央拉達」在事實上失去了對工業城鎮的控制——它在這些地區得到自由派知識分子擁護，卻沒能贏得工人的支持。面對俄國的入侵，「中央拉達」少得可憐的軍隊也無法為它提供保護。在一九一七年夏天曾宣布支持烏克蘭獨立的那些部隊已經被派往世界大戰前線。此時「中央拉達」的領袖們發現：他們不得不宣布自己的國家從俄國完全獨立出來，卻又沒有軍隊來保衛它。

一九一八年一月二十五日，「中央拉達」發布了其第四份也是最後一份通令（universal），宣布了烏克蘭的政治獨立。「烏克蘭人民共和國就此成為一個屬於烏克蘭人民的、獨立的、自由的主權國家，不臣服於任何人。」通令寫道。在向「拉達」提交通令草案時，米哈伊洛．赫魯舍夫斯基強調了通令的兩大立即目標：第一，促成與德國和奧地利的和約簽署——只有獨立國家才有這樣的資格；第二，保護烏克蘭不受布爾什維克入侵和赤衛隊叛亂的破壞——後者是布爾什維克在主要工業中心組織起來的工人團體。

然而這第四份通令的歷史重要性遠遠超過了其緊急要務：它是自伊凡．馬澤帕時代以來烏克蘭與俄羅斯的第一次公開決裂。獨立烏克蘭國家的理念十七年前才在聶伯烏克蘭地區被首次提出，如今已經獲得了廣泛的政治正當性，獨立的精靈已經從帝國的魔瓶中逃離出來。

「我們希望與所有鄰國和平友好地共存，包括俄羅斯、波蘭、奧地利、羅馬尼亞、土耳其，以及其它國家在內，但任何鄰國都無權干涉獨立的烏克蘭共和國的命運。」通令寫道。當然，表態很容易，要把這樣的願望變成現實則不同。俄軍正從北方和東方兩路向基輔匯合，布爾什維克也在基輔城內的軍械廠掀起了暴動——這座軍械廠是基輔最主要的軍事工廠，其建築如今已成為基輔藝術中心和展覽館的場地。「拉達」缺乏可靠的部隊，而布爾什維克又作出關於土地、和平和對社會進行革命性改革的承諾，吸引許多人投向他們。

「拉達」發出了總動員的號召，在切爾尼戈夫地區的克魯季（Kruty）火車站，一支由約四百名烏克蘭學生和士官生組成的部隊與來襲的布爾什維克軍交戰，後者隊伍中有波羅的海艦隊水兵，也有一支來自彼得格勒的部隊。二十七名烏克蘭戰士落入敵手，並遭到槍殺——這是為了報復他們在面對布爾什維克軍時長達五個小時不屈不撓的抵抗。在烏克蘭人的歷史記憶中，這二十七名戰士成為第一批為民族獨立事業付出生命的烈士，而他們也將有許多後繼者。