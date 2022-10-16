石知田《石光乍現》：望著自己的名字，驚覺活著便是造字，必須鑿刻出屬於自己的語言
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《石光乍現》這本初生之作，坦露石知田一路走來心中的幽微孔穴。回顧人生各階段的成長姿態，從小便喜愛閱讀各式書籍的他，對於過往人事物的際遇展現出驚人的記憶力，同時字斟句酌地往成長的根源撫觸摸索。
文：石知田
擱在字串上
小時候，石知田總令我十分困擾。
哥哥和我的名字都是父親取的，學齡前，每與名為「石知田」的字串對望，總覺得陌生。「石」是跟著父姓，「知」是與哥哥並置，最後或許是要與哥哥有所分別，才在最尾端補上了「田」。這串文字安置在身上，似乎只是提供了識別的作用，能清楚分辨我從何來。除去被懲罰的時刻，長輩們大多喚我乳名「小田」，與我同輩的哥哥姊姊們也隨著那樣叫我。至於我和哥哥，或許是基於某種男性渴望企及的瀟灑，不希望被世俗規矩所綑綁，也或許都希望能追求所謂的獨一無二，不該簡單以稱謂替代對方，大多以本名互相呼喊。說起來，唯一常常嚷著「石知田」的家人，就只有哥哥了。
每到新環境自我介紹時，「石知田」總像誦唱著拗口的梵音音節——同學們總稚嫩地不知如何回應，表情充滿疑惑和些許興奮，師長則不確定是否聽錯，表情禮貌而生澀，而我羞恥地站在位子上，想著該怎麼在這一片祥和中不突兀地將身體蜷回座位。
而年齡大一些後，慢慢有同學在我介紹完名字後，模擬藝術家捕捉靈光，對著「石知田」進行各種外號的即興創作。而我必須坦白替它說句公道話：大多都很鳥。漸漸地，名字的音調和形體添上諸多曲折，變得笨拙而赤裸。原本與它薄弱的依存關係，在眾人炙熱目光下，不斷萎縮成為灰燼，我言不由衷地說著違心之論，而它在歡迎的鼓掌聲中漸漸從我身上剝離而去。
現在仔細回想，「我是石知田」的發音不順口，或許是因為爺爺和奶奶都是四川人，被他們照顧長大的我，對於「捲舌音」總是無法控制好力道，「我是石知田」中間的三個字，得讓舌頭的肌肉僵持在一個地方，年幼的我想必是還無法將肌肉控制得靈活。而同個字音才向下去了聲，迅速就得看似輕鬆的向上升調，「是石」兩者的顛簸，導致講話也常帶有奇怪的節奏和韻味。如果童年時，懂得將自我介紹改成「我叫石知田」，在發聲上面就顯得容易許多，也許就能避免對姓名的排斥。
但是說著「我叫石知田」的小孩，似乎又顯得太霸道。「我叫」以喧賓奪主的方式，帶著「給我聽著」的口吻，不像「我是」那麼溫文儒雅，懂得將自己向下挪一挪。再者，「是」為平等的連接，「叫」則像是附屬，「名字」不該單單視為物件，而該當作存在。總認為，分享「名字」給新認識的人，不該如此理所當然、趾高氣昂。若回到過去，還是會讓童年的我努力練習「我是石知田」。
記得有一次，遊玩過程認識一對男孩和女孩，三個人特別契合，幾場遊戲後，便以眼神確認了彼此是值得結交的朋友。距離和母親相約的時間剩下十來分鐘時，男孩、女孩果斷地做了自我介紹。不誇張地說，兩人的名字，是當時我見過最棒的名字。口中吐出的字串，即使呢喃都有某種魔力，彷彿似曾相識，卻不會聯想到特定的人物，沒有驚奇或突兀，如同最熟悉的陌生人般，沉浸在即將成為熟人的感動。名字附加而上，突顯共生者的氣質與長相，漫溢而出的氛圍感，更使名字本身增添了些許殊異。
「那你呢？你叫什麼名字？」正當我沉溺於憧憬和嚮往他人的美好，對方反問了我，驚覺自己怎能如此毫無防備，竟忘了遮掩自己的不堪。好在當時已經認識不少人的我故作鎮定，腦中迅速從數據庫尋覓適合的文字組合。「石知田」如鯁在喉，心裡泛起無以名狀的好勝心，直到現在都還記得第一次替自己取的新名字：「張志豪」。
這樣說來，「張志豪」或許算是第一次詮釋的角色。忘了究竟是真的聽過這個名字，還是單純腦海裡的大數據組合。總而言，「張志豪」成為最符合我當時審美觀的名字，一個活潑開朗、很會玩遊戲的小孩，功課也許不是特別好，但為人正直，許多人都願意跟他做朋友。最完美的是，他的名字從來都不會對任何人造成困擾，包括自己。
回家路上，坐在母親車上的我被罪惡感包裹著，心裡想：玩得這麼開心的兩個新朋友，以後若是上尋人節目找我，會不會找到另外一個人？原先的成就感被羞赧侵襲，他們知道我騙人會不會就不跟我當朋友？如果他們知道我真名會不會無法接受？騙人的我應該會被大家討厭吧？那次之後，我開始默默地練習許多次「我是石知田」，希望有一天遇見他們，能夠好好和他們懺悔，並將真實姓名告訴他們，可惜後來始終沒能再見到他們。
小四、小五時，有門功課列舉了許多關於自己的問題，大多數題目都很容易。和平常一樣，我趁著上課時間就偷偷在抽屜裡完成了，整張題目卷只留下一小塊無可迴避的空白：「名字代表的意義」。雖然一直都知道名字是父親取的，但總是把心思放在它帶來的雜沓紛擾，從未想過該有個原由。母親憑稀薄印象告訴我，在我幼稚園畢業的時候，父親曾將原因寫在畢業紀念冊上。翻箱倒櫃地尋找後，在床底收納空間的底層找到，封面後的第一頁上方貼著我穿兒童龍袍的沙龍照，下方則簡單記錄許多基本資訊，姓名、血型、星座、興趣等等。
「石知田，勤於耕耘知識的田地。」坐在床邊地板，反覆讀著父親擱在紀念冊最下緣的文字，「好酷喔⋯⋯」帶著歉意盤握疏離在自身與他者間隙的它，父親纖瘦的字跡，如同磨得鋒利的刻刀，將原先淤塞的自卑羞赧一刀一刀地刨去，雕出自己的樣貌。將卷上那一塊空白填補後，那些小小但巨大的問題也緩緩消散，開始能好好直面「石知田」。得知名字其來有自的我，漸漸著迷於文字中夾帶的訊息，類似火車迷、車迷、太空迷、Ｂ級片迷、教父迷，我儼然成為了「字迷」，比起透過外號去認識人，總喜歡探索研究每個人的名字，成長為一個會因爲感受到他人名字裡的隻字之差而暗自竊喜的人。
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職人出擊！臺灣農漁業華麗變身
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導入智慧農漁科技，不只能幫助老職人們保存珍貴的經驗；若再結合標準化與模組化技術，智慧農漁科技將是臺灣農漁轉型通往永續發展的路徑，更有機會降低入門門檻，帶動青年返鄉，讓臺灣的經驗持續傳承。
臺灣農漁業歷史悠久，扮演著餵養臺灣人的重要角色。傳統農漁業的職人們在種植與養殖時，除了常常需要看天吃飯，還需要經歷一次次的試驗、以及長時間密切照顧，才能享有最終收成的果實。雖然從事第一線農漁生產的職人們已經逐漸老化，但他們與這塊土地共同生活了一輩子，累積一身的珍貴經驗可不容小覷，所以當導入智慧農漁科技後，老職人們的經驗便可以永遠保存下來，結合標準化與模組化，讓農漁轉型成為通往永續發展的路徑，帶動地方創生與青年洄游。
生長不受限！水果王國開啟智慧農業新篇章
臺灣出產的水果以飽滿多汁又鮮甜可口的特點，風靡世界各國的水果老饕，並被冠譽水果王國的美名。不同水果依據生長特性而有適合栽種的季節，以火龍果為例，火龍果夏季產量常供過於求，導致果農夏季大量種植，最後造成價格快速崩跌，而冬天卻吃不到的窘境。
金緻網路發現種植火龍果的困境後，決定將人工智慧（AI）與物聯網（IoT）的技術導入種植過程，並與大龍王農場合作，透過各式的環境感測設備，偵測溫度、濕度及土壤成分等資訊，讓以往依靠農民經驗判斷的環境數值，可以透過被精準量測，同時紀錄火龍果在不同環境下的生長情形，大量收集後組成AI學習及判讀的數據資料庫，以此建構標準化模組。
智慧農業的關鍵不僅是結合AIoT進行數據蒐集與分析，更重要的是結合老農民對火龍果代代相傳的種植經驗，將積年累月的經驗、智慧結晶納入大數據資料庫，使人工智慧的判讀能更加符合火龍果種植的真實需求，逐步優化AI種植流程的決策。
為減少農業種植過程中遭受不確定因素的影響，金緻網路建構火龍果的數位分身，在種植期間運用無人機空拍火龍果花朵照片，結合影像辨識技術紀錄生長狀態，以此模擬火龍果在環境動態的變化下，產生花朵數量及果實產量的預測，讓農民能第一時間得知作物的生長狀況，以便能夠線上遠端操控種植條件，快速反應各種變動情況。
大龍王農場透過火龍果數位分身的技術，調節夏季、冬季的作物產期，避免火龍果在同一時間大量生產，解決市場競爭並紓解盛產期果價傷農的困境。而在將來的將來，當人工智慧與職人經驗完全融合後，農場日常的澆水、溫控及施肥等作業，就能自動依據環境資訊及作物現況進行調控，不僅節省人力物料成本，還能掌握火龍果最佳採收期並精準產量，大大地改變傳統農業型態。
不僅是農業，智慧水產養殖也和你想像的很不一樣！
除了進行農業轉型外，水產養殖業傳統依賴人力視察、觀察魚塭環境變化的方式也造成人力及時間上的浪費。為解決養殖業者面臨的問題，寬緯科技開發水聚寶智慧養殖監測系統，在養殖池中裝設各式環境AIoT感測器設備，即時偵測水溫、溶氧量、鹽度、酸鹼值及氧化還原電位等養殖池中的環境指標，透過無線傳輸的技術上傳至數據資料庫後，再透過雲端分析平台進行數據分析，依據數據自動啟動水車及設定自動投料。漁民只要透過手機APP即可隨時掌握養殖池資訊，提前防範緊急狀況並減少損失；若遇到暴雨、寒流或極端氣候等突發狀況，水聚寶也會提供異常示警的通知，提醒漁民及時到場搶救或透過AI啟動緊急應變機制。
而寬緯科技不僅想知道養殖池的環境資訊，連池內魚蝦狀況的一舉一動也想掌握手中！寬緯科技引進水底監測設備，透過水下攝影機觀察養殖池中的生長情形，同時利用物件移動追蹤的技術，透過水下攝影機將魚蝦標示刻度，協助機器AI學習更快速辨識魚蝦的成長大小，有效控制養殖池狀態並提升產品品質，幫助業者有效建立養殖履歷紀錄，讓養殖水產品更加安全可靠。
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臺灣的年輕人不簡單！青農返鄉，給家鄉築一個夢
深入研究臺灣農漁業的情況，就會發現農漁業在現行的運作方式大多是依靠經驗代代的傳承，但這在勞動力人口嚴重老化的背景下，面臨到的是傳統經驗逐漸凋零的危機。
在導入智慧科技協助農漁業，將種植及養殖技巧精緻化與模組化後，未來青農返鄉種植，在草創時期不用經歷那麼多的失敗經驗，只要透過AI提供的準確數據做為建議，就能做出最適當的種植決策。智慧農漁業不僅降低入門門檻，讓臺灣的經驗持續傳承，復甦傳統職人，也讓生鮮農漁產有更多機會站在國際舞台上並嶄露頭角。
出發！智慧農漁業國家隊，下一步將邁向國際
在勞動力人口老化及極端氣候的影響下，臺灣農漁業正面臨轉型的緊要關頭。數位部產業署透過智慧城鄉計畫，運用科技的力量，解決農漁業的迫切難題。
智慧農漁業不僅帶動了青年返鄉與海外貿易的契機，也讓傳統職業有了發展永續的新可能。結合金緻網路與寬緯科技在臺灣的成功模式，串連產業供應鏈，將技術、感測設備及個案經驗等解決方案輸出海外，連結臺灣的智慧戰情室，遠端接收及整合海外AIoT環境資訊及作物漁獲的生長狀態，將獲得的數據透過AI不斷優化，並根據各國文化與種植條件提供改善的做法與建議，打造當地專屬智慧農漁業的完整解決方案。
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