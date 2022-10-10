2022/10/10,
印太

北韓官媒報導金正恩親自指導「核戰術」演習，明確釋放近期飛彈試射背後的核武威脅

北韓官媒報導金正恩親自指導「核戰術」演習，明確釋放近期飛彈試射背後的核武威脅
北韓官媒《中央通信社》網站截圖

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金正恩表示，通過實戰演習，更堅定地確信可賦予任何戰術核武器運用部隊「戰爭威懾」、「爭取戰爭主導權」的重大軍事任務。這驗證了北韓的戰爭威懾力運用態勢，並向敵軍就北韓核應對態勢和核攻擊能力發出警告。

（中央社）北韓官媒《中央通信社》（KCNA）10月10日報導，北韓近期7次發射飛彈都是「核戰術」演習，由領導人金正恩親自指導。

金正恩2021年1月召開重要的執政黨大會時，概述一項5年國防發展計畫，為「更多的戰術用途」製造更小、更輕的核武器。

綜合《法新社》和《路透社》報導，最近幾週，南韓、日本和美國加強聯合海軍演習，激怒平壤當局，北韓將其視為入侵演習，並表示近期的飛彈發射閃電戰，是針對這類軍演必要的「反制措施」。

《北韓中央通信社》說，最近的飛彈發射閃電戰是對上述國家舉行聯合軍演的回應，還說這些演習是「在模擬真實戰爭情況」。

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北韓官媒《中央通信社》網站截圖

《韓聯社》報導，金正恩表示，通過實戰演習，更堅定地確信可賦予任何戰術核武器運用部隊「戰爭威懾」、「爭取戰爭主導權」的重大軍事任務。這驗證了北韓的戰爭威懾力運用態勢，同時證明了國家核防禦態勢準備情況的可信度，並向敵軍就北韓核應對態勢和核攻擊能力發出警告。

金正恩還表示，北韓密切關注局勢危機。敵軍在進行軍事威脅的情況下依然談論對話與談判，但我們沒什麼與敵人可談，也沒這樣的必要。金正恩表示，我們密切關注朝鮮半島不穩定的安全環境和敵軍軍事行動，在必要時將積極落實一切軍事反制措施。

《半島電視台》報導，北韓同時發布了多張近期試射飛彈和演習的照片，照片顯示金正恩身著白色夾克，有時還穿著卡其色風衣，看著飛彈從不同地點起飛。照片中金正恩站在他的妻子旁邊，雙手摀著耳朵。

照片中出現的飛彈包括短程彈道飛彈，其中包括KN-25、KN-23型、一種酬載2.5噸重的飛彈，以及KN-09 300-mm多管火箭系統。專家指出，這些圖像還顯示北韓發展一種新型的中程彈道飛彈（IRBM）。

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北韓官媒《中央通信社》網站截圖

《美聯社》報導，韓國梨花大學教授Leif－Eric Easley分析：「北韓現在發布飛彈試射的報導有多種動機。」 「金正恩在消失一個月後公開露面，為紀念執政的勞動黨成立週年提供了一個愛國話題。」

「平壤一直擔心美國、韓國和日本的軍事演習，因此為了加強其自稱的威懾力，它正在明確釋放近期飛彈試射背後的核威脅。《北韓中央通信社》的報導也可能在預告即將進行核試驗的戰術核彈，這種戰術核彈將用來武裝金正恩視察的部隊」Easley說。

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北韓官媒《中央通信社》網站截圖

聯合國報告揭露北韓正準備進行第七次核試驗

《日經亞洲》報導，聯合國安理會的小組10月8日在專家報告中說，北韓正處於準備進行核武試驗的最後階段，包括挖掘地下隧道和測試觸發裝置。

根據報告，北韓擴大了寧邊核子試驗場的核分裂材料生產能力。專家小組「觀察到，該國於2022年3月開始在豐溪里核試驗場的3號隧道入口處重新挖掘……並重建了2018年5月拆除的建築。」報告稱：「豐溪里核試驗場的工作，為進一步進行核子試驗以發展核武鋪平了道路。」

豐溪里核試驗場如果正式運作，將代表北韓進行第七次核試驗。

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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航


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