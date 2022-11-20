TNL+ 2022/11/20,
中國

很多中國女性認為，生育的決定權掌握在自己手中，我看其實不然

很多中國女性認為，生育的決定權掌握在自己手中，我看其實不然
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

中國產婦在生產中面臨的很多痛苦，都是可以避免的痛苦，但由於目前中國的醫療困境，才使得她們生產經歷如此複雜。其實這些問題普遍的醫療困境，並不只是存在於產婦中，中國的醫療大環境本身就是如此落後。

近年來，女性力量、平權話題越來越火熱，就連言論極端不自由的中國，也難擋「女性意識」的崛起，在女性意識崛起的同時，不可避免就提到「生育」的話題，從網絡上的發言來看，中國女性想要生孩子的意願越來越低。根據我個人的觀察和總結，原因主要有三。

第一，中國職場上，對於有生育可能的女性依然十分不友好，很多用人單位依舊會因為女性育兒期間需要請假，從而限制和打壓女性在職場發揮的空間；第二，中國女性的生產經歷都比較負面，在懷孕、生產期間，女性沒有得到很好地照顧和尊重，從而導致她們對於生產這件事產生了恐懼感；第三，中國人的內卷不僅體現在職場上，也體現在育兒方面，中國人育兒成本相對台灣、美國高得多，而目前適婚人群主要是計劃生育、一胎政策的結果，獨生子女們要贍養四位老人，壓力已經很大，再多生孩子，只會更大加重負擔。

作為一個專制國家，中國女性的生產過程，也可以說是「為國家服務」。從90年代初期到2010年左右，中國的醫院實行「績效」政策，醫生的收入和他們為醫院創造的盈利有關，這個盈利包括使用的藥品、參與的手術等。

在醫院工作過的朋友告訴我，當時大部分的醫生都會願意給產婦進行剖腹產，因為剖腹產費用更高，醫生的獎金就多。此外，剖腹產不需要守產程，只要定好手術日程，醫生可以合理安排自己的工作時間。而且剖腹產術後恢復時間長，更迎合計劃生育政策。

根據《BBC》一篇2019年的報導，中國產婦剖腹產的比例確實從二胎政策開放以後開始下降。這篇報導提到，2012年時，湖北一間剖腹產比例很高的醫院，被政府警告今後將要「改革」，醫院的補貼、執照將與該院剖腹產比例掛鉤，甚至可能因為過多剖腹產而被罰款。

在大城市、大醫院條件好，接收的產婦多，比較容易達標，然而，一些偏遠地區的小醫院，可能一個月只能接收一、兩位產婦，只要一位不能自然產，就很容易算為不達標，所以有一段時間很多醫院為了達標，都會漠視產婦的需求，硬性要求產婦自然產。可憐很多產婦由於對生產的恐懼，造成了產後憂鬱症，長時間無法恢復正常生活。更有甚者，因為順產難產，又轉為剖腹產，要承受雙倍的痛苦和風險。

有條件的家庭，總會想盡辦法到大醫院生產，大量的產婦導致大醫院應接不暇，醫生也無法對產婦有更多的認識和了解，只能當做一個普通「患者」，在協助產婦生產的時候，無法提供醫術以外的人道關心和問候，處理手法上以「穩妥、快速」為主，忽略了產婦個體化的需求，使產婦在心理上依舊充滿恐懼。很多產婦到臨產時，只能把病床安在醫院的走廊上。即使住進病房，也是多個家庭共享一間，環境吵鬧複雜，產婦很難有良好的休息。

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