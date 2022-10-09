《競爭之合謀有罪》：仙女散花（下）——裝修商瓜分市場，競委會如何破案？

（上篇：《競爭之合謀有罪》：仙女散花（上）——新公屋裝修承辦商的「大茶飯」）

文 : 陳志樺

懷舊「光酥餅」，便宜大份，一個餵飽幾兄弟，老餅話「分餅」象徵關照、有福同享。據說，《競爭之合謀有罪》的這班裝修商分餅仔的潛行規，始於二十多年前，某新屋邨落成，有裝修商爭生意起紛爭，雷哥（張雷飾）人緣好受尊重，主張「以和為貴」，於是圍內協議瓜分樓層各自搵食，而這所謂的機制，竟沿用至今。

時移世易，一小撮人埋堆控制價格，與公平競爭背道而馳。當年中伏的苦主，屋漏逢夜雨，不知找誰埋單了？

上回競委會調查組在新公屋洗樓後，沸沸揚揚，但裝修商未有收手。一波未平，另一新落成屋邨邨民又有投訴，劇本重演，裝修承辦商包括雷哥公司，仍肆無忌憚分餅仔。有了前經驗，Johnny（陸駿光飾）決定火速行動，趁新屋邨臨時辦公室尚未遷拆，申請搜令上門取證。

Johnny（陸駿光飾）發現關鍵證據的所在位置。

其實，Rachel（梁雍婷飾）早就諮詢律師好友，深明與競委會打官司無勝算，卻滿肚密圈。裝修商見勢色不對，與雷哥及Rachel商討對策，為爭辯「應否打官司？」幾乎內訌。雷哥仍然堅信「以和為貴」，著大家投票決定，卻萬萬料不到愛女與己對立，忽然父女親情，變得撲朔迷離……

Rachel（梁雍婷飾）的律師朋友告知，與競委會打官司是沒有勝算。

眾裝修商用投票去決定是否與競委會對簿公堂。

同時，Johnny帶領隊員在臨時寫字樓搜證，無大發現，Johnny來到神位前面，靈光一閃，向隊員拋出一句「有冇買過六合彩？」，燒腦時刻，又想當年，人人捱世界想發達，就買六合彩，多把彩票藏在神位求保祐。說回來，這班裝修商拜完神「仙女散花」後，會否把重要「證據」也藏在神位？陸駿光演冷靜、妙算神機主管，很有說服力。演另一角色的林千渟越看越有治癒感。

Nicole （林千渟飾）再一次發揮她的無窮想像力，令Sean（黃定謙飾）手足無措。

縱有證據，裝修商以方便工程、經濟效益辯駁，仍不認罪。競委會調查組再次到屋邨進行實驗考證，天網恢恢，只在時間。看來，雷哥的董事資格將被「DQ」，Rachel成為雷記新老細，領導世叔伯，究竟這是Rachel的「奪位」計中計？還是孝順女真心迫父退休享受人生？梁雍婷演複雜的Rachel，綿裡針，亦正亦邪，甚有個人風格。

雷貴（張雷飾）雖然對女兒（梁雍婷飾）失望，仍決定將公司交給她。

這集故事，部份參考來自競委會「安達邨案」。真實案件中，有裝修承辦商承認曾在拜神儀式時，以抽籤方式協定各自負責裝修的樓層，並將抽籤結果藏在駐邨辦公室的神位。後來，承辦商又辯稱，分配樓層是為了方便運輸，提升效益。競委會亦於法庭上傳召專家證人、運用經濟分析及現場試𨋢等方法，反駁承辦商有關經濟效益的理據。

調查員為官司作準備，親身再到屋邨搜證及進行實驗，發現裝修商的理據是不合理。

當時，「安達邨案」引起公眾關注，安泰邨一名住戶看到電視新聞報導，向競委會作出投訴；而景泰苑的個案，則是來自一名屋苑業主的網上投訴。其後，競委會成功在該兩個屋邨的駐邨辦公室拆卸前進行搜查，並撿獲重要證物，包括記錄樓層編配詳情的筆記簿、WhatsApp群組對話（例如其中一間承辦商提醒各承辦商，應避免定價完全相同）。有賴市民勇於舉報，競委會才能更迅速行動，將有關人士繩之於法。

根據《競爭條例》，瓜分市場及合謀定價屬嚴重反競爭行為。所有企業不論規模大小，均不應參與其中。違反條例可被判罰款，最高達業務實體本地年度營業額的10%，罰款期可長達三年。相關人士亦會被取消董事資格，最長為期五年。法例列明，被取消董事資格的人士不得出任「任何」公司的董事，亦不可成立或管理任何公司。如公司的唯一董事被取消董事資格，該公司可能需要清盤，公司及個人聲譽亦會受損。此外，違法企業及個人亦可能需要面對蒙受損失的人士提出後續訴訟，追討賠償。

就上述3宗公營房屋裝修工程案件，審裁處最終裁定涉案的19間裝修承辦商及5名人士均須負上法律責任，判罰款總額超過1200萬港元，另需支付訟費，審裁處更首次頒下取消董事資格令。

（香港電台電視節目《競爭之合謀有罪》，逢週六晚上7時30分於港台電視31播出。）

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex