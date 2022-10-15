從《台北女子圖鑑》談「台南人」意識的誕生：能不能，對自己的文化更有自信一下下就好

文：江昺崙

最近台劇《台北女子圖鑑》在串流平台上映，第一集播出，負評如潮。其中許多觀眾最在意的倒不是選角、視覺等問題，而是劇中呈現出的扁平、復古的「城鄉刻板印象」。

最引人爭議的是虛假的城鄉對比

例如劇中主角是台南永康人，但場景拍到的永康是一片魚塭及空地，這跟在地人對於永康的印象很不一樣。例如筆者是住在台南南區，每次去永康就是覺得非常熱鬧、擁擠，要去吃個飯、買東西，連機車都不一定有地方停。而永康的大橋火車站、客運鹽行站都是繁忙的交通節點、班次跟路線比較多，多數永康人應該不會跑到隔壁的新化去搭客運（劇中女主角跟朋友們都是從新化搭客運到台北）。

而台北這邊呈現的視角也很復古，首先是女主角站在101觀景台俯瞰台北市區，驚嘆說「台北好大喔」。先不提101觀景台呈現出的「台北本位」、「信義區中心」的價值觀，就客觀條件上，永康區人口將近23.4萬人，比台北信義區的20萬人還多、還稠密。而且台南本身也是個大都市，照道理說女主角沒有什麼理由要跑到台北大驚小怪的。

最後再說一點，女主角疑惑說「台北人好奇怪喔。一條路有這麼多條巷子？」但台南市區其實巷道比其他城市都更密集，甚至曲折蜿蜒的巷弄才是台南市區迷人的地方，例「蝸牛巷」、「米街」等等地方。這些巷弄的紋理是清代就形成的，保留並烙印了兩三百年來台南人的生活情懷。所以就算女主角是永康人，很少進到市區，但也應該不至於對於台北的巷弄感到奇怪吧。

彷彿在複製「孤女的願望」

本劇最大的問題，就是將女主角刻畫成1960、70年代「孤女的願望」一般的人物。那種為了擺脫停滯落後的故鄉，不得已來到大城市討生活，雖然受盡傲慢台北人的欺侮，最後終於茁壯成長、成為一名新的「台北女性」。然而這都是脫離當代文化現實的空想情節，甚至有評論者認為是挪移了中國當代城鄉發展差距的現象而來，難怪台灣觀眾看了會「水土不服」。

台南並不是台北的「他者」，台南有自己的文化脈絡，有強烈的在地認同。其實對於很多台南人來說，台北才是生活的「他者」。你要台南人到台北生活幾天，他們可能就會哭著臉說：「我找不太到東西吃，我想要回家了。」

曾經台南是最古老的天龍國

台南人的自我認同是從何而來？這是漫長的政治經濟發展歷史的結果——

台南在後年（2024年）即將迎來「建城四百年」，時間起算點是以荷蘭人在安平興建熱蘭遮城（安平古堡）開始——在那之前雖然嘉南平原上也有西拉雅人建立的諸多部落，但本文還是以殖民與移民來到，建立現代市區的時間點為主。

並且最近這幾年，台南的考古團隊也陸續挖掘到熱蘭遮城附近的「大員市鎮」遺址。可以看出台南的歷史文化，如同考古地層一樣，是在這數百年間層層疊疊上去的，形成了一種政治經濟上的「台南」概念。

不過一開始，台南的範圍是熱蘭遮城加上普羅民遮城（赤崁樓）兩個區域，中間被台江內海所隔開。鄭成功家族帶領軍隊、沿海移民來到台灣，建立了「承天府」，也開啟了近300年的「府城」文化。台南市區內許多廟宇，如大天后宮、開元寺及開基天后宮等，都興建於明鄭時期，就算已經相隔3、400年以上，在台南遊覽的時候，都還可以很具體地感受到明鄭王朝遺下的歷史氛圍。

而因為台灣海峽風向、洋流的關係，自澎湖出海後順風可以抵達安平，加上台江出海口有大片淺灘，因此台南就成為了清治初期，中國移民、商賈及官宦渡台的第一站。直到安平港、五條港陸續淤積之前，台南都是台灣島的首要門戶，自然也是台灣的政治與經濟中心。後來劉銘傳規劃將「省城」遷至台中，後來座落台北（艋舺以東地帶），台南的「天龍國」地位才逐漸旁落。

日本時代，台南政經地位雖然已經被台北取代，但依舊是濁水溪以南第一大城市。直到阿里山的林業興起、高雄新港及造鎮計畫竣工，嘉義跟高雄躍升為新興都會，在經濟上急起直追，甚至超過了台南。

Photo Credit: 中央社

戰後台南一度變得很扁平

戰後，台灣南部的經濟重心轉移到了高雄，高雄除了重工業發展外，還有1966年前鎮加工出口區的建立，讓高雄經濟一躍而起，1970年代成為了僅次於台北的第二大都會，1979年更升格為院轄市（直轄市）。此時的台南，雖然有大型的紡織業與食品業，但經濟發展程度不如高雄，許多青壯人口也就逐漸外移。

作家米果也回憶到，他小時候的台南，並不是一個非常時髦的城市。日本時期大正町的榮光完全消逝，當年輝煌的林百貨，已變成中正路上一棟廢墟；而台南雖有赤崁樓、安平古堡等課本會提到的古蹟，還有一些棺材板、度小月等小吃，但並沒有太多的觀光熱潮，其他地方的年輕人也不是很喜歡來台南遊玩。

此時的台南，就是一般的省轄市，沒有什麼特色，年輕人確實就像《台北女子圖鑑》的劇情一樣，會想要到更大的城市去尋找機會。戰後初期至1990年代，算是台南歷史上最鬱悶的一段時光。如果《台北女子圖鑑》是發生在1980年代，那麼時空背景是蠻符合現實的。

台南的文史底蘊打得很紮實

不過，台南戰後雖然在政治經濟上的首善風光不再，但仍保有非常深厚的文化土壤。台南的菁英仕紳在戰後二二八事件及白色恐怖受到了很大的打擊，許多人開始把心力專注放在地方文史的保存上。例如1958年由石暘睢、莊松林、江家錦、顏興及黃天橫等人成立的「台南市文史協會」，即為台灣最早的民間文史團體。