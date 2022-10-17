《烏克蘭》下：為了獨立，烏克蘭人將不得不在不止一條戰線上進行抗爭
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帝國的崩潰賦予了烏克蘭人一個新的身分，催生了一個擁有自己的政府和軍隊的烏克蘭國家，並讓烏克蘭出現在歐洲政治版圖上。戰爭造成的新政局讓從前帝國邊界兩側的烏克蘭人有了一個清晰的政治目標——獨立。
文：謝爾希．浦洛基（Serhii Plokhy）
在這個新生的烏克蘭自治國家中，並非一切都如此美好。「拉達」沒能建立起一套可以運作的國家機器，也沒能利用向這個政府宣誓效忠的數十萬官兵創建一支可靠的武裝力量；發現自己手握議會大權的作家、學者和學生們沉浸在民族革命和砸爛舊國家機器的浪漫夢想中。到了一九一七年秋天，當「中央拉達」因無法兌現從前許下的承諾而開始失去對現實局勢的控制時，缺少一個運轉有效的政府和一支忠誠軍隊就成了問題。
「拉達」在各大城市的支持率下降到百分之九到十三之間（只有基輔除外，「拉達」在這裡仍擁有百分之二十五的支持率），權力逐漸轉移到布爾什維克控制的蘇維埃（即「代表會議」）手中。由於「拉達」既沒有帶來土地，也沒有帶來和平，農村局勢也變得愈來愈動盪不安。農民們開始自己發動起來，奪取國有的和貴族們的土地。
布爾什維克在彼得格勒發動的政變後來被稱為「十月革命」，對烏克蘭局勢的發展造成了巨大影響。「中央拉達」也為了回應這場政變，宣布成立了烏克蘭人民共和國（Ukrainian People’s Republic），這是一個自主而仍與俄羅斯保持聯邦關係的國家。它還對東部和南部的土地提出領土主張，這包含了卡特琳諾斯拉夫省、哈爾基夫省、赫爾松（Kherson）省，以及塔夫里達（Tavrida）、庫爾斯克和沃羅涅日（Voronezh）三省中烏克蘭人聚居的部分地區。這樣的行動宣告了「中央拉達」和布爾什維克之間短暫合作的終結，儘管他們此前還曾在基輔合力擊敗了忠於臨時政府的軍隊，基輔的烏克蘭政府與彼得格勒的布爾什維克政府之間的對立自此拉開序幕。
由工人、農民和士兵群體的代表創建的蘇維埃是一種新的政府形式，各個政黨都競逐蘇維埃的權力；取得對蘇維埃的控制之後，布爾什維克掌握了俄國的大權。第二屆全俄蘇維埃大會於十月政變期間在彼得格勒召開，並受到布爾什維克及其盟友的控制，會議走過場式地承認了這場推翻臨時政府的政變。布爾什維克打算在烏克蘭故技重施，宣布於一九一七年十二月在基輔召開烏克蘭蘇維埃大會。然而大部分出席大會的代表都是支持「中央拉達」的農民，布爾什維克在基輔策劃的政變沒有得逞。
然而這對他們只是暫時的受挫，布爾什維克組織者們離開基輔，前往哈爾基夫。十二月下旬，烏克蘭東部工業地區的蘇維埃大會在哈爾基夫召開。大會於一九一七年十二月二十四日宣布成立一個新的「國家」——烏克蘭蘇維埃人民共和國（Ukrainian People’s Republic of Soviets）。一九一八年一月初，來自俄羅斯的布爾什維克軍隊進入了烏克蘭，打著在哈爾基夫（日後烏克蘭蘇維埃的首都）成立的那個虛構「國家」的旗號向基輔進發。在俄國軍官米哈伊爾．穆拉維耶夫的率領下，這支軍隊搭乘火車，一路進軍，奪取了許多主要的工業中心，並在這些地方得到被布爾什維克動員起來的工人團體的支持。
「中央拉達」在事實上失去了對工業城鎮的控制——它在這些地區得到自由派知識分子擁護，卻沒能贏得工人的支持。面對俄國的入侵，「中央拉達」少得可憐的軍隊也無法為它提供保護。在一九一七年夏天曾宣布支持烏克蘭獨立的那些部隊已經被派往世界大戰前線。此時「中央拉達」的領袖們發現：他們不得不宣布自己的國家從俄國完全獨立出來，卻又沒有軍隊來保衛它。
一九一八年一月二十五日，「中央拉達」發布了其第四份也是最後一份通令（universal），宣布了烏克蘭的政治獨立。「烏克蘭人民共和國就此成為一個屬於烏克蘭人民的、獨立的、自由的主權國家，不臣服於任何人。」通令寫道。在向「拉達」提交通令草案時，米哈伊洛．赫魯舍夫斯基強調了通令的兩大立即目標：第一，促成與德國和奧地利的和約簽署——只有獨立國家才有這樣的資格；第二，保護烏克蘭不受布爾什維克入侵和赤衛隊叛亂的破壞——後者是布爾什維克在主要工業中心組織起來的工人團體。
然而這第四份通令的歷史重要性遠遠超過了其緊急要務：它是自伊凡．馬澤帕時代以來烏克蘭與俄羅斯的第一次公開決裂。獨立烏克蘭國家的理念十七年前才在聶伯烏克蘭地區被首次提出，如今已經獲得了廣泛的政治正當性，獨立的精靈已經從帝國的魔瓶中逃離出來。
「我們希望與所有鄰國和平友好地共存，包括俄羅斯、波蘭、奧地利、羅馬尼亞、土耳其，以及其它國家在內，但任何鄰國都無權干涉獨立的烏克蘭共和國的命運。」通令寫道。當然，表態很容易，要把這樣的願望變成現實則不同。俄軍正從北方和東方兩路向基輔匯合，布爾什維克也在基輔城內的軍械廠掀起了暴動——這座軍械廠是基輔最主要的軍事工廠，其建築如今已成為基輔藝術中心和展覽館的場地。「拉達」缺乏可靠的部隊，而布爾什維克又作出關於土地、和平和對社會進行革命性改革的承諾，吸引許多人投向他們。
「拉達」發出了總動員的號召，在切爾尼戈夫地區的克魯季（Kruty）火車站，一支由約四百名烏克蘭學生和士官生組成的部隊與來襲的布爾什維克軍交戰，後者隊伍中有波羅的海艦隊水兵，也有一支來自彼得格勒的部隊。二十七名烏克蘭戰士落入敵手，並遭到槍殺——這是為了報復他們在面對布爾什維克軍時長達五個小時不屈不撓的抵抗。在烏克蘭人的歷史記憶中，這二十七名戰士成為第一批為民族獨立事業付出生命的烈士，而他們也將有許多後繼者。
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不只超英大片重視特效！最吹毛求疵的名導大衛芬奇對「特效」斤斤計較，靠 Adobe Ae 打造驚人電影世界
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喬治盧卡斯說，電影就是特效。詹姆斯卡麥隆說，視覺奇觀能夠吸引觀眾進戲院，並且獲得情感上的宗教體驗。數位特效，已經是當今全球電影不可缺少的重要元素。當然，目前市面上也有各式各樣的數位特效軟體應運而生，Adobe After Effects（Ae）就是其中一種被業界廣泛使用的優秀軟體。
喬治盧卡斯說，電影就是特效。詹姆斯卡麥隆說，視覺奇觀能夠吸引觀眾進戲院，並且獲得情感上的宗教體驗。數位特效，已經是當今全球電影不可缺少的重要元素。當然，目前市面上也有各式各樣的數位特效軟體應運而生，Adobe After Effects（Ae）就是其中一種被業界廣泛使用的優秀軟體。
Ae 立大功！《媽的多重宇宙》全憑 Adobe After Effects
Ae 發展至今將近 30 年的光陰，在許多好萊塢巨片的後製階段裡，都有它的貢獻。而當 Ae 結合其他 Adobe 軟體家族的系列產品，更是威力無窮。今年在全球引起話題的熱門電影《媽的多重宇宙》，成本僅有 2,500 萬美金，而且特效團隊也僅有七個人。
這樣「極小」的後製規模，即便放在當今的美國獨立電影圈裡也是罕見，但團隊藉由 Ae 所製作的將近 500 個特效鏡頭，卻獲得全球觀眾的一致好評，這部電影獲得了全球近億美金票房，Ae 可說是厥功甚偉。
《復仇者聯盟》的飛天巨艦上，眾多神盾局探員正在操作的儀表板畫面，是由 Ae 製作的；《鋼鐵人》東尼史塔克面罩裡的抬頭顯示資訊圖表，也是由 Ae 製作的。
電影《美國隊長2：酷寒戰士》、《猛禽小隊：小丑女大解放》、《功夫熊貓》、《環太平洋》、《不可能的任務：失控國度》、《鋼鐵人3》、《怪獸電力公司》、《瓦力》；影集《陰屍路》、《黑色孤兒》、《風流 007》、《漫威夜魔俠》、《毒梟》；以及奧斯卡頒獎典禮等等作品的開場字卡片段，通通都是透過 Ae 製作完成的。
☞電影剪輯製作軟體首選 Adobe After Effect！
不只以上的例子，整體《星際大戰》系列、《星艦爭霸戰》系列、漫威電影、皮克斯動畫電影等等需要大量數位特效的系列電影裡，Ae 也是後製階段不可或缺的工具。
Adobe 系列傳教士——要求完美的「片場暴君」大衛芬奇
但是，如果我們真正要談到 Ae 在現今主流電影數位特效裡的重要性，只列出這些使用 Ae 的電影或影集作品還不夠，我們必須請教這位當代的數位特效大師導演：有人說如果時間允許，他會將自己作品裡的一草一木全部經過特效處理；有人說他是片場的暴君與控制狂⋯⋯他就是執導電影《火線追緝令》、《控制》、影集《破案神探》等等高評價作品的名導大衛芬奇。
《破案神探》沒有外星人入侵地球、沒有核爆危機，這部描述 FBI 行為科學組如何成立、並建立連續殺人魔行兇模式的刑偵影集，似乎用不上太多特效。
事實不然，在沒有火光、爆炸與雷射槍的任何一個《破案神探》鏡頭裡，芬奇會要求他的特效團隊，在這裡後製加上一排數位行道樹，或是在那裡地面鋪上一片數位雪；還要改變太陽照射的角度，連帶鏡頭裡整個街區所有事物的影子，都要改變方向；最後別忘了整個鏡頭都要全面調整成偏綠或偏藍的色系。
芬奇實地拍攝的鏡頭，與觀眾在電影院裡看到的鏡頭，截然不同。
這是視覺大師的絕活，特效在芬奇手上並不是用來錦上添花的點綴，而是製造他心中似假還真世界不可或缺的工具。《火線追緝令》裡的洛杉磯比威尼斯還要潮濕黑暗陰冷、《破案神探》裡的舊金山街道整潔乾淨，卻同時有種缺乏生氣的無機虛假感。
芬奇是善於視覺敘事的導演，他希望自己的每個畫面不用開口就能講話，這些透過數位特效製作或調整的鏡頭，在任何台詞出現前，就先透過構圖與色系，傳達芬奇希望觀眾了解的概念與氣氛。
如果芬奇如此依賴數位特效，想當然爾，特效工具的選擇便十分重要。芬奇的數位特效團隊，可以說是 Adobe 軟體系列產品的最佳傳教士，而 Ae 自然是他們製作每部芬奇電影時的好夥伴。第一個原因，芬奇喜愛使用不同元素，混搭合成出他心裡無中生有的畫面。而 Ae 能夠快速結合諸如 Photoshop、Illustrator 等等其他 Adobe 軟體產出的素材。
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第二個原因，與芬奇的「片場暴君」之名脫不了關係：傑克葛倫霍在演出大衛芬奇的《索命黃道帶》時，在片場崩潰落淚。因為導演要求他，在一場戲裡拍攝了高達 70 多個鏡次，只為達到芬奇的完美要求。
問題是，芬奇並不是只求一個最終的完美鏡頭，他是使用 3 台攝影機 70 個鏡次的大量拍攝片段，從中找出自己覺得適合的攝影機片段，再剪輯在一起。剪輯團隊傍晚收到當天的拍攝內容後，當晚至隔天清晨開工前，必須先快速篩選整理出一天份的內容，提交給剪輯總監作為參考。
你可以想像，這樣的工作份量對於後製團隊是非常大的負荷，而 70 個鏡次對芬奇而言，甚至只是小 case。
亞曼達賽佛瑞在拍攝芬奇執導的《曼克》時曾表示，芬奇可以花上超過一週的時間、超過 200 個鏡次以拍完一場戲。芬奇提供給演員精準的走位、肢體動作與情緒反應，讓這些演員在幾近無數次的重複表演中，接近導演要求的水準。
因此，團隊必須使用效率更高的後製工具，才能處理如此巨量的資訊完成影片編輯。更不用提，芬奇的完美主義會在後製時常常發作，特效團隊必須因應他的臨時需求變更，快速地進行修改。
因此，基於以上兩個原因，芬奇的特效團隊需要一整套包括剪輯、特效、甚至工作流的後製解決方案，而且這些軟體必須操作簡單、效率極佳，這樣才能符合片場暴君緊迫逼人的工作節奏，而符合這些條件的 Ae ，就是大衛芬奇信賴的後製軟體之一。
Ae 搭 Pr 效率成就《惡棍英雄：死侍》
而為大衛芬奇製作《龍紋身的女孩》令人驚豔開場片段的提姆米勒，當他第一次當上導演，執導他的處女作《惡棍英雄：死侍》時，米勒詢問芬奇有什麼能結合剪輯與特效的完美方案——他尊敬芬奇在製作上的高效率與製作成品的高完成度。
想當然爾，芬奇推薦米勒使用了 Adobe Premiere 與 Ae。這讓米勒能夠節省更多後製時間，專心在更多創意發想上，而原先不被看好的《惡棍英雄：死侍》，上映後也打破了許多人的眼鏡，成為票房與評價雙贏的限制級超級英雄電影作品。
你可以從大衛芬奇與《媽的多重宇宙》共同選擇 Ae，看出這兩個案例在需求上共通點：他們擁有的電影成本金額一高一低、他們作品裡的特效鏡頭數量並不一樣、他們獲得主流片商的支持程度也大不相同。
但是，他們都需要更有效率的特效工具，讓團隊快速達到產出目標；他們都對於品質有極高要求，希望每一個鏡頭都臻至完美。而能夠快速迭代、結合實務攝影畫面與數位特效、還有效率的 Ae，成為無論是商業大導或是獨立製片年輕導演的最愛。
Ae 提供年輕創作者實現影像夢想的快速途徑
即便你還不是職業導演，也能透過 Ae 製作類似好萊塢大片的效果，網路上有許多 Ae 愛好者的社群，他們公佈了大量的特效模板，你可以簡單地透過這些 Ae 模板，製作出類似 Disney+ 影集《歐比王肯諾比》的飛船入港片段、或是 HBO 影集《真探》知名開場的「剪影」效果。
對於年輕業餘創作者而言，Ae 是他們實現影像夢想的快速途徑之一，你可以透過 Photoshop 編輯圖片，再轉到 Ae 上與數位特效結合；也可以將 Ae 製作好的特效鏡頭，轉到 Premiere 上與其他片段剪輯在一起。如果你自認這個世界值得看到你腦中的創意，那麼這些 Adobe 系列工具可以讓世界更快看到你的心血。
電影不只是特效，但不能缺少特效，特效能讓你的奇幻視野更有說服力、能帶給觀眾超乎想像的體驗，Ae 可以成為你踏入數位特效的墊腳石、甚至能協助你拍出像大衛芬奇《控制》這樣全球票房突破 3 億美金的大片、還能協助你像《媽的多重宇宙》的兩位年輕導演一樣以小成本搏大票房，你也許應該給 Ae 一個機會，讓它協助你實現夢想。
夢想的路上，有你有我、有 Adobe 還有六指淵！千里之行始於足下，拚電影夢就從具象化你天馬行空的 idea 開始吧！
Adobe 開學季 ft.六指淵 陪你飆玩創意：
Adobe 開學季 ft.六指淵 幕後花絮：