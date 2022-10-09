加國眾議院委員會主席史葛洛今日率團訪台，瑞士友台小組訂明年來訪遭中方斥：引發混亂
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加國眾議院主席史葛洛今（9）日率團訪台；瑞士國會友台小組也無懼中國駐瑞士官員威脅，將於明（2023）年訪台。對此外交部表示，在中國加大對台恫嚇以及提升區域緊張之際，外國朋友訪台即充分展現國際對台支持。
（中央社）外交部今（9）日表示，台加國會議員友好協會會長暨加拿大眾議院國貿委員會主席史葛洛今天訪台，預計停留至14日，期間將晉見總統蔡英文、副總統賴清德。在中國升高區域緊張之際，此舉展現加國國會對台灣的堅定支持。
外交部上午發布新聞稿表示，史葛洛（Judy Sgro）今天至14日率團訪台，訪團成員包括眾議員亞可諾（Angelo Iacono）、川布雷（Simon-Pierre Savard-Tremblay）、馬泰爾（Richard Martel）、路易斯（Chris Lewis）等共5位跨黨派聯邦眾議員。
外交部說明，本團是自全球疫情爆發兩年多以來，加拿大國會首次組團訪台。由於適逢國慶，訪團帶來加國國會對台灣的祝賀與誠摯友誼，深具意義，期間將晉見總統蔡英文、副總統賴清德，拜會行政院長蘇貞昌及立法院長游錫堃，外交部長吳釗燮也將頒贈外交獎章予史葛洛，表彰史葛洛多年來對推動台加關係的卓越貢獻。
外交部強調，台灣與加拿大為共享民主、自由、人權及法治等共同價值的緊密夥伴，在中國無端肆意升高區域緊張之際，史葛洛籌組跨黨派國會議員團訪台，充分展現加國國會對台灣的堅定支持，相信訪團成員都將因這次到訪，更進一步了解台灣及區域現況，並能持續在加拿大國會推動各項友台行動，以深化雙邊夥伴關係。
瑞士國會代表團無懼中國威脅，2023年訪台深化經貿關係
（中央社）瑞士媒體報導，國會友台小組主席暨瑞士人民黨黨主席齊沙將按照規劃已久行程，明（2023）年率團訪台深化兩國關係。中國駐瑞士官員8日抗議指出，這項訪台行程將破壞中國主權、傷害中國利益。
瑞士國會友台小組計劃明年訪台，然而中國駐蘇黎世總領事趙清華在瑞士德語媒體《沙夫豪森新聞》（Schaffhauser Nachrichten）8日刊登的專訪表示，反對這項訪台行程，並稱這是官方接觸，會「引起混亂」。
根據瑞士新聞網《瑞士資訊》（Swissinfo）8月報導，保守右派的瑞士人民黨（UDC）黨主席，同時也是國會友台小組主席齊沙（Marco Chiesa）宣布將於2023年率國會團訪台，且這趟旅行在美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台前就已經預定，因COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情而多次延後。
裴洛西訪台引發北京不滿後，齊沙接受《週日報》（SonntagsZeitung）訪問時再次確認無懼中國威脅，將率團訪台。他表示：「我真切希望在很快的將來訪問台灣，還有訪問中國。這將會代表關係的正常化，以及武裝衝突的風險不再。
中國的文攻武嚇也在瑞士政壇引發爭議，許多國會議員站出來挺台。綠黨議員華德爾（Nicolas Walder）在裴洛西訪台後接受《24小時》（24 Heures）訪問時指出，希望瑞士政府能態度堅定，「面對中國，瑞士應支持台灣」。社民黨議員莫里納（Fabian Molina）則認為瑞士應強化與台關係，且瑞士將台灣視為「獨立民主國家」。
8月中國駐瑞士大使王世廷接受《時報》（Le Temps）訪問時，抗議瑞士國會議員與台灣政治人物或議員接觸。但據瑞媒報導，大多數議員仍支持這趟訪程。抗議未見效，趙清華因此也在8日刊登的專訪持續勸退瑞士訪團。
趙清華說，這樣的訪問「不遵守一個中國原則，意味著破壞中國主權、干涉內政與傷害中國基本利益」。儘管如此，趙清華認為瑞中關係良好。他強調，兩國積極參與自由貿易協議，「但人權議題不應包含在這過程中」。
《時報》8日報導，瑞士友台小組預計明年訪台，目的為維繫並深化瑞台經貿等各項關係。
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：楊士範
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皇家禮炮奇饗旖境，新•奢饗宴品酩會：品味藝術語境下的無限饗像
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皇家禮炮全新「奇饗旖境 新•奢饗宴」品酩會，將偕手連續三年榮獲米其林餐盤推薦的「Orchid by Nobu Lee蘭餐廳」，透過皇家禮炮完整的風味版圖，在新奢旖境情境中，開啟對威士忌無限想像。
人生堪比一場豐富的饗宴，每場機遇都似人生風味增添的堆疊，一如皇家禮炮多年來積累的精湛製酒工藝，以高年份頂級調和、調和麥芽與罕見的調和穀物威士忌，完整了威士忌界的風味版圖，也是一種更尊重精緻品質的生活方式。皇家禮炮全新「奇饗旖境 新•奢饗宴」品酩會，用皇家禮炮完整風味版圖，在台北Orchid by Nobu Lee蘭餐廳推出期間限定品酩會，以繁盛奢華的語境為設計意向，為賓客營造如置身奇饗旖境的沈浸之旅。
什麼是新奢世代？隨著時代遞嬗，相較於一生只做一件事的專注，現代人追求堆疊更多細節，在斜槓人生裡痛快揮灑每一秒，對他們來說，奢，已不再是純粹的物質享受，而是懂得把生活過得精彩閃耀，在不同領域裡恣意悠遊。相較於極簡主義的自律，融合皇室新奢、繁複與多彩的極繁主義，更像是品味人士的美感指標，這種原本屬於風華世代的復古絢麗，正以最天馬行空的想像，褪去傳統包袱的姿態，為生活帶來一場充滿生命力的藝術盛宴。
營造感性又飽含張力的豐收饗宴
有著威士忌之王美譽的皇家禮炮，不斷追求極致，完整調和威士忌風味版圖，與秉持想要體驗不同事物的欲求，新奢世代的生活不謀而合，就如同是豐收的秋季，是萬花筒的縮影，也是擁有極高自由度的生活展演，為此，皇家禮炮特別與Orchid by Nobu Lee蘭餐廳合作，推出「奇饗旖境，新•奢饗宴」品酩會。
在挑高八米的空間裡，用流動的金色帷幕，結合花藝、水晶和迎賓表演，無不以炫麗的裝飾風格，創造出一個精緻繁盛的新奢世界，再讓主廚Nobu將自身與台灣、日本、紐澳的文化根基融入在料理中，透過多軌多元的生活方式，在傳統法餐中注入傳創新思維，運用當代法菜廚藝技法，體現四季的生命力，創造味道和諧的細緻料理，如同皇家禮炮的頂級調和，氣味相投所以彼此相融，讓餐酒搭配相輔相成風味更上乘。
首度以透明酒瓶盛裝高年份威士忌
極繁主義包含著精心策劃的風味展現，一如皇家禮炮超凡的調和工藝。在品酒會裡提供的四款威士忌，是為最能夠完整品酩皇家禮炮勇於探索未知精神的核心酒款。像是在2022年獲得國際烈酒競賽金獎的「皇家禮炮21年威士忌」，是蘇格蘭調和威士忌「極品中的極品」，擁有濃郁的甜梨和柑橘香氣，入口後能品嘗到香料和堅果交融的口感，再以溫潤的煙燻味慢慢收尾。
針對結合超過21種熟成21年以上的高年份麥芽原酒，推出的「皇家禮炮21年調和麥芽威士忌」，有著成熟柔軟的甜美香氣，在香蕉烤布蕾外，還帶有辛辣丁香硬糖的味道，香甜濃烈讓人心醉神迷。再以全球罕見的調和穀物威士忌「皇家禮炮21年-王者之鑽」，在瓶身上鑲著獅王圖騰，象徵英國皇室的全新世代；最後輔以唯一擁有臺灣DNA 的「皇家禮炮23年威士忌」，靈感源於東方美人茶，以台灣熱帶水果為底，獨有的龍眼香氣，表現在地風土的個性特色。讓威士忌如同是一扇窗，成為進入新英國皇室的獨家邀請，皇家禮炮奇饗旖境 新•奢饗宴品酩會，在呼應勇於創新、大膽突破的精神之餘，也頌揚優雅精緻的皇家風範。
「奇饗旖境，新•奢饗宴」品酩會活動資訊
- 活動地點：Orchid by Nobu Lee 蘭餐廳（台北市大安區安和路二段83號）
- 活動費用：報名費 NT$2,980／位（無法抵扣現場購酒費用）
- 活動時間：2022-10-27（四）至 2022-10-30（日）
- 活動場次：
2022-10-27（四）
場次（一）午宴12:00-14:00，11:30開放入場
場次（二）晚宴19:00-21:00，18:30開放入場
2022-10-28（五）
場次（三）午宴12:00-14:00，11:30開放入場
場次（四）晚宴19:00-21:00，18:30開放入場
2022-10-29（六）
場次（五）早宴11:30-13:30，11:00開放入場
場次（六）午宴15:30-17:30，15:00開放入場
場次（七）晚宴19:00-21:00，18:30開放入場
2022-10-30（日）
場次（八）早宴11:30-13:30，11:00開放入場
場次（九）午宴15:30-17:30，15:00開放入場
場次（十）晚宴19:00-21:00，18:30開放入場
本文章內容由「皇家禮炮」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。