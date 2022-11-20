很多中國女性認為，生育的決定權掌握在自己手中，我看其實不然
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中國產婦在生產中面臨的很多痛苦，都是可以避免的痛苦，但由於目前中國的醫療困境，才使得她們生產經歷如此複雜。其實這些問題普遍的醫療困境，並不只是存在於產婦中，中國的醫療大環境本身就是如此落後。
近年來，女性力量、平權話題越來越火熱，就連言論極端不自由的中國，也難擋「女性意識」的崛起，在女性意識崛起的同時，不可避免就提到「生育」的話題，從網絡上的發言來看，中國女性想要生孩子的意願越來越低。根據我個人的觀察和總結，原因主要有三。
第一，中國職場上，對於有生育可能的女性依然十分不友好，很多用人單位依舊會因為女性育兒期間需要請假，從而限制和打壓女性在職場發揮的空間；第二，中國女性的生產經歷都比較負面，在懷孕、生產期間，女性沒有得到很好地照顧和尊重，從而導致她們對於生產這件事產生了恐懼感；第三，中國人的內卷不僅體現在職場上，也體現在育兒方面，中國人育兒成本相對台灣、美國高得多，而目前適婚人群主要是計劃生育、一胎政策的結果，獨生子女們要贍養四位老人，壓力已經很大，再多生孩子，只會更大加重負擔。
作為一個專制國家，中國女性的生產過程，也可以說是「為國家服務」。從90年代初期到2010年左右，中國的醫院實行「績效」政策，醫生的收入和他們為醫院創造的盈利有關，這個盈利包括使用的藥品、參與的手術等。
在醫院工作過的朋友告訴我，當時大部分的醫生都會願意給產婦進行剖腹產，因為剖腹產費用更高，醫生的獎金就多。此外，剖腹產不需要守產程，只要定好手術日程，醫生可以合理安排自己的工作時間。而且剖腹產術後恢復時間長，更迎合計劃生育政策。
根據《BBC》一篇2019年的報導，中國產婦剖腹產的比例確實從二胎政策開放以後開始下降。這篇報導提到，2012年時，湖北一間剖腹產比例很高的醫院，被政府警告今後將要「改革」，醫院的補貼、執照將與該院剖腹產比例掛鉤，甚至可能因為過多剖腹產而被罰款。
在大城市、大醫院條件好，接收的產婦多，比較容易達標，然而，一些偏遠地區的小醫院，可能一個月只能接收一、兩位產婦，只要一位不能自然產，就很容易算為不達標，所以有一段時間很多醫院為了達標，都會漠視產婦的需求，硬性要求產婦自然產。可憐很多產婦由於對生產的恐懼，造成了產後憂鬱症，長時間無法恢復正常生活。更有甚者，因為順產難產，又轉為剖腹產，要承受雙倍的痛苦和風險。
有條件的家庭，總會想盡辦法到大醫院生產，大量的產婦導致大醫院應接不暇，醫生也無法對產婦有更多的認識和了解，只能當做一個普通「患者」，在協助產婦生產的時候，無法提供醫術以外的人道關心和問候，處理手法上以「穩妥、快速」為主，忽略了產婦個體化的需求，使產婦在心理上依舊充滿恐懼。很多產婦到臨產時，只能把病床安在醫院的走廊上。即使住進病房，也是多個家庭共享一間，環境吵鬧複雜，產婦很難有良好的休息。
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用AI科技為一片湛藍海洋，守護水下的生態美
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深藏在台灣海域下的魚群及珊瑚礁生態，種類豐富萬象繽紛。但隨著氣候變遷及環境影響，海洋棲息地逐漸受到威脅。透過AIGO計畫，台灣新創團隊建立水下魚類資料庫，為海洋監測及保育開創新契機。
台灣是海洋生物多樣性之島，四周環海擁有得天獨厚的地理位置，尤其位於全球最大漁場邊，魚類與珊瑚礁群自然豐富。近幾年，全球暖化日益嚴重，造成珊瑚礁大量白化死亡，各國陸續發起保護生態多樣性的行動。
而海科館每年也為珊瑚礁定期體檢，但不同團隊對魚類辨識能力不盡相同，在人工辨識魚種時間及資料可行度皆受極大挑戰。在AIGO計畫媒合下，國內新創團隊台灣智能海洋No.1投入解題，決心研發台灣的水下辨識相關技術，為海洋貢獻心力。
AI化身水下保育員，監測海域魚種及生態調查
此解題團隊是由國立臺灣海洋大學李東霖老師領軍，與台灣智能資訊產學合作共同組隊。初期，先於潮境公園架設水下攝影機，錄製數十個小時影片，成功還原水下魚群的顏色，以及解決AI數位影像辨識魚種的問題，進而建立水下魚類資料庫。
透過此次計畫，海洋大學將長期研究的相關技術導入場域，進一步在海科館實證，對於學術界來說是非常重要的里程碑。此外，透過AI辨識技術，不管是應用在水下生態的調查，或未來監測海域的物種也將有重大幫助。海洋世界的美麗與多樣性，需要一群熱愛海洋的團隊用AI創新科技一同守護。
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