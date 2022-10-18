《拿下全中國》：一旦玄宗去了四川，唐朝即便沒有滅亡，也會變成龜縮在四川的小政權

我們想讓你知道的是
唐軍戰略也已經成型，可以歸結為「關門打狗」戰略：把安祿山逼在一條狹長的平原通道內，將四周的門封死，你打一下我打一下，讓他四處亂竄直到最終被消滅。
文：郭建龍
都是藩鎮惹的禍
要想看清安史之亂的根源，就必須追溯到唐代初期建立的制度。
唐代繼承了隋代和北周的軍事制度，建立了以府兵制為基礎的軍事制度。所謂府兵制，指的是士兵以府為單位聚居，他們既負責打仗，在打仗之餘也要種糧食養活自己。之所以要讓士兵自我謀生，與唐代極其簡化的財政制度有關。唐朝的前兩位皇帝都不重視正規的財政稅收，而是想建立一套自我經營的養官體系，不用太多的稅，就能讓官員和士兵自我生財。
簡單來說，就是劃出一部分土地給士兵和官員，士兵種地供應軍費，而官員分得的土地叫職分田，他的主要生活來源就是出租這些職分田，獲得收入作為俸祿。就連官府的辦公經費也不依賴於正規稅收，而是由中央政府劃撥一部分土地出租，來作為辦公經費，這些土地稱為公廨田。
除了土地之外，中央政府還一次性給每一個政府機關一筆錢，讓它們放高利貸，把利息作為辦公經費，這些錢叫公廨錢。
唐高祖和唐太宗認為，這個架構完成了政府機關的自我維持，不需要中央政府劃撥太多的財政撥款，就可以照常運轉。由於對財政稅收依賴小，唐代前期的稅收一直不正規。然而，這套「自我維持」手段卻被證明是失敗的。雖然府兵們有土地，可是隨著惰性的增加，士兵並不樂於種地，而劃撥的土地也不夠維持他們的軍事行動經費，最後只能靠政府撥款。
官員們的職分田也引起了麻煩，許多官員理財不善，收不到足夠的租金，最後政府只好再發一份俸祿。
充任各級政府辦公經費的公廨田和公廨錢也都失敗了，特別是公廨錢，由於官員不會管理公家財務，放出去的錢收不到足夠的利息，甚至出現了虧本，到最後，只好採取強買強賣，把錢硬是貸給一些富戶，強迫他們按照年率百分之百交錢給政府。不過即便這樣，辦公經費仍然不夠，中央政府還是得調撥經費。
就這樣，一方面自我維持系統失敗了，另一方面，政府的財稅體系又沒有建設好，造成了唐代財政一直處於緊張之中。
財政收入不夠的同時，財政支出卻越來越大。唐代恰好處於一個周圍的少數民族都很發達的時代。唐朝皇帝們要對付蠻族，除了傳統的突厥人之外，還必須與薛延陀、回紇、吐谷渾、高昌、龜茲、高麗、百濟、奚、契丹、突騎施、吐蕃、大理作戰，甚至最遠到達了中亞地區，與穆斯林直接發生了衝突。
如此龐大的戰爭需求對不健康的財政系統帶來了極大的壓力，隨著府兵制的惡化，到了玄宗時期，已經沒有辦法依靠正規財政來供應軍隊需求了。
唐玄宗執政初期，是兩種思想的碰撞時期：一種思想認為，要解決財政問題需要節省開支；而另一種思想堅持，要解決財政問題，在於增加收入。
這兩種思想區分了兩個集團，可以分別稱為「賢相集團」和「聚斂集團」。在玄宗執政前期，賢相集團在朝廷占據優勢，但隨後財政的惡化，聚斂集團逐漸興起。玄宗後期，聚斂集團已經將賢相集團排擠走，控制了朝政。這樣，中央政府就被一群以聚斂為目的的技術性官僚所控制。他們執政唯一的目的，就是以財政為目標來考慮政策，任何能夠帶來財政收益的都是好手段。在聚斂集團的主導下，唐代的軍事制度出現了巨大的變革。
唐代採取的府兵制中，全國各地設有總管府（都督府），這些府本來只管軍事，不負責民事，地位在民事的各州之上。有的都督府駐紮在一個州內，但是又節制周邊的數個州，形成了一種複雜的結構。但基本上而言，軍事與民事是分家的，而軍事又直接受中央政府節制，不參與地方財政。
唐高宗時期，由於軍事行動中需要協調各方關係，高宗給一些軍事官員（都督）授予了節度使的稱號。他們由中央派出，帶著皇帝的令符，負責節制當地的軍事。這時的節度使並不是一個官職，只是臨時性的稱號。
唐睿宗在景雲2年（西元711年），由於西北方向用兵的需要，給涼州（現在的武威）都督賀拔延嗣了一個新的名號—河西節度使。節度使作為官職正式出現。
所謂節度使（藩鎮），既不同於之前的都督，因為都督只負責軍事，不參與民事；也不同於地方的州刺史，因為刺史不管軍事，只負責民事。它還不同於觀察使，因為觀察使只有監察權，沒有軍事和民事權。節度使是將所有這些權力都合而為一、權力高度集中的官職，不僅負責招兵買馬，還負責民事和稅收權，同時可以選擇部屬官員，擁有任命權和監察權。
節度使的兵員也不再依靠府兵制，而是直接從民間募兵，這樣，士兵就會和直接長官結成非常強烈的忠誠關係，皇帝反而邊緣化了。
為什麼要設立節度使？因為軍事財政的需要。唐代政府沒有足夠的錢養兵，府兵制的戰鬥力又太差，設立節度使的意圖就是，將軍們除了帶兵之外，還負責地方財政，從地方上直接搜刮錢財養兵，而中央政府不再管這事了。
由於士兵們脫離了勞動，節度使的兵戰鬥力更強，當他們守衛邊關時，對蠻族的威懾力更大。從表面上看，這是一項有利於軍事作戰的改革。但問題在於，以前的兵都是中央政府直接控制，而現在由於節度使搜刮錢財養活士兵，士兵們就認為自己是節度使的私家兵，對節度使的忠誠逐漸替代了對唐朝政府的忠誠。
由於節度使士兵的戰鬥力更強，又不用花中央政府的錢，唐朝政府開始削減其他士兵，到最後，邊關地區的藩鎮兵已經占了全國士兵總數的大半，造成了嚴重的失控。玄宗時期，圍繞著唐代邊關，北方、西南、東南，一共設立了10個節度使（見表）。
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本文章內容由「智慧城鄉辦公室」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。