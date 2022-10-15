從《台北女子圖鑑》談「台南人」意識的誕生：能不能，對自己的文化更有自信一下下就好
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最近台劇《台北女子圖鑑》在串流平台上映，第一集播出，負評如潮。其中許多觀眾最在意的倒不是選角、視覺等問題，而是劇中呈現出的扁平、復古的「城鄉刻板印象」。
文：江昺崙
最近台劇《台北女子圖鑑》在串流平台上映，第一集播出，負評如潮。其中許多觀眾最在意的倒不是選角、視覺等問題，而是劇中呈現出的扁平、復古的「城鄉刻板印象」。
最引人爭議的是虛假的城鄉對比
例如劇中主角是台南永康人，但場景拍到的永康是一片魚塭及空地，這跟在地人對於永康的印象很不一樣。例如筆者是住在台南南區，每次去永康就是覺得非常熱鬧、擁擠，要去吃個飯、買東西，連機車都不一定有地方停。而永康的大橋火車站、客運鹽行站都是繁忙的交通節點、班次跟路線比較多，多數永康人應該不會跑到隔壁的新化去搭客運（劇中女主角跟朋友們都是從新化搭客運到台北）。
而台北這邊呈現的視角也很復古，首先是女主角站在101觀景台俯瞰台北市區，驚嘆說「台北好大喔」。先不提101觀景台呈現出的「台北本位」、「信義區中心」的價值觀，就客觀條件上，永康區人口將近23.4萬人，比台北信義區的20萬人還多、還稠密。而且台南本身也是個大都市，照道理說女主角沒有什麼理由要跑到台北大驚小怪的。
最後再說一點，女主角疑惑說「台北人好奇怪喔。一條路有這麼多條巷子？」但台南市區其實巷道比其他城市都更密集，甚至曲折蜿蜒的巷弄才是台南市區迷人的地方，例「蝸牛巷」、「米街」等等地方。這些巷弄的紋理是清代就形成的，保留並烙印了兩三百年來台南人的生活情懷。所以就算女主角是永康人，很少進到市區，但也應該不至於對於台北的巷弄感到奇怪吧。
彷彿在複製「孤女的願望」
本劇最大的問題，就是將女主角刻畫成1960、70年代「孤女的願望」一般的人物。那種為了擺脫停滯落後的故鄉，不得已來到大城市討生活，雖然受盡傲慢台北人的欺侮，最後終於茁壯成長、成為一名新的「台北女性」。然而這都是脫離當代文化現實的空想情節，甚至有評論者認為是挪移了中國當代城鄉發展差距的現象而來，難怪台灣觀眾看了會「水土不服」。
台南並不是台北的「他者」，台南有自己的文化脈絡，有強烈的在地認同。其實對於很多台南人來說，台北才是生活的「他者」。你要台南人到台北生活幾天，他們可能就會哭著臉說：「我找不太到東西吃，我想要回家了。」
曾經台南是最古老的天龍國
台南人的自我認同是從何而來？這是漫長的政治經濟發展歷史的結果——
台南在後年（2024年）即將迎來「建城四百年」，時間起算點是以荷蘭人在安平興建熱蘭遮城（安平古堡）開始——在那之前雖然嘉南平原上也有西拉雅人建立的諸多部落，但本文還是以殖民與移民來到，建立現代市區的時間點為主。
並且最近這幾年，台南的考古團隊也陸續挖掘到熱蘭遮城附近的「大員市鎮」遺址。可以看出台南的歷史文化，如同考古地層一樣，是在這數百年間層層疊疊上去的，形成了一種政治經濟上的「台南」概念。
不過一開始，台南的範圍是熱蘭遮城加上普羅民遮城（赤崁樓）兩個區域，中間被台江內海所隔開。鄭成功家族帶領軍隊、沿海移民來到台灣，建立了「承天府」，也開啟了近300年的「府城」文化。台南市區內許多廟宇，如大天后宮、開元寺及開基天后宮等，都興建於明鄭時期，就算已經相隔3、400年以上，在台南遊覽的時候，都還可以很具體地感受到明鄭王朝遺下的歷史氛圍。
而因為台灣海峽風向、洋流的關係，自澎湖出海後順風可以抵達安平，加上台江出海口有大片淺灘，因此台南就成為了清治初期，中國移民、商賈及官宦渡台的第一站。直到安平港、五條港陸續淤積之前，台南都是台灣島的首要門戶，自然也是台灣的政治與經濟中心。後來劉銘傳規劃將「省城」遷至台中，後來座落台北（艋舺以東地帶），台南的「天龍國」地位才逐漸旁落。
日本時代，台南政經地位雖然已經被台北取代，但依舊是濁水溪以南第一大城市。直到阿里山的林業興起、高雄新港及造鎮計畫竣工，嘉義跟高雄躍升為新興都會，在經濟上急起直追，甚至超過了台南。
戰後台南一度變得很扁平
戰後，台灣南部的經濟重心轉移到了高雄，高雄除了重工業發展外，還有1966年前鎮加工出口區的建立，讓高雄經濟一躍而起，1970年代成為了僅次於台北的第二大都會，1979年更升格為院轄市（直轄市）。此時的台南，雖然有大型的紡織業與食品業，但經濟發展程度不如高雄，許多青壯人口也就逐漸外移。
作家米果也回憶到，他小時候的台南，並不是一個非常時髦的城市。日本時期大正町的榮光完全消逝，當年輝煌的林百貨，已變成中正路上一棟廢墟；而台南雖有赤崁樓、安平古堡等課本會提到的古蹟，還有一些棺材板、度小月等小吃，但並沒有太多的觀光熱潮，其他地方的年輕人也不是很喜歡來台南遊玩。
此時的台南，就是一般的省轄市，沒有什麼特色，年輕人確實就像《台北女子圖鑑》的劇情一樣，會想要到更大的城市去尋找機會。戰後初期至1990年代，算是台南歷史上最鬱悶的一段時光。如果《台北女子圖鑑》是發生在1980年代，那麼時空背景是蠻符合現實的。
台南的文史底蘊打得很紮實
不過，台南戰後雖然在政治經濟上的首善風光不再，但仍保有非常深厚的文化土壤。台南的菁英仕紳在戰後二二八事件及白色恐怖受到了很大的打擊，許多人開始把心力專注放在地方文史的保存上。例如1958年由石暘睢、莊松林、江家錦、顏興及黃天橫等人成立的「台南市文史協會」，即為台灣最早的民間文史團體。
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獲獎導演談VR影像創作——創作的本質即是挑戰，而新媒材的探索則是一趟迷人的探索之旅
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用科技說個好故事，不僅顛覆既有創作方式，也放大創作者與觀者之間的共鳴。對於創作者而言，其挑戰與學習在哪裡？對未來的想像又在哪裡？從聚焦沉浸式內容體驗的「未來內容展」展出作品——《無法離開的人》、《紅尾巴》，了解創作者視角以及對VR的想像。
2017年，電影導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）在聖地牙哥動漫展（Comic Con）裡，談到他對VR的看法，「過去十年，我參與其中，就像未來一樣，我覺得不管我們喜不喜歡，它都在前方等待著。」
後來，史蒂芬史匹柏所執導的電影《一級玩家》接著在2018年春天上映，眾所皆知這可以說是一部詮釋「元宇宙」概念的經典電影。或許是因為自己執導了一部後來被譽為談論VR世界的電影，因此有別於過去史蒂芬總是對VR持憂心態度，該年他的發言，反而將VR視為新可能性的起點，認為技術將改變過去電影給觀眾的體驗，並且強調：「在其中，人類可以做任何你想像得到的事情。」
在同一個時空背景下，把場景轉到威尼斯影展。2016年，威尼斯影展首創VR 單元、2017年設立VR競賽類別，而成立首年，台灣藝術家黃心健即以《沙中房間》拿下「最佳體驗獎」(Best Experience)。
到了2022年，導演陳芯宜再度以《無法離開的人》——這部受國家人權博物館之邀、以白色恐怖受難者故事為題材的VR創作——睽違五年，再度為台灣拿下同一獎項。
同樣是今年6月，導演王登鈺以VR作品《紅尾巴Ep.1》，也在被國際間視為最具規模「XR沉浸式展覽」之一的法國新影像藝術節（NewImages Festival）中，拿下評審團特別提及獎（Special Mention）。評審團認為該片的美術質感及奇幻氣氛令人深受吸引，且實拍逐格動畫細緻度極高，是VR電影的一大突破。
與其說是「挑戰」，不如用「好玩」形容更貼近
如同大導演史蒂芬所言，虛擬實境走進影視產業已數年，顛覆與創新實然並存並進。我們不禁想問，在此發展過程裡，對於創作者而言，其挑戰與學習在哪裡？對未來的想像又在哪裡？這些問題，將從本次於「未來內容展」展出作品的創作者視角出發，進一步理解創作者的心情，以及對VR的想像。
「從平面攝影到動態攝影，是一個歷程；從動態影像到VR，又是一個新的歷程。」過去以電影、紀錄片為主要創作媒材的陳芯宜表示，平面2D電影的電影語彙已經發展很成熟，「像是在電影裡，你說遠景、中景、近景等等，大家很容易可以理解，但這在VR裡面幾乎是不成立的。」
正因許多事都還在萌芽階段，眾人也都還在成長的路上，因此凡事都還在探索階段。而細究這段探索的過程，陳芯宜並不認為「痛苦」，取而代之的，反而是「好玩」。
「先不要定義，要探索。」正因為過去的影像經驗與語言已然不成立，透過VR創作，所有共同語言都必須重新定義；又或是原本覺得不可行的事情，可能在不斷討論與嘗試中，又變得可行。
舉例來說：電影中「滑軌」是共通語言。講出來，每個人都會浮現共同想像、操作手法也非常一致。但「滑軌」該怎麼在VR影像裡呈現？便成為一個新的課題。首先，「滑軌」要在VR影像裡運用，在技術上有門檻。隨著鏡頭往前移動，技術團隊要縫合的是整個空間，不是單個畫框而已，那可是浩大且繁複的工程；其次，鏡頭在動的時候，觀眾容易頭暈，反而無法成就最佳觀影體驗。
陳芯宜說，這個鏡頭語言原在她2018年的第一支VR創作《留給未來的殘影》裡就想運用，但根基於上述兩個問題就沒有實現，「但第二支片，我就用上了。」
在與團隊不斷嘗試與討論的過程裡，陳芯宜最終成就了新的技術突破。對創作者而言，這樣的過程，當然不會是痛苦，甚至用好玩也不足以形容，因為聽起來，那簡直令人著迷。
怎麼讓觀眾「沉浸」？你要同時是導演也是觀眾
陳芯宜強調，VR電影不能與一般動態影像與平面敘事相較，因為那根本是兩個完全不同的領域與類型。「在我接觸VR後，它要給的是整個空間感，因此觀者是進入一個空間，不只是看一個電影。」
也因如此，VR創作從劇本寫作開始，就與陳芯宜過去的經驗完全不同。寫電影劇本以敘事結構為主，但VR使得影像的各自空間有了不同定義，因此導演必須依照不同空間情境，寫出A、B、C…面的劇本，分別代表不同的空間結構。「我會試著去找到在VR裡面，我要怎麼講白色恐怖故事講得最好，讓體驗互相加乘、讓眾人更身歷其境。」
《無法離開的人》以白色恐怖受難者的經驗為題創作，讓這段多數台灣人過去曾被噤聲的歷史，用VR形式呈現給觀眾，當你戴上VR頭顯，便會瞬間置身於綠島人權園區的「新生訓導處」蠟像展示館，讓政治受難者坤伯與一封永遠無法送達的遺書，帶你回到當年的歷史情境中。
「該怎麼講述這個故事？」陳芯宜說，光是要表現「監視」在VR裡就可以有很多不同的手法，你得去想像、去摸索，才能讓觀眾沉浸在你想傳達的情緒裡。
此外，也因為是空間創作，創作者勢必要轉換自己的身分，創作者「既是導演，也是觀眾」。要怎麼讓觀眾能進入導演的內心，得看創作者如何塑造沉浸感，令人在虛擬中感受到真實交錯。
當走進奇幻世界成為可能！沉浸式體驗拉近作品與觀眾的距離
像是《紅尾巴》這部作品，在VR的影像敘事裡，便不同於《無法離開的人》，觀眾被明確賦予了「造訪博物館」的角色，《紅尾巴》中，觀眾是全然的旁觀者，並透過小男孩的好奇與追尋，讓觀者隨著VR的沉浸感，不自覺的把自己帶入那個立體的空間中。
《紅尾巴》是一部關於一個小男孩在懵懂中踏上漫長旅程，走過一座又一座奇幻城市，只為追尋紅尾巴幻影的故事。導演王登鈺曾在受訪中表示，想要透過作品傳達的意念是：「從兒童轉變成大人這段時期，會面臨許多成長掙扎。青少年是極度渴望被瞭解的，他們察覺到自己身體的改變，但是並不知道內心也在經歷嚴重的地殼變動。」
而故事的沉浸感，便是源自導演王登鈺將自己在夢中所感知到的世界。導演採用實體模型，製作出一個個劇中的角色模型、場景模型，再透過台灣知名VR技術團隊Funique VR以高解析度攝影測量法（Photogrammetry）掃描，最終透過遊戲引擎製作成類逐格動畫，打造夢境般的細緻世界。因此觀看時，觀者能深刻沉浸在精緻的VR世界，並不自覺地追著天空的紅尾巴奔走，與故事裡的小男孩一同回到過去的自己，喚醒內心那個需要被療癒的靈魂碎片。
讓觀者進入VR的世界裡，與故事裡的角色一同身歷其境、感他所感，要創造出最佳體驗的沉浸式內容，從創作的最開端，導演就不僅是導演，也是觀眾。
最後，台灣VR創作雖屢在國際上嶄露頭角，陳芯宜也肯定台灣發展VR創作，更屬前段班，但重要的體驗設備如VR頭顯，距離普及化還有一大段距離。也因投入VR創作的成本高昂、回收又相對艱難等種種緣由，她認為在現階段無法定義VR未來的發展性。然而，創作者躬逢其時，在這麼早期的階段可以參與嘗試，用不同的媒材創作，興許是件好事。
至於眾人都會問的一個題目：「新的媒材，對創作者是不是一個挑戰？」陳芯宜的答案淺顯易懂：「挑戰不在於媒材的新或舊，『創作』的本質就是一項挑戰。」而所有想嘗試定義與探索的創作者，勢必都在這條路上。
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