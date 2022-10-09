加國眾議院委員會主席史葛洛今日率團訪台，瑞士友台小組訂明年來訪遭中方斥：引發混亂

（中央社）外交部今（9）日表示，台加國會議員友好協會會長暨加拿大眾議院國貿委員會主席史葛洛今天訪台，預計停留至14日，期間將晉見總統蔡英文、副總統賴清德。在中國升高區域緊張之際，此舉展現加國國會對台灣的堅定支持。

外交部上午發布新聞稿表示，史葛洛（Judy Sgro）今天至14日率團訪台，訪團成員包括眾議員亞可諾（Angelo Iacono）、川布雷（Simon-Pierre Savard-Tremblay）、馬泰爾（Richard Martel）、路易斯（Chris Lewis）等共5位跨黨派聯邦眾議員。

外交部說明，本團是自全球疫情爆發兩年多以來，加拿大國會首次組團訪台。由於適逢國慶，訪團帶來加國國會對台灣的祝賀與誠摯友誼，深具意義，期間將晉見總統蔡英文、副總統賴清德，拜會行政院長蘇貞昌及立法院長游錫堃，外交部長吳釗燮也將頒贈外交獎章予史葛洛，表彰史葛洛多年來對推動台加關係的卓越貢獻。

外交部強調，台灣與加拿大為共享民主、自由、人權及法治等共同價值的緊密夥伴，在中國無端肆意升高區域緊張之際，史葛洛籌組跨黨派國會議員團訪台，充分展現加國國會對台灣的堅定支持，相信訪團成員都將因這次到訪，更進一步了解台灣及區域現況，並能持續在加拿大國會推動各項友台行動，以深化雙邊夥伴關係。

瑞士國會代表團無懼中國威脅，2023年訪台深化經貿關係

（中央社）瑞士媒體報導，國會友台小組主席暨瑞士人民黨黨主席齊沙將按照規劃已久行程，明（2023）年率團訪台深化兩國關係。中國駐瑞士官員8日抗議指出，這項訪台行程將破壞中國主權、傷害中國利益。

瑞士國會友台小組計劃明年訪台，然而中國駐蘇黎世總領事趙清華在瑞士德語媒體《沙夫豪森新聞》（Schaffhauser Nachrichten）8日刊登的專訪表示，反對這項訪台行程，並稱這是官方接觸，會「引起混亂」。

根據瑞士新聞網《瑞士資訊》（Swissinfo）8月報導，保守右派的瑞士人民黨（UDC）黨主席，同時也是國會友台小組主席齊沙（Marco Chiesa）宣布將於2023年率國會團訪台，且這趟旅行在美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台前就已經預定，因COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情而多次延後。

裴洛西訪台引發北京不滿後，齊沙接受《週日報》（SonntagsZeitung）訪問時再次確認無懼中國威脅，將率團訪台。他表示：「我真切希望在很快的將來訪問台灣，還有訪問中國。這將會代表關係的正常化，以及武裝衝突的風險不再。

中國的文攻武嚇也在瑞士政壇引發爭議，許多國會議員站出來挺台。綠黨議員華德爾（Nicolas Walder）在裴洛西訪台後接受《24小時》（24 Heures）訪問時指出，希望瑞士政府能態度堅定，「面對中國，瑞士應支持台灣」。社民黨議員莫里納（Fabian Molina）則認為瑞士應強化與台關係，且瑞士將台灣視為「獨立民主國家」。

8月中國駐瑞士大使王世廷接受《時報》（Le Temps）訪問時，抗議瑞士國會議員與台灣政治人物或議員接觸。但據瑞媒報導，大多數議員仍支持這趟訪程。抗議未見效，趙清華因此也在8日刊登的專訪持續勸退瑞士訪團。

趙清華說，這樣的訪問「不遵守一個中國原則，意味著破壞中國主權、干涉內政與傷害中國基本利益」。儘管如此，趙清華認為瑞中關係良好。他強調，兩國積極參與自由貿易協議，「但人權議題不應包含在這過程中」。

《時報》8日報導，瑞士友台小組預計明年訪台，目的為維繫並深化瑞台經貿等各項關係。

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：楊士範