中國房市低迷：北京年減幅度達64%，專家分析美中對抗與疫情防控是根本原因
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近期中國房地產市場持續低迷，往年房仲會推出大量促銷方案的「金九銀十」，在今年卻依然不見起色，中國研究機構最新數據顯示，與去年同期相比，跌幅最高的北京年減幅度達到64%。專家分析，雖然官方放鬆以往嚴厲打防的態度，但中國經濟發展出現結構性變化，不利房地產恢復成長態勢。
（中央社）中國房地產研究機構－中國指數研究院最新統計數據顯示，北京、上海、廣州、深圳等一線城市在十一長假期間，房市成交規模均較去年同期下滑，北京跌幅高達64%。
由於恰逢中秋節、國慶日等連假，中國房地產市場有「金九銀十」說法，房企會在這段期間大力推出購房促銷方案，增添買氣、創造業績。在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、大型房企債務危機等干擾因素下，中國房市吹寒風，也吹熄銀十亮光。
中指研究院指數事業部市場研究總監陳文靜在中指市場形勢及企業研究成果分享會上表示，十一長假（10月1日至7日）期間，20個重點監測城市新建商品住宅成交面積較去年同期平均下降37.7%；部分城市因為去年基數低，成交表現則是有所成長，整體成交降幅仍大。
他提到，四大一線城市在新建商品住宅日均成交面積上均較去年十一長假期間下滑，廣州年減21%、上海年減47%、深圳年減49%、北京年減高達64%。
分析，從十一長假所觀察到的數據來看，房地產市場仍受到疫情反覆影響，市場恢復結構被打亂；由於數據回報有一定的滯後性，不排除跌幅也和這部分有關，需要再跟企業多做些調查反饋。除了一線城市外，部分城市在黃金週期間成交情況有所回溫。
陳文靜評估，官方持續推出房市利多措施，不過由於開工率低、購房意願下降、投資熱度不再等因素，由中長期來看，新房需求恐怕仍是減弱態勢，接下來房地產市場如何恢復，仍要看宏觀經濟如何修復、疫情防控措施如何調整、購房政策如何形塑、保交樓措施如何落實。
中國房市疲弱 分析：中國經濟結構性變化所致
（中央社）中國房地產市場疲弱，專家鄧聿文分析，儘管官方改變此前對房地產嚴厲打壓的態度，但中國經濟發展的大環境出現結構性變化，不利房地產恢復成長。
旅居美國的中國問題專家鄧聿文日前在德國之聲撰文，分析中國房地市場低迷的深層問題。
首先，鄧聿文指出，中國經濟至少短中期的預期變得悲觀，這讓民眾會謹慎消費大宗商品，尤其對高昂商品房，會非必要不購買。
鄧聿文說，由於美中對抗，美國在關鍵供應鏈和高科技上的圍堵和脫鉤，讓中國經濟發展的內外環境變得嚴峻。再加上COVID-19疫情、俄烏戰爭對全球地緣環境的影響，加深這一局面的發展。
其次，他指出，住房成本占民眾的收入過高，儘管房價相對高峰有所下降，但整體還是很高。在收入減少甚至面臨失業威脅的情況下，民眾拿不出太多的錢投資房產。
第三點則是中國人口結構出現了歷史性變化，民眾的生育意願下降、人口總量減少，這是長期影響住房投資的重要因素，現在對房地產的後果也體現了出來。
鄧聿文說，當前有購房需求的主要是「90後」（1990年代出生）群體，包括「90後」農民工。但這個群體的父母，很多都有二套或以上的房子，因此若不是為了改善住房需求，真正要買房的「90後」也不會很多。
他表示，除非房價還有進一步的下降，「90後」群體大規模投資房產的概率不高，同時情況會隨著生育率的進一步降低以及老年人口的增長而更加突出。
此外，鄧聿文也指出，中國房市成交量巨跌也受到疫情清零的影響，以及過去9年官方對房地產行業反覆的打壓。他認為對於房市「住房不炒」的定位違反了市場規律。
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：楊士範
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僅僅是改變對待衣物的方式，就能為地球永續盡一份心力：伊萊克斯 x Rave Review
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「如果每個人都做出小小的改變，打破他們的習慣，我們每個人都可以減少紡織品對環境的影響。透過降低清洗溫度、用洗衣精取代洗衣粉等等，每台洗衣機每年可減少約50 公斤的二氧化碳排放量。如果有數百萬消費者都這麼做，就可能會帶來巨大的改變。」
網路搜尋「阿塔卡馬（Atacama）沙漠」，你會先看到這裡是世界上的最乾燥的地方，有驚人的落日美景，也有前衛的藝術作品。但是可能還沒有什麼人在談論的是，位在南美洲智利的這個沙漠，也是廢棄衣物的巨大墳場。
廢棄衣物的傷害，比你想像的還多
美國紡織品回收委員會（Council for Textile Recycling）曾經提出報告，指出自1999年開始，垃圾中的紡織品比例就不斷增加。到了2009年，已經比十年前高出40％左右。2015年，美國產出了約1135萬噸的紡織品垃圾，平均每人丟棄37公斤。台灣則有大約7萬2千噸的舊衣變成垃圾，換算下來約2億3千多萬件，平均每人丟了10件。
人們可能以為，大部分廢棄的衣服都可以重複使用和回收，但事實並非如此。我們所丟棄的廢棄紡織品，只有 1% 被回收製成新衣服，將近 73% 則會進入垃圾場，無論是焚化或掩埋這些紡織品，都會為環境帶來更多的傷害和污染。例如2016年，國際期刊《科學報告》（Scientific Reports）指出，在深海中發現了長度五公釐以內的塑膠微粒，分析結果顯示，這些塑膠微粒都來自於合成纖維衣物，包含聚酯纖維、尼龍和壓克力纖維等。另外根據聯合國歐洲經濟委員會調查顯示，每年約有5.9萬噸的廢棄衣物被輾轉運送到智利，而其中的3.9萬噸，是直接被棄置於阿塔卡馬沙漠。龐大數量的廢棄舊衣，不只讓沙漠看起來如同垃圾場，也代表著大量的水資源浪費、碳排放增加，而衣物中的化學品，也讓它們跟塑膠一樣難以分解而且帶有毒性。
伊萊克斯注意到這個廢棄紡織品所帶來的大問題。身為精品家電領導品牌，尤其在護衣家電更是擁有多年的技術創新與研發經驗。秉持著對環境永續的責任感與能力，伊萊克斯展開了行動。
時尚，不需要犧牲環境
Josephine Bergqvist和Livia Schück是兩位來自瑞典的女性時裝設計師，在2017年，他們一起成立了時裝品牌Rave Review，希望將環計永續發展的概念，應用於時裝設計之中。在他們的作品裡，可以看到大量的拼接、複合等形式，各種花樣、色彩和輪廓，不按牌理出牌卻又恰到好處的彼此呼應，這正是因為Rave Review堅持使用廢棄紡織品作為原料製作服裝。除了舊衣之外，不管是窗簾、沙發、棉被還是毛毯，都可以變成他們創作的材料，成為具備高級訂製服裝之質感，與環境永續精神的設計作品，完美詮釋了時尚也可以很環保的精神。Rave Review 現在已成為引領國際潮流，和再生永續並行的指標性品牌。他們的作品屢獲獎項，也曾登上《Vogue》、GucciFest 等重要時尚雜誌，美國時尚名媛Kylie Jenner ，和長期關注社會議題的國際影星Emma Watson ，都曾穿著Rave Review的服裝亮相。
伊萊克斯為了證明舊衣服仍然有價值，並且啟發人們延長衣物使用壽命的想法，特別邀請 Rave Review，利用被廢棄在阿塔卡馬沙漠中的各種服裝進行改造，推出了風格強烈的系列作品。在向世界展示這些廢棄衣物對環境造成的影響，同時也點出了下一個世代的時尚新觀念——「衣物養護」。設計師Livia Schück 在受訪時便很明確的表示：「我們相信，未來的時尚，必然與現在不同。無論用什麼方式，我們都得開始改變。在時尚這一面向，好好的保養我們已有的物品，可能是最切實、最簡單的方法。」
衣物壽命加倍，環境影響減半
「伊萊克斯擬定了一項長程計畫，目標是希望能夠顯著減少人類活動對氣候的影響。尤其在衣物這一塊，作為服裝的護理專家，我們透過研發更先進的洗衣技術，讓消費者已有的衣服更耐用，並減少每一次清洗時，在水和能源上的消耗。」伊萊克斯照護體驗開發總監（Care Experience Development Director）Elisa Stabon 說道。伊萊克斯的目標，是在 2030 年時，可以使衣服的使用壽命增加一倍，並且將對環境影響減半。
長期以來，伊萊克斯始終致力於透過更先進的洗衣和烘衣設備，做到節約用水並提高能源效率。 在2020 年底，伊萊克斯的努力受到了全球非營利組織原碳揭露計畫（ CDP） 的認可，為全球前5%積極應對氣候變化的企業領袖。展望未來，伊萊克斯希望能夠透過新技術的研發、洗滌觀念的傳達，來鼓勵消費者在每一次洗滌衣物的時候，都能做出對地球更好的選擇。例如伊萊克斯洗衣機中的自動劑量功能，精確投放並且優化清潔劑和柔軟劑的使用效率。再加上伊萊克斯的衣物蒸汽功能，可以讓紡織物變得柔軟、減少皺摺，進一步延長衣物使用的年限。而伊萊克斯的最新洗衣技術，提供使用者一個新的洗衣模式：在一小時內以 30 度的溫度，高效清潔衣物。同時做到降低能源消耗以及完善的衣物清潔保養，是忙碌的消費者最理想的選擇。
「如果每個人都做出小小的改變，打破他們的習慣，我們每個人都可以減少紡織品對環境的影響。透過降低清洗溫度、用洗衣精取代洗衣粉等等，每台洗衣機每年可減少約50 公斤的二氧化碳排放量。如果有數百萬消費者都這麼做，就可能會帶來巨大的改變。」伊萊克斯集團永續發展事業歐洲區副總裁Vanessa Butani 表示。
最永續的精神，就是好好照顧我們已經擁有的衣物。根據伊萊克斯的研究報告指出，僅僅只是讓衣物的使用壽命延長 9 個月，就可以將氣候影響降低 20-30%。用更簡單的方式，也能將生活得出色精彩，和伊萊克斯一起努力，願真正美好、有益的物品，都能被長長久久的珍惜與使用。
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