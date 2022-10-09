本土新增4萬4457例、死亡62例，新增一位無慢性病史30歲女性死亡個案

中央流行疫情指揮中心今（9）日公布國內新增4萬4565例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為4萬4457例本土個案及108例境外移入；另確診個案中新增62例死亡。

指揮中心表示，今日新增之4萬4457例本土病例，為2萬0487例男性、2萬3951例女性、19例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，新增個案數破千的縣市分別為，新北市（8730例），臺中市（5,379例），桃園市（4888例），臺北市（4580例），高雄市（4487例），臺南市（3238例），彰化縣（2363例），屏東縣（1229例），新竹縣（1193例），宜蘭縣（1183例），雲林縣（1112例），苗栗縣（1076例），新竹市（1048例），嘉義縣。

指揮中心指出，今日新增62例本土病例死亡個案，為27例男性、35例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、58例具慢性病史、44例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年8月27日至10月6日，死亡日期介於9月27日至10月6日。

指揮中心說明，今日新增108例境外移入個案中，為59例男性、49例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，分別自中國（4例），新加坡（2例），美國、香港及馬來西亞（各1例）移入，另99例感染國家調查中。入境日期介於今年9月8日至10月8日。

指揮中心發言人莊人祥表示，今日新增確診數大致與昨日持平，與上周日相比，則增加1216例，增加幅度約為2.8%。

死亡與兒童重症個案

莊人祥表示，今天有新增一例特殊死亡個案，為沒有慢性病史的30歲女性。9月30日快篩陽性確診後，10月2日被家人發現在家昏迷，緊急送醫後無呼吸心跳，檢驗後發現有高血糖、高血鉀等異常症狀。經急救後無效，不幸於當日死亡。

在兒童重症個案上，今日新增一位曾接種一劑疫苗且無慢性病史之5歲女童。在8月31日確診後，9月26日起陸續出現發燒、腹痛、紅眼、頭痛等症狀，10月2日至急診就醫發現發炎指數升高、凝血功能異常，疑似MIS-C而住院檢查，經給予類固醇等藥物治療後病況好轉，已於10月6日出院。

截至今日，兒童重症總計有240例，包含MIS-C155例、腦炎32例、肺炎25例、哮吼11例、共病4例、敗血症3例、心肌炎2例、家中死亡8例。兒童重症中共有35例死亡。

疫苗施打狀況

在6個月到4歲的幼兒疫苗施打上，莊人祥表示昨日有7896人次的嬰幼兒接種莫德納或輝瑞BNT疫苗，其中第一劑為1557人次，第二劑接種為6339人次。而該年齡層第一劑接種率為40.7%，第二劑為11.6%。

至於莫德納次世代疫苗及其他疫苗的接種狀況，莊人祥說明昨日有2萬2584人次接種次世代疫苗，若加總其他疫苗數據，昨日施打總數則為4萬2065人次。疫苗接種人口涵蓋率，第一劑達93.7%，第二劑為87.9%，追加劑接種率為73.5%，第二次追加劑的接種率為11.8%（其中65歲以上為40.2%）。

其他統計資料

指揮中心統計，截至目前國內累計1836萬3146例COVID-19相關通報（含1148萬8875例排除），其中687萬1538例確診，分別為3萬5418例境外移入、683萬6066例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計1萬1527例COVID-19死亡病例，其中11511例本土，個案居住縣市分布為新北市2390例、臺北市1284例、臺中市1165例、高雄市1068例、桃園市883例、臺南市867例、彰化縣655例、屏東縣465例、雲林縣357例、南投縣356例、苗栗縣310例、嘉義縣278例、基隆市256例、宜蘭縣248例、花蓮縣201例、嘉義市189例、新竹縣188例、臺東縣160例、新竹市132例、澎湖縣34例，金門縣25例；另16例為境外移入。

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核稿編輯：楊士範